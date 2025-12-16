Новини
България »
Костадинов: България ще бъде вкарана насила и незаконно в еврозоната без редовно правителство и без редовен бюджет

16 Декември, 2025 11:16 1 325 90

От Възраждане искат отлагане на еврозоната и референдум за запазване на българския лев

Костадинов: България ще бъде вкарана насила и незаконно в еврозоната без редовно правителство и без редовен бюджет - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Позицията на "Възраждане" е ясна и категорична - този парламент е изчерпан и е нелегитимен, а вече и морално обезценен. Колкото по-скоро минем през процедурата с мандатите, връщането им и насрочването на избори - толкова по-добре за нашата страна. Подчертахме пред президента желанието ни България да запази българския лев", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов след срещата при президента Румен Радев.

По думите му България ще бъде вкарана насила и незаконно в еврозоната без редовно правителство и без редовен бюджет.

"Ние сме против удължителния бюджет", допълни Костадинов.

"Искам да се обърна към всички наши сънародници. Каквито и да бъдат пипанията на Изборния кодекс, има нещо, което не зависи от Изборния кодекс, и това е избирателната активност.

Ако има висока избирателна активност ГЕРБ и ДПС, според нашите сметки, на следващите избори ще имат 60 депутата. Това означава, че ГЕРБ и ДПС ще бъдат маргинални политически формации, които по никакъв начин от тук насетне, няма да имат никакво влияние върху българския политически процес", каза лидерът на "Възраждане".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    46 18 Отговор
    След НЕЗАКОННОТО ВКАРВАНЕ няма нужда от бюджет и правителство. Те ще бъдат нещо подобно на Сламен Желязков - командвани от някъде другаде❗

    11:26 16.12.2025

  • 2 1001

    37 40 Отговор
    Тоя какво мрънка къде беше досега? И тоя играе игри!

    11:27 16.12.2025

  • 3 истината

    54 36 Отговор
    Този защо не го приберат да се лекува.

    11:28 16.12.2025

  • 4 Гошко.

    26 31 Отговор
    Патерица на ГЕРБ!

    11:28 16.12.2025

  • 5 Бялджип

    34 25 Отговор
    Онова което смятам за важно в думите на Костадинов е настояването му пред президента да се забрани изгарянето на българските пари и разбиването и претопяването на машините, с които се секат и печатат. Както посочи лидерът на Възраждане, така е станало след Първата Световна с оръжията ни, когато България е била разгромена и победена държава.

    Коментиран от #42

    11:29 16.12.2025

  • 6 Незнайко

    10 16 Отговор
    Къде са младите хора ,да правим суекс

    Коментиран от #21

    11:30 16.12.2025

  • 7 Метресата от Барселона

    38 28 Отговор
    Чиновниците в Брюксел смятат въвеждането на за решен въпрос. Този, които спре процеса и запази българския лев ще бъде обявен за национален герой!

    11:30 16.12.2025

  • 8 🕕🍿🕕

    33 26 Отговор
    Много е прав човека.

    Коментиран от #47

    11:32 16.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гербавия Коцко

    24 23 Отговор
    Беше се умълчал като пръднал сиханин в тръстика като гонехме шефчетата му Боко и Пеевски, сега пак почна да си заработва слугинажа.

    11:33 16.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 миме

    18 14 Отговор
    като толкоз се кефят жълтопаветните ппдебеици на зоната дафбегат у брюксел и да ни оставят нас нормалите хора най-накрая да заживеем свободно

    Коментиран от #35

    11:34 16.12.2025

  • 13 руските пудели

    29 26 Отговор
    още не са разбрали, че влизането в ЕС не е от днес за утре, а дългогодишен процес. БСП още се гордее с това, макар всичко да беше подготвено от СДС в предните правителства. Така и сега. Тоя нещастен пудел на ка-Путин да си лае

    Коментиран от #23

    11:35 16.12.2025

  • 14 дядо поп

    35 18 Отговор
    Не само без редовно правителство и бюджет , но и с манипулирани данни за инфлацията която беше необходима за приемането ни в Еврозоната. Целта беше да се вземат и приобщят към общия европрйски кюп едни български милиарди , за съжаление благодарение на продажните ни политици , успяват!

