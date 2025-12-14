Новини
Румен Радев: Да помним поуките от миналото и да отстояваме мира, хуманизма и толерантността

14 Декември, 2025 21:14 747 33

С минута мълчание и молитва бяха почетени загиналите при престрелката в Сидни в Централната софийска синагога

Румен Радев: Да помним поуките от миналото и да отстояваме мира, хуманизма и толерантността - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Моят призив днес е да помним поуките от миналото и да отстояваме мира, хуманизма и толерантността.

Това каза президентът Румен Радев в Централната софийска синагога, където се състои церемонията по запалване на свещите за Празника на светлината – Ханука. Това е единственият начин да съхраним мъдростта на нашите предци и да я предадем на тези след нас, които с вярата и устрема на младостта, аз вярвам, ще градят един по-добър и по-справедлив свят, добави държавният глава.

Той благодари на организация „Шалом“ и на Централния израелски духовен съвет за поканата да отбележат заедно този светъл и радостен за всички празник тук, в Софийската синагога, една от емблемите на българската столица, и то не само като произведение на архитектурата, но и като символ на вяра, духовност и разбирателство.

Тук съм не по силата на служебно задължение и протокол, не само и по силата на една добра традиция, а воден преди всичко от уважение и признателност към всички вас – представителите на нашата еврейска общност. Тази общност, която даде свидни жертви в борбите ни за национално освобождение и обединение и в битката срещу хитлерофашизма, заяви Румен Радев и добави, че това не трябва да го забравяме. Не трябва да забравяме, че от нейните редици произлязоха поколения уважавани имена, които оставиха и продължават да оставят ярка диря в българската история – на полето на науката, литературата, изкуствата, във всички духовни сфери и в нашия обществено-политически живот, каза президентът.

Чудото на Ханука носи хилядолетната вяра в тържеството на светлината, в победата над злото, в обновяването на надеждата за утрешния ден. И в днешно време на растящи предизвикателства, на погроми, на етническа основа, на убийства, както стана и днес в Австралия, време, в което гласът на хуманизма и разума се заглушава все по-често от омразата и грохота на оръжията, посланието на Ханука звучи още по-силно, посочи Румен Радев.

По думите му със своята хилядолетна традиция празникът е не само частица от дългия исторически път на еврейския народ, той е и силно послание. Послание за мир, послание за разбирателство, послание за толерантност, добави той. И затова моят призив днес е да помним поуките от миналото и да отстояваме мира, хуманизма и толерантността, каза президентът. Според него това е единственият начин да съхраним мъдростта на нашите предци и да я предадем на тези след нас, които с вярата и устрема на младостта, аз вярвам, ще градят един по-добър и по-справедлив свят. Желая ви здраве и нека все така сплотени да съхраняваме светлината в мислите, думите и делата си, добави Румен Радев.

С минута мълчание и молитва бяха почетени загиналите при престрелката в Сидни в Централната софийска синагога, предаде БТА. Най-малко 11 души загинаха, а 29 бяха ранени при стрелбата на плажа Бонди в Сидни, открита по време на събитие по повод отбелязването на еврейския празник Ханука.


  • 1 БРАВО,Г-Н ПРЕЗИДЕНТ!

    14 17 Отговор
    С ВАС СМЕ!
    ДА ИЗРИНЕМ БОКЛУКА!

    21:16 14.12.2025

  • 2 Народа

    10 8 Отговор
    Първо искаме Пеевски и Борисов в затвора, а тоя продаэник Радев бърза да насрочи избори, за да ги върне отново във властта

    Коментиран от #9

    21:17 14.12.2025

  • 3 РАДЕВ НЕ СТАВА ЗА НИЩО !!!

    17 8 Отговор
    Моля, не ме трийте !!!

    Коментиран от #26

    21:17 14.12.2025

  • 4 ГЕРБ

    19 8 Отговор
    Гнусен шарлатанин

    21:19 14.12.2025

  • 5 Пак

    14 5 Отговор
    ли клишета и стари дъвки ?

    21:19 14.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Минута мълчание за левчето

    9 8 Отговор
    Минута мълчание за главната Копейка след последната й новогодишна реч на 31.12.2025г.

    21:21 14.12.2025

  • 9 Bъзпалени едноклетъчни копейки

    14 6 Отговор

    До коментар #2 от "Народа":

    Започнете с президента. Той е най-опасен за България и за демокрацията

    21:22 14.12.2025

  • 10 Закрий се!

    11 5 Отговор
    Паразит с паразит Румен Радев. Разбираш от хуманизъм и Конституция, колкото катър от духова музика. Заедно с кощрамбата, за която те ожени кремъл.

    Коментиран от #19

    21:23 14.12.2025

  • 11 Всички еврейски неволи ги изпратете

    3 8 Отговор
    в Берлин, айе у лево, не само да помним но и да сме горди че сме ги спасили на времето но тук отварям едни кавички, "не сме ги спасили ние а ги е спасил Господ".

    Ако Българите можеха да спасят някой първо биха спасили себе си но Господ ги е оставил 500 години под Турско за дойде Християнска Русия да ни спаси!
    А Българите предадоха Русия Два Пъти в Две Световни Войни!

