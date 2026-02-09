Филип Гунев за случая "Петрохан": Това, че министърът и главният секретар на МВР не успокоиха хората, беше голяма грешка

"Това, че обществото беше поставено под информационна сянка повече от седмица, даде възможност да се развихрят какви ли не най-различни спекулативни версии. Това, че министърът и главният секретар на МВР не успокоиха хората, особено местните, беше голяма грешка", каза в интервю за БНТ бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев, цитиран от novini.bg.
"Всички спекулации, които се спускаха, тотално излязоха извън контрол. Те отчасти бяха подхранвани със спекулативни версии и от страна на МВР, и от страна на т.нар. главен прокурор, и от страна на ДАНС: с недомлъвки, с по едно изречение подхвърляне на някакви тези. Всичко това създаде една много нездравословна среда и естествено бе използвано и политически", добави той.
"Това, че ни показват, че някои от тези хора са изповядвали някаква форма на тибетски будизъм, няма нищо общо. Има толкова, колкото това, че са били водолази или пещерняци. Аз поне никога не съм чувал за някакви ритуални самоубийства, убийства или самоубийства, свързани с будизма. Всичко, което видяхме на тези видеа, може да бъде закупено от всеки средностатистически магазин от всеки, който е бил в Непал. Връзката между двете не съществува. Това, което се чу и от разказите на други хора, го показва. Това отново са спекулации, които продължават да бъдат хвърляни", на мнение е Гунев.
Видеото, в което трима от починалите разговарят, той коментира с думите: "Едната възможна теза е, че идеята, с която ни бяха показани тези записи, е да ни успокоят и да ни кажат, че най-вероятно става въпрос за някаква форма на групово самоубийство. Чуваме какво си говорят на записите, но контекстът може да е съвсем друг. Затова разследващите трябва да свършат работата си докрай", заключи той.
Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама
След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева. Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито Антикорупционната комисия КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които Костя Копейкин узаконява богатството си.
Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук.
До коментар #13 от "Факт":За съжаление се видя, че полицията не може да гледа видео. Явно нямат система за синхронизация и софтуер за обработка на информацията от всички камери, които са поставили, ако не е умишлено. И двата варианта са много, много тревожни. Ако е първия, значи че при престъпления докато обработят информацията, престъпник ще е изчезнал ! Овчар е подал местонахождението.