    11:35 16.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Служебно правителство

    20 20 Отговор
    Преди нова година може спокойно да отмени еврозоната! Но дали Радев е честен е друг въпрос. В 12 без 5 на нова година даже може

    Коментиран от #54, #60, #66, #68

    11:36 16.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Точно така е

    22 16 Отговор
    насила и незаконно в еврозоната...

    Коментиран от #71

    11:37 16.12.2025

  • 20 Прогноза

    28 16 Отговор
    Евроатлантическите ни продажници ще откраднат резерва на на Лева , а ще ни набутат да плащаме солидарно със Западняците Трилионите кредити , които са изяли .

    Коментиран от #44

    11:37 16.12.2025

  • 21 дядо поп

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Незнайко":

    Как къде? На телефоните!

    11:37 16.12.2025

  • 22 Вова

    19 18 Отговор
    Абсолютен клоун... палячо...

    11:38 16.12.2025

  • 23 миме

    17 13 Отговор

    До коментар #13 от "руските пудели":

    нищо не е вечно либераско жендърче даже сапаният ЕсеС

    Коментиран от #29

    11:38 16.12.2025

  • 24 Хи хи

    19 24 Отговор
    Копейките оттичат в канала след приемането на еврото , защото хората ще видят , че нищо страшно няма да се случи .Копейки ще си остане само с лъжите .

    11:38 16.12.2025

  • 25 пе де Руzzки джендъри на ка-Путин

    15 14 Отговор
    рИветеееееее като ви боли толкова.... само това ви остана като не си мажете дупарите с вазелин

    Коментиран от #37

    11:39 16.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Борбата

    13 20 Отговор
    Трябва да продължи
    Народът няма да бъде подкрепен от Радев
    Днес , той отказа да постави въпроса за отлагане на Еврозоната
    Отказа
    Костадинов искаше неговият отговор, неговата подкрепа
    Радев показа, че няма да я даде

    Българи, само Възраждане са за финансовата независимост
    Радев си свали напълно маската

    11:40 16.12.2025

  • 28 пешо

    18 12 Отговор
    аз влизам в еврозоната доброволно нее насила

    11:41 16.12.2025

  • 29 руските пудели

    16 8 Отговор

    До коментар #23 от "миме":

    аха.,.. от 1917 разпадате САЩ и капитализма. А то взе че СССР се разпадна и доста държави се освободиха от робството му от - от Казахстан , през Азербайджан, Литва и Латвия до България.... знаем това.

    11:41 16.12.2025

  • 30 Чао си Копейкин!

    19 12 Отговор
    Щом и създателя ти Мунчо те отбичи... Прибирай се у маалата!

    11:42 16.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Някой

    20 21 Отговор
    Има много българи като мен, които искат България да влезе в еврозоната.
    "Възражсанеэи" и Костасинов не са упълновощени да говопят от мое име.

    Костадинов не е мой представител и никога няма да бъде, Костасинов е мой душманин.

    За мен Костадинов е лъжец и манипулатор, много от хората у нас са заблудени. Костадинов руши Бългория, руши живота на хората, жалко че много бългори не го разбират. Костадинов е срещу България. Хора запитайте се има ли нещо положигелто, нещо градивно в поведението на Костадинов? Не няма, има само разрушителти неща.

    Преживял съм финансонага криза на бг лева през 1990-те години, оттогава искам да приемем дойче марката/еврото/ и да изчезне лева. Не искам рубраджии, не искам комунисти, искам проевропейски СОЦИАЛДЕМОКРАТИ.

    11:43 16.12.2025

  • 33 Сандо

    8 9 Отговор
    Единственото положително нещо след вкарването ни в еврозоната ще бъде оставянето на козячетата без грантчета - те вече ще са станали ненужни и непотребни.А такива ги изхвърлят на бунището или пред контейнерите за смет.

    11:43 16.12.2025

  • 34 Не на еврото

    10 8 Отговор
    Зор да влезем.Като ни пускат ,не искаме да влезем.Ако влезем искаме да излезем.Ако излезем ще влезем,ако влезем ще излезем.

