ДАЗД наложи вето на снимането в училищните тоалетни

ДАЗД наложи вето на снимането в училищните тоалетни

17 Декември, 2025 18:19

Във всяка институция трябва да бъдат разписани ясни вътрешни правила

ДАЗД наложи вето на снимането в училищните тоалетни - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поставянето на камери за видеонаблюдение в спалните помещения, тоалетните и стаите за лична хигиена на децата в образователните институции е абсолютно недопустимо. Това се посочва в официално становище на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), разпространено до медиите днес.

От агенцията са категорични, че подобни действия лишават подрастващите от правото им на уединение и нарушават личното им достойнство.

Въвеждането на мерки за сигурност трябва да се ръководи от принципа за защита на най-добрия интерес на детето, като се търси внимателен баланс между безопасността и правото на личен живот.

"При всички случаи решението за въвеждане и използване на видеонаблюдение трябва да се ръководи от принципа за защита на най-добрия интерес на детето," се казва в позицията на ДАЗД. Експертите подчертават, че децата са уязвима група и се ползват с повишена закрила по отношение на личните им данни.

Според становище на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) от 2018 година, което ДАЗД припомня, допустимите места за видеоконтрол са:

Общите помещения (коридори, фоайета);

Дворните пространства;

Зоните за спорт и игра.

Целта на наблюдението в тези зони е единствено гарантиране на безопасността на децата и учениците по време на учебните занятия и в свободното им време.

Образователните институции са длъжни да поискат и получат изрично съгласие от законните представители на децата преди инсталирането на каквато и да е система за видеоконтрол. Това изискване гарантира спазването на конституционните права на гражданите.

Директорите на училища и детски градини трябва да поставят информационни табели на видни места, които да уведомяват родителите и учениците за наличието на технически средства за наблюдение.

Достъп до записите от камерите могат да имат само изрично определени от директора длъжностни лица. Видеоматериалите се предоставят на трети страни – полиция, прокуратура и контролни органи, единствено при наличие на данни за престъпление или накърняване правата на дете.

Във всяка институция трябва да бъдат разписани ясни вътрешни правила, които да регламентират кой извършва контрола, какъв е срокът за съхранение на записите и как се ограничава дистанционният достъп до системите.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Започва протеста срещу еврото в цяла България.

    Коментиран от #5, #8

    18:20 17.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Обществените поръчки

    3 0 Отговор
    генерират само корупция!

    18:23 17.12.2025

  • 4 Сила

    3 0 Отговор
    САМО ВИЖТЕ ДИРЕКТОРА , САМО ГО ВИЖТЕ КАК ИЗГЛЕЖДА ....ТОТАЛЕН ИЗВРАТЕНЯК , ОТ КИЛОМЕТЪР СИ ЛИЧИ...!!! отделно как директор на селско школо ( бил е директор на училище в Костинброд ) изведнъж става ръководител на елитно столично училище ?!!

    18:23 17.12.2025

  • 5 мечо

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    по добре да сме cac евро никои не опотребиава миpизливите левове вaв европа само тук лажат хората сас тиях

    Коментиран от #11

    18:24 17.12.2025

  • 6 мечо

    0 3 Отговор
    аз нeвиждам кое незаконно ти влизаш савсен добpоволно да cиpeш никои не те вaрзал нaкарал нaсила

    18:25 17.12.2025

  • 7 лъже лично пространство

    1 2 Отговор
    Без видео камери, ще има клипове в тик ток с всякакви извращения на едни деца над други деца. За пакетчета с прахчета насила подарявани в свободните коридори на училищните тоалетни се осигурява зелена светлина.

    18:27 17.12.2025

  • 8 почва

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    пълненето ти като коледна пуйка

    18:27 17.12.2025

  • 9 директора

    1 0 Отговор
    -иzpoжденец,пплгбт или бисписе

    18:29 17.12.2025

  • 10 мечо

    1 1 Отговор
    мен като ме снимат щте си свиркам неми пука незная защото някои хора ги страх

    Коментиран от #13

    18:29 17.12.2025

  • 11 Мецана

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "мечо":

    Мечо лаптопа в евро ли ще го купиш?

    18:37 17.12.2025

  • 12 Това е гнусно

    2 1 Отговор
    Но трябва да бъдем обективни . Някой от по - големите ученици използват тоалетните да пушат цигари и да се бъзикат с по-малките и по- свити ученици .

    18:37 17.12.2025

  • 13 Мецана

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "мечо":

    Те панаирджийските мечки обичат да ги снимат.

    18:38 17.12.2025

  • 14 абе трябва си лично пространство но

    0 0 Отговор
    когато бях дете точно в тоалетните ставаха най-забранените неща от бой пушене на цигари до продажбата на наркотици употребата им и сексуалните отношения и извращения …

    19:21 17.12.2025

