Костадинов: България ще бъде вкарана насила и незаконно в еврозоната без редовно правителство и без редовен бюджет

"Позицията на "Възраждане" е ясна и категорична - този парламент е изчерпан и е нелегитимен, а вече и морално обезценен. Колкото по-скоро минем през процедурата с мандатите, връщането им и насрочването на избори - толкова по-добре за нашата страна. Подчертахме пред президента желанието ни България да запази българския лев", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов след срещата при президента Румен Радев.
По думите му България ще бъде вкарана насила и незаконно в еврозоната без редовно правителство и без редовен бюджет.
"Ние сме против удължителния бюджет", допълни Костадинов.
"Искам да се обърна към всички наши сънародници. Каквито и да бъдат пипанията на Изборния кодекс, има нещо, което не зависи от Изборния кодекс, и това е избирателната активност.
Ако има висока избирателна активност ГЕРБ и ДПС, според нашите сметки, на следващите избори ще имат 60 депутата. Това означава, че ГЕРБ и ДПС ще бъдат маргинални политически формации, които по никакъв начин от тук насетне, няма да имат никакво влияние върху българския политически процес", каза лидерът на "Възраждане".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:26 16.12.2025
2 1001
11:27 16.12.2025
3 истината
11:28 16.12.2025
4 Гошко.
11:28 16.12.2025
5 Бялджип
Коментиран от #42
11:29 16.12.2025
6 Незнайко
Коментиран от #21
11:30 16.12.2025
7 Метресата от Барселона
11:30 16.12.2025
8 🕕🍿🕕
Коментиран от #47
11:32 16.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гербавия Коцко
11:33 16.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 миме
Коментиран от #35
11:34 16.12.2025
13 руските пудели
Коментиран от #23
11:35 16.12.2025
14 дядо поп
11:35 16.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Служебно правителство
Коментиран от #54, #60, #66, #68
11:36 16.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Точно така е
Коментиран от #71
11:37 16.12.2025
20 Прогноза
Коментиран от #44
11:37 16.12.2025
21 дядо поп
До коментар #6 от "Незнайко":Как къде? На телефоните!
11:37 16.12.2025
22 Вова
11:38 16.12.2025
23 миме
До коментар #13 от "руските пудели":нищо не е вечно либераско жендърче даже сапаният ЕсеС
Коментиран от #29
11:38 16.12.2025
24 Хи хи
11:38 16.12.2025
25 пе де Руzzки джендъри на ка-Путин
Коментиран от #37
11:39 16.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Борбата
Народът няма да бъде подкрепен от Радев
Днес , той отказа да постави въпроса за отлагане на Еврозоната
Отказа
Костадинов искаше неговият отговор, неговата подкрепа
Радев показа, че няма да я даде
Българи, само Възраждане са за финансовата независимост
Радев си свали напълно маската
11:40 16.12.2025
28 пешо
11:41 16.12.2025
29 руските пудели
До коментар #23 от "миме":аха.,.. от 1917 разпадате САЩ и капитализма. А то взе че СССР се разпадна и доста държави се освободиха от робството му от - от Казахстан , през Азербайджан, Литва и Латвия до България.... знаем това.
11:41 16.12.2025
30 Чао си Копейкин!
11:42 16.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Някой
"Възражсанеэи" и Костасинов не са упълновощени да говопят от мое име.
Костадинов не е мой представител и никога няма да бъде, Костасинов е мой душманин.
За мен Костадинов е лъжец и манипулатор, много от хората у нас са заблудени. Костадинов руши Бългория, руши живота на хората, жалко че много бългори не го разбират. Костадинов е срещу България. Хора запитайте се има ли нещо положигелто, нещо градивно в поведението на Костадинов? Не няма, има само разрушителти неща.
Преживял съм финансонага криза на бг лева през 1990-те години, оттогава искам да приемем дойче марката/еврото/ и да изчезне лева. Не искам рубраджии, не искам комунисти, искам проевропейски СОЦИАЛДЕМОКРАТИ.
11:43 16.12.2025
33 Сандо
11:43 16.12.2025
34 Не на еврото
11:43 16.12.2025
35 Вие
До коментар #12 от "миме":Вие бягайте ние сме в Европа и ще сме с евро
Коментиран от #40
11:43 16.12.2025
36 Поковор
11:43 16.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Мошеник, продажник и руска слуга е..
11:44 16.12.2025
39 оня с коня
Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН
11:44 16.12.2025
40 миме
До коментар #35 от "Вие":ще ,ще....верно ще ви набутаме у белене.....до един
Коментиран от #52
11:45 16.12.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ако не знаеш
До коментар #5 от "Бялджип":нашия лев/банкнотите ни/ се печатат във франция а не тук
Коментиран от #62
11:46 16.12.2025
43 Връбан
да идва летеца и да приключва тая мъка!
11:46 16.12.2025
44 Лоповар
До коментар #20 от "Прогноза":Про.ст си,резерва златния е краден 3 пъти и то само и единствено от рушляците
11:46 16.12.2025
45 Кой Ви пита?!
Така ,че ревете си от 01.01.2026 в евро на който не му изнася винаги може да напусне това е свобода и демокрация не като при ваше хора там в кремля
11:47 16.12.2025
46 селяк
Коментиран от #51
11:47 16.12.2025
47 Питане
До коментар #8 от "🕕🍿🕕":Защо ли човека ти, при първа възможност е по гръцко с онази инфлуенсърката,не й помня името,м?
11:47 16.12.2025
48 Пипончев
Коментиран от #65
11:48 16.12.2025
49 ЧЕГЕВАРА
11:48 16.12.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Питане
До коментар #16 от "Служебно правителство":Ами не,служебните правителства имат лимити,макар че Боташ беше подписан незаконно точно от такова правителство.Когато е Мунчо,всичко му прощава народа.Затова и ще си патим.Щом той не следва законите,защо очаква другите да ги спазват?
11:51 16.12.2025
55 кой
11:51 16.12.2025
56 Историк
11:51 16.12.2025
57 Валутен Борд
11:51 16.12.2025
58 Карулов
11:52 16.12.2025
59 Студопор
11:52 16.12.2025
60 Тайминга и желанието
До коментар #16 от "Служебно правителство":Са много важни, но от Радев такова не се вижда от изявленията му. Подлостта му става очивадна
11:52 16.12.2025
61 Майора
11:52 16.12.2025
62 Бялджип
До коментар #42 от "ако не знаеш":Не знам какво знаеш, но не допускам Костадинов да говори празни и неверни приказки, неща, които лесно могат да се опровергаят и така да си вкара зрелищен автогол. Така че дори да е истина това за Франция, вероятно и за там ще се отнасят опасенията му, че има съответно разпореждане.
11:52 16.12.2025
63 максудския копанар
11:53 16.12.2025
64 селяк
До коментар #51 от "Миролов":Не споделяй пред всички за какво мечтаеш да ти се случи. Пази го за себе си дъгичке
11:53 16.12.2025
65 миме
До коментар #48 от "Пипончев":дайте да направиме референдума тогава,и да видим колко пипона ше са за зоната,ЕсеС-а и вашингтонския договор
Коментиран от #81
11:53 16.12.2025
66 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Служебно правителство":И така да е , но въпросът е друг -
Може ли Радев да избере САМ служебния премиер❓ Щото опцията Рая НаДелян е задължение не избор ❗ А тя няма внесе или приеме такъв закон ‼️
11:54 16.12.2025
67 Тома
11:54 16.12.2025
68 Абсолютна истина е
До коментар #16 от "Служебно правителство":(Служебно правителство преди нова година, може спокойно да отмени еврозоната! Но дали Радев е честен е друг въпрос. В 12 без 5 на нова година даже може)....
Коментиран от #75
11:54 16.12.2025
69 зле
11:55 16.12.2025
70 ДА БЕ
11:57 16.12.2025
71 Бг в еврозоната
До коментар #19 от "Точно така е":Ами аз влизам в еврозоната доброволно,с бг паспорта точно за 1 мин.И ми е супер.
Коментиран от #74
11:57 16.12.2025
72 Факти
11:58 16.12.2025
73 Вуте
11:59 16.12.2025
74 Верно ли
До коментар #71 от "Бг в еврозоната":влизаш в еврозоната за 1 мин. Я обясни как ти се получава гений ?
11:59 16.12.2025
75 Чудя се
До коментар #68 от "Абсолютна истина е":От къде си паднал,бе човек?!Край !!!Измислете си нова опорка.Ние сме ВЕЧЕ в еврозоната.Мачът е свирен.Финито.Как да ти го обясня,че да разбереш.
Коментиран от #78
12:00 16.12.2025
76 Парички
12:00 16.12.2025
77 Потрес
12:01 16.12.2025
78 Мачът е свирен.Финито.
До коментар #75 от "Чудя се":Нещо на фашизъм го докарваш май, а?
Коментиран от #83
12:01 16.12.2025
79 Анджо
12:03 16.12.2025
80 моDDDи
12:04 16.12.2025
81 Лелее
До коментар #65 от "миме":Миме,че нямате угаждане,нямате.Ти ли ще плащаш за безсмислен референдум.Безсмислен е защото т.нар.брекзит(прочети в гугал)се точи много време,а какво остава за нас.Костадинов ви лъже на поразия,че може.Може,ама НЕ МОЖЕ! Оф,да идва 01.01 26,че да се кротнете!!!
12:06 16.12.2025
82 България е получила 70 млрд.лв. от ЕС!
"След началото на прехода през 1989 г. до края на миналата година
България е получила безвъзмездно финансиране на стойност близо 70 млрд. лв.!
Голяма част от него е по линия на предприсъединителните фондове
на Европейския съюз (ЕС) и впоследствие - по оперативните програми,
но страната получава грантове и от други държави
(както европейски, така и трети страни).
Това показват данни на анализа на Института за пазарна икономика,
изготвен с подкрепата на Фондация „Институт Отворено общество – София“.
ЕС допринася за около 90% от външното финансиране на България,
отчитат икономистите. ... и т.н. ...
..........
Тоест сеги с щастливото евро - есъто шъ възстанови ... хъм ... безвъзмездното, ли?
И още - а колко милиарда е внесла България като членка в есъто?
Тоест - безплатен обяд нямааааааа...., бе, няма!
12:15 16.12.2025
83 Ще го напиша
До коментар #78 от "Мачът е свирен.Финито.":Пиша го просто,за да ме разбереш--" мачът е свирен" ,т.е когато мачът е свършен,колкото и да псувате съдията,нещата са окончателни."Финито" от италиански ЕЗИК КРАЙ,СВЪРШЕНО.Метафори,казва се метафори--думи или изрази,които засилват значението.Учете,бе младежи !После все сте недоволни.
12:16 16.12.2025
84 Мутрофанова
12:18 16.12.2025
85 евалата чалгопитеци
Счупихте си сами държавата. Сега си носете самара.
Коментиран от #90
12:18 16.12.2025
86 Някой
Кога ще се напрови избирителен район ЧУЖБИНА?
Безобразие е примерно да се добавят едни 30 000 гласа от Турция в избирателен район Перник и така Перник да има 3-ма депутати от ДПС.
12:23 16.12.2025
87 Как
12:24 16.12.2025
88 Цвете
12:27 16.12.2025
89 Цвете
12:28 16.12.2025
90 тиририрам
До коментар #85 от "евалата чалгопитеци":На нас ние свежичко, ама ти ВЕЧЕ си се сдухал!
12:35 16.12.2025