Новини
България »
Д-р Николай Михайлов: Борисов има една версия за себе, че в критична ситуация е боцманът на борда

Д-р Николай Михайлов: Борисов има една версия за себе, че в критична ситуация е боцманът на борда

18 Декември, 2025 20:10 1 441 39

  • д-р николай михайлов-
  • бойко борисов-
  • правителство

Сега прави интересни движения, съобразени с неговия митологичен инстинкт за ориентация, според който той едновременно трябва леко да се отстрани, за да може ударът да бъде поет, ако изобщо бъде, от Делян Пеевски

Д-р Николай Михайлов: Борисов има една версия за себе, че в критична ситуация е боцманът на борда - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всичко това е една процедура на прехвърляне на отговорност. Асен Василев прави същото, но в обратната посока. Това са хора, които не поемат отговорност. В политиката това не е най-любимото нещо, когато бъдеш призоваван да го извършваш. Това каза в интервю за "Лице в лице" психиатърът, политик и богослов д-р Николай Михайлов. Поводът за коментара му бе бюджетът на държавата.

"Бойко Борисов има една версия за себе си в критична ситуация, че представлява боцман на борда и че е котва в бурно море. Това е човек, на който може и само на него може да се разчита в състояние на криза, защото всички други са дилетанти. Той има един силует на човек, който дълго е бил ангажиран с това да спасят България. Такава е легендата. Сега прави интересни движения, съобразени с неговия митологичен инстинкт за ориентация, според който той едновременно трябва леко да се отстрани, за да може ударът да бъде поет, ако изобщо бъде, от Делян Пеевски. И втори път - да направи необходимото, от негова гледна точка, да дискредитира тези, които уж ръководят протеста, а това са именно господата от ПП-ДБ и да покаже, че протестът не решава политическите въпроси, а отнема от и бездруго осакатения труден бюджет. И това по начина: “тези няма да получат, тези няма да получат и тези няма да получат, мислете кои са виновниците, които превръщат политиката в някаква бурна масова морална риторика на улицата”, добави той.

"Безпокоя се, че този протест ражда по естествен начин в процеса нещо подобно на протест на олигархия, на хора, които ще управляват дистанционно и с такт този протест, за да могат да заприходят неговите електорални резултати утре. Това са инициаторите на този протест, макар че те са инициатори в много условен смисъл на думата. Става дума за спонтанен акт на масово възмущение от безобразие. Това е чарът на този протест. Това е натрупване на напрежение. Освен това, има и идеална провокация. Тя в случая е персонализирана", обобщи той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    17 0 Отговор
    Търговски кораб в морето се носи.
    Пиратска яхта след него лети.


    Хей бцманеее, ти куче еднооко...

    Коментиран от #11, #16

    20:13 18.12.2025

  • 2 Спецназ

    16 2 Отговор
    БОКО от жената във връзката си със ШИШИ,

    иска да се превърне в Касапина дето заколи Свинята за
    Коледа и нищо чудно да подържа "Площада"!

    ТОВА го иска, ама дали ще го може, че оня СЕГА е много по- гоУем от него!

    Дебел Шипар ша пада да видим кой, Баце!

    Коментиран от #13

    20:18 18.12.2025

  • 3 Да да да

    12 3 Отговор
    Стига с този Борисов.Стига с този Пеевски.Ту са на бонището защото нямат силата да се променят , за разлика от тези които имаха силата да се откъснат от техният скута. Да за тези които не са в нечий скута.5949

    Коментиран от #5

    20:18 18.12.2025

  • 4 Критическата Възраст !

    12 0 Отговор
    Критическата Възраст !

    ВОДИ !

    ДО !

    "критична ситуации" !

    20:23 18.12.2025

  • 5 Наташа

    14 5 Отговор

    До коментар #3 от "Да да да":

    Интересното около двамата е,че и двамата не могат да се изказват и никога от трибуната на НС.Единствено в коридора измучават по нещо пред журналистите.

