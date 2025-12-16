Новини
Петър Чолаков: Борисов си запази всички карти, осигури си меко кацане

16 Декември, 2025

Не е ли по-изгодно за Борисов и Пеевски да са заедно, защото иначе, ако се разделят, стават по-лесни за атакуване от политическите противници

Мария Атанасова

След падането на правителството ключовото е, че Бойко Борисов си запази всички карти, осигури си меко кацане. А този сценарий беше ясен от самото начало. Не беше ясно обаче колко ще издържи това правителство. Но управляващите си подредиха хора в т.нар. „домова книга” и оттам нататък парламентът продължава да работи, мнозинството е на същите, служебното правителство ще бъде оглавено от човек, излъчен от това мнозинство. Това каза политологът Петър Чолаков в „Здравей, България”.

Според социолога Андрей Райчев Борисов е успял да не бъде обект на негативното отношение на обществото, останал е само Делян Пеевски.

Политологът Стойчо Стойчев е на мнение, че предсрочните избори ще се случат по най-бързия възможен начин. И допълни, че е хубаво протестите да доведат до организационна и електорална мобилизация, за да не се затвори отново познатия кръг.

По негови думи е редно всички хора, които искат промяна, да посочат параметрите. „Да помислят кой е носител на тази промяна – ПП-ДБ, друго формирование, президента, някой, който се е ангажирал да предлага алтернатива. Защото към момента единствената алтернатива беше да се говори – Аз съм срещу модела на еди – кой си. Моделът вече е паднал, какво идва на негово място”, коментира още той.

Според Чолаков не трябва да се говори за модела „Пеевски”, а ГЕРБ-ДПС. Той обаче подчерта, че ПП-ДБ са доста склонни към някакъв тип сглобка. „Сега ние говорим – разкачили ли са се, или не Борисов и Пеевски. Защо трябва да го правят. Ако общият враг е Радев – това е заплахата за статуквото. Другата е ПП-ДБ. Не е ли по-изгодно за Борисов и Пеевски да са заедно, защото иначе, ако се разделят, стават по-лесни за атакуване от политическите противници”, коментира още той.

Чолаков допълни още, че големият риск за ПП-ДБ могат да намерят съюзник в лицето на Борисов срещу Пеевски. „Добре, това означава, че правите нова сглобка, нали борбата е да няма такива”, каза още експертът.

Райчев смята, че състоянието на съдебната система е основен проблем в държавата. Според него площадът е направил Румен Радев обект на негативно отношение към протестиращите.

„Мирчев обаче внимателно управлява лодката – да не се скарат с Радев”, каза още той.

Другият важен момент за ПП-ДБ е разкачването на Борисов от Пеевски при решаване на въпросите със съдебната система, защото те предполагат, че могат да се разберат с Борисов по въпроса, а с Пеевски не, коментира той.

ПП-ДБ обаче са зависими от Радев – ако той слезе на политическия терен, коалицията ще забрави противоречията с него, смята още социологът.

Чолаков е на мнение, че лидерът на ГЕРБ е изключително гъвкав и може да се разбере с всеки за разлика от Пеевски. Той е на мнение, че ДБ по биха могли да се разберат с Румен Радев, като също така формацията търси съюзник.

Стойчев смята, че най-важното в този момент е кой и как ще се яви на следващите избори.

„Румен Радев дава следния сигнал – че той не представлява нов тип политик, той е същият като предишните. Така правят българските политици – до последно да шикалкавиш и да кажеш намеренията си в последния момент. Всички европейски политици заявяват намеренията си публично и дори години преди да се явят на избори”, каза още експертът.

Райчев посочи, че най-тежкият въпрос за Радев е какъв е - президент или конкурент.


  • 1 на чеп

    6 0 Отговор
    Меко кацане

    Коментиран от #4

    09:57 16.12.2025

  • 2 Дориана

    13 1 Отговор
    Слави Трифонов е също толкова мразен от народа колкото и Пеевски.Точно те двамата решиха да сътворят мракобесния закон срещу свободното слово на журналисти и цялото българско общество със заплаха от глоби и затвор.Опитаха се да въведат диктатура в България. Тези хора се отличават с изключителна агресия и наглост.За това работят на принципа- „Най- добрата защита е нападението.”Ежедневно при всеки удобен момент те не пропускат да нападат своите опоненти и да се оправдават с тях. Мафията, корупцията, олигархията са най- голямото зло за България , а те са проводници точно на това. Борисов трябва да прояви съвест и да се оттегли от политиката завинаги, а що се отнася за Пеевски и Слави Трифонов от тях народа не може да очаква да проявят съвест и морал за това ще бъдат Принудени да се оттеглят от политиката.за да не вредят повече на България.

    Коментиран от #6

    09:58 16.12.2025

  • 3 БСП и ИТН

    12 0 Отговор
    Бяха използвани за тоалетна артия.

    09:59 16.12.2025

  • 4 Вдъшност

    0 14 Отговор

    До коментар #1 от "на чеп":

    Борисов не играе на карти.
    Соретнаха му игра, но той не участва и няма какво да загуби.
    Ще се върне още по силен и влиятелен.

    Коментиран от #9, #20, #24

    10:02 16.12.2025

  • 5 !!!?

    2 10 Отговор
    Мистър Кеш е президент на Решетников и конкурент на Магнитски...!!!?

    10:03 16.12.2025

  • 6 Грешката е вярна

    1 17 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Сл. Трифонов има твърд електорат сред меломаните и пак ще влезе. Един два малабни концерта ще свършат работа. Сред привържениците му има всякви, от заклети рокаджии до откровенни фолкаджии.

    Коментиран от #11

    10:06 16.12.2025

  • 7 Хохо Бохо

    8 2 Отговор
    Пилота като направи партия и тиквата ще се разбие твърдо у панделата. Страх тресе зайчарника в Банкя. Радев ще го измете и ще остане без охрана, Амстердама го търси да му връчи сметката. Май тиквата пак ще скъса мозъчен минискус

    10:07 16.12.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    БорисОФ хвърли ПИШКИРЧЕТО веднага след като на гости му дойде ВАЖНИЯТ САШтински представител-
    ТРЕТИ ФУЛ.мастер от ПЕТО НИВО ‼️

    10:09 16.12.2025

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Вдъшност":

    БорисОФ играе карти, но само с правилните хора или с белязани карти❗
    Той и футбол играе, ама все бие с дузпа, а този път него го заложиха на дузпата‼️

    10:11 16.12.2025

  • 10 Циник

    8 1 Отговор
    Който пак се сглоби с Бойко си подписва окончателната политическа смъртна присъда.

    10:12 16.12.2025

  • 11 Дориана

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Грешката е вярна":

    Много грешиш ! Българския народ или както Трифонов го нарича електората не са тъпи или необразовани. Предателството на Слави Трифонов и ИТН , които се доказаха като нищо правещи в Парламента се наказва.. ИТН освен да бъдат патерица на Пеевски и Борисов и проводници заедно с тях на корупцията, мафията и олигарсите нищо друго не правят. Повече няма да гледаме наглите физиономии на Тошо Йорданов и Балабанов.

    10:18 16.12.2025

  • 12 хихи

    2 2 Отговор
    Пременил се Илия, кат се погледнал пак в тия...

    10:23 16.12.2025

  • 13 След като е гъвкав лидера на ГЕРБ

    6 1 Отговор
    Герб да гласуват удължение на периода за двете валути , защото един месец не е достатъчен на хората да свикнат с еврото.

    10:24 16.12.2025

  • 14 Егати разбирачите!

    7 0 Отговор
    Докато Тиквата и Шопара са в парламента държава няма да има.Ще има стачки и протести.Не знам какво е това меко кацане.

    10:24 16.12.2025

  • 15 Емигрант

    4 1 Отговор
    Пак да повторя - "Просст народ-слаба държава", не Борисов си е запазил "картите", а простия народ му ги пази ! Няма в света такава държава като България в която нито един политик да не бъде осъден и да не лежи в затвора за кражби в огромни количества - НЯМА ! Две велики държави от днешното време САЩ и Великобритания посочиха на България кои са основните престъпници и дори им забраниха "вход" на териториите си, а в България им "подаряват" имунитет срещу престъпността им, всичко това благодарение най-вече на опростачения чалгарски народ ! За Борисов знаят в Европа и в САЩ, че е мафиот и свързан с мафията, но никой не иска да го разследва и "окауши", всички овце се надяват само на Йосич да им свърши работата, "демек" ДРУГ да свърши това което българинът иска, философи много и всичките недоволни от дереджето си, обаче един протест не могат да задържат повече от 6 часа ефективно на площада, излизат скандират, скандират и се прибират за по ракия да си кажат колко са биле "героични" ! 100 милиарда са липсващи от управлението на ГЕРБ с Борисов и никой не ги търси, откриха едни чували с 57 милиона и всичко приключи, дори не се намери журналист който да каже къде останаха тези милиони и "носачът" на чувалите, ами Вл.Горанов с 60 млн. от данъците на Божков, вместо в затвора той нагло и безсрамно раздава акъл от микрофоните на платените и неадекватни мисирки ??? България не е държава, а МАФИОТСКА ТЕРИТОРИЯ НА БУДАЛА НАРОД !

    10:24 16.12.2025

  • 16 Лошото е че Герб вече не са българи

    5 1 Отговор
    Те говорят на български защото както и лидера си други езици не знаят , но в своята същност не са българи еничари са помаци.

    10:28 16.12.2025

  • 17 Борисов

    4 0 Отговор
    нокаутира ГЕРБ.

    ГЕРБАДЖИИ СА В СТРЕС И ШОК от поредния пирует на Боко!

    Чудят се кой път да хванат!

    Ще поемат към ДПС, голяма част от тях.

    10:28 16.12.2025

  • 18 Ами не

    4 0 Отговор
    Борисов ще кацне много твърдо! Само гледайте!

    Коментиран от #26

    10:29 16.12.2025

  • 19 евалата чалгопитеци

    0 0 Отговор
    Как е новото нормално? Сигурно ли ви е вече? А предвидимо ли ви е? Вдигнаха ли ви заплатите до нивото на достойни доходи? Сега питат ли ви дали сте за Еврото и ЕС, или ви забравиха?