    11:43 16.12.2025

  • 35 Вие

    16 9 Отговор

    До коментар #12 от "миме":

    Вие бягайте ние сме в Европа и ще сме с евро

    Коментиран от #40

    11:43 16.12.2025

  • 36 Поковор

    14 6 Отговор
    Тихо лъжец и измамник.

    11:43 16.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мошеник, продажник и руска слуга е..

    15 9 Отговор
    Този тип Копейкин, той много добре знае и е чел становището на ЕС за еврозоната и приемане на еврото, там категорично е подчертано че... неможе да има отказ от приемане на еврото или отлагане, и той и цялата продажна русофилска пасмина знае това, целта им не е отлагане, а отново разделение и омраза сред хората, в руското посолство се стреснаха от протестите защото народа се обедини, от това най ги е страх, обединен народ не можеш да го манипулираш, за това активираха продажниците от Възраждане да всеят разкол и омраза между нас отново.

    11:44 16.12.2025

  • 39 оня с коня

    3 7 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и eдинственно
    Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН

    11:44 16.12.2025

  • 40 миме

    3 7 Отговор

    До коментар #35 от "Вие":

    ще ,ще....верно ще ви набутаме у белене.....до един

    Коментиран от #52

    11:45 16.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ако не знаеш

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Бялджип":

    нашия лев/банкнотите ни/ се печатат във франция а не тук

    Коментиран от #62

    11:46 16.12.2025

  • 43 Връбан

    6 7 Отговор
    Ти къде беше до сега бе БайХу заплатката вземаше ли си ти и Цончо Ганев ще управите България добре че на Цончо му се размина онази вечер на протеста на 1ви иначе щеше да го изтрескат с 200 бегайй от тука бе
    да идва летеца и да приключва тая мъка!

    11:46 16.12.2025

  • 44 Лоповар

    10 3 Отговор

    До коментар #20 от "Прогноза":

    Про.ст си,резерва златния е краден 3 пъти и то само и единствено от рушляците

    11:46 16.12.2025

  • 45 Кой Ви пита?!

    10 2 Отговор
    На 09.09.1944г кой попита хората искат ли съветска окупация ?! От тогава още глава не можем да вдигнем
    Така ,че ревете си от 01.01.2026 в евро на който не му изнася винаги може да напусне това е свобода и демокрация не като при ваше хора там в кремля

    11:47 16.12.2025

  • 46 селяк

    4 8 Отговор
    е нали треа има балъци да пълнят сметките на Урсула и Зеленски

    Коментиран от #51

    11:47 16.12.2025

  • 47 Питане

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "🕕🍿🕕":

    Защо ли човека ти, при първа възможност е по гръцко с онази инфлуенсърката,не й помня името,м?

    11:47 16.12.2025

  • 48 Пипончев

    9 3 Отговор
    Искате ама нема, ние искаме евро и сме хиляди пъти в повече. Вие сте шепа платени пенсионери,не сте народа а шайка лъжци

    Коментиран от #65

    11:48 16.12.2025

  • 49 ЧЕГЕВАРА

    4 3 Отговор
    ГЕРБ ДПС И МВР СА МАФИЯ

    11:48 16.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Питане

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Служебно правителство":

    Ами не,служебните правителства имат лимити,макар че Боташ беше подписан незаконно точно от такова правителство.Когато е Мунчо,всичко му прощава народа.Затова и ще си патим.Щом той не следва законите,защо очаква другите да ги спазват?

    11:51 16.12.2025

  • 55 кой

    6 1 Отговор
    .Нали ти организира протестите и беше първо срещу бюджета който изобщо да не се обсъжда И цяла БЪЛГАРИЯ стачкуваше срещу правителството което си отиде по ваша поръчка и то платена СЕГА НАРОДА ОТ ПЛОЩАДИТЕ ДА ВИ НАПРАВИ БЮДЖЕТ,ИЛИ ВИЕ СИ НОСЕТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА СТАЧКИТЕ герб не бил ходил при прецедента ТО и той събори правителството и иска партия ,но когато никой не очаква.Е СЕГА Е МОМЕНТА И ГЕРБ ОЧАКВА КОНКУРЕНТА РУСОФИЛ С ПАРТИЙКА

