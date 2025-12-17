След скандала с камерите в ученическите тоалетни уволниха директора на 138-о училище

Директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ е освободен от длъжност, съобщават от МОН.
Както органите на реда съобщиха, спрямо него е в ход разследване за деяние с висока обществена значимост.
Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение с Александър Евтимов вече е издадена от началника на РУО София-град Елеонора Лилова.
През днешния ден експерти от регионалното управление в столицата бяха на място за оказване на методическа подкрепа на училището. Проведени са също така разговори с родители и с представители на обществения съвет.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е гати директора
20:16 17.12.2025
2 мечо
Коментиран от #3, #18, #22, #25
20:17 17.12.2025
3 Неграмотен
До коментар #2 от "мечо":Идиот
20:19 17.12.2025
4 На Роско жената съм
Коментиран от #17
20:19 17.12.2025
5 пандизчия
20:19 17.12.2025
6 Ройтерс
той ще осъди държавата в Стразбург за бая пари
... Ми той просто е небинарен :))
20:21 17.12.2025
7 оня с питон.я
Коментиран от #16, #28
20:23 17.12.2025
8 Данко Харсъзина
20:27 17.12.2025
9 Здрасти
20:29 17.12.2025
10 уволнен и проблема решен
Коментиран от #15
20:31 17.12.2025
11 Хасковски каунь
Едно време вързвахме огледалце на папуците и гледахма под полите на ученичките.
20:32 17.12.2025
12 604
20:32 17.12.2025
13 Бре,
20:33 17.12.2025
14 Денис Джамбазов
20:34 17.12.2025
15 Коня Солтуклиева
До коментар #10 от "уволнен и проблема решен":Ъхъ!
Училищното насилие се крие точно в писоарите/накъдето гледат камерите/--всички знаят! :))
Коментиран от #23
20:35 17.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 мъжти
До коментар #4 от "На Роско жената съм":сготви ли бе?
Коментиран от #24
20:36 17.12.2025
18 не за майтап
До коментар #2 от "мечо":Ако те е видяла липсващата тогава директорска видеокамера, как досаждаш, щял си да престанеш, ако... сега хормоналните пак ще го правят точно като теб...
20:38 17.12.2025
19 Какъв скандал ?
20:39 17.12.2025
20 Гост
ПС:
Ако се докаже че това е истина, тоя влива р ватрора с много черпа визитка, там не ги обичат тия, май само Бай Ставри!!!
20:39 17.12.2025
21 коментар
20:42 17.12.2025
22 Мецана
До коментар #2 от "мечо":Мечо, мълчи. Ти идваше на училище само по физическо. Затова и ти гушнах бе будала лаптопа в Германия.
20:44 17.12.2025
23 лицемерие
До коментар #15 от "Коня Солтуклиева":На площада в Брюксел едно момченце уринира пред обществото, увековечено със статуя.:)
Писоарите може да се прикрият отгоре с пластмасова матирана преграда за 22лв. и камерата високо в ъгъла да пречи за ученолюбивите, дето решават уравнения по стените с хикс и игрек и йкратко накрая.
20:48 17.12.2025
24 На Роско жената съм
До коментар #17 от "мъжти":Мъж ми сготви, изпра, помете стълбището, и ми донесе албум със снимките на новите коняр.....ааа..... шофьорчета. Защото имам компромати!
20:48 17.12.2025
25 Смърфиета
До коментар #2 от "мечо":Ами човека е споделял тези кадри с хора от Костинброд, свързани с ГЕРБ и ДПС – НН, заедно с личните им данни и вечер работел до късно, като създавал рекламни материали за заможни господа според предпочитанията им, с кадри от действията на децата в санитарните помещения, като имало и меко казано пикантни. Но освен това, по една от ефирните телевизии момчета от училището разказаха, че ги привиквал и им намеквал неща, незнайно какви, като едновременно с това ги заплашвал, което той правел най-вероятно с оглед да им предложи оферта за финансови средства за срещи със заможни господа в апартаменти на бул. "Христо Ботев" и други локации.
Коментиран от #29
20:49 17.12.2025
26 И какво гледа?
20:49 17.12.2025
27 Камък
20:56 17.12.2025
28 шумкарски кратунки
До коментар #7 от "оня с питон.я":на шиш
20:56 17.12.2025
29 нашмъркаета
До коментар #25 от "Смърфиета":удари си двойна доза
20:58 17.12.2025