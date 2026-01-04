Затварят временно пътищата до Витоша заради ураганен вятър

С оглед гарантиране на безопасността на гражданите, Столична община взе решение от 10:00 ч. временно да бъдат затворени за движение двата основни пътя към планината в направления Алеко и Златните мостове. Решението е превантивна мярка, предприета поради реална опасност за сигурността на движението и пребиваването в планината, вследствие на изключително силни пориви на вятъра.

Столична община призовава туристите за изключително високо внимание, да не предприемат пътувания към Витоша и да се съобразяват стриктно с въведените ограничения и указанията на компетентните органи, съобщиха от общината.

Поради силния вятър Столична община призовава и гражданите в града да бъдат особено внимателни, да избягват преминаване и престой в близост до:

- дървета и паркове,

- строителни обекти и скелета,

- сгради с нестабилни елементи,

- електропроводи и съоръжения.

С цел безопасното прибиране на туристите, които вече се намират в планината, следобед ще се изпълнят следните курсове на градския транспорт:

- Линия 66 (от Алеко): 16:00 ч., 16:30 ч., 17:00 ч.

- Линия 61 (от Златните мостове): 16:00 ч., 16:30 ч., 17:00 ч., 17:30 ч., 18:00 ч., 18:30 ч.

- Линия 63 ще се движи без прекъсване през целия ден, но със скъсен маршрут и няма да обслужва участъка от Бояна до Златните мостове.

По информация от хижарите на Витоша към момента няма голям брой туристи. Условията остават тежки – вятърът е ураганен и на пориви. На територията на планината се намират приблизително около 50 автомобила с туристи общо в двете направления – Алеко и Златните мостове.

Столична община следи обстановката в реално време и се предприемат всички необходими действия за гарантиране на безопасността на хората. Гражданите ще бъдат информирани своевременно при всяка промяна