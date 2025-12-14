Балабанов: Асен Василев разпореди финансовото безобразие в държавата и той трябва да понесе отговорността

Няма от какво да се крием. Това заяви пред БНР Станислав Балабанов - зам.-председател на "Има такъв народ". Той напомни времето преди да се създаде настоящето правителство в оставка, спиралата от избори и желанието на хората да има работещ кабинет. Не беше лесно нашето решение, констатира Балабанов, но подчерта, че в онзи момент са търсили стабилност. "Това правителство беше клатено ежедневно, но това правителство постигна значими неща", подчерта той и изброи направеното, като открои предстоящото официално влизане на страната ни в еврозоната.

По думите му протестиращите заслужават само уважение: "Това е смисълът на демокрацията - ако не си съгласен с нещо, излизаш, отстояваш го, бориш се". Всички заедно обаче стигаме до основния въпрос - а оттук нататък накъде, посочи депутатът от ИТН.

"След като Асен Василев разпореди финансовото безобразие в държавата, логично в момента е той да понесе отговорността за това безобразие", смята той и добави: "Политиката на финансите в държавата беше определяна от един човек в последните 4 години, за да стигнем до ситуация, в която в момента се чудихме по какъв начин да оправим неговите безобразия, за да предложим максимално възможния бюджет - държавата да може въобще да продължи да функционира. След като обаче имаше такава гражданска енергия, оглавявана на площада от същия този провален финансов министър, оттук нататък в една предизборна ситуация, за съжаление, няма да има редовен бюджет държавата, няма да има пари за младите лекари, няма да има увеличение на минималната работна заплата - нищо от това, което поиска и договорихме на Тристранката на последните разговори, свързано с бюджета, няма да се случи. Всички представители и на синдикати, и на организации, и на бизнес ще трябва да търсят отговорите от Асен Василев и от идеологията, която в момента се опитват да наложат".

Станислав Балабанов подчерта, че административно и сега може да се гласува бюджетът, но според него това е опасно: "След като се знае, че се отива на избори, всяка една партия започва да наддава между двете четения на бюджета. Общо взето - вместо да изпишем вежди, вадим очите на българските граждани по този начин, защото крайни популисти като Василев започват да излизат на трибуната, започват да наддават предложения за увеличение на пенсии, заплати, въпреки че знаят, че това не може да бъде постигнато. Това ще е мракобесно за българската държава. Затова - и законът го позволява - държавата в такава криза да влезе с удължителен план на бюджета, да стартират първите месеци, докато минат изборите, с бюджет със същите параметри от предишната година. По този начин ще спрем разрухата в тази държава".

По думите му отговорността за всичко това трябва да се търси от тези, които хвърлят държавата в хаос. Един от бащите на хаоса оттук нататък се казва Асен Василев, другите са по-маргинални - Костадин Костадинов, Радостин Василев и Ивелин Михайлов, отбеляза Балабанов.

За него логичният изход от ситуацията е нови избори, на които хората да дадат доверието си на която партия преценят. Той напомни, че ИТН е въвела машинния вот преди години, както и иска един ден да има електронно гласуване в държавата. Има достатъчно предложения от страна на ИТН по отношение на Изборния кодекс, изтъкна депутатът и разказа за част от тях.

Станислав Балабанов определи поведението на "Продължаваме промяната - Демократична България" като "политическо лицемерие": "Те всъщност са хората, които бетонираха личността на Пеевски и дадоха възможност на партия като ДПС да има възможност да подкрепя законопроекти в зала и да управлява явно с тях една година в правителство. Истинското участие на "Ново начало" в изпълнителната и законодателната власт беше по времето на "Продължаваме промяната - Демократична България".

Допуснаха се и грешки, призна също Балабанов.