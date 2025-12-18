Новини
България »
Времето днес, прогноза за четвъртък, 18 декември: Остава слънчево след сутрешните мъгли

Времето днес, прогноза за четвъртък, 18 декември: Остава слънчево след сутрешните мъгли

18 Декември, 2025 05:01, обновена 18 Декември, 2025 05:06 457 1

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще са между 10 и 15, в София – около 11°

Времето днес, прогноза за четвъртък, 18 декември: Остава слънчево след сутрешните мъгли - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Денят в равнините и низините ще започне с намалена от гъсти мъгли или ниска слоеста облачност видимост.

Минималните температури ще бъдат от минус 3° до плюс 3°, в София - около минус 1°, на морския бряг – от 2° до 5°, а максималните ще са между 10 и 15, в София – около 11°, по Черноморието – 12° - 13°.

След обяд ще се появи слаб западен вятър, видимостта бързо ще се подобри и в по-голямата част от страната ще бъде слънчево.

И на морския бряг ще бъде предимно слънчево, със слаб западен вятър, сутринта – на места с намалена видимост.

Топло за сезона и слънчево ще бъде в планините. Вятърът и там ще е с посока от запад, но умерен.

В петък ще бъде слънчево, с по-малко райони с мъгли, а температурите ще останат почти без промяна.

В събота отново на много места видимостта ще е намалена, в следобедните часове и облачността ще се увеличи, а максималните температури ще се понижат с 4 - 5°.

В неделя дневните температури още ще се понижат. Ще има и валежи от дъжд, отначало слаби и на отделни места в Южна и Източна България, а в планините ще вали сняг. Ще продължи да вали и в понеделник, когато понижението при максималните температури ще продължи.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаберих

    0 0 Отговор
    Психиатрично заведение. В стола:
    - Аз съм хан Аспарух, дайте ми една порция.
    - И за мен една, защото съм цар Борис.
    - За мен две порции!
    - Защо? - пита учудена готвачката.
    - Аз съм Кирил и Методий!

    05:12 18.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове