Петър Чолаков: Борисов си запази всички карти, осигури си меко кацане

След падането на правителството ключовото е, че Бойко Борисов си запази всички карти, осигури си меко кацане. А този сценарий беше ясен от самото начало. Не беше ясно обаче колко ще издържи това правителство. Но управляващите си подредиха хора в т.нар. „домова книга” и оттам нататък парламентът продължава да работи, мнозинството е на същите, служебното правителство ще бъде оглавено от човек, излъчен от това мнозинство. Това каза политологът Петър Чолаков в „Здравей, България”.
Според социолога Андрей Райчев Борисов е успял да не бъде обект на негативното отношение на обществото, останал е само Делян Пеевски.
Политологът Стойчо Стойчев е на мнение, че предсрочните избори ще се случат по най-бързия възможен начин. И допълни, че е хубаво протестите да доведат до организационна и електорална мобилизация, за да не се затвори отново познатия кръг.
По негови думи е редно всички хора, които искат промяна, да посочат параметрите. „Да помислят кой е носител на тази промяна – ПП-ДБ, друго формирование, президента, някой, който се е ангажирал да предлага алтернатива. Защото към момента единствената алтернатива беше да се говори – Аз съм срещу модела на еди – кой си. Моделът вече е паднал, какво идва на негово място”, коментира още той.
Според Чолаков не трябва да се говори за модела „Пеевски”, а ГЕРБ-ДПС. Той обаче подчерта, че ПП-ДБ са доста склонни към някакъв тип сглобка. „Сега ние говорим – разкачили ли са се, или не Борисов и Пеевски. Защо трябва да го правят. Ако общият враг е Радев – това е заплахата за статуквото. Другата е ПП-ДБ. Не е ли по-изгодно за Борисов и Пеевски да са заедно, защото иначе, ако се разделят, стават по-лесни за атакуване от политическите противници”, коментира още той.
Чолаков допълни още, че големият риск за ПП-ДБ могат да намерят съюзник в лицето на Борисов срещу Пеевски. „Добре, това означава, че правите нова сглобка, нали борбата е да няма такива”, каза още експертът.
Райчев смята, че състоянието на съдебната система е основен проблем в държавата. Според него площадът е направил Румен Радев обект на негативно отношение към протестиращите.
„Мирчев обаче внимателно управлява лодката – да не се скарат с Радев”, каза още той.
Другият важен момент за ПП-ДБ е разкачването на Борисов от Пеевски при решаване на въпросите със съдебната система, защото те предполагат, че могат да се разберат с Борисов по въпроса, а с Пеевски не, коментира той.
ПП-ДБ обаче са зависими от Радев – ако той слезе на политическия терен, коалицията ще забрави противоречията с него, смята още социологът.
Чолаков е на мнение, че лидерът на ГЕРБ е изключително гъвкав и може да се разбере с всеки за разлика от Пеевски. Той е на мнение, че ДБ по биха могли да се разберат с Румен Радев, като също така формацията търси съюзник.
Стойчев смята, че най-важното в този момент е кой и как ще се яви на следващите избори.
„Румен Радев дава следния сигнал – че той не представлява нов тип политик, той е същият като предишните. Така правят българските политици – до последно да шикалкавиш и да кажеш намеренията си в последния момент. Всички европейски политици заявяват намеренията си публично и дори години преди да се явят на избори”, каза още експертът.
Райчев посочи, че най-тежкият въпрос за Радев е какъв е - президент или конкурент.
1 на чеп
Коментиран от #4
09:57 16.12.2025
2 Дориана
Коментиран от #6
09:58 16.12.2025
3 БСП и ИТН
09:59 16.12.2025
4 Вдъшност
До коментар #1 от "на чеп":Борисов не играе на карти.
Соретнаха му игра, но той не участва и няма какво да загуби.
Ще се върне още по силен и влиятелен.
Коментиран от #9, #20, #24
10:02 16.12.2025
5 !!!?
