След скандала с камерите в ученическите тоалетни уволниха директора на 138-о училище

Директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ е освободен от длъжност, съобщават от МОН.

Както органите на реда съобщиха, спрямо него е в ход разследване за деяние с висока обществена значимост.

Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение с Александър Евтимов вече е издадена от началника на РУО София-град Елеонора Лилова.

През днешния ден експерти от регионалното управление в столицата бяха на място за оказване на методическа подкрепа на училището. Проведени са също така разговори с родители и с представители на обществения съвет.