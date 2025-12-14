Новини
България »
Балабанов: Асен Василев разпореди финансовото безобразие в държавата и той трябва да понесе отговорността

Балабанов: Асен Василев разпореди финансовото безобразие в държавата и той трябва да понесе отговорността

14 Декември, 2025 15:10 512 23

  • станислав балабанов-
  • правителство-
  • бюджет-
  • асен василев

Това правителство беше клатено ежедневно, но това правителство постигна значими неща", подчерта той

Балабанов: Асен Василев разпореди финансовото безобразие в държавата и той трябва да понесе отговорността - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма от какво да се крием. Това заяви пред БНР Станислав Балабанов - зам.-председател на "Има такъв народ". Той напомни времето преди да се създаде настоящето правителство в оставка, спиралата от избори и желанието на хората да има работещ кабинет. Не беше лесно нашето решение, констатира Балабанов, но подчерта, че в онзи момент са търсили стабилност. "Това правителство беше клатено ежедневно, но това правителство постигна значими неща", подчерта той и изброи направеното, като открои предстоящото официално влизане на страната ни в еврозоната.

По думите му протестиращите заслужават само уважение: "Това е смисълът на демокрацията - ако не си съгласен с нещо, излизаш, отстояваш го, бориш се". Всички заедно обаче стигаме до основния въпрос - а оттук нататък накъде, посочи депутатът от ИТН.

"След като Асен Василев разпореди финансовото безобразие в държавата, логично в момента е той да понесе отговорността за това безобразие", смята той и добави: "Политиката на финансите в държавата беше определяна от един човек в последните 4 години, за да стигнем до ситуация, в която в момента се чудихме по какъв начин да оправим неговите безобразия, за да предложим максимално възможния бюджет - държавата да може въобще да продължи да функционира. След като обаче имаше такава гражданска енергия, оглавявана на площада от същия този провален финансов министър, оттук нататък в една предизборна ситуация, за съжаление, няма да има редовен бюджет държавата, няма да има пари за младите лекари, няма да има увеличение на минималната работна заплата - нищо от това, което поиска и договорихме на Тристранката на последните разговори, свързано с бюджета, няма да се случи. Всички представители и на синдикати, и на организации, и на бизнес ще трябва да търсят отговорите от Асен Василев и от идеологията, която в момента се опитват да наложат".

Станислав Балабанов подчерта, че административно и сега може да се гласува бюджетът, но според него това е опасно: "След като се знае, че се отива на избори, всяка една партия започва да наддава между двете четения на бюджета. Общо взето - вместо да изпишем вежди, вадим очите на българските граждани по този начин, защото крайни популисти като Василев започват да излизат на трибуната, започват да наддават предложения за увеличение на пенсии, заплати, въпреки че знаят, че това не може да бъде постигнато. Това ще е мракобесно за българската държава. Затова - и законът го позволява - държавата в такава криза да влезе с удължителен план на бюджета, да стартират първите месеци, докато минат изборите, с бюджет със същите параметри от предишната година. По този начин ще спрем разрухата в тази държава".

По думите му отговорността за всичко това трябва да се търси от тези, които хвърлят държавата в хаос. Един от бащите на хаоса оттук нататък се казва Асен Василев, другите са по-маргинални - Костадин Костадинов, Радостин Василев и Ивелин Михайлов, отбеляза Балабанов.

За него логичният изход от ситуацията е нови избори, на които хората да дадат доверието си на която партия преценят. Той напомни, че ИТН е въвела машинния вот преди години, както и иска един ден да има електронно гласуване в държавата. Има достатъчно предложения от страна на ИТН по отношение на Изборния кодекс, изтъкна депутатът и разказа за част от тях.

Станислав Балабанов определи поведението на "Продължаваме промяната - Демократична България" като "политическо лицемерие": "Те всъщност са хората, които бетонираха личността на Пеевски и дадоха възможност на партия като ДПС да има възможност да подкрепя законопроекти в зала и да управлява явно с тях една година в правителство. Истинското участие на "Ново начало" в изпълнителната и законодателната власт беше по времето на "Продължаваме промяната - Демократична България".

Допуснаха се и грешки, призна също Балабанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя рептил

    18 0 Отговор
    И африканската маймуна са най - отвратителните чалгарски цървули😡😡😡😡😡

    15:14 14.12.2025

  • 2 Има такива неможачи

    12 0 Отговор
    Кой ми ср@ в гащите?

