Съдът решава дали да остави в ареста уволнения директор на 138-о училище

Софийският районен съд решава днес дали да остави в ареста уволненият директор на 138-о училище Александър Евтимов. Срещу него са повдигнати две обвинения – за използване на нерегламентирани устройства и за разпространяване на порнографско съдържание.

Той беше задържан в началото на седмицата, след като стана ясно, че е подаден сигнал в полицията за поставени камери в тоалетните на училището. От полицията установили не само наличието на 11 камери, но и директната връзка със стаята, компютъра и телефона на бившия директор Александър Евтимов.

Устройствата са били вградени в датчиците за дим и движение. Междувременно самият Евтимов отрече да е слагал камерите и заяви пред медиите, че е разбрал за тях в деня на задържането му. Ако бъде признат за виновен той може да получи максимално 8 години затвор.