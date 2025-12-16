Новини
Времето днес, прогноза за вторник, 16 декември: Мъгливо утро, слънчев следобед

16 Декември, 2025 03:23, обновена 16 Декември, 2025 03:27 470 0

Максималните температури ще са между 7° и 12°, в София - около 9°

Времето днес, прогноза за вторник, 16 декември: Мъгливо утро, слънчев следобед - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта ще бъде ясно и тихо и отново на много места в равнините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, в София – около минус 2°.

Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Преди обяд в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска облачност. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Тихо време с максимални температури между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла, в София - около 9°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от запад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще са 10°-12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, който след обяд ще започне да се ориентира от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра 4°-5°.

В сряда ще бъде почти тихо или със слаб южен вятър. На много места в равнините и котловините ще е мъгливо или с ниска облачност. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните - между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла. В четвъртък ще духа слаб до умерен северозападен вятър и видимостта в повечето райони ще се подобри, а облачността ще се разкъса. Дневните температури ще се повишат и ще са предимно между 10° и 15°.