    15:15 14.12.2025

  • 3 Истината

    10 0 Отговор
    Троянският кон на мутрите и крадците - мислете и гласувайте българи !

    15:15 14.12.2025

  • 4 Малко ти бяха яйцата пред БНТ!

    12 0 Отговор
    Следващия път с лa@нa,чалгар мазен!

    15:16 14.12.2025

  • 5 Червената шапчица

    12 0 Отговор
    След няколко месеца чалгарчето 🥁-ов ще гледа парламента отвън. 🤗

    15:16 14.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Валентин

    10 0 Отговор
    Не правителството — вие от ИТН бяхте клатени от Дебелян. Вие излъгахте суверена. Сега ще си носите кръста до края на дните си и ще се радвате на заслужената „народна любов“.

    15:16 14.12.2025

  • 8 ТАКА

    9 0 Отговор
    Чалгата утече и на смешниците им остава още малко да им дава трибуна като на парламентарно представена партия.

    15:16 14.12.2025

  • 9 Клатиха

    4 1 Отговор
    ли ви, а..... малко е било.

    15:17 14.12.2025

  • 10 Ще има и още

    6 3 Отговор
    Те управляваха почти година след финансовите безобразия " на Кокорчо ! През тези 12 месеца не е имало телевизионен дебат , в който всеки един финансов експерт да настоява за отвързване на заплатите на полиция, на военни, на МОН и т.н и т.н. И какво направиха за тези 12 месеца Балабанов и Ко по този въпрос ? Едно голямо НИЩО!!!! И сега нагъл нагъл нагъл, други им криви. То чак пък такъв гьонсурат....

    15:17 14.12.2025

  • 11 Некъпан алгафар

    6 0 Отговор
    Казах ти вече-имам още две яйца

    15:17 14.12.2025

  • 12 читател на Факти- бг

    4 0 Отговор
    грозен, нагъл, неприятен

    15:19 14.12.2025

  • 13 Нека се знае

    4 0 Отговор
    Държавните служители да започнат да се Самоосигуряват-и пари ще има, заеми няма да има....

    15:19 14.12.2025

  • 14 читател на Факти- бг

    6 0 Отговор
    грозен, нагъл, неприятен

    15:19 14.12.2025

  • 15 Постигна ,,значими неща"

    1 0 Отговор
    Да седите в скута на 🎃 и 🐷 и да заробите България в продънената еврозона
    Никога повече парламент за вас и мишките от бсп слагачи долни измекяри

    15:20 14.12.2025

  • 16 Кокорчо 🌈🌈🌈

    1 1 Отговор
    Кой разпореди това безобразие!?

    15:20 14.12.2025

  • 17 Пудела

    1 0 Отговор
    Тия много крадяха ,едва смогвах да разнасям пачките.3свка вечер имах болки в муск9393улите и ставите

    15:20 14.12.2025

  • 18 Чегъртачите на Мутрата

    1 0 Отговор
    Неговите Троянски коне , които всъщност спират всички промени в съдебната власт , те бутнаха два пъти държавата и набутаха Шиши е НС заедно управляват с БКП и фактически държат на власт престъпниците от прехода !

    15:20 14.12.2025

  • 19 и всичко това от страх от отговорност

    0 0 Отговор
    Еййй,този господин изрежда поименно виновниците ,посочва ги. Но себе си изключва.Ортаците си също- Те са невинни, ангели небесниТеса прекрасни.Без тях край живота спира- Явно тресе ги голям страх.Голям страх ги тресе .За това се изреждат и, крадеца вика дръжте крадеца. Но народа знае. Точно за това ги свали. кашата която забъркаха ще си я платят. Асен не им е виновен. Виновниците са те ,които оствиха и доведоха България до тази катастрофа. Тази дума катастрофа ,скоро ще се се използва често. И те го знаят и за това бързат да посочват с пръст виновници.Но тази лъжа няма да сработи. Не става. Тепърва ще има промени . Няма как.

    15:21 14.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хурапса

    1 0 Отговор
    Ето това става когато една власт не бъде свалена а сама си тръгне. След няколко дена започват нагло да обясняват на целия народ, че те са велики и неразбрани а другите са лоши.

    15:21 14.12.2025

  • 22 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Всички ГЕРБППДБДСБДПСБСПИТН да си ходят. Видяхме ги.
    ВЪЗРАЖДАНЕ!

    15:23 14.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове