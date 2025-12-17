Новини
След скандала с камерите в ученическите тоалетни уволниха директора на 138-о училище

17 Декември, 2025 20:14, обновена 17 Декември, 2025 20:15 998 29

  • 138 училище-
  • александър евтимов-
  • педофилия

След скандала с камерите в ученическите тоалетни уволниха директора на 138-о училище - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ е освободен от длъжност, съобщават от МОН.

Както органите на реда съобщиха, спрямо него е в ход разследване за деяние с висока обществена значимост.

Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение с Александър Евтимов вече е издадена от началника на РУО София-град Елеонора Лилова.

През днешния ден експерти от регионалното управление в столицата бяха на място за оказване на методическа подкрепа на училището. Проведени са също така разговори с родители и с представители на обществения съвет.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Е гати директора

    12 0 Отговор
    Педофил чеки боец .

    20:16 17.12.2025

  • 2 мечо

    1 8 Отговор
    голиамата работа станала уставете човека нищото лошо не е направил като макли тичахме сас телифоните да снимаме момичетата като клечат

    Коментиран от #3, #18, #22, #25

    20:17 17.12.2025

  • 3 Неграмотен

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "мечо":

    Идиот

    20:19 17.12.2025

  • 4 На Роско жената съм

    9 2 Отговор
    Бързо да идва да го назначим в нашият хотел Хаяско ! Ще върти тези номера на клиентите и после ще ги изнудваме.

    Коментиран от #17

    20:19 17.12.2025

  • 5 пандизчия

    10 0 Отговор
    Само Бай Ставри ще го вкара в правият път , защото мен ме вкара в правият път

    20:19 17.12.2025

  • 6 Ройтерс

    10 1 Отговор
    И след две години, с помоща на някой четиригушест айдукат,
    той ще осъди държавата в Стразбург за бая пари
    ... Ми той просто е небинарен :))

    20:21 17.12.2025

  • 7 оня с питон.я

    4 4 Отговор
    Това ли е най-важното? Кажете кога ще трепаме фашистите.

    Коментиран от #16, #28

    20:23 17.12.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор
    Камери има в доста обществени тоалетни, най вече по бензиностанциите. Приматите трошат и зспушват нужниците та за това.

    20:27 17.12.2025

  • 9 Здрасти

    5 0 Отговор
    Не че нещо, но има ли доказателства, че е той или е нарочен?

    20:29 17.12.2025

  • 10 уволнен и проблема решен

    4 1 Отговор
    Някой да прояви инициатива и да вземе някакви неудачни мерки за справяне с училищното насилие и зарибяване с кристали, а лицемерната система не закъснява да го уволни, за да си измие ръцете в безсилието си да предложи решение на проблема в училищата..

    Коментиран от #15

    20:31 17.12.2025

  • 11 Хасковски каунь

    8 0 Отговор
    Модерни времена,ей !
    Едно време вързвахме огледалце на папуците и гледахма под полите на ученичките.

    20:32 17.12.2025

  • 12 604

    5 0 Отговор
    тва ако беше по моята младост, тия камери щяха да са омазани с гоуфна още със слагането им.....

    20:32 17.12.2025

  • 13 Бре,

    8 0 Отговор
    Ваня Кастрева сдала властта в Руо през септември месец. Каква хубава новина изскочи покрай скандала. Дълги години обаче софийските училища ще страдат от поразииите, които направи с пробутани директори като този червенобузест хубавец в 138-мо.

    20:33 17.12.2025

  • 14 Денис Джамбазов

    5 2 Отговор
    Директора Александър Евтимов си е гледал мониторите от тоалетните в директорската стая и редовно си е залъсквал бассс... Туня .

    20:34 17.12.2025

  • 15 Коня Солтуклиева

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "уволнен и проблема решен":

    Ъхъ!
    Училищното насилие се крие точно в писоарите/накъдето гледат камерите/--всички знаят! :))

    Коментиран от #23

    20:35 17.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 мъжти

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "На Роско жената съм":

    сготви ли бе?

    Коментиран от #24

    20:36 17.12.2025

  • 18 не за майтап

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "мечо":

    Ако те е видяла липсващата тогава директорска видеокамера, как досаждаш, щял си да престанеш, ако... сега хормоналните пак ще го правят точно като теб...

    20:38 17.12.2025

  • 19 Какъв скандал ?

    1 1 Отговор
    В статията нищо не е описано.

    20:39 17.12.2025

  • 20 Гост

    1 1 Отговор
    Ав.ли не разбирам от право, съдийте ли, гооолемите спецове от Убразованието!?! Директора е задържан, а е обвенен в какво? Кога гленаха делото, кога го осъдиха? Как го освободиха? Тия имат ли акэл, или следващото дело което ще плащаме е за неправомерно уволнение!?! Окавволи методимеско помощ и подкрепа на място! Блях и Убразователните експерти!!!
    ПС:
    Ако се докаже че това е истина, тоя влива р ватрора с много черпа визитка, там не ги обичат тия, май само Бай Ставри!!!

    20:39 17.12.2025

  • 21 коментар

    3 1 Отговор
    Не че нещо го защитавам този, но задава ли си някой въпроса, какво се случва в българските училищата, и по-точно в тоалетните им, че заснетото да се води порнография?

    20:42 17.12.2025

  • 22 Мецана

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "мечо":

    Мечо, мълчи. Ти идваше на училище само по физическо. Затова и ти гушнах бе будала лаптопа в Германия.

    20:44 17.12.2025

  • 23 лицемерие

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Коня Солтуклиева":

    На площада в Брюксел едно момченце уринира пред обществото, увековечено със статуя.:)
    Писоарите може да се прикрият отгоре с пластмасова матирана преграда за 22лв. и камерата високо в ъгъла да пречи за ученолюбивите, дето решават уравнения по стените с хикс и игрек и йкратко накрая.

    20:48 17.12.2025

  • 24 На Роско жената съм

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "мъжти":

    Мъж ми сготви, изпра, помете стълбището, и ми донесе албум със снимките на новите коняр.....ааа..... шофьорчета. Защото имам компромати!

    20:48 17.12.2025

  • 25 Смърфиета

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "мечо":

    Ами човека е споделял тези кадри с хора от Костинброд, свързани с ГЕРБ и ДПС – НН, заедно с личните им данни и вечер работел до късно, като създавал рекламни материали за заможни господа според предпочитанията им, с кадри от действията на децата в санитарните помещения, като имало и меко казано пикантни. Но освен това, по една от ефирните телевизии момчета от училището разказаха, че ги привиквал и им намеквал неща, незнайно какви, като едновременно с това ги заплашвал, което той правел най-вероятно с оглед да им предложи оферта за финансови средства за срещи със заможни господа в апартаменти на бул. "Христо Ботев" и други локации.

    Коментиран от #29

    20:49 17.12.2025

  • 26 И какво гледа?

    3 0 Отговор
    момиченцата как пишкат ли? или момченцата?

    20:49 17.12.2025

  • 27 Камък

    2 0 Отговор
    Вече могат спокойно да си пушат каквото искат и правят бибитки , а защо не и нещо друго и то групово , после да си качват клипчета в мрежата и да трупат лайкове .

    20:56 17.12.2025

  • 28 шумкарски кратунки

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с питон.я":

    на шиш

    20:56 17.12.2025

  • 29 нашмъркаета

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Смърфиета":

    удари си двойна доза

    20:58 17.12.2025

