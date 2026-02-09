Новини
България »
Всички градове »
Филип Гунев за случая "Петрохан": Това, че министърът и главният секретар на МВР не успокоиха хората, беше голяма грешка

Филип Гунев за случая "Петрохан": Това, че министърът и главният секретар на МВР не успокоиха хората, беше голяма грешка

9 Февруари, 2026 20:21 1 702 59

  • филип гунев-
  • случая петрохан-
  • министър на вътрешните работи-
  • главен секретар на мвр-
  • грешка

Всичко, което видяхме на тези видеа, може да бъде закупено от всеки средностатистически магазин от всеки, който е бил в Непал, коментира още бившият заместник-министър на вътрешните работи

Филип Гунев за случая "Петрохан": Това, че министърът и главният секретар на МВР не успокоиха хората, беше голяма грешка - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Това, че обществото беше поставено под информационна сянка повече от седмица, даде възможност да се развихрят какви ли не най-различни спекулативни версии. Това, че министърът и главният секретар на МВР не успокоиха хората, особено местните, беше голяма грешка", каза в интервю за БНТ бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев, цитиран от novini.bg.

"Всички спекулации, които се спускаха, тотално излязоха извън контрол. Те отчасти бяха подхранвани със спекулативни версии и от страна на МВР, и от страна на т.нар. главен прокурор, и от страна на ДАНС: с недомлъвки, с по едно изречение подхвърляне на някакви тези. Всичко това създаде една много нездравословна среда и естествено бе използвано и политически", добави той.

"Това, че ни показват, че някои от тези хора са изповядвали някаква форма на тибетски будизъм, няма нищо общо. Има толкова, колкото това, че са били водолази или пещерняци. Аз поне никога не съм чувал за някакви ритуални самоубийства, убийства или самоубийства, свързани с будизма. Всичко, което видяхме на тези видеа, може да бъде закупено от всеки средностатистически магазин от всеки, който е бил в Непал. Връзката между двете не съществува. Това, което се чу и от разказите на други хора, го показва. Това отново са спекулации, които продължават да бъдат хвърляни", на мнение е Гунев.
Видеото, в което трима от починалите разговарят, той коментира с думите: "Едната възможна теза е, че идеята, с която ни бяха показани тези записи, е да ни успокоят и да ни кажат, че най-вероятно става въпрос за някаква форма на групово самоубийство. Чуваме какво си говорят на записите, но контекстът може да е съвсем друг. Затова разследващите трябва да свършат работата си докрай", заключи той.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анализатор

    25 4 Отговор
    Сега последния софиянец да каже четирите джипа негови ли са или ги е взел назаем. Той бил ли е в тях или само е пратил заптиетата да свършат работата?

    Коментиран от #15

    20:25 09.02.2026

  • 2 Госあ

    37 2 Отговор
    Застанали точно пред едната незасегната камера, която те са монтирали, така че дори да се чуе разговора им… направо като за филм

    Коментиран от #13

    20:26 09.02.2026

  • 3 Дзак

    10 4 Отговор
    Всъщност какво са виновни МВР, ако някой във факти.бг решил да печели от слухове?

    20:27 09.02.2026

  • 4 Майна

    19 12 Отговор
    Искате да успокоят хората от този сатанизъм!!!
    Къде са всички глави на партии!!!!
    Радев, какво ми рецитира предизборни кухи речи!!!
    Къде са?(

    20:27 09.02.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 3 Отговор
    чак вече ми идва да ошамаря някой популист! а на вас? писах и пак пиша-такъв случай се разрешава от ПРОФИ за 5 минути , и 24 часа , макс , да се свери с лаболаториите

    Коментиран от #35

    20:27 09.02.2026

  • 6 хаха

    23 2 Отговор
    България е сред водещите страни по този показател с 421, нареждайки се единствено след Хърватия, Гърция и Португалия - съответно с 536, 534 и 456.

