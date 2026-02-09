Филип Гунев за случая "Петрохан": Това, че министърът и главният секретар на МВР не успокоиха хората, беше голяма грешка

"Това, че обществото беше поставено под информационна сянка повече от седмица, даде възможност да се развихрят какви ли не най-различни спекулативни версии. Това, че министърът и главният секретар на МВР не успокоиха хората, особено местните, беше голяма грешка", каза в интервю за БНТ бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев, цитиран от novini.bg.

"Всички спекулации, които се спускаха, тотално излязоха извън контрол. Те отчасти бяха подхранвани със спекулативни версии и от страна на МВР, и от страна на т.нар. главен прокурор, и от страна на ДАНС: с недомлъвки, с по едно изречение подхвърляне на някакви тези. Всичко това създаде една много нездравословна среда и естествено бе използвано и политически", добави той.

"Това, че ни показват, че някои от тези хора са изповядвали някаква форма на тибетски будизъм, няма нищо общо. Има толкова, колкото това, че са били водолази или пещерняци. Аз поне никога не съм чувал за някакви ритуални самоубийства, убийства или самоубийства, свързани с будизма. Всичко, което видяхме на тези видеа, може да бъде закупено от всеки средностатистически магазин от всеки, който е бил в Непал. Връзката между двете не съществува. Това, което се чу и от разказите на други хора, го показва. Това отново са спекулации, които продължават да бъдат хвърляни", на мнение е Гунев.

Видеото, в което трима от починалите разговарят, той коментира с думите: "Едната възможна теза е, че идеята, с която ни бяха показани тези записи, е да ни успокоят и да ни кажат, че най-вероятно става въпрос за някаква форма на групово самоубийство. Чуваме какво си говорят на записите, но контекстът може да е съвсем друг. Затова разследващите трябва да свършат работата си докрай", заключи той.