    10:30 16.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Баце,

    1 1 Отговор
    на следващите избори ние, които те избирахме толкова години, ще оставим ДЕЦАТА на БЕЛОБРАДОВА да те избират този път, за да дадем перспектива на нашите деца. А ние ще гласуваме за друг. Понеже вече ни писна да те избираме, а ти да сдаваш властта при някакъв уличен натиск!

    Като те изберат ДЕЦАТА на БЕЛОБРАДОВА, ела ни се обади!

    10:32 16.12.2025

  • 22 Направо

    0 0 Отговор
    на кол !

    10:32 16.12.2025

  • 23 Единия минус следиш ли ме

    2 1 Отговор
    Защо точно на мен слагаш минус. Видно е че има много по категорични мнения от моето но в същия дух , обаче на тях не слагаш минус. Ако ме проследяваш без прокурорска заповед може да се окаже че е незаконно и ще трябва да понесеш отговорността.

    Коментиран от #28

    10:34 16.12.2025

  • 24 С такъв народ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вдъшност":

    безzумен и sурикат ще се върне по-силен по всяко време, ако все пак все още думата "народ" ни е подходяща да се използва за нас ?

    Коментиран от #30

    10:34 16.12.2025

  • 25 хе хе

    1 1 Отговор
    Борисов пак ги мина всичките с 200.

    10:35 16.12.2025

  • 26 Дориана

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ами не":

    Да, точно така , заложено му е. Дори и финансовия му срив вече е заложен.

    10:36 16.12.2025

  • 27 Ддд

    0 0 Отговор
    Този го гледах сутрин, а явно ГЕРБ са го отрязали за някоя далавера с проект, и сипе яко омраза. :)))

    10:37 16.12.2025

  • 28 Само човек от редакцията

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Единия минус следиш ли ме":

    Може да проследява хората и техните мнения да им слага минус който не е в унисон с тенденциите и да ги следи и проследява ежедневно , което обаче без прокурорска заповед е незаконно. Единия минус не си анонимен.

    Коментиран от #29

    10:38 16.12.2025

  • 29 когато говориш и нищо не казваш

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Само човек от редакцията":

    си обикновен спамер, натоварен със задачата да разводняваш дискусията с безсмислици.

    10:40 16.12.2025

  • 30 Не сме народ а мърша

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "С такъв народ":

    Казал поета преди около сто и петдесет години.

    10:48 16.12.2025

  • 31 КАК МОЖЕ ДА ГОВОРИШ ТАКА?!??

    0 4 Отговор
    ТА ПО ПЛОЩАДИТЕ ИМАШЕ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ КОИТО КАЗАХА СТИГА МАФИЯТА ВЪН. А ВИЕ ПОЧТИ ВСИЧКИ ГО ВЪЗНАСЯТЕ. КАК Е НАПРАВИЛ НЕКЪВ УМЕН ХОД. ТА ТОЙ САМ СИ КАЗА АЗ СЪМ ПРОС- НО НИЕ ВЕЧЕ НЕ СМЕ. И НА ИЗБОРИТЕ ЩЕ СЕ ВИДИ. ВТРЪСНА МИ СЕ ВЕЧЕ ОТ82 ГЪБИ И РИБА. ТОЗИ ПЪТ ПРЕД МАШИНАТА ДАНО Е МАШИННО ГЛАСУВАНЕТО.

    Коментиран от #36

    10:51 16.12.2025

  • 32 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 1 Отговор
    ЧОЛАК , БОЙКО СИ ОСИГУРИ МЕКО КАЦАНЕ ................... А ТВОЙТЕ "ШАРЛАТАНИ" БЕЗ ЧОРАПА ПО КОРЕМ ...................... ЗЛЕ ПРЕДВИДЕНА "ЗГЛОБКА" , ЧОРАПА САМО БЛЪФИРА .................... И ШАРЛАТАНИТЕ ОТ (ППДБ) БЯХА ИЗМАМЕНИ ОТ ШАРЛАТАНИНА , МИСТЪР КЕШ ................. ХИТРАТА СВРАКА , С ДВАТА КРАКА ..................... ФАКТ !

    10:53 16.12.2025

  • 33 Абе

    2 1 Отговор
    Не се знае колко ще му е меко кацането Сретен е освободен може да дойде за парите

    10:57 16.12.2025

  • 34 Квартален чалгопитек обратен боклук

    2 0 Отговор
    Сътрудник тоест доносник това си ти жалко създание си за участник във форума се отнася. Но времето ти изтича и да блееш и да не блееш на празна ясла си че и мигранти няма вече. На кота нула си края ти се вижда.

    10:57 16.12.2025

  • 35 Меко кацане

    1 0 Отговор
    Все някога ще кацне твърдо

    11:02 16.12.2025

  • 36 На площада хората

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "КАК МОЖЕ ДА ГОВОРИШ ТАКА?!??":

    Не знаят какво искат. Всеки си има своя мотив да е там. Аз не ходя по митинги и протести но ходя да гласувам.

    11:02 16.12.2025

