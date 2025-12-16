Костадинов: България ще бъде вкарана насила и незаконно в еврозоната без редовно правителство и без редовен бюджет

"Позицията на "Възраждане" е ясна и категорична - този парламент е изчерпан и е нелегитимен, а вече и морално обезценен. Колкото по-скоро минем през процедурата с мандатите, връщането им и насрочването на избори - толкова по-добре за нашата страна. Подчертахме пред президента желанието ни България да запази българския лев", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов след срещата при президента Румен Радев.

По думите му България ще бъде вкарана насила и незаконно в еврозоната без редовно правителство и без редовен бюджет.

"Ние сме против удължителния бюджет", допълни Костадинов.

"Искам да се обърна към всички наши сънародници. Каквито и да бъдат пипанията на Изборния кодекс, има нещо, което не зависи от Изборния кодекс, и това е избирателната активност.

Ако има висока избирателна активност ГЕРБ и ДПС, според нашите сметки, на следващите избори ще имат 60 депутата. Това означава, че ГЕРБ и ДПС ще бъдат маргинални политически формации, които по никакъв начин от тук насетне, няма да имат никакво влияние върху българския политически процес", каза лидерът на "Възраждане".