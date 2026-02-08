Ивайло Мирчев: "Боташ" беше грешка. Ако някой смята, че няма да платим, той се лъже

На тези избори Румен Радев ни е опонент. Това заяви пред БНР Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", част от коалицията ПП-ДБ.
"Ясно е какви различия имаме. Ние винаги сме гледали към Европа. Силна България в силна Европа. Винаги сме искали конкурентна икономика, съдебна реформа. Не сме се променяли в това отношение. Както не променихме нищо и по отношение на еврозоната. От тази гледна точка не знам с Румен Радев и негова бъдеща политическа формация дали ще има някакви пресечни точки. Ние ще се борим за доверието на стотиците хиляди хора, които излизаха на площадите".
"Боташ" беше грешка, коментира още Мирчев.
"Ако някой смята, че няма да платим, той се лъже. Тези суми вече са в размер на стотици милиони. Нямаше никакъв аргумент служебно правителство с мандат от два месеца да сключва 13-годишен договор с "Боташ".
Изборът на Крум Зарков за председател на БСП го поставя пред доста сериозни предизвикателства, отбеляза той в предаването "Неделя 150".
"Трябва да се види дали парламентарната група ще продължи да танцува по музиката на Пеевски, дори и след свалянето на кабинета. Това, което ние видяхме в последните дни, е, че е разделена. Хора, които продължават да гравитират около Пеевски и такива, които са усетили новия повей на вятъра".
Мирчев очаква сериозни промени в Столетницата след избора на новия ѝ лидер както в парламентарната група, така и в тази в Столичния общински съвет.
"Ще наблюдаваме поведението на БСП за Борислав Сарафов, за Изборния кодекс, за охраната на Пеевски. Можем още следващата седмица да свалим охраната на Бойко Борисов и Пеевски и това ще е силен знак, че БСП от патерица на Пеевски се е върнала към фундамента си".
Ако президентът Йотова наложи вето върху промените в Изборния кодекс, след като той бъде върнат за преразглеждане в Народното събрание, ключът ще е в БСП, отбеляза още съпредседателят на "Да, България".
"Важни са действията, ще оценяваме по тях. Също се отнася за Румен Радев, защото често в политиката има разминаване между заявки и действия, а ние се водим по действията".
Той отново каза, че коалицията му очаква да получи достатъчно широка обществена подкрепа, за да има 121 гласа в парламента и да не се налага да прави компромиси.
Мирчев посочи като недопустим партньор след изборите ГЕРБ, ръководен от Бойко Борисов.
Той отбеляза, че на консултациите при президента Йотова формацията му е очертала важните задачи пред бъдещия служебен премиер.
"Първата е за силен вътрешен министър, за да се гарантира в максимална степен честността на изборите, което означава смяна на шефовете на областните дирекции на МВР; смяна на временно изпълняващия шеф на ДАНС, смяна на главния секретар на МВР. Силен министър на правосъдието, който да предложи нов и.ф. за главен прокурор".
Мирчев посочи и проблеми в други сектори, като здравеопазването, финансирането на общините и работата в горските стопанства, на които също трябва да се търси решение от служебното правителство.
Той коментира подписването от България на хартата на Съвета за мир, който се създаде по инициатива на Доналд Тръмп.
"Много объркващо е всичко по отношение позицията ни – в едно разкрачено положение сме. Такава международна организация досега не е била създавана. Това е нещо като частно НПО. Единствената страна от еврозоната, която подписа хартата, е България. Поставихме се в една унизителна позиция".
1 Мнение
Всички антибългари като Мирчев у панделата!
Коментиран от #11
13:53 08.02.2026
2 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #4, #10
13:53 08.02.2026
3 Майна
Разиграват ни циркове
Всички сте за еврото
Всички сте против възобновяване на отношения с Русия
Само Възраждане за българска политика!
Изчезвайте
Коментиран от #17
13:53 08.02.2026
4 Или
До коментар #2 от "Архимандрисандрит Бибиян":Опорната....
13:55 08.02.2026
5 Доня Фина
13:55 08.02.2026
6 Промяна
Коментиран от #13, #22, #23
13:55 08.02.2026
7 Васил
Коментиран от #12
13:56 08.02.2026
8 Нов проект
13:57 08.02.2026
9 Мирчев,
Коментиран от #25
13:57 08.02.2026
10 Ааа
До коментар #2 от "Архимандрисандрит Бибиян":Фатмак, може да е баща ти или дядо ти! Сигурно, според твоите " умни " разбирания- Боко и Гнома са истински генерали, а не измислени..... Невежеството няма край! Ще се задачите от злоба, защото Радев ви обърка тотално сметките и ще ви разбие статуквото!
Коментиран от #28, #29
13:58 08.02.2026
11 Със сигурност
До коментар #1 от "Мнение":Радев е гордост за всички почтени и честни хора и ще спечели изборите. С герберо-пеевските крадци е свършено.
14:00 08.02.2026
12 Амии
До коментар #7 от "Васил":Фалш, лъжа и измама, че Радев бил инициативата за Боташ... Когато България беше отрязана за руския газ, тогава всички хвалете и поддържаха идеята, колко нужен и спасителен е този договор при форсмажорни обстоятелства
Най- дейни бяхаот ПП, ДБ и ГЕРБ....
Коментиран от #15
14:02 08.02.2026
13 Прав си!
До коментар #6 от "Промяна":Когато Тиквоча Борисов влезе в затвора ще празнуваш човече. Може и азбуката да научиш дори.
14:02 08.02.2026
14 Сиреч, наблюдътели
Може пък предвид прогнозите за времето нищо да не им падне на мушка
14:03 08.02.2026
15 Даааа
До коментар #12 от "Амии":Истината е, че договорът Боташ е направен и подготвен доста преди служебно правителство да встъпи... Те само го довършват, подписват шефовете на България газ, никъде няма подпис на Радев, така че не търсете под вола- теле...
14:06 08.02.2026
16 Ххх
14:08 08.02.2026
17 Да те светна по въпроса:
До коментар #3 от "Майна":Костя и партийката му са рожба на двете Мазни и Угоени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски. Борисов в последното интервю си призна колко много предварителни обещания има между него и възродените индивиди.
14:09 08.02.2026
18 голяма гнус е
14:15 08.02.2026
19 радев
14:16 08.02.2026
20 Питам:
14:16 08.02.2026
22 Дебилко
До коментар #6 от "Промяна":Мале колко си неук.По-добре ще бъде да НЕ гласуваш.И още колко има като теб,не ми се мисли.Ужас!!!
14:20 08.02.2026
23 Зъл пес
До коментар #6 от "Промяна":В ТАПАТАТИГЛАВА
14:21 08.02.2026
24 ха, ха, ха...
Хайде да не се правим на недорасли, изобщо даже не беше грешка! Когато е неволна грешка, в подобни случаи има възможност да бъде поправена, а тук всичко е прецизно до детайли за да няма такава възможност. Няма не искам, няма недей, ще си плащаме докрай като попове, а Радев ще си получава комисионните.
14:23 08.02.2026
25 Зъл пес
До коментар #9 от "Мирчев,":Ах,да, голяма радост ще да е.Впростататикратуна.
Коментиран от #27
14:23 08.02.2026
26 Дебелия Шопар
14:23 08.02.2026
27 По зъл пед
До коментар #25 от "Зъл пес":Скимтете герберо-пеевски крадци. Скимтете и надявайте животински вой. С вас е приключено. Окрадохте България и ще си получите заслуженото.
14:31 08.02.2026
29 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #10 от "Ааа":Глей си твоите роднини шо е се познаваме и се не знае кой какъв пагон държи.
14:37 08.02.2026
31 Мюмюн
14:39 08.02.2026
33 Файърфлай
14:42 08.02.2026
34 Резидента
14:44 08.02.2026
35 само казвам
14:48 08.02.2026
38 az СВО Победа 80
Лъжеевроатлантик!
14:52 08.02.2026