    Ама кого ще "успокояваш" ти бе, добиче неграмотно???
    25% от милицюнерите трябва да бъдат съкратени! И без това няма полза от тях!

    Коментиран от #48

    20:27 09.02.2026

  • 7 иде време за въпроси и отговори

    23 1 Отговор
    Арести ,оставки, разпити на министри,началници на служби и службички,полицейски началници,областни управители ,шефове на институции, премиери, кметове, спонсори, всичко това трябва да се провери и разпита. Работата едва сега започва.

    20:29 09.02.2026

  • 8 Майна

    16 12 Отговор
    Снимал се Радев пред знаме на запис!!!
    Ти ги доведе
    Рашков, Петков, Асенчо !!! Всички!!!
    Бою - къде е?
    Мамин- къде е?
    Асенчо?!
    Къде са?!!!!!

    Коментиран от #9, #12, #16

    20:29 09.02.2026

  • 9 хаха

    7 7 Отговор

    До коментар #8 от "Майна":

    Я пискай още бе вгзраждан м@нгал!

    20:30 09.02.2026

  • 10 хаха

    17 8 Отговор
    Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
    Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама

    След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева. Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито Антикорупционната комисия КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които Костя Копейкин узаконява богатството си.

    20:31 09.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хаха

    13 6 Отговор

    До коментар #8 от "Майна":

    Максудският отново изтърва козите, явно в паника от предстоящите избори.

    Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави

    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук.

    Коментиран от #17

    20:32 09.02.2026

  • 13 Факт

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    Много филми гледате. А може би и много видео!

    Коментиран от #27

    20:33 09.02.2026

  • 14 Майна

    9 3 Отговор
    Кой направи..числата?
    Какво крият?
    Американците следят, тези не смеят да гъкнат щото се оср,аха.., не можаха да заличат следи..!!!!
    Всичко толкова нескопосано направиха, действали да ..в смок!

    Коментиран от #19

    20:33 09.02.2026

  • 15 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Анализатор":

    И даже един бил Бял сигурно!

    20:35 09.02.2026

  • 16 Мнение

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Майна":

    Копанаря и Шиши къде са?

    20:35 09.02.2026

  • 17 Майна

    7 8 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    Нещастник
    Не Възраждане правиха торта с нарязани шоколадови крайници от деца и майка по " съветския паметник"
    Това е сатанизъм

    Коментиран от #20, #21, #24, #31

    20:35 09.02.2026

  • 18 Боруна Лом

    7 2 Отговор
    АБЕ ЛЬОЛЬО, КОЙ ДА УСПОКОЯВА?

    20:36 09.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мнение

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Майна":

    Да сте правили, бе изроден! Стига рева, вождя ти последно нали осребри и от Шишко!

    Коментиран от #23

    20:37 09.02.2026

  • 22 констатация

    2 1 Отговор
    ПП иска разсекретяване от ДАНС и разследването на цялата информация, за да изготви правдоподобна защита при последващи искови граждански дела от пострадалите семейства за отговорност и обезщетиние.
    Сандов, Денков, Рашков и даже Терзиев са способствали дейността с чадъри.

    20:38 09.02.2026

  • 23 Майна

    4 5 Отговор

    До коментар #21 от "Мнение":

    Той Тръмп ще разчисти този сатанизъм
    Браво, Тръмп!

    Коментиран от #25, #29, #33

    20:38 09.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 хаха

    5 5 Отговор

    До коментар #23 от "Майна":

    Я лай още бе ГЕП-ер@ст малцинствен!

    20:39 09.02.2026

  • 26 от Барека

    10 3 Отговор
    Намерете и прочетете "Нов седми труп изплува в мистериозната трагедия край Петрохан". Нищо от историите на службите не е това, което е.

    Коментиран от #28, #50

    20:39 09.02.2026

  • 27 Госあ

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    За съжаление се видя, че полицията не може да гледа видео. Явно нямат система за синхронизация и софтуер за обработка на информацията от всички камери, които са поставили, ако не е умишлено. И двата варианта са много, много тревожни. Ако е първия, значи че при престъпления докато обработят информацията, престъпник ще е изчезнал ! Овчар е подал местонахождението.

    20:40 09.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мнение

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Майна":

    Копанарски, след два месеца и малко идва датата 19 април. Мисли за след това, че жълтите левроцентове за тролене от Костя ще ти секнат!

    20:42 09.02.2026

  • 30 денс

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Госあ":

    уит ми

    20:42 09.02.2026

  • 31 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Майна":

    Костадинов не би се изразил така!

    20:43 09.02.2026

  • 32 Жълтоклюно пате

    4 8 Отговор
    Малко жълтоклюно пате ми изглежда това зам. министърче. В будизма има нирвана и прераждания. Тия шушумиги са решили ,че в следващата им реинкарнация ще са най-малко ашУри , ако ли не и дЕви. Ами ако и питомците им, които са облъчили решат,че им е дошло време за реинкарнация?

    20:44 09.02.2026

  • 33 чичо Щайн

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "Майна":

    Тръмпоча май ще бъде принуден да сдава поста, след като изтече във файловете на Епстейн, въпреки че специално някои документи, уличаващи лично него в пeдo-филия, бяха премахнати часове след публикуването им на сайта на министерството на правосъдието.

    20:44 09.02.2026

  • 34 Хипотетично

    6 3 Отговор
    А Гунев що не успокои обществеността, щом нещата са му ясни от самото начало.
    Следствието си има законови процедури, а не измисляне на свободни съчинения за задоволяване на любопитните.

    20:44 09.02.2026

  • 35 Балонът издиша

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Знаем, знаем!

    20:44 09.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 номад

    10 3 Отговор
    След гафа с русенския полицейски шеф, министърът и главният секретар са решили да докажат ,че " парен ,каша духа" и мълчат,като чекист на разпит

    21:00 09.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Полюцай

    8 1 Отговор
    То добре чи са овчарите и чистачките да помагат....
    Щот ний от сидене в храстите нямаме много време за друго...
    Хайди прощавайте че утре пак цял ден ще дебнем в трънките..
    Вий ку намерите някой харсъзин..
    Довидете ни го...

    21:21 09.02.2026

  • 45 жалка държава сме

    1 1 Отговор
    Ама лошото е ,че на този главен секретар -шефовете му са тиква и прасе !!

    21:24 09.02.2026

  • 46 така,така

    5 1 Отговор
    Така де, точно те трябва да бъдат разпитани и разследвани от прокурор , да напишат обяснения защо, как и т.н. в граничната зона са допуснали въоръжен отряд да упражнява власт ? Защо ?

    21:31 09.02.2026

  • 47 Не гласувам

    0 2 Отговор
    Утре не искам да ми поднасят тоя салам петрохан мазен и хлъзгав ПЕТРОХАН

    22:01 09.02.2026

  • 48 За неграмотни

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "хаха":

    съм съгласен, но този мъж и Вучков бяха единствените, които преди повече от десет години имаха капацитет да променят МВР. Борисов и останалите бандити ги натириха и направиха социоложката Бъчварова министър. Край на филма.

    22:02 09.02.2026

  • 49 Жорж

    5 0 Отговор
    Много професионално убийство.

    Коментиран от #52

    22:03 09.02.2026

  • 50 Благодаря

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "от Барека":

    Прочетох го с интерес.
    Мафията не спи.

    22:04 09.02.2026

  • 51 Никой

    1 5 Отговор
    Какво има да ни успокояват - някакви психари се самоубили. Хубаво е да и успокояват - ама на високите им заплати - ние изкарваме парите.

    Полицията е спомагателен един вид участник - първо трябва да има възпитание в семейството - тук куцат нещата.

    Коментиран от #53, #55

    22:08 09.02.2026

  • 52 българина

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Жорж":

    е прочут професионалист в тъпотията

    00:20 10.02.2026

  • 53 как няма да куцат

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Никой":

    като всеки в България се мисли за мъск или за наоми кембъл а всъщност гумени галоши!

    00:22 10.02.2026

  • 54 Агент 07 шесто

    1 1 Отговор
    Става въпрос за нарко канал на прасетата и тия са ги заловили и филма свършва на Перохан

    00:30 10.02.2026

  • 55 карлуково

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Никой":

    АБЕ ТИ ЛУД ЛИ ДОБРЕ ЛИ ПРОМИВАТ ТЕ ЯКО А ТИ СИ И ТЪП

    00:32 10.02.2026

  • 56 Много

    1 0 Отговор
    Искам някоя партньорска служба, която има сателити да бъде привлечена от ПП-ДБ и близките на загиналите да покаже какво се случва на Петрохан и Околчица?Има толкова богати българи засегнати от двата шопара,да платят и да се обединят.Само така двете прасета могат да бъдат навряно на 🐕 взьга.

    05:06 10.02.2026

  • 57 Много

    1 1 Отговор
    Искам някоя партньорска служба, която има сателити да бъде привлечена от ПП-ДБ и близките на загиналите да покаже какво се случва на Петрохан и Околчица?Има толкова богати българи засегнати от двата шопара,да платят и да се обединят.Само така двете прасета могат да бъдат навряно на 🐕 взьга.

    05:15 10.02.2026

  • 58 Хайде

    1 0 Отговор
    Елфите,ако имат възможност да помогнат за разкриване на тези убийства от мафията.Някой може ли да обясни как мъртви си чистят профила след смъртта си в Инстаграм?Прочетете какво пише в сайта на Бареков?Къде са бързите коли на Калин Стоянов и защо не спасиха другите трима?Защото мафията командва МВР и прокурора Чак когато ги очистиха тогава уж видял пастир колата,а в тоя студ къв го дори на лятна кошара,каквито няма наоколо?Ей,това МВР взе ми хептен за балъци.С имаха по часове къде се движи кемпера и изведнъж го няма ,въй къде отиди?Идио..... Ще платите висока цена.Исъинста винаги излиза на яве от опит знам.Веднъж ме излъгаха и след време се яви жена,която ми каза къде мъжът ми какво е дал.Нс лъжата краката са къси.Чаксме истината!!!!!!!!!

    05:31 10.02.2026

  • 59 Къде

    1 0 Отговор
    Отидоха убийците от четирите джипа след палежа.Ядно,че за тези книги,които да взели е преди палежа и снимките там на будисти.Религията на тези хора не ги прави по-лоши от вас тролове,които не разбирате от религия и хармония в отношенията между хората.Нр може едни прости тролове да плюят хора смелчаци като тези пещерняци и алпинисти.Първи тон за хейт над жертвите дадоха Сарафа и Деньо.Какеа нищета и посредственост.Тия сигурно ако паднат в гьол трудно ще намерят начин да излязат,но да служат на мафията не се иска акъл,само изпълняващ и после как спиш спокойно?Като си страхлив гьонсурат яко се задълбаваш в зависимости.А това да смелчаци хора,интелигентни,които са предпочели планината и природата.Но как един тъпак да асимилира това?И дето пишат за кучетата изгорели,?Жалко,защото иначе те щяха да скачат по убийците и да им съдерат гащите,затова са ги запалили.Така,че тролчета недейте да давате квалификации на бащата на 15 годишното дете.Този човек не е длъжен да казва на никого какво знае и какво не и какво изживява.Неговите деца наистина са възпитани.Вие мислете за своите колко райски газ дишат и колко наркотици вземат.Децата на този също пещерняк никога няма да пропаднат,защото имат физически и психическа устойчивост и възпитание.Жалко ,че света покрай нас е пълен с боклуци и децата им са боклуци като тези в Моловете,по улиците,които бият възрастни хора и ги доубиват.Къдр е сина на прокурора да питам? МВР такива трябва да търси,пък то тръгнало да дрънка глупо

    06:05 10.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол