Петър Чолаков: Борисов си запази всички карти, осигури си меко кацане

След падането на правителството ключовото е, че Бойко Борисов си запази всички карти, осигури си меко кацане. А този сценарий беше ясен от самото начало. Не беше ясно обаче колко ще издържи това правителство. Но управляващите си подредиха хора в т.нар. „домова книга” и оттам нататък парламентът продължава да работи, мнозинството е на същите, служебното правителство ще бъде оглавено от човек, излъчен от това мнозинство. Това каза политологът Петър Чолаков в „Здравей, България”.

Според социолога Андрей Райчев Борисов е успял да не бъде обект на негативното отношение на обществото, останал е само Делян Пеевски.

Политологът Стойчо Стойчев е на мнение, че предсрочните избори ще се случат по най-бързия възможен начин. И допълни, че е хубаво протестите да доведат до организационна и електорална мобилизация, за да не се затвори отново познатия кръг.

По негови думи е редно всички хора, които искат промяна, да посочат параметрите. „Да помислят кой е носител на тази промяна – ПП-ДБ, друго формирование, президента, някой, който се е ангажирал да предлага алтернатива. Защото към момента единствената алтернатива беше да се говори – Аз съм срещу модела на еди – кой си. Моделът вече е паднал, какво идва на негово място”, коментира още той.

Според Чолаков не трябва да се говори за модела „Пеевски”, а ГЕРБ-ДПС. Той обаче подчерта, че ПП-ДБ са доста склонни към някакъв тип сглобка. „Сега ние говорим – разкачили ли са се, или не Борисов и Пеевски. Защо трябва да го правят. Ако общият враг е Радев – това е заплахата за статуквото. Другата е ПП-ДБ. Не е ли по-изгодно за Борисов и Пеевски да са заедно, защото иначе, ако се разделят, стават по-лесни за атакуване от политическите противници”, коментира още той.

Чолаков допълни още, че големият риск за ПП-ДБ могат да намерят съюзник в лицето на Борисов срещу Пеевски. „Добре, това означава, че правите нова сглобка, нали борбата е да няма такива”, каза още експертът.

Райчев смята, че състоянието на съдебната система е основен проблем в държавата. Според него площадът е направил Румен Радев обект на негативно отношение към протестиращите.

„Мирчев обаче внимателно управлява лодката – да не се скарат с Радев”, каза още той.

Другият важен момент за ПП-ДБ е разкачването на Борисов от Пеевски при решаване на въпросите със съдебната система, защото те предполагат, че могат да се разберат с Борисов по въпроса, а с Пеевски не, коментира той.

ПП-ДБ обаче са зависими от Радев – ако той слезе на политическия терен, коалицията ще забрави противоречията с него, смята още социологът.

Чолаков е на мнение, че лидерът на ГЕРБ е изключително гъвкав и може да се разбере с всеки за разлика от Пеевски. Той е на мнение, че ДБ по биха могли да се разберат с Румен Радев, като също така формацията търси съюзник.

Стойчев смята, че най-важното в този момент е кой и как ще се яви на следващите избори.

„Румен Радев дава следния сигнал – че той не представлява нов тип политик, той е същият като предишните. Така правят българските политици – до последно да шикалкавиш и да кажеш намеренията си в последния момент. Всички европейски политици заявяват намеренията си публично и дори години преди да се явят на избори”, каза още експертът.

Райчев посочи, че най-тежкият въпрос за Радев е какъв е - президент или конкурент.