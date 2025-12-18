Новини
Ива Митева: Да не отварят толкова широко Изборния кодекс, защото ще направят бели, колкото направиха в Конституцията

18 Декември, 2025 08:03

Най-подходящ за служебен премиер е омбудсманът, коментира още бившият председател на народното събрание

Ива Митева: Да не отварят толкова широко Изборния кодекс, защото ще направят бели, колкото направиха в Конституцията - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият председател на народното събрание Ива Митева заяви в студиото на "Денят ON AIR", че когато срещу нея е имало две заплахи за живота ѝ се е отказала от охраната си. Реформа в държавната охрана е един от мотивите ѝ да излезе на протеста, който се организира на 18 декември.

Протестите продължават

"Гласът на хората трябва да бъде чут. Главният прокурор е незаконно на този пост. Там където стават скандали, побоища, бият и се обиждат, нищо добро не може да се случи. Все още имат мнозинство, площадът с неговата енергия успя да накара управляващите да подадат оставка, което не е малко", каза Митева.

По думите ѝ протестите не са политически, а в името на справедливостта.

"Искаха наистина този нелегитимен парламент да приключи. Хората са се събудили, осъзнали са, че не трябва да се караме дали сме леви или десни, либерали или консерватори, а избор между личната свобода и мравуняка на тоталитаризма", каза бившият депутат.

Служебно правителство и предсрочни избори

Очакванията ѝ са избори да се проведат в края на март, ако има служебен кабинет в края на януари 2026 г. и тогава да се ""развърже възелът".

Според нея най-подходящ за служебен премиер е омбудсманът.

"Най-редно е така, предвид функциите, които има да защитава основните права и свободи. Най-добре би се справил и би защитил изборите. "Да" или "не" не е по желание - когато вземеш една позиция, трябва да знаеш какви са предизвикателствата. На всички е ясно с какъв пост се нагърбват", коментира Митева.

Разпадът на коалицията

В ефира на Bulgaria ON AIR тя определи като грешка коалирането на ГЕРБ, ИТН и БСП.

"Така и не разбрахме защо се събраха, когато правят коалиция или го правиш с конкретна цел, или по каузи и идеи. Изключваме второто, целта беше влизане в Еврозоната - постигнаха го и бяха дотук", заяви бившият председател на НС.

Промени в изборния кодекс

Митева призова да не се правят генерални промени в Изборния кодекс, за да не се направят нови "бели". Време за нови машини няма, така че машинен вот ще трябва да се прави с наличните от предходните избори.

"Тези хора не знаят "А" и "Б" на изборния процес. Това е страшно, по-малко да пипат. Да не отварят толкова широко Изборния кодекс, защото ще направят бели, колкото направиха в Конституцията", призова Ива Митева.


България
Оценка 2.4 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пожелание

    14 7 Отговор
    Недей да даваш умнотии , защото те видяхме и теб ,че за два стотинки НЕ ставаш !!

    Коментиран от #10

    08:10 18.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Някой

    10 1 Отговор
    Е, нали това им е целта - да рушат и саботират.. за това им се плаща.

    08:11 18.12.2025

  • 4 Чрез Гаврата с Конституцията

    6 3 Отговор
    и промените в Изборен Кодекс, статуквото довело България до икономическа и финансова катастрофа ПП, ДБ, ГЕРБ, СДС, ДПС, БКП, ИТН, което ще стане видно 2028 г., се бетонира окончателно.
    Реално българският народ НЯМА ИЗБОР.
    Така са написали Законите нелегитимните депутати в НС, че нямаме реален избор, и възможност за нови лица.

    08:20 18.12.2025

  • 5 фъфлека

    2 1 Отговор
    йорис

    08:23 18.12.2025

  • 6 Как хунаво

    9 2 Отговор
    дремеше някакъв си Тошко на Рамото ти в Парламентарната зала , селке многозначна ! После си направихте партия с друг умник като теб и нищо не излезе от цялата работа ! Та трай си и се покрий , най - добре в Разград .

    08:25 18.12.2025

  • 7 Хартиена коалиция и фасадна демокрация

    4 1 Отговор
    Изборният кодекс в момента представлява нещо като бюджета. Независимо кой как е гласувал и кой как е броил, герпдъпъсъновоначало имат първо и трето (или второ) място и над сто мандата по пропорционалната система. Всяка от "малките" (опозиционни) партии рискува да получи 3,999 процента, блокиране на активи и "незаконни арести" за поне три месеца и всякакви други мизерии, за каквито се сетите.

    08:31 18.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 славуцана

    2 0 Отговор
    истина ви казвам

    08:38 18.12.2025

  • 10 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "пожелание":

    Заглавието е вярно, съгласен съм и с твоя коментар....

    08:40 18.12.2025

  • 11 бою мизерника

    1 1 Отговор
    славуци ми е ортак

    08:41 18.12.2025

  • 12 Тервел

    4 0 Отговор
    Ивка на Фильо Сценариста

    08:42 18.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 мъкаааа

    1 0 Отговор
    Главният прокурор е незаконно на този пост.......ДРЕМЕ ЛИ МУ НА ББ? В Бългерията Конституцията не се спазва. И е като констипация.

    08:49 18.12.2025

  • 15 Продължаваме Промяната

    1 0 Отговор
    Чалгарке, цялс България застана зад Косьо и Асен. Ние решаваме вече съдбата на 5.5 милиона българи

    08:57 18.12.2025

