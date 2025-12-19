Новини
Съдът решава дали да остави в ареста уволнения директор на 138-о училище

19 Декември, 2025 07:18 635 15

Той беше задържан в началото на седмицата

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският районен съд решава днес дали да остави в ареста уволненият директор на 138-о училище Александър Евтимов. Срещу него са повдигнати две обвинения – за използване на нерегламентирани устройства и за разпространяване на порнографско съдържание.

Той беше задържан в началото на седмицата, след като стана ясно, че е подаден сигнал в полицията за поставени камери в тоалетните на училището. От полицията установили не само наличието на 11 камери, но и директната връзка със стаята, компютъра и телефона на бившия директор Александър Евтимов.

Устройствата са били вградени в датчиците за дим и движение. Междувременно самият Евтимов отрече да е слагал камерите и заяви пред медиите, че е разбрал за тях в деня на задържането му. Ако бъде признат за виновен той може да получи максимално 8 години затвор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    9 0 Отговор
    Баа, тоя си е покъсал шнорхела от масажи!!

    Коментиран от #6

    07:23 19.12.2025

  • 2 Митохондрий

    14 0 Отговор
    А, да не забравят в тоалетната му в затвора да сложат камери.
    Да се научи от опит хубаво ли е.
    То там и други неща ще го научат...

    07:23 19.12.2025

  • 3 Къде продават тоа вестник,

    2 1 Отговор
    ке ми требе за нужникот

    07:25 19.12.2025

  • 4 бушприт

    10 0 Отговор
    Не мога да разбера,що за човек е тоя "директор",да иска,да гледа ученички в тоалетната! Как може да се излага така?! Момиченцата не са пълнотелни жени!

    07:25 19.12.2025

  • 5 Факт

    13 0 Отговор
    Кой инсталира десет камери и подслушва просто така. Това е установена система. Всяка камера трябва да има регистриран ползвател както оръжията!

    07:25 19.12.2025

  • 6 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Още един любител на чур-ки!

    07:40 19.12.2025

  • 7 Никой

    3 0 Отговор
    Агресията в училищата е огромна - товорим за "говеда" - нито учи в кла - нито чете в къщи. Така родихме сума ти мафии - представете си - обучение в Спортна школа - глупаци на разсъмване.

    Мачле.

    Но нямало е нужда да се следят - впрочем - учениците чупят инвентара и това - после стават неудачници и това е.

    07:41 19.12.2025

  • 8 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор
    За да не скучае да му прожектират порно с малолетни

    07:43 19.12.2025

  • 9 принца от максуда

    1 1 Отговор
    моа эпштайн

    07:45 19.12.2025

  • 10 Дебъгинтул

    3 0 Отговор
    Съдиите и прокурорите също е добре да си проверят кенефите за камери и микрофони, има специализирани служби за това.

    08:02 19.12.2025

  • 11 Дайте факти

    6 0 Отговор
    А записано ли е порнографско съдържание? Надали директора е монтирал сам камери. Фирмата не вижда ли, че това е тоалетна. Те са работили с дни в тоалетна и никой не е разбрал? .

    08:06 19.12.2025

  • 12 Учителка

    5 1 Отговор
    В много училища и институции монтираха лампи с датчици за движение в тоалетните, ама дали са само датчици?

    Коментиран от #13

    08:08 19.12.2025

  • 13 нцъ

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Учителка":

    снимат ти мириниту за пхъба

    08:12 19.12.2025

  • 14 Любител натуралист

    0 1 Отговор
    Какво толкова, човека си има технологично хоби. В крайна сметка тоалетните са толкова мизерни в у-щата, че децата се стискат и не ходят или само в краен случай. Освен това тия камери в самото помещение ли са намерени или над тоалетните клозети, не става ясно.

    08:26 19.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

