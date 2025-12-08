Новини
Иван Таков: Васил Терзиев и екипът му са много далеч от решаване на кризата с боклука

8 Декември, 2025 18:52

Въпросът е държавният бюджет да решава в най-голяма степен проблемите на хората, посочи общинският съветник

Иван Таков: Васил Терзиев и екипът му са много далеч от решаване на кризата с боклука - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Единствено в район "Изгрев" кметът успя да намери някакво решение и да не се стига до препълнени кофи за боклук. Въпросът е какво ще правят другите райони. Ние сме дали нашето решение, но в момента виждаме двойния стандарт - жълтите павета и "Московска", където се разхожда кметът на София и останалата София, която е потънала в боклуци. За мен Васил Терзиев и екипът му са много далеч от решаване на кризата с боклука.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS общинският съветник от БСП, председател на БСП-София и зам.-председател на социалистическата партия Иван Таков, който коментира темите за кризата с боклука в София и приетия днес проект на държавен бюджет за 2026 година.

"Въпросът е държавният бюджет да решава в най-голяма степен проблемите на хората. Ясно е, че е един бюджет няма как да реши всички проблеми, но БСП предложи своите мерки. Ние не сме искали никога вдигане на данъците, а предложихме да свръхпечалбите да се облагат по-високо и най-бедните да бъдат подпомогнати. Относно данък дивидент България продължава да бъде на последните места в Европа. Това бяха нашите предложения за данъчни промени", разкри той.

"Най-хубавото в преработения бюджет е, че парите за войната в Украйна бяха орязани. Не мисля, че някои проекти за София ще пострадат от преработения бюджет. Бюджетът за транспорт е увеличен с 15 млн. лева, които не са достатъчни и ние ще направим всичко възможно тези пари да бъдат увеличени още", добави Таков.


