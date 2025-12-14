Румен Радев: Да помним поуките от миналото и да отстояваме мира, хуманизма и толерантността

Моят призив днес е да помним поуките от миналото и да отстояваме мира, хуманизма и толерантността.
Това каза президентът Румен Радев в Централната софийска синагога, където се състои церемонията по запалване на свещите за Празника на светлината – Ханука. Това е единственият начин да съхраним мъдростта на нашите предци и да я предадем на тези след нас, които с вярата и устрема на младостта, аз вярвам, ще градят един по-добър и по-справедлив свят, добави държавният глава.
Той благодари на организация „Шалом“ и на Централния израелски духовен съвет за поканата да отбележат заедно този светъл и радостен за всички празник тук, в Софийската синагога, една от емблемите на българската столица, и то не само като произведение на архитектурата, но и като символ на вяра, духовност и разбирателство.
Тук съм не по силата на служебно задължение и протокол, не само и по силата на една добра традиция, а воден преди всичко от уважение и признателност към всички вас – представителите на нашата еврейска общност. Тази общност, която даде свидни жертви в борбите ни за национално освобождение и обединение и в битката срещу хитлерофашизма, заяви Румен Радев и добави, че това не трябва да го забравяме. Не трябва да забравяме, че от нейните редици произлязоха поколения уважавани имена, които оставиха и продължават да оставят ярка диря в българската история – на полето на науката, литературата, изкуствата, във всички духовни сфери и в нашия обществено-политически живот, каза президентът.
Чудото на Ханука носи хилядолетната вяра в тържеството на светлината, в победата над злото, в обновяването на надеждата за утрешния ден. И в днешно време на растящи предизвикателства, на погроми, на етническа основа, на убийства, както стана и днес в Австралия, време, в което гласът на хуманизма и разума се заглушава все по-често от омразата и грохота на оръжията, посланието на Ханука звучи още по-силно, посочи Румен Радев.
По думите му със своята хилядолетна традиция празникът е не само частица от дългия исторически път на еврейския народ, той е и силно послание. Послание за мир, послание за разбирателство, послание за толерантност, добави той. И затова моят призив днес е да помним поуките от миналото и да отстояваме мира, хуманизма и толерантността, каза президентът. Според него това е единственият начин да съхраним мъдростта на нашите предци и да я предадем на тези след нас, които с вярата и устрема на младостта, аз вярвам, ще градят един по-добър и по-справедлив свят. Желая ви здраве и нека все така сплотени да съхраняваме светлината в мислите, думите и делата си, добави Румен Радев.
С минута мълчание и молитва бяха почетени загиналите при престрелката в Сидни в Централната софийска синагога, предаде БТА. Най-малко 11 души загинаха, а 29 бяха ранени при стрелбата на плажа Бонди в Сидни, открита по време на събитие по повод отбелязването на еврейския празник Ханука.
