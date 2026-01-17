Новини
БНБ: Преходът към еврото у нас ще служи като пример за други държави

БНБ: Преходът към еврото у нас ще служи като пример за други държави

17 Януари, 2026 11:40

Колкото по-бързо се подава сигнал, толкова по-бързо се намира решение, заяви членът на Управителния съвет на БНБ

БНБ: Преходът към еврото у нас ще служи като пример за други държави - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Преходът към новата валута у нас премина изключително успешно и ще служи като пример за други държави“, заяви членът на Управителния съвет на Българската народна банка Илия Лингорски, в студиото на „Събуди се“ по Нова тв. Той поздрави служителите на БНБ, банковия сектор и търговската мрежа за добре организирания процес по превалутиране.

Лингорски призна, че в първите дни е имало отделни недоразумения – изискване на документи, опити за начисляване на такси или различни тълкувания на правилата от страна на отделни банкови клонове. Всички сигнали обаче са били разгледани и проблемите – отстранени в рамките на първата седмица.

„Колкото по-бързо се подава сигнал, толкова по-бързо се намира решение. Целта не е да се търсят виновни, а да се гарантира нормалното протичане на процеса“, подчерта той.

По данни на БНБ само за първите две седмици от реалната обмяна са изтеглени над 7 милиарда лева от наличното обращение. Към края на декември в обращение са били над 20 милиарда лева, а към момента те вече са около 13 милиарда.

Пикът на дневното изтегляне е бил в последните дни на декември, когато средно по 500 млн. лева дневно са били изтегляни чрез банковата система. Очакванията са темпът постепенно да се забави.

В началото някои малки търговски обекти са изпитали недостиг на евро, основно на монети, което е довело до временно затваряне на магазини. Според БНБ това е било резултат от недостатъчно предварително планиране, а не от липса на валута.

Към момента в обращение вече има над 4,3 млрд. евро, което напълно обезпечава търговския оборот. Проблемът е бил решен още в рамките на първите пет работни дни.

До средата на годината обмяната на левове в евро е без такси, независимо дали човек е клиент на съответната банка или не. Банки нямат право да отказват обмяна или да изискват такси.

Декларации се изискват само при суми над 5 000 евро, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари. За суми над 30 000 лева или евро е необходима предварителна заявка.

БНБ призова гражданите да сортират монетите си по номинал, за да се ускори процесът на обмяна. За броенето на монети не може да се изисква такса, особено ако са предварително сортирани.

Умишлено увредени евробанкноти не се обменят и не се компенсират. Търговците имат право да откажат приемането им. Съзнателното притежание на фалшива банкнота е престъпление, а съмнителните купюри трябва незабавно да бъдат предадени на полицията.

След 31 януари левът престава да бъде законно платежно средство и няма да бъде приеман в търговската мрежа. Обмяната обаче ще продължи:

• в търговските банки – за определен период;

• в БНБ – безсрочно, дори след 10 години.

На въпрос дали е редно представители на БНБ да заемат политически постове, Лингорски подчерта, че Централната банка е институция, която по статут остава политически неутрална и не коментира подобни теми.


България
  • 1 Браво на Боко

    15 2 Отговор
    Браво на Шиши, ура !

    11:41 17.01.2026

  • 2 пфф

    27 2 Отговор
    Какъв ти пример, търговците си добавят глобите в ценообразуването на крайния продукт и изобщо не им дреме за сигналите.

    11:44 17.01.2026

  • 3 вервам ти

    36 8 Отговор
    Унгария, Полша, Чехия и Швеция са по глупави от нас и не искат ойро

    Коментиран от #6

    11:47 17.01.2026

  • 4 За пример 😀

    29 3 Отговор
    Сигурно са имали предвид отрицателен пример !
    Отрицателния пример също е пример !
    Иначе, ......... като махнем отрицателното, ......... и вземем положителното ......... и т.н. ! За 800 дни и все ни оправят, ама в другия смисъл !

    11:47 17.01.2026

  • 5 Тоя къде пазарува храна?

    32 6 Отговор
    Та не е разбрал че на много места цените са по 2.

    11:48 17.01.2026

  • 6 добави и

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "вервам ти":

    Дани и Румъния

    11:49 17.01.2026

  • 7 Никой

    22 4 Отговор
    Цените се вдигнаха - Тройно. Добре - ще ограничим консумацията - но е невъзможно - ако вече имаш малки деца.

    11:50 17.01.2026

  • 8 Християнин

    27 3 Отговор
    Гад продажна всичко е по две

    11:50 17.01.2026

  • 9 Официално станахме колония

    23 3 Отговор
    Слугинажът като пример, с това ли се хвалите?

    11:51 17.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    20 2 Отговор
    ЗА ВСИЧКО Е ВИНОВНА PAЯTA 😝
    ЩОМ ТЪРПИ ТАКИВА OTPEПKИ ДА БРЪЩОЛЕВЯТ ГЛУПОСТИ 🤣

    11:53 17.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 БНБ

    11 1 Отговор
    Б ългарска!
    Н екъпана!
    Б аба!

    С пенЦия 239,99€ издухана на 7-мо число и оставащи още 30 дни до другият 7-ми.
    Но пък 1 заплата на депутат е = на 5 годишната пенЦия на бабата.ТОП! Кой е работил повече Бабата, значи който не работи ще яде!

    11:54 17.01.2026

  • 15 az СВО Победа 80

    17 3 Отговор
    Да, ще остане в историята като лош пример за предателство и чудовищна глупост донесла унищожение и разруха, подобно на "троянския кон"...

    Коментиран от #23, #27

    11:54 17.01.2026

  • 16 Алооооууу

    15 1 Отговор
    Какво точно не ти е наред в главата? Или това е спуснатата директива?

    11:55 17.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Да така е

    14 3 Отговор
    пример, защо Румъния, Чехия, Полша, Дания, Унгария, Швеция, да не влизат в Еврозоната.

    11:57 17.01.2026

  • 19 Пример

    17 1 Отговор
    за всичко ! Как НЕ се прави !

    11:59 17.01.2026

  • 20 Този е дебелото момче от Васко от село Р

    10 0 Отговор
    Този е дебелото момче от Васко от село Рупча. Дядо му е генерал от ДС. Беше от юпитата на Симеон. .......... ............ Индустриализацията и технологиите на водят до натрупване, те само разпределят. Едва левите държави използват прогресът за натрупване. А след 1945г. всички държави стават леви в това отношение. Клифтън Крейс, историк от университета „Емори“, поддържа тезата, че проявите на нечовешка жестокост не са страничен ефект от историческото развитие, а представляват основополагащ структурен елемент на модерната епоха. В книгата си „The Killing Age“ той твърди, че „без глобализираното насилие Индустриалната революция нямаше да се случи“.

    Коментиран от #43

    12:00 17.01.2026

  • 21 Много ми се яде салам шпек Бургас

    6 1 Отговор
    от БНБ дават ли кредит или да одя да взимам на версия?

    12:00 17.01.2026

  • 22 Хахаха

    17 2 Отговор
    Този е за лудницата. Еерото е боклук

    12:02 17.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Жбръц

    11 1 Отговор
    " Примера" ще проличи на практика,още през първите няколко месеца.Кво ми се хвалиш,още няма месец,а народа все още плаща със скътаните левове,затова не усеща благините в клуба на богатите.Когато премине изцяло в евро,със заплата и пенсия наполовина,като номинал,а от Август,търговеца , мобилни оператори,концесионери на вода,ток,им се развържат ръцете,ще видят тук,а и навън " Българския Пример".Ей,поне се скрийте,и не бъдете такива гъонсурати.Да ни висите подред във медиите , за да ни убеждавате ,колко добре сме постъпили,с прибързаното ни натикване в еврозоната.Народа ще му просветне, когато изведнъж мизерията започне да го притиска всеки месец,по силно.Свободен пазар на ток( дори няма представа,какъв кошмар го очаква) ,растящи цени на вода,отопление,а от догодина на ДДС,общински данъци и такси.

    12:05 17.01.2026

  • 25 Ама разбира се

    10 2 Отговор
    винаги може да има и по-лоши примери от Хърватия

    12:07 17.01.2026

  • 26 Да , бе

    10 2 Отговор
    Заритали другите държави от теб и подобни акъл да вземат ?

    12:07 17.01.2026

  • 27 А кой е

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 80":

    Троянският кон?

    Коментиран от #35

    12:14 17.01.2026

  • 28 Стършел

    5 1 Отговор
    А, ще дойде време когато ще бъдете Наказани - Подобаващо ! Всички които ни ,, набутахте" в това ,, блато" За пример и Назидание!

    12:15 17.01.2026

  • 29 Примерът ще

    2 1 Отговор
    е показателен. На лъжата краката са къси. С калпава икономика и никакви ресурси, напълно подчинени на урсулята и на фащ ние ще се сринем по-лошо и от Гърция. Не може постоянно да се живее от заеми, нали?

    12:18 17.01.2026

  • 30 Глупости

    5 0 Отговор
    от глупост на глупост

    12:18 17.01.2026

  • 31 Див селянин

    2 0 Отговор
    Яла та издрънча и тебе с аннъ лопата, и6рик.

    12:18 17.01.2026

  • 32 Планинец

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Омазана ватенка":

    ,,Копейките" никога Никога не са искали ,, Рублата", за разлика от вАС, които ни натресохте гнусните Еу хартийки!

    12:18 17.01.2026

  • 33 Мокой

    1 1 Отговор
    Тия хора нямат никаква връзка с действителността и със случващото се в страната, особено в малките населени места. Днес показаха две самотни възрастни жени от Ямбол ско село, за които преходът хич не е успешен, особено с пенсиите от около 300 евро.

    12:19 17.01.2026

  • 34 О,неразумни юроде...

    3 0 Отговор
    Поради что търпиш всичко това и стана най-простият народ?

    12:20 17.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пример, но негативен

    1 1 Отговор
    Може ли някой да ми обясни разумно какава е ползата за ОБИКНОВЕНИЯ българи от еврото? След това аз ще му изброя 11 щети от еврото за нас обикновените граждани на РБ.

    12:22 17.01.2026

  • 37 екзампле отрицателен

    1 0 Отговор
    Никоя държава не трябва да следва примера на БГ з аеврото.
    Нали с приемането щяха да нахлуят масово чужди инвеститори. Но се случи обртното:

    Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като попарени. Примери много. Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика, а тези дни ЯПОНСКИ завод в Карнобат се изтегли от нас. Кроношпан България“  във Б. Търново е затворен поради уж екологични причини. Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ. Идустрията ни спада с 8 % от 2024 г
    . Само за декември 2025 са се увеличили съкратените с 3500 души. Нали еврото стимулира икономиката?

    Май левът е по-стимулираш за икономиката. Спасете го. Чакайте решението на Европейския съд за съдбата му.

    12:24 17.01.2026

  • 38 БНБ измамници

    0 0 Отговор
    България ще служи като НЕГАТИВЕН пример, като ужасно предупреждение за държавите, които мисят да приемат еврошита

    12:24 17.01.2026

  • 39 капитана

    0 0 Отговор
    Кои други държави ?

    12:25 17.01.2026

  • 40 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Neщассъник ще ти са да има други колонии

    12:25 17.01.2026

  • 41 Една мисъл не ми дава мира

    0 1 Отговор
    Защо копейките каквото си пожелаят никога не се случва?

    12:26 17.01.2026

  • 42 Хахо

    2 0 Отговор
    Декември е имало 20 млрд лева в обращение, а сега 4,3 млрд евро. Не вярвам разликата да са спестявания в банките!

    12:28 17.01.2026

  • 43 Така

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Този е дебелото момче от Васко от село Р":

    наречената Женя. Още тогава във филма обичаше да се тъпче яко.

    12:28 17.01.2026

  • 44 Булба67

    1 0 Отговор
    ,, За пример" на кого! България ще е Последната ,, държава която ще се набутала у ,, еврозоната", преди ,, Раложението И!

    12:28 17.01.2026

  • 45 Хахо

    1 0 Отговор
    Декември е имало 20 млрд лева в обращение, а сега 4,3 млрд евро. Не вярвам разликата да са спестявания в банките!

    12:28 17.01.2026

  • 46 Еврото е оасно главно за младите в Бълга

    1 0 Отговор
    Но увеличаването на данъците е неизбежно за сегашото и бъдещите многополови правителства. И това е искането на Запада също и на изискването на настоящето финансово състояние на БГ и света.

    Във всички цивилизовани страни се прилага нарастваща скала за облаганията на заплати, включително и пенсии. Минималният доход не се облага. Всичко останало - по нарастваща скала. Повтарям пенсиите над минимума доход също също се облагат.

    Тъй като хората с минимален доход са 30-40 % в БГ те изнасят осигуряването истабилността на бюджета. Коленопоклоннтоо и безгръбначно правителство защитава интерса само на богатите.

    12:28 17.01.2026

Новини по градове:
