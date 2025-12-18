Времето днес, прогноза за четвъртък, 18 декември: Остава слънчево след сутрешните мъгли

Денят в равнините и низините ще започне с намалена от гъсти мъгли или ниска слоеста облачност видимост.

Минималните температури ще бъдат от минус 3° до плюс 3°, в София - около минус 1°, на морския бряг – от 2° до 5°, а максималните ще са между 10 и 15, в София – около 11°, по Черноморието – 12° - 13°.

След обяд ще се появи слаб западен вятър, видимостта бързо ще се подобри и в по-голямата част от страната ще бъде слънчево.

И на морския бряг ще бъде предимно слънчево, със слаб западен вятър, сутринта – на места с намалена видимост.

Топло за сезона и слънчево ще бъде в планините. Вятърът и там ще е с посока от запад, но умерен.

В петък ще бъде слънчево, с по-малко райони с мъгли, а температурите ще останат почти без промяна.

В събота отново на много места видимостта ще е намалена, в следобедните часове и облачността ще се увеличи, а максималните температури ще се понижат с 4 - 5°.

В неделя дневните температури още ще се понижат. Ще има и валежи от дъжд, отначало слаби и на отделни места в Южна и Източна България, а в планините ще вали сняг. Ще продължи да вали и в понеделник, когато понижението при максималните температури ще продължи.