    11:51 16.12.2025

  • 56 Историк

    7 2 Отговор
    35 години в България управлява ДС-КГБ мафията и затова се въртим в кръг. Тя не пуска да се отървем от отровите на Кремъл, а фюрера Копейкин изпълнява безпогрешно нарежданията на Путин за хаос в управлението, а резидента на Кремъл Радев е творение на стратега на Путин ген.Решетников. Ген. Бойко е 24 години в политиката,назначен от човека но руската мафия Симеон и агента на КГБ Бриго Аспарухов, Пеевски е също човек на Кремъл, дете на ДС и т.н. и т.н . Опасността от официална руска колонизация е огромна при толкова много национални предатели . Фюрерът Копейкин 5 години трови България с отровите на Кремъл и насажда омраза,злоба,разделение на обществото- средствата за насилие на Путин.

    11:51 16.12.2025

  • 57 Валутен Борд

    9 0 Отговор
    Българският Лев без Валутен Борд е нищо. Какво се опитват да направят тези ? Да го завържат към долара или швейцарския франк или към японската йена ? Най добре е към Швейцарския Франк от тези трите. Ако това е целта.

    11:51 16.12.2025

  • 58 Карулов

    7 2 Отговор
    Кучките на медведев. Хахаххаах със сметки в евро.

    11:52 16.12.2025

  • 59 Студопор

    1 4 Отговор
    Кое не е така?

    11:52 16.12.2025

  • 60 Тайминга и желанието

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Служебно правителство":

    Са много важни, но от Радев такова не се вижда от изявленията му. Подлостта му става очивадна

    11:52 16.12.2025

  • 61 Майора

    10 3 Отговор
    Копейкин стига с твоите лъжи и внушения! Не може да спреш нещо необратимо и безвъзвратно! А колкото до изборите , не прави сметки без кръчмар! Не виждам кой ще глсува за хора подкрепящи Путин и Русия , така че връщай субсидиите и отивай при тях!

    11:52 16.12.2025

  • 62 Бялджип

    4 3 Отговор

    До коментар #42 от "ако не знаеш":

    Не знам какво знаеш, но не допускам Костадинов да говори празни и неверни приказки, неща, които лесно могат да се опровергаят и така да си вкара зрелищен автогол. Така че дори да е истина това за Франция, вероятно и за там ще се отнасят опасенията му, че има съответно разпореждане.

    11:52 16.12.2025

  • 63 максудския копанар

    2 2 Отговор
    пpaв e нa пpикaзки нo нa дeлa и тoй yчacтвa в ликвидиpaнeтo нa лeвa cъyчacтвaйки нa oпг гpoб

    11:53 16.12.2025

  • 64 селяк

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Миролов":

    Не споделяй пред всички за какво мечтаеш да ти се случи. Пази го за себе си дъгичке

    11:53 16.12.2025

  • 65 миме

    2 4 Отговор

    До коментар #48 от "Пипончев":

    дайте да направиме референдума тогава,и да видим колко пипона ше са за зоната,ЕсеС-а и вашингтонския договор

    Коментиран от #81

    11:53 16.12.2025

  • 66 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Служебно правителство":

    И така да е , но въпросът е друг -
    Може ли Радев да избере САМ служебния премиер❓ Щото опцията Рая НаДелян е задължение не избор ❗ А тя няма внесе или приеме такъв закон ‼️

    11:54 16.12.2025

  • 67 Тома

    3 2 Отговор
    Иначе как ще ни откраднат парите тези желаещи за война ако не ни излъжат.

    11:54 16.12.2025

  • 68 Абсолютна истина е

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "Служебно правителство":

    (Служебно правителство преди нова година, може спокойно да отмени еврозоната! Но дали Радев е честен е друг въпрос. В 12 без 5 на нова година даже може)....

    Коментиран от #75

    11:54 16.12.2025

  • 69 зле

    7 1 Отговор
    аха и ти ще исфърчиш от парламента вийй колкото можеш по силно ха

    11:55 16.12.2025

  • 70 ДА БЕ

    5 3 Отговор
    В шаха се казва цванг цвунг.А стоичков го нарече ,айн цу цвай цу дрън, но и двете значат едно че нямате полезенн ход или сте ГУБЕЩИ загубеняци .СЕГА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ НАРОДА ДА ВИ ДОКАРА УВЕЛИЧЕНИТЕ ЗАПЛАТИ И ДА ВИ НАПРАВИ БЮДЖЕТ но имате и избор Да им ушиете поне по една червена шапка и да ги изкарате на пллощада като ДЯДО КОЛЕДА имате 9 дни

    11:57 16.12.2025

  • 71 Бг в еврозоната

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Точно така е":

    Ами аз влизам в еврозоната доброволно,с бг паспорта точно за 1 мин.И ми е супер.

    Коментиран от #74

    11:57 16.12.2025

  • 72 Факти

    2 5 Отговор
    Вкарана насила? Защо? Еврозоната е с население от 350 милиона и икономика от 15 трилиона евро. Еврозоната няма никаква нужда от 6,4 милиона българи с икономика от 100 милиарда евро. България е 1,8% от населението и 0,7% от икономиката на еврозоната, тоест едно НИЩО. Никой не ни е карал насила да влизаме. Ние сами се натискаме. Има редица държави, които са много по-важни от нас, но не се натискат и не влизат. Това си е техен избор и както виждате никой не ги вкарва насила. Защо ние сами се натискаме вече е друг въпрос. Да сте мислили на изборите. Вместо да ходите за гъби да бяхте отишли да гласувате за някоя евроскептична партия. Такива имаме бол. Тоя рев по политиците не го разбирам. Нали ние си ги избираме с действията и бездействията си? Нали ние си ги търпим? Аз не съм виждал сериозен протест срещу еврозоната. Само някакви хилави събирания. Лятото когато Възраждане призоваха за 100 хиляден протест срещу еврото се събра една жалка тълпа и се стигна до комичната ситуация, че в интернет публикуваха снимки от други събития. Пропагандистът Карбовски качи снимка от митинг в подкрепа на Терзиев и хората се разпознаха и започнаха да се тагват. Пълен цирк... Истински протест е това, което сега видяхме срещу бюджета. Такова нещо срещу еврозоната нямаше. България не е вкарана насила в еврозоната. Това народът сам го направи с действията и бездействията си.

    11:58 16.12.2025

  • 73 Вуте

    1 1 Отговор
    Ако Нане влезе у евро Я че излезезем.Н моа го търпим.

    11:59 16.12.2025

  • 74 Верно ли

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Бг в еврозоната":

    влизаш в еврозоната за 1 мин. Я обясни как ти се получава гений ?

    11:59 16.12.2025

  • 75 Чудя се

    5 3 Отговор

    До коментар #68 от "Абсолютна истина е":

    От къде си паднал,бе човек?!Край !!!Измислете си нова опорка.Ние сме ВЕЧЕ в еврозоната.Мачът е свирен.Финито.Как да ти го обясня,че да разбереш.

    Коментиран от #78

    12:00 16.12.2025

  • 76 Парички

    0 1 Отговор
    Единственото на Соца беше хубаво това, че тогава бяхме млади и младите моми бяха безплатни. След това станаха платни и всеки път трябва да им плащаш с кеш за пълна програма. Ако въведат дигиталното евро, може ли някой от управляващите да покаже на народа как на млада мома може да и плати с дигитално евро, за пълна програма? Може би като си натика телефона вътре!

    12:00 16.12.2025

  • 77 Потрес

    7 2 Отговор
    Копейкин е като развален грамофон. Едно си знае едно си бае

    12:01 16.12.2025

  • 78 Мачът е свирен.Финито.

    4 1 Отговор

    До коментар #75 от "Чудя се":

    Нещо на фашизъм го докарваш май, а?

    Коментиран от #83

    12:01 16.12.2025

  • 79 Анджо

    6 4 Отговор
    Червената копейка не си затвори устата, говореше истерично. За това ли ходи до москва да го инструктират неговите работодатели как и по какъв начин да пречат. Имали още Българи да вярват на копейката в неговите добри подривни дейности. Беше много жалък.

