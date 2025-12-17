Без дебати: Депутатите приеха на първо четене удължителния закон за бюджета

Без дебат, със 149 гласа "за", 38 "против" и 12 "въздържал се" парламентът прие на първо четене т.нар. удължителен закон за бюджета за 2026 г., предават от БТА. "За" бяха групите на ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната-Демократична България", "ДПС-Ново начало", "Има такъв народ", "Алианс за права и свободи" и двама нечленуващи в парламентарна група народни представители. "Против" гласуваха от "Възраждане" и "Морал, единство, чест". Въздържа се групата на "БСП-Обединена левица". "Величие" не участва в гласуването.
В днешното пленарно заседание предстои депутатите да разгледат закона за бюджета и на второ четене. Преди това, за да бъде спазена конституционната процедура, председателят на Народното събрание Рая Назарян даде почивка до 14:30 ч
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сурвакар
14:03 17.12.2025
2 крадци мушнгери сте
14:04 17.12.2025
3 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!
ВИЕ СТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ,НЕЗАКОННО САМОИЗБРАЛИ СЕ И НЯМАТЕ ПРАВО ДА СЕ ЗАНИМАВАТЕ С БЮДЖЕТА!
НЕ БЮДЖЕТ, А ЗАТВОР ЗА ВАС!
14:05 17.12.2025
4 Редовен бюджет за 2026г.- след юни 2026г
Няма да има и пари за война, надявам се.
Няма да има и дългове на прескъпо превъоръжаване, надявам се.
Тези, които подариха българкото оръжие на Киев, те да пазят България от Турция.
Радев беше мълчалив наблюдател, като върховен главнокомандващ, на разоръжаването на Българската армия. Тоест, мълчалив съучастник.
Всички мълчат като малки деца напълнили гащите за 13бр. български СУ-25 - щърмовите самолети модернизирани през 2021 г. в Белорусия. КЪДЕ СА!?
Коментиран от #5
14:10 17.12.2025
5 Редовен бюджет
До коментар #4 от "Редовен бюджет за 2026г.- след юни 2026г":Писан от ГЕРБ и компания е опит да се обогатят за сметка на народа.
Коментиран от #6
14:13 17.12.2025
6 Така е
До коментар #5 от "Редовен бюджет":Евроатлантическата КРАДЛИВА СГЛОБКА се разпадна на съставните си части.
ППДБ също искат от баницата. ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН да не крадат без тях!
14:21 17.12.2025