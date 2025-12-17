Новини
България »
Всички градове »
Без дебати: Депутатите приеха на първо четене удължителния закон за бюджета

Без дебати: Депутатите приеха на първо четене удължителния закон за бюджета

17 Декември, 2025 13:55 476 6

  • депутати-
  • дебати-
  • удължителен закон-
  • бюджет

"За" бяха групите на ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната-Демократична България", "ДПС-Ново начало", "Има такъв народ", "Алианс за права и свободи" и двама нечленуващи в парламентарна група народни представители.

Без дебати: Депутатите приеха на първо четене удължителния закон за бюджета - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Без дебат, със 149 гласа "за", 38 "против" и 12 "въздържал се" парламентът прие на първо четене т.нар. удължителен закон за бюджета за 2026 г., предават от БТА. "За" бяха групите на ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната-Демократична България", "ДПС-Ново начало", "Има такъв народ", "Алианс за права и свободи" и двама нечленуващи в парламентарна група народни представители. "Против" гласуваха от "Възраждане" и "Морал, единство, чест". Въздържа се групата на "БСП-Обединена левица". "Величие" не участва в гласуването.

В днешното пленарно заседание предстои депутатите да разгледат закона за бюджета и на второ четене. Преди това, за да бъде спазена конституционната процедура, председателят на Народното събрание Рая Назарян даде почивка до 14:30 ч


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сурвакар

    6 0 Отговор
    Сега ще има ли протест ? Може ако кажете само сурвакници да си носим и да ги сурвакаме за здраве

    14:03 17.12.2025

  • 2 крадци мушнгери сте

    9 0 Отговор
    Дано по скоро пръснете бардака ,защото омръзнахте на народа !!!

    14:04 17.12.2025

  • 3 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    7 0 Отговор
    НАПУСКАЙТЕ ПАРЛАМЕНТА ВЕДНАГА!
    ВИЕ СТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ,НЕЗАКОННО САМОИЗБРАЛИ СЕ И НЯМАТЕ ПРАВО ДА СЕ ЗАНИМАВАТЕ С БЮДЖЕТА!
    НЕ БЮДЖЕТ, А ЗАТВОР ЗА ВАС!

    14:05 17.12.2025

  • 4 Редовен бюджет за 2026г.- след юни 2026г

    5 0 Отговор
    Всяко зло - за добро!

    Няма да има и пари за война, надявам се.

    Няма да има и дългове на прескъпо превъоръжаване, надявам се.

    Тези, които подариха българкото оръжие на Киев, те да пазят България от Турция.

    Радев беше мълчалив наблюдател, като върховен главнокомандващ, на разоръжаването на Българската армия. Тоест, мълчалив съучастник.

    Всички мълчат като малки деца напълнили гащите за 13бр. български СУ-25 - щърмовите самолети модернизирани през 2021 г. в Белорусия. КЪДЕ СА!?

    Коментиран от #5

    14:10 17.12.2025

  • 5 Редовен бюджет

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Редовен бюджет за 2026г.- след юни 2026г":

    Писан от ГЕРБ и компания е опит да се обогатят за сметка на народа.

    Коментиран от #6

    14:13 17.12.2025

  • 6 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Редовен бюджет":

    Евроатлантическата КРАДЛИВА СГЛОБКА се разпадна на съставните си части.

    ППДБ също искат от баницата. ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН да не крадат без тях!

    14:21 17.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол