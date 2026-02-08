Ивайло Мирчев: "Боташ" беше грешка. Ако някой смята, че няма да платим, той се лъже

На тези избори Румен Радев ни е опонент. Това заяви пред БНР Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", част от коалицията ПП-ДБ.

"Ясно е какви различия имаме. Ние винаги сме гледали към Европа. Силна България в силна Европа. Винаги сме искали конкурентна икономика, съдебна реформа. Не сме се променяли в това отношение. Както не променихме нищо и по отношение на еврозоната. От тази гледна точка не знам с Румен Радев и негова бъдеща политическа формация дали ще има някакви пресечни точки. Ние ще се борим за доверието на стотиците хиляди хора, които излизаха на площадите".

"Боташ" беше грешка, коментира още Мирчев.

"Ако някой смята, че няма да платим, той се лъже. Тези суми вече са в размер на стотици милиони. Нямаше никакъв аргумент служебно правителство с мандат от два месеца да сключва 13-годишен договор с "Боташ".

Изборът на Крум Зарков за председател на БСП го поставя пред доста сериозни предизвикателства, отбеляза той в предаването "Неделя 150".

"Трябва да се види дали парламентарната група ще продължи да танцува по музиката на Пеевски, дори и след свалянето на кабинета. Това, което ние видяхме в последните дни, е, че е разделена. Хора, които продължават да гравитират около Пеевски и такива, които са усетили новия повей на вятъра".

Мирчев очаква сериозни промени в Столетницата след избора на новия ѝ лидер както в парламентарната група, така и в тази в Столичния общински съвет.

"Ще наблюдаваме поведението на БСП за Борислав Сарафов, за Изборния кодекс, за охраната на Пеевски. Можем още следващата седмица да свалим охраната на Бойко Борисов и Пеевски и това ще е силен знак, че БСП от патерица на Пеевски се е върнала към фундамента си".

Ако президентът Йотова наложи вето върху промените в Изборния кодекс, след като той бъде върнат за преразглеждане в Народното събрание, ключът ще е в БСП, отбеляза още съпредседателят на "Да, България".

"Важни са действията, ще оценяваме по тях. Също се отнася за Румен Радев, защото често в политиката има разминаване между заявки и действия, а ние се водим по действията".

Той отново каза, че коалицията му очаква да получи достатъчно широка обществена подкрепа, за да има 121 гласа в парламента и да не се налага да прави компромиси.

Мирчев посочи като недопустим партньор след изборите ГЕРБ, ръководен от Бойко Борисов.

Той отбеляза, че на консултациите при президента Йотова формацията му е очертала важните задачи пред бъдещия служебен премиер.

"Първата е за силен вътрешен министър, за да се гарантира в максимална степен честността на изборите, което означава смяна на шефовете на областните дирекции на МВР; смяна на временно изпълняващия шеф на ДАНС, смяна на главния секретар на МВР. Силен министър на правосъдието, който да предложи нов и.ф. за главен прокурор".

Мирчев посочи и проблеми в други сектори, като здравеопазването, финансирането на общините и работата в горските стопанства, на които също трябва да се търси решение от служебното правителство.

Той коментира подписването от България на хартата на Съвета за мир, който се създаде по инициатива на Доналд Тръмп.

"Много объркващо е всичко по отношение позицията ни – в едно разкрачено положение сме. Такава международна организация досега не е била създавана. Това е нещо като частно НПО. Единствената страна от еврозоната, която подписа хартата, е България. Поставихме се в една унизителна позиция".