    Коментиран от #16

    21:24 14.12.2025

  • 12 РАДЕВ

    9 3 Отговор
    ОМРЪЗНА НА ЦЯЛ СВЯТ !!! КЪАКЪВ ПРЕЗИДЕНТ Е, НЕ ЗНАЯ - ЗАГУБЕН ИЛИ ИЗГУБЕН ???

    21:24 14.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Торбалан

    10 5 Отговор
    Радев е една еврейска мишка

    21:27 14.12.2025

  • 15 РАДЕВ

    11 3 Отговор
    Е ГЛАВНИЯТ ВИНОВНИК ЗА АБСОЛЮТНО ВСИЧКО !!! ТОЙ ДОМЪКНА ВСИЧКИЯ БОКЛУК В БЪЛГАРИЯ !!!

    21:28 14.12.2025

  • 16 Добър вечер!

    5 4 Отговор

    До коментар #11 от "Всички еврейски неволи ги изпратете":

    А где МОЧАТА?

    21:28 14.12.2025

  • 17 Влизате във фейсбук

    5 4 Отговор
    Пишете името Слави Т. Трифонов...
    Мумията се излъчва на живо заедно с балабанов клептоман и тошко африкански...мумията жив мъртвец...хората се смеят с емотикони...докъде стигна единственото му поле за изява

    21:29 14.12.2025

  • 18 По Глупост Радев се конкурира с

    7 5 Отговор
    Божанков!
    Ако Румен Радев направи Партия аз влак че станем!🤔😆🤣

    21:30 14.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Заедно ...

    4 2 Отговор
    ... с камарилата от неможачи и сервилници. Като тебя. Не само, че те издържаше 9 години до момента държавния фиск Мунчо. Но успя да задължиш България с десет милиона и петдесет хиляди на ден. Даже и за водител на таралясника МИГ-29 не ставаш. На автопилот от Кремъл си. Мусор с мусор.

    21:33 14.12.2025

  • 21 РАДЕВ , РАДЕВ КОЙ ТЕ ИСКА ??

    5 3 Отговор
    ЦЯЛ НАРОД ОТ , ТЕБЕ, ПИСКА !!!

    21:35 14.12.2025

  • 22 Да запазим българския Лев!

    3 5 Отговор
    Президентът Радев непрекъснато кара всички да умират от страх и да беснеят от злоба по негов адрес.

    21:37 14.12.2025

  • 23 пфф

    2 3 Отговор
    Ако чорапа се яви избори сега, значи няма грам акъл. През следващите няколко месеца ще е батак заради еврото и инфлацията. Който и да е на власт, нищо няма да може да направи, само ще обере негативите. И ако фигуранта се яви на избори сега, неминуемо точно той ще е тоя който ще го отнесе. Трябва да изчака и да се яви на избори на есен, такива неизбежно ще има. Тогава ще е ясно, че не той е виновен за евро-батака и ще спечели категорично просто защото няма да има за кой друг да се гласува.

    21:38 14.12.2025

  • 24 РАДЕВ , ЗАЯВИ ПРЕД ВСИЧКИ ЯСНО !!!

    4 1 Отговор
    ЗАЩО СЕ ПОЗВОЛИ ЦЯЛАТА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В АВТОКЪЩИ И ФОТОВОЛТАИЦИ ????

    21:39 14.12.2025

  • 25 Никой

    1 2 Отговор
    В България няма етнически проблеми.

    Хубаво е приказвал.

    21:42 14.12.2025

  • 26 Никой

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "РАДЕВ НЕ СТАВА ЗА НИЩО !!!":

    Къде - къде е - Цецка Цачева, Росен Плевнелиев, ами и този - Ректора на Университета.

    Ами Рая Назарян. Интелект.

    21:45 14.12.2025

  • 27 Горски

    3 2 Отговор
    Радев ще обедини или ще раздели нацията? Мисля че в този исторически за България момент ни трябва истински обединител който да е равно отдалечен от изток от запад от зад океана дори от съседите. Румен Резидента хариза на Боташ 6 милиарда! Всички българи ще платим сметката на Радев. А трябва да платят от Атлантическия клуб и натовските министри ! Нали не искаха руски газ . А сега ще купуваме прескъп , пак Руски , но оскъпен от Турция , и Руски , но втечнен и оскъпен от американците.

    21:45 14.12.2025

  • 28 Анонимен

    1 1 Отговор
    Радев ще яхне протеста.ПП ДБ ще гледат отстрани.

    21:47 14.12.2025

  • 29 !!! ЗА МЕН

    6 1 Отговор
    РАДЕВ СЕ ПРОВАЛИ И СТРОПОЛИ ОТ ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ПОСТ !!!

    21:48 14.12.2025

  • 30 Ето ги в студиото в момента

    1 2 Отговор
    Проклеха протестите, оставката на правителството и се разплакаха

    21:48 14.12.2025

  • 31 Обективен

    1 1 Отговор
    Едно и също като шлагер.
    Ще ги познаете по делата!

    21:52 14.12.2025

  • 32 Факт

    0 0 Отговор
    Малко осъзнаване трябва!

    21:54 14.12.2025

  • 33 Фен

    0 0 Отговор
    Това е първото изказване на Радев, което не ползва, за да сее омраза. Горкият. Остана без ходове.

    21:55 14.12.2025