10:03 16.12.2025
6 Грешката е вярна
До коментар #2 от "Дориана":Сл. Трифонов има твърд електорат сред меломаните и пак ще влезе. Един два малабни концерта ще свършат работа. Сред привържениците му има всякви, от заклети рокаджии до откровенни фолкаджии.
Коментиран от #11
10:06 16.12.2025
7 Хохо Бохо
10:07 16.12.2025
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ТРЕТИ ФУЛ.мастер от ПЕТО НИВО ‼️
10:09 16.12.2025
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Вдъшност":БорисОФ играе карти, но само с правилните хора или с белязани карти❗
Той и футбол играе, ама все бие с дузпа, а този път него го заложиха на дузпата‼️
10:11 16.12.2025
10 Циник
10:12 16.12.2025
11 Дориана
До коментар #6 от "Грешката е вярна":Много грешиш ! Българския народ или както Трифонов го нарича електората не са тъпи или необразовани. Предателството на Слави Трифонов и ИТН , които се доказаха като нищо правещи в Парламента се наказва.. ИТН освен да бъдат патерица на Пеевски и Борисов и проводници заедно с тях на корупцията, мафията и олигарсите нищо друго не правят. Повече няма да гледаме наглите физиономии на Тошо Йорданов и Балабанов.
10:18 16.12.2025
12 хихи
10:23 16.12.2025
13 След като е гъвкав лидера на ГЕРБ
10:24 16.12.2025
14 Егати разбирачите!
10:24 16.12.2025
15 Емигрант
10:24 16.12.2025
16 Лошото е че Герб вече не са българи
10:28 16.12.2025
17 Борисов
ГЕРБАДЖИИ СА В СТРЕС И ШОК от поредния пирует на Боко!
Чудят се кой път да хванат!
Ще поемат към ДПС, голяма част от тях.
10:28 16.12.2025
18 Ами не
Коментиран от #26
10:29 16.12.2025
19 евалата чалгопитеци
10:30 16.12.2025
21 Баце,
Като те изберат ДЕЦАТА на БЕЛОБРАДОВА, ела ни се обади!
10:32 16.12.2025
22 Направо
10:32 16.12.2025
23 Единия минус следиш ли ме
Коментиран от #28
10:34 16.12.2025
24 С такъв народ
До коментар #4 от "Вдъшност":безzумен и sурикат ще се върне по-силен по всяко време, ако все пак все още думата "народ" ни е подходяща да се използва за нас ?
Коментиран от #30
10:34 16.12.2025
25 хе хе
10:35 16.12.2025
26 Дориана
До коментар #18 от "Ами не":Да, точно така , заложено му е. Дори и финансовия му срив вече е заложен.
10:36 16.12.2025
27 Ддд
10:37 16.12.2025
28 Само човек от редакцията
До коментар #23 от "Единия минус следиш ли ме":Може да проследява хората и техните мнения да им слага минус който не е в унисон с тенденциите и да ги следи и проследява ежедневно , което обаче без прокурорска заповед е незаконно. Единия минус не си анонимен.
Коментиран от #29
10:38 16.12.2025
29 когато говориш и нищо не казваш
До коментар #28 от "Само човек от редакцията":си обикновен спамер, натоварен със задачата да разводняваш дискусията с безсмислици.
10:40 16.12.2025
30 Не сме народ а мърша
До коментар #24 от "С такъв народ":Казал поета преди около сто и петдесет години.
10:48 16.12.2025
31 КАК МОЖЕ ДА ГОВОРИШ ТАКА?!??
Коментиран от #36
10:51 16.12.2025
32 ЕДГАР КЕЙСИ
10:53 16.12.2025
33 Абе
10:57 16.12.2025
34 Квартален чалгопитек обратен боклук
10:57 16.12.2025
35 Меко кацане
11:02 16.12.2025
36 На площада хората
До коментар #31 от "КАК МОЖЕ ДА ГОВОРИШ ТАКА?!??":Не знаят какво искат. Всеки си има своя мотив да е там. Аз не ходя по митинги и протести но ходя да гласувам.
11:02 16.12.2025