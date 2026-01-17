БНБ: Преходът към еврото у нас ще служи като пример за други държави

„Преходът към новата валута у нас премина изключително успешно и ще служи като пример за други държави“, заяви членът на Управителния съвет на Българската народна банка Илия Лингорски, в студиото на „Събуди се“ по Нова тв. Той поздрави служителите на БНБ, банковия сектор и търговската мрежа за добре организирания процес по превалутиране.
Лингорски призна, че в първите дни е имало отделни недоразумения – изискване на документи, опити за начисляване на такси или различни тълкувания на правилата от страна на отделни банкови клонове. Всички сигнали обаче са били разгледани и проблемите – отстранени в рамките на първата седмица.
„Колкото по-бързо се подава сигнал, толкова по-бързо се намира решение. Целта не е да се търсят виновни, а да се гарантира нормалното протичане на процеса“, подчерта той.
По данни на БНБ само за първите две седмици от реалната обмяна са изтеглени над 7 милиарда лева от наличното обращение. Към края на декември в обращение са били над 20 милиарда лева, а към момента те вече са около 13 милиарда.
Пикът на дневното изтегляне е бил в последните дни на декември, когато средно по 500 млн. лева дневно са били изтегляни чрез банковата система. Очакванията са темпът постепенно да се забави.
В началото някои малки търговски обекти са изпитали недостиг на евро, основно на монети, което е довело до временно затваряне на магазини. Според БНБ това е било резултат от недостатъчно предварително планиране, а не от липса на валута.
Към момента в обращение вече има над 4,3 млрд. евро, което напълно обезпечава търговския оборот. Проблемът е бил решен още в рамките на първите пет работни дни.
До средата на годината обмяната на левове в евро е без такси, независимо дали човек е клиент на съответната банка или не. Банки нямат право да отказват обмяна или да изискват такси.
Декларации се изискват само при суми над 5 000 евро, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари. За суми над 30 000 лева или евро е необходима предварителна заявка.
БНБ призова гражданите да сортират монетите си по номинал, за да се ускори процесът на обмяна. За броенето на монети не може да се изисква такса, особено ако са предварително сортирани.
Умишлено увредени евробанкноти не се обменят и не се компенсират. Търговците имат право да откажат приемането им. Съзнателното притежание на фалшива банкнота е престъпление, а съмнителните купюри трябва незабавно да бъдат предадени на полицията.
След 31 януари левът престава да бъде законно платежно средство и няма да бъде приеман в търговската мрежа. Обмяната обаче ще продължи:
• в търговските банки – за определен период;
• в БНБ – безсрочно, дори след 10 години.
На въпрос дали е редно представители на БНБ да заемат политически постове, Лингорски подчерта, че Централната банка е институция, която по статут остава политически неутрална и не коментира подобни теми.