    20:24 18.12.2025

  • 6 Факт

    7 0 Отговор
    Много хора са готови да ги управляват дистанционно. Някъде в приложението им посочват врага!

    20:26 18.12.2025

  • 7 тоа пенкилер

    8 4 Отговор
    мое ли си фърли един боп ?

    20:30 18.12.2025

  • 8 БОКО Е ИДИОТ !

    7 0 Отговор
    Украинската армия използва класическата "седмица" на BMW като мобилна ракетна установка

    20:30 18.12.2025

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    14 4 Отговор
    АЕ СТИГА СТЕ ГИ ВЕЛИЧАЛИ ТЕЗИ( БОЙО ТЪПОТО И СЛАНИНАТА ПЕЕВ..)....ДВА НЕЧЛЕНОРАЗДЕЛНИ ПРИМАТА.
    ТЪРПЕНИЕТО НИ СЕ ИЗЧЕРПА!
    ОМРАЗАТА ТЪМ ТЯХ ВЕЧЕ НЯМА ГРАНИЦИ!
    ТЕ СА ЗА РАЗ С ТРЕЛ.
    ПИСНА НИ ОТ МАЛОУМЩИНИТЕ ИМ!
    ДВА ИДИОТА С ПО ПЕТ ЗАУЧЕНИ ФРАЗИ...
    И ТЕ В ПОЛИТИКАТА...
    АМИ АЗ ТАКИВА НЯМА ДА ГИ ПУСНА ДАЖЕ И ДА МИ ПРЕКОПАЯТ ГРАДИНАТА.

    Коментиран от #33

    20:33 18.12.2025

  • 10 Цървул

    8 8 Отговор
    Уникален човек с уникален изказ . Смея да твърдя , че в Европа няма друг като него . Голямо удоволствие е да го слуша човек . Да е жив и здрав още 79 години .

    20:36 18.12.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    ...И БОЙО ПЕЕВ СА КОТВАТА МУ....Т.Е. ПОТЪНАЛИ....

    Коментиран от #12, #38

    20:40 18.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 шпеккнаz

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спецназ":

    гъл таш ли

    Коментиран от #18, #19

    20:43 18.12.2025

  • 14 ФЕЙК

    8 1 Отговор
    По време на ВСВ, подводница удря кораб. Капитана изпраща боцмана да успокои моряците. И боцмана се обръща към тях: СПОКОЙНО МОРЯЦИ, КОРАБЪТ ПОТЪВА, ДЪНОТО Е ПО-БЛИЗО ОТ БРЕГА И МОРЕТО Е ПЪЛНО С АКУЛИ! Всяка аналогия с нашия "боцман" и нашата действителност Е ВЯРНА!

    20:47 18.12.2025

  • 15 КАКВО ДА ОЧАКВАШ ОТ

    4 4 Отговор
    ДОНОСНИК НА 6 то ИЗМЕТ

    20:54 18.12.2025

  • 16 Червената шапчица

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Търговски кораб се носи в морето,
    пиратска яхта след него лети.
    Пирати, стари канибали,
    играят танца на смъртта.

    Едни във черепи виното пият,
    а други цакат белот до зори.
    А трети заровете хвърлят,
    играят на живот и смърт.

    Коментиран от #21

    20:55 18.12.2025

  • 17 Факт

    3 4 Отговор
    Всички основни проблеми се замазват от ППДБ. Няма нова политика, а има нов модел на нейното налагане. Не е необходимо да си дн, да го видиш.

    20:57 18.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 УйНаз

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "шпеккнаz":

    Питай благоверната.

    Коментиран от #29

    21:00 18.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Червената шапчица":

    Един пират си извади камата.
    Да я забие във своята гръд.
    Че бе изгубил той играта,
    играта на живот и смърт.

    21:03 18.12.2025

  • 22 Цвете

    4 1 Отговор
    ЩО ЗА КОМЕНТАР? БОЦМАН БИЛ. 🙄😂🤣😅КАКЪВ ПАПУНЯК." ЛИДЕР " БИЛ, МОЛЯ ВИ СЕ?!. ДОКТОРА ИМА НУЖДА ОТ СЕРИОЗНА КОНСУЛТАЦИЯ.😆😅🤣😀

    Коментиран от #35

    21:03 18.12.2025

  • 23 Радо

    5 0 Отговор
    "Лоцманът" каза, а не боцманът, да ви го сложа у аспуха мисирски.

    21:03 18.12.2025

  • 24 Хасковски каунь

    3 4 Отговор
    Този човек го слушам винаги с респект. Малко са такива събеседници.
    И кукумявката с очилата бе като облъчена тази вечер. Иначе е наперена като суганево пЕро

    21:04 18.12.2025

  • 25 Цвете

    3 2 Отговор
    ЩО ЗА КОМЕНТАР? БОЦМАН БИЛ. 🙄😂🤣😅КАКЪВ ПАПУНЯК." ЛИДЕР " БИЛ, МОЛЯ ВИ СЕ?!. ДОКТОРА ИМА НУЖДА ОТ СЕРИОЗНА КОНСУЛТАЦИЯ.😆😅🤣😀

    21:05 18.12.2025

  • 26 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 1 Отговор
    И ТОЗИ РАЗПОПЕН ПСИХО - ДОКТОР И ПСИХОПАТ ..................... ДАВА ИНТЕРВЮ НА ФАКТИ .................... ЗА ЖАЛОСТ Е ФАКТ !

    21:05 18.12.2025

  • 27 млада морячка

    5 2 Отговор
    боцмане боцмане одъртя не можеш вече да ме боцкаш

    21:05 18.12.2025

  • 28 ООрана държава

    6 3 Отговор
    Бую боцмана? По мяза на матрос, все се крие и скатава зад разни лелки най често

    21:07 18.12.2025

  • 29 мъшш ти

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "УйНаз":

    ли да питам гьот

    21:08 18.12.2025

  • 30 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор
    Боцманът е старшината на кораба. Това за тези, които са били в казарма. Останалите не знаят нищо за майката на ротата.

    21:09 18.12.2025

  • 31 Цвете

    3 2 Отговор
    ЩО ЗА КОМЕНТАР? БОЦМАН БИЛ. 🙄😂🤣😅КАКЪВ ПАПУНЯК." ЛИДЕР " БИЛ, МОЛЯ ВИ СЕ?!. ДОКТОРА ИМА НУЖДА ОТ СЕРИОЗНА КОНСУЛТАЦИЯ.😆😅🤣😀

    Коментиран от #34

    21:10 18.12.2025

  • 32 АКО БОРИСОВ СА ГЪТНЕ И УМРЕ

    3 2 Отговор
    СПОРТЪТ - ДЖОБЕН ТЕНИС С ДВЕ ТОПКИ ОСТАВА БЕЗ СВОЯ ГЕНИАЛЕН СЪЗДАТЕЛ , АКО ТОЙ ИМА ДЖОБОВЕ НА ПИЖАМАТА СИ ТОВА ОЗНАЧАВА ЧЕ ТИКВАТА ТРЕНИРА 23,30 ЧАСА НА ДЕНОНОЩИЕ !!!

    21:11 18.12.2025

  • 33 големдебил

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Коментари като твоя сме ги чели безброй пъти назад във времето.Лаете,квичите,накрая мълчите щот все омразния ти Бою печели.И сега ще е така,щот не виждате другите на какво мязат.Ама толкоз си можете,и толкоз разбирате от политика.

    21:19 18.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Психо

    2 2 Отговор
    Лекувай себе си

    21:24 18.12.2025

  • 37 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор
    Боцманът е майката на кораба, респективно Бойко е майката на държавицата. Бог да го поживи.

    21:27 18.12.2025

  • 38 големдебил

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    И да се напиняш,и да викаш по форумите все Бою печели.Щот другите хептен за нищо не стават.

    21:27 18.12.2025

  • 39 Курнелия

    1 0 Отговор
    Доктора има физиономия на клоши .

    21:31 18.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове