Ивайло Мирчев: "Боташ" беше грешка. Ако някой смята, че няма да платим, той се лъже

8 Февруари, 2026 13:51 860 38

"Ще наблюдаваме поведението на БСП за Борислав Сарафов, за Изборния кодекс, за охраната на Пеевски. Можем още следващата седмица да свалим охраната на Бойко Борисов и Пеевски и това ще е силен знак, че БСП от патерица на Пеевски се е върнала към фундамента си", коментира още съпредседателят на "Да, България"

Снимка: БГНЕС
На тези избори Румен Радев ни е опонент. Това заяви пред БНР Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", част от коалицията ПП-ДБ.

"Ясно е какви различия имаме. Ние винаги сме гледали към Европа. Силна България в силна Европа. Винаги сме искали конкурентна икономика, съдебна реформа. Не сме се променяли в това отношение. Както не променихме нищо и по отношение на еврозоната. От тази гледна точка не знам с Румен Радев и негова бъдеща политическа формация дали ще има някакви пресечни точки. Ние ще се борим за доверието на стотиците хиляди хора, които излизаха на площадите".

"Боташ" беше грешка, коментира още Мирчев.

"Ако някой смята, че няма да платим, той се лъже. Тези суми вече са в размер на стотици милиони. Нямаше никакъв аргумент служебно правителство с мандат от два месеца да сключва 13-годишен договор с "Боташ".

Изборът на Крум Зарков за председател на БСП го поставя пред доста сериозни предизвикателства, отбеляза той в предаването "Неделя 150".

"Трябва да се види дали парламентарната група ще продължи да танцува по музиката на Пеевски, дори и след свалянето на кабинета. Това, което ние видяхме в последните дни, е, че е разделена. Хора, които продължават да гравитират около Пеевски и такива, които са усетили новия повей на вятъра".

Мирчев очаква сериозни промени в Столетницата след избора на новия ѝ лидер както в парламентарната група, така и в тази в Столичния общински съвет.

"Ще наблюдаваме поведението на БСП за Борислав Сарафов, за Изборния кодекс, за охраната на Пеевски. Можем още следващата седмица да свалим охраната на Бойко Борисов и Пеевски и това ще е силен знак, че БСП от патерица на Пеевски се е върнала към фундамента си".

Ако президентът Йотова наложи вето върху промените в Изборния кодекс, след като той бъде върнат за преразглеждане в Народното събрание, ключът ще е в БСП, отбеляза още съпредседателят на "Да, България".

"Важни са действията, ще оценяваме по тях. Също се отнася за Румен Радев, защото често в политиката има разминаване между заявки и действия, а ние се водим по действията".

Той отново каза, че коалицията му очаква да получи достатъчно широка обществена подкрепа, за да има 121 гласа в парламента и да не се налага да прави компромиси.

Мирчев посочи като недопустим партньор след изборите ГЕРБ, ръководен от Бойко Борисов.

Той отбеляза, че на консултациите при президента Йотова формацията му е очертала важните задачи пред бъдещия служебен премиер.

"Първата е за силен вътрешен министър, за да се гарантира в максимална степен честността на изборите, което означава смяна на шефовете на областните дирекции на МВР; смяна на временно изпълняващия шеф на ДАНС, смяна на главния секретар на МВР. Силен министър на правосъдието, който да предложи нов и.ф. за главен прокурор".

Мирчев посочи и проблеми в други сектори, като здравеопазването, финансирането на общините и работата в горските стопанства, на които също трябва да се търси решение от служебното правителство.

Той коментира подписването от България на хартата на Съвета за мир, който се създаде по инициатива на Доналд Тръмп.

"Много объркващо е всичко по отношение позицията ни – в едно разкрачено положение сме. Такава международна организация досега не е била създавана. Това е нещо като частно НПО. Единствената страна от еврозоната, която подписа хартата, е България. Поставихме се в една унизителна позиция".


    15 5 Отговор
    По-голяма грешка от вас ппдб, герб и дпс (БГ Епщайн), няма никъде в България!

    Всички антибългари като Мирчев у панделата!

    Коментиран от #11

    13:53 08.02.2026

  • 2 Архимандрисандрит Бибиян

    6 15 Отговор
    Тея кои предпочетоха един фатмак пред професор носат одговорнос за Набутваш!

    Коментиран от #4, #10

    13:53 08.02.2026

  • 3 Майна

    2 14 Отговор
    Ха ха ха
    Разиграват ни циркове
    Всички сте за еврото
    Всички сте против възобновяване на отношения с Русия
    Само Възраждане за българска политика!
    Изчезвайте

    Коментиран от #17

    13:53 08.02.2026

  • 4 Или

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Опорната....

    13:55 08.02.2026

  • 5 Доня Фина

    4 2 Отговор
    Плащай!Плащай!

    13:55 08.02.2026

  • 6 Промяна

    5 4 Отговор
    НЕ ПЛЮЙТЕ ПО ПРЕЗИДЕНТА ТОЙ НЕЕ ВИНОВЕН ЗА ВАС ЗАКОНИ НЯМАЛИ КАДЕЕ ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕННОСТ КАДЕ КАДЕ

    Коментиран от #13, #22, #23

    13:55 08.02.2026

  • 7 Васил

    6 7 Отговор
    Познайте от един път кой беше инициатора за Боташ бъдещият кандидат за депутат и по точно Радев.

    Коментиран от #12

    13:56 08.02.2026

  • 8 Нов проект

    5 0 Отговор
    Ще разтоварваме сенчести танкери!

    13:57 08.02.2026

  • 9 Мирчев,

    12 3 Отговор
    За радост само Румен Радев може да помете двамата Дебели. Гласуването за него ще е масово. Време е да се определите с него ли ще бъдете или с мини отборчетата на простата и крадлива Тиква и Пеевски.

    Коментиран от #25

    13:57 08.02.2026

  • 10 Ааа

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Фатмак, може да е баща ти или дядо ти! Сигурно, според твоите " умни " разбирания- Боко и Гнома са истински генерали, а не измислени..... Невежеството няма край! Ще се задачите от злоба, защото Радев ви обърка тотално сметките и ще ви разбие статуквото!

    Коментиран от #28, #29

    13:58 08.02.2026

  • 11 Със сигурност

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    Радев е гордост за всички почтени и честни хора и ще спечели изборите. С герберо-пеевските крадци е свършено.

    14:00 08.02.2026

  • 12 Амии

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Васил":

    Фалш, лъжа и измама, че Радев бил инициативата за Боташ... Когато България беше отрязана за руския газ, тогава всички хвалете и поддържаха идеята, колко нужен и спасителен е този договор при форсмажорни обстоятелства
    Най- дейни бяхаот ПП, ДБ и ГЕРБ....

    Коментиран от #15

    14:02 08.02.2026

  • 13 Прав си!

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    Когато Тиквоча Борисов влезе в затвора ще празнуваш човече. Може и азбуката да научиш дори.

    14:02 08.02.2026

  • 14 Сиреч, наблюдътели

    1 0 Отговор
    в разкрачено положение като ловци в гюме.
    Може пък предвид прогнозите за времето нищо да не им падне на мушка

    14:03 08.02.2026

  • 15 Даааа

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Амии":

    Истината е, че договорът Боташ е направен и подготвен доста преди служебно правителство да встъпи... Те само го довършват, подписват шефовете на България газ, никъде няма подпис на Радев, така че не търсете под вола- теле...

    14:06 08.02.2026

  • 16 Ххх

    5 1 Отговор
    Два пръста чело има този хубавец, неолиберален🐵

    14:08 08.02.2026

  • 17 Да те светна по въпроса:

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Майна":

    Костя и партийката му са рожба на двете Мазни и Угоени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски. Борисов в последното интервю си призна колко много предварителни обещания има между него и възродените индивиди.

    14:09 08.02.2026

  • 18 голяма гнус е

    3 0 Отговор
    Скрий се БЕ -мишко !!! За нищичко не ставаш !!

    14:15 08.02.2026

  • 19 радев

    1 1 Отговор
    ако ме изберете може и да проработи на печалба ако не ще плащате!

    14:16 08.02.2026

  • 20 Питам:

    5 1 Отговор
    Двупръсточелия: Кой се писа по-голям католик от папата, когато Газпром поиска газта да се плаща в рубли. Толкова ли трудно беше като другите тарикати да превалутирате лева в рубли или за да се покажете първи "европейци" веднага спряхте плащанията и спряхте доставките на руски тръбен газ и се набутахте на хамерикански /руски/втечнен, който някак си трябваше да дойде в България?

    14:16 08.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дебилко

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    Мале колко си неук.По-добре ще бъде да НЕ гласуваш.И още колко има като теб,не ми се мисли.Ужас!!!

    14:20 08.02.2026

  • 23 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    В ТАПАТАТИГЛАВА

    14:21 08.02.2026

  • 24 ха, ха, ха...

    0 1 Отговор
    ""Боташ" беше грешка."

    Хайде да не се правим на недорасли, изобщо даже не беше грешка! Когато е неволна грешка, в подобни случаи има възможност да бъде поправена, а тук всичко е прецизно до детайли за да няма такава възможност. Няма не искам, няма недей, ще си плащаме докрай като попове, а Радев ще си получава комисионните.

    14:23 08.02.2026

  • 25 Зъл пес

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мирчев,":

    Ах,да, голяма радост ще да е.Впростататикратуна.

    Коментиран от #27

    14:23 08.02.2026

  • 26 Дебелия Шопар

    2 0 Отговор
    Не на омразата, не на омразата.

    14:23 08.02.2026

  • 27 По зъл пед

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Зъл пес":

    Скимтете герберо-пеевски крадци. Скимтете и надявайте животински вой. С вас е приключено. Окрадохте България и ще си получите заслуженото.

    14:31 08.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ааа":

    Глей си твоите роднини шо е се познаваме и се не знае кой какъв пагон държи.

    14:37 08.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мюмюн

    1 0 Отговор
    Ще плащате че и хоро ще играйти

    14:39 08.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Файърфлай

    1 0 Отговор
    Още едно ОПИ-особено противен индивид

    14:42 08.02.2026

  • 34 Резидента

    0 1 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и не философствайте!

    14:44 08.02.2026

  • 35 само казвам

    0 0 Отговор
    какъв опуненг ви е другаря радев бе мирчев ами вие сте едно цяло и ала бала между вас и него кого заблуждавате няма наивни хора така че марш от тука

    14:48 08.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Крушарският "тигър" пак се занимава с глупости, вместо да спасява Украйна и евроатлантизъмЪт, вместо да разяснява, как ППДБ "нямали нищо общо" с "Петрохан", той пак с глупости се занимава...
    Лъжеевроатлантик!

    14:52 08.02.2026

