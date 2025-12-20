Спират шести блок на АЕЦ „Козлодуй” в понеделник заради повреда

Планира се на 22 декември шести блок на АЕЦ „Козлодуй” да бъде спрян заради повреда на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, стана ясно от съобщение на сайта та централата.

Повредата е възникнала в процеса на експлоатация на блока, който бе спрян на 15 декември за подмяна на идентично предпазно устройство.

Екипите на атомната централа разполагат с резервни защитни устройства, които ще преминат независими външни проверки и изпитания, преди да бъдат монтирани. Всички ремонтни дейности се планират в съответствие с действащите инструкции за техническо обслужване и се извършват с необходимото високо качество.

Парата, която се отделя в атмосферата, е продукт на пречистена вода от сепаратор паропрегревател на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда.

След изпълнение на необходимите ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график.