    12:03 16.12.2025

  • 80 моDDDи

    2 1 Отговор
    Виж и другите статии, че и там пишат за странните ти $ексуални фантазии.

    12:04 16.12.2025

  • 81 Лелее

    4 2 Отговор

    До коментар #65 от "миме":

    Миме,че нямате угаждане,нямате.Ти ли ще плащаш за безсмислен референдум.Безсмислен е защото т.нар.брекзит(прочети в гугал)се точи много време,а какво остава за нас.Костадинов ви лъже на поразия,че може.Може,ама НЕ МОЖЕ! Оф,да идва 01.01 26,че да се кротнете!!!

    12:06 16.12.2025

  • 82 България е получила 70 млрд.лв. от ЕС!

    1 1 Отговор
    Инфо от вчера 15.12.2025 г.:

    "След началото на прехода през 1989 г. до края на миналата година
    България е получила безвъзмездно финансиране на стойност близо 70 млрд. лв.!

    Голяма част от него е по линия на предприсъединителните фондове
    на Европейския съюз (ЕС) и впоследствие - по оперативните програми,
    но страната получава грантове и от други държави
    (както европейски, така и трети страни).
    Това показват данни на анализа на Института за пазарна икономика,
    изготвен с подкрепата на Фондация „Институт Отворено общество – София“.

    ЕС допринася за около 90% от външното финансиране на България,
    отчитат икономистите. ... и т.н. ...
    ..........
    Тоест сеги с щастливото евро - есъто шъ възстанови ... хъм ... безвъзмездното, ли?
    И още - а колко милиарда е внесла България като членка в есъто?
    Тоест - безплатен обяд нямааааааа...., бе, няма!

    12:15 16.12.2025

  • 83 Ще го напиша

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Мачът е свирен.Финито.":

    Пиша го просто,за да ме разбереш--" мачът е свирен" ,т.е когато мачът е свършен,колкото и да псувате съдията,нещата са окончателни."Финито" от италиански ЕЗИК КРАЙ,СВЪРШЕНО.Метафори,казва се метафори--думи или изрази,които засилват значението.Учете,бе младежи !После все сте недоволни.

    12:16 16.12.2025

  • 84 Мутрофанова

    3 2 Отговор
    Връщай парите бе! за пет копейки работа не свършихте ти и плюнката (връщай ги в евро или долар

    12:18 16.12.2025

  • 85 евалата чалгопитеци

    0 2 Отговор
    Как е площада? Свежичко ли ви е? СИгурно ли ви е? А поне предвидимо ли ви е? Вдигнаха ли ви заплатите от Нова година, а? А ще разждате ли българи бе неумните?

    Счупихте си сами държавата. Сега си носете самара.

    Коментиран от #90

    12:18 16.12.2025

  • 86 Някой

    2 0 Отговор
    Ало депутатите, стига сте се правили на нечули, неразбрали. Има сериозен проблем с изборния закон.
    Кога ще се напрови избирителен район ЧУЖБИНА?

    Безобразие е примерно да се добавят едни 30 000 гласа от Турция в избирателен район Перник и така Перник да има 3-ма депутати от ДПС.

    12:23 16.12.2025

  • 87 Как

    2 1 Отговор
    Възраждане са хулигани и побойници. Какво доверие да им имаш?

    12:24 16.12.2025

  • 88 Цвете

    2 0 Отговор
    А ТИ КАКВО СВЪРШИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СИТУАЦИЯТА ? СДУШИХТЕ СЕ С ОЛИГАРСИТЕ И ТОЛКОВА. 👎🤔🙈

    12:27 16.12.2025

  • 89 Цвете

    2 0 Отговор
    А ТИ КАКВО СВЪРШИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СИТУАЦИЯТА ? СДУШИХТЕ СЕ С ОЛИГАРСИТЕ И ТОЛКОВА. 👎🤔🙈

    12:28 16.12.2025

  • 90 тиририрам

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "евалата чалгопитеци":

    На нас ние свежичко, ама ти ВЕЧЕ си се сдухал!

    12:35 16.12.2025

