Д-р Николай Михайлов: Борисов има една версия за себе, че в критична ситуация е боцманът на борда

Всичко това е една процедура на прехвърляне на отговорност. Асен Василев прави същото, но в обратната посока. Това са хора, които не поемат отговорност. В политиката това не е най-любимото нещо, когато бъдеш призоваван да го извършваш. Това каза в интервю за "Лице в лице" психиатърът, политик и богослов д-р Николай Михайлов. Поводът за коментара му бе бюджетът на държавата.
"Бойко Борисов има една версия за себе си в критична ситуация, че представлява боцман на борда и че е котва в бурно море. Това е човек, на който може и само на него може да се разчита в състояние на криза, защото всички други са дилетанти. Той има един силует на човек, който дълго е бил ангажиран с това да спасят България. Такава е легендата. Сега прави интересни движения, съобразени с неговия митологичен инстинкт за ориентация, според който той едновременно трябва леко да се отстрани, за да може ударът да бъде поет, ако изобщо бъде, от Делян Пеевски. И втори път - да направи необходимото, от негова гледна точка, да дискредитира тези, които уж ръководят протеста, а това са именно господата от ПП-ДБ и да покаже, че протестът не решава политическите въпроси, а отнема от и бездруго осакатения труден бюджет. И това по начина: “тези няма да получат, тези няма да получат и тези няма да получат, мислете кои са виновниците, които превръщат политиката в някаква бурна масова морална риторика на улицата”, добави той.
"Безпокоя се, че този протест ражда по естествен начин в процеса нещо подобно на протест на олигархия, на хора, които ще управляват дистанционно и с такт този протест, за да могат да заприходят неговите електорални резултати утре. Това са инициаторите на този протест, макар че те са инициатори в много условен смисъл на думата. Става дума за спонтанен акт на масово възмущение от безобразие. Това е чарът на този протест. Това е натрупване на напрежение. Освен това, има и идеална провокация. Тя в случая е персонализирана", обобщи той.
1 Данко Харсъзина
Пиратска яхта след него лети.
Хей бцманеее, ти куче еднооко...
20:13 18.12.2025
2 Спецназ
иска да се превърне в Касапина дето заколи Свинята за
Коледа и нищо чудно да подържа "Площада"!
ТОВА го иска, ама дали ще го може, че оня СЕГА е много по- гоУем от него!
Дебел Шипар ша пада да видим кой, Баце!
20:18 18.12.2025
3 Да да да
20:18 18.12.2025
4 Критическата Възраст !
ВОДИ !
ДО !
"критична ситуации" !
20:23 18.12.2025
5 Наташа
До коментар #3 от "Да да да":Интересното около двамата е,че и двамата не могат да се изказват и никога от трибуната на НС.Единствено в коридора измучават по нещо пред журналистите.
20:24 18.12.2025
6 Факт
20:26 18.12.2025
7 тоа пенкилер
20:30 18.12.2025
8 БОКО Е ИДИОТ !
20:30 18.12.2025
9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ТЪРПЕНИЕТО НИ СЕ ИЗЧЕРПА!
ОМРАЗАТА ТЪМ ТЯХ ВЕЧЕ НЯМА ГРАНИЦИ!
ТЕ СА ЗА РАЗ С ТРЕЛ.
ПИСНА НИ ОТ МАЛОУМЩИНИТЕ ИМ!
ДВА ИДИОТА С ПО ПЕТ ЗАУЧЕНИ ФРАЗИ...
И ТЕ В ПОЛИТИКАТА...
АМИ АЗ ТАКИВА НЯМА ДА ГИ ПУСНА ДАЖЕ И ДА МИ ПРЕКОПАЯТ ГРАДИНАТА.
20:33 18.12.2025
10 Цървул
20:36 18.12.2025
11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":...И БОЙО ПЕЕВ СА КОТВАТА МУ....Т.Е. ПОТЪНАЛИ....
20:40 18.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 шпеккнаz
До коментар #2 от "Спецназ":гъл таш ли
20:43 18.12.2025
14 ФЕЙК
20:47 18.12.2025
15 КАКВО ДА ОЧАКВАШ ОТ
20:54 18.12.2025
16 Червената шапчица
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Търговски кораб се носи в морето,
пиратска яхта след него лети.
Пирати, стари канибали,
играят танца на смъртта.
Едни във черепи виното пият,
а други цакат белот до зори.
А трети заровете хвърлят,
играят на живот и смърт.
20:55 18.12.2025
17 Факт
20:57 18.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 УйНаз
До коментар #13 от "шпеккнаz":Питай благоверната.
21:00 18.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Данко Харсъзина
До коментар #16 от "Червената шапчица":Един пират си извади камата.
Да я забие във своята гръд.
Че бе изгубил той играта,
играта на живот и смърт.
21:03 18.12.2025
22 Цвете
21:03 18.12.2025
23 Радо
21:03 18.12.2025
24 Хасковски каунь
И кукумявката с очилата бе като облъчена тази вечер. Иначе е наперена като суганево пЕро
21:04 18.12.2025
25 Цвете
21:05 18.12.2025
26 ЕДГАР КЕЙСИ
21:05 18.12.2025
27 млада морячка
21:05 18.12.2025
28 ООрана държава
21:07 18.12.2025
29 мъшш ти
До коментар #19 от "УйНаз":ли да питам гьот
21:08 18.12.2025
30 Данко Харсъзина
21:09 18.12.2025
31 Цвете
21:10 18.12.2025
32 АКО БОРИСОВ СА ГЪТНЕ И УМРЕ
21:11 18.12.2025
33 големдебил
До коментар #9 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Коментари като твоя сме ги чели безброй пъти назад във времето.Лаете,квичите,накрая мълчите щот все омразния ти Бою печели.И сега ще е така,щот не виждате другите на какво мязат.Ама толкоз си можете,и толкоз разбирате от политика.
21:19 18.12.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Психо
21:24 18.12.2025
37 Данко Харсъзина
21:27 18.12.2025
38 големдебил
До коментар #11 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":И да се напиняш,и да викаш по форумите все Бою печели.Щот другите хептен за нищо не стават.
21:27 18.12.2025
39 Курнелия
21:31 18.12.2025