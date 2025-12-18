Новини
България »
София »
Два протеста в центъра на София са планирани за тази вечер

Два протеста в центъра на София са планирани за тази вечер

18 Декември, 2025 07:33 634 7

  • два протеста-
  • софия-
  • център-
  • тази вечер

Събитията са заявени в Столичната община

Два протеста в центъра на София са планирани за тази вечер - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Два протеста се очакват тази вечер в центъра на София. Събитията са заявени в Столичната община, потвърдиха за БТА оттам. Те са организирани в социалните мрежи.

Единият протест е от 18:00 часа пред парламента и е организиран от „Продължаваме промяната – Демократична България“ под името #НеХраниПрасетоСТвоитеПари. Основният мотив, който изтъкват от формацията, е четвъртият опит на управляващите в оставка да прокарат бюджета през парламента.

Организатори на събитие с името „СарафOFF“ са от инициативата „Правосъдие за всеки“. Оттам уточняват във Фейсбук, че недоволните ще се съберат в 18:00 часа пред Съдебната палата. После, около 19:00 часа, планират да се присъединят към протестиращите пред парламента.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Днеска

    2 2 Отговор
    Много студено ще е

    07:41 18.12.2025

  • 2 Хаха

    1 1 Отговор
    Ще има много деца

    07:44 18.12.2025

  • 3 Кажете

    2 7 Отговор
    кой плаща на шарлатаните.

    Коментиран от #6

    07:44 18.12.2025

  • 4 Пич

    1 0 Отговор
    Интересно , след като ПП са такива радетели за спирането на харчовете ( за народа ) , защо не отвързаха депутатските заплати от автоматично увеличение , както видяхме че бързо могат да направят с МВР и военните ?! Или , те ли са най гладни и най бедни от всички българи ?! Какъв йезуитски език е това , като не дават личен пример със собствените си заплати !? Малко ли са им на тези безполезни хрантутници от парламента по десетина хиляди , че само техните заплати трябва да се увеличават !!! ??? И много ли са малко над 300 евро пенсия , че няма да ги увеличават?!

    07:48 18.12.2025

  • 5 гражданин

    1 0 Отговор
    А пред Съдбната палата трябва да бъде поставена .есилка и никога да не се премаха !!!

    07:48 18.12.2025

  • 6 Е не знаеш ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кажете":

    Един дето Черепа му даваше парите Мунчо Боташов– Фигуранта, и татко на шарлатаните!

    07:50 18.12.2025

  • 7 Хехе

    0 0 Отговор
    Събор на хайлазите! Вместо сцена,да отворят едно гише и касиера Асен Василев да раздаде инфлационното 3%-но увеличение на доходите.

    07:52 18.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове