Новини
България »
Затварят временно пътищата до Витоша заради ураганен вятър

4 Януари, 2026 12:52 641 7

  • витоша-
  • ураган-
  • бурен вятър-
  • туристи

Решението е превантивна мярка

Затварят временно пътищата до Витоша заради ураганен вятър - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

С оглед гарантиране на безопасността на гражданите, Столична община взе решение от 10:00 ч. временно да бъдат затворени за движение двата основни пътя към планината в направления Алеко и Златните мостове. Решението е превантивна мярка, предприета поради реална опасност за сигурността на движението и пребиваването в планината, вследствие на изключително силни пориви на вятъра.

Столична община призовава туристите за изключително високо внимание, да не предприемат пътувания към Витоша и да се съобразяват стриктно с въведените ограничения и указанията на компетентните органи, съобщиха от общината.

Поради силния вятър Столична община призовава и гражданите в града да бъдат особено внимателни, да избягват преминаване и престой в близост до:

- дървета и паркове,
- строителни обекти и скелета,
- сгради с нестабилни елементи,
- електропроводи и съоръжения.

С цел безопасното прибиране на туристите, които вече се намират в планината, следобед ще се изпълнят следните курсове на градския транспорт:

- Линия 66 (от Алеко): 16:00 ч., 16:30 ч., 17:00 ч.
- Линия 61 (от Златните мостове): 16:00 ч., 16:30 ч., 17:00 ч., 17:30 ч., 18:00 ч., 18:30 ч.
- Линия 63 ще се движи без прекъсване през целия ден, но със скъсен маршрут и няма да обслужва участъка от Бояна до Златните мостове.

По информация от хижарите на Витоша към момента няма голям брой туристи. Условията остават тежки – вятърът е ураганен и на пориви. На територията на планината се намират приблизително около 50 автомобила с туристи общо в двете направления – Алеко и Златните мостове.

Столична община следи обстановката в реално време и се предприемат всички необходими действия за гарантиране на безопасността на хората. Гражданите ще бъдат информирани своевременно при всяка промяна


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    То се оказва, че цялата Витоша е частни имоти...

    12:54 04.01.2026

  • 2 Софийски селянин

    1 0 Отговор
    Нарушават ми правата!

    Коментиран от #6

    12:55 04.01.2026

  • 3 А Гърция

    1 0 Отговор
    затвори цялото си въздушно пространство , комуникациите не функционират и нищо не лети.

    13:01 04.01.2026

  • 4 Мдаа!

    0 0 Отговор
    Ще се наложи кукувиците да ходят пеш! Да не си забравите джапанките, ей!

    13:06 04.01.2026

  • 5 Стига приказки, дела и пак дела

    1 0 Отговор
    Предлагам всички евроатлантици, които не слизат от екраните да направят марш на скок с пълно бойно за една седмица по билото на Витоша за да се подготвят за успешна война с руснаците.

    13:21 04.01.2026

  • 6 Ми като ти ги нарушават

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Софийски селянин":

    Обувай джапанките и късите гащи и тръгвай пеша. Ей го де е Княжево- Златните мостове. Па после и до Алеко можеш.

    13:31 04.01.2026

  • 7 нормално за пеперуда-

    1 0 Отговор
    неможач, назначена за кмет. Миналата година по същото време беше тихо и слънчево на Витоша. Хората се втурнаха с деца, само че кметът не отпусна допълнителни автобуси и към 15:30 стана страшно. Хората стояха два-три часа на Морени, озверели граждани блъскаха деца, за да влязат в автобус. Чак към 18:30, след репортажи по ТВ, ЦГМ започнаха да "спасяват" хората, които бяха изоставили и изведнъж намериха свободни автобуси.
    Днес обратното безумие. Качил си се сутринта с някой от първите автобуси, искаш да се върнеш на обед - няма, стой на студено, за да ти дойде акъла, че този кмет мрази туристите, които обикалят из владенията му (парк Витоша).
    П.П. Ураганния вятър обикновено е само по билото - там далекопроводи, дървета и т.н. няма. В горската част е като в София.

    13:55 04.01.2026

Новини по градове:
