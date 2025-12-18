Д-р Николай Михайлов: Борисов има една версия за себе, че в критична ситуация е боцманът на борда

Всичко това е една процедура на прехвърляне на отговорност. Асен Василев прави същото, но в обратната посока. Това са хора, които не поемат отговорност. В политиката това не е най-любимото нещо, когато бъдеш призоваван да го извършваш. Това каза в интервю за "Лице в лице" психиатърът, политик и богослов д-р Николай Михайлов. Поводът за коментара му бе бюджетът на държавата.

"Бойко Борисов има една версия за себе си в критична ситуация, че представлява боцман на борда и че е котва в бурно море. Това е човек, на който може и само на него може да се разчита в състояние на криза, защото всички други са дилетанти. Той има един силует на човек, който дълго е бил ангажиран с това да спасят България. Такава е легендата. Сега прави интересни движения, съобразени с неговия митологичен инстинкт за ориентация, според който той едновременно трябва леко да се отстрани, за да може ударът да бъде поет, ако изобщо бъде, от Делян Пеевски. И втори път - да направи необходимото, от негова гледна точка, да дискредитира тези, които уж ръководят протеста, а това са именно господата от ПП-ДБ и да покаже, че протестът не решава политическите въпроси, а отнема от и бездруго осакатения труден бюджет. И това по начина: “тези няма да получат, тези няма да получат и тези няма да получат, мислете кои са виновниците, които превръщат политиката в някаква бурна масова морална риторика на улицата”, добави той.

"Безпокоя се, че този протест ражда по естествен начин в процеса нещо подобно на протест на олигархия, на хора, които ще управляват дистанционно и с такт този протест, за да могат да заприходят неговите електорални резултати утре. Това са инициаторите на този протест, макар че те са инициатори в много условен смисъл на думата. Става дума за спонтанен акт на масово възмущение от безобразие. Това е чарът на този протест. Това е натрупване на напрежение. Освен това, има и идеална провокация. Тя в случая е персонализирана", обобщи той.