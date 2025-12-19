Съдът решава дали да остави в ареста уволнения директор на 138-о училище

Софийският районен съд решава днес дали да остави в ареста уволненият директор на 138-о училище Александър Евтимов. Срещу него са повдигнати две обвинения – за използване на нерегламентирани устройства и за разпространяване на порнографско съдържание.
Той беше задържан в началото на седмицата, след като стана ясно, че е подаден сигнал в полицията за поставени камери в тоалетните на училището. От полицията установили не само наличието на 11 камери, но и директната връзка със стаята, компютъра и телефона на бившия директор Александър Евтимов.
Устройствата са били вградени в датчиците за дим и движение. Междувременно самият Евтимов отрече да е слагал камерите и заяви пред медиите, че е разбрал за тях в деня на задържането му. Ако бъде признат за виновен той може да получи максимално 8 години затвор.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
Коментиран от #6
07:23 19.12.2025
2 Митохондрий
Да се научи от опит хубаво ли е.
То там и други неща ще го научат...
07:23 19.12.2025
3 Къде продават тоа вестник,
07:25 19.12.2025
4 бушприт
07:25 19.12.2025
5 Факт
07:25 19.12.2025
6 Факт
До коментар #1 от "Механик":Още един любител на чур-ки!
07:40 19.12.2025
7 Никой
Мачле.
Но нямало е нужда да се следят - впрочем - учениците чупят инвентара и това - после стават неудачници и това е.
07:41 19.12.2025
8 АГАТ а Кристи
07:43 19.12.2025
9 принца от максуда
07:45 19.12.2025
10 Дебъгинтул
08:02 19.12.2025
11 Дайте факти
08:06 19.12.2025
12 Учителка
Коментиран от #13
08:08 19.12.2025
13 нцъ
До коментар #12 от "Учителка":снимат ти мириниту за пхъба
08:12 19.12.2025
14 Любител натуралист
08:26 19.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.