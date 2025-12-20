Спират шести блок на АЕЦ „Козлодуй” в понеделник заради повреда

Планира се на 22 декември шести блок на АЕЦ „Козлодуй” да бъде спрян заради повреда на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, стана ясно от съобщение на сайта та централата.
Повредата е възникнала в процеса на експлоатация на блока, който бе спрян на 15 декември за подмяна на идентично предпазно устройство.
Екипите на атомната централа разполагат с резервни защитни устройства, които ще преминат независими външни проверки и изпитания, преди да бъдат монтирани. Всички ремонтни дейности се планират в съответствие с действащите инструкции за техническо обслужване и се извършват с необходимото високо качество.
Парата, която се отделя в атмосферата, е продукт на пречистена вода от сепаратор паропрегревател на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда.
След изпълнение на необходимите ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график.
1 Купиха
07:55 20.12.2025
2 побърканяк
Коментиран от #30
07:57 20.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Козлодуй
Коментиран от #26
07:57 20.12.2025
5 Фейк на часа
07:59 20.12.2025
6 УЖАС УЖАС УЖАКой осъществи ремонт 6 блок
УЖАС, УЖАС, УЖАС!
ИМАМЕ някакъв ПРОБИВ НА САРКОФАГ!
УЖАС УЖАС оставка на ръководство Козлодуй.
Коментиран от #34
08:06 20.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гледайте Красимир Манов Делници
Ужас, Ужас, Ужас.
08:17 20.12.2025
10 Др.Тодор Живков 🇧🇬
08:19 20.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Боруна Лом
08:21 20.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Марио
08:22 20.12.2025
16 Някой
08:23 20.12.2025
17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:24 20.12.2025
18 Дано и пети
08:38 20.12.2025
19 болгарин..
Коментиран от #20, #21
08:40 20.12.2025
20 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #19 от "болгарин..":Трябва да даваме пари на Урка да ни "пази" от Мецан.
Нови аецове не ни трябват.
08:44 20.12.2025
21 Нали ги дадохме
До коментар #19 от "болгарин..":На зеления
08:46 20.12.2025
22 Никой
08:46 20.12.2025
23 Ами
И други държави имаха подобни проблеми, след като се отказаха от руското гориво,
но там разумът надделя и политиците се вслушаха в думите на енергетиците.
При нашите политици това е малко вероятно да се случи, тъй като те освен че са глухи, са и кухи :)
08:48 20.12.2025
24 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Първата атомна електрическа централа в света е пусната в СССР през 1954 година -
по това време краварите произвеждат главно атомни бомби, щото са миролюбиви.
Първата АЕЦ с САЩ е пусната 3 ГОДИНИ по-късно...
08:48 20.12.2025
25 Име
Коментиран от #33
08:50 20.12.2025
26 Нагазаки
До коментар #4 от "Козлодуй":Значи все пак ще има "Белене", ако не като АЕЦ то като лагер.
08:53 20.12.2025
27 Нищо
08:56 20.12.2025
28 Щурчо
09:01 20.12.2025
29 Данко Харсъзина
09:02 20.12.2025
30 простите селяци
До коментар #2 от "побърканяк":ковачки и подопечните му "ремонтират" помислиха си че са велики строители една сграда за живеене не могат както трябва да направят тръгнали от ремонти на реактори да блажат блажно с много чесън...
09:04 20.12.2025
31 000
09:06 20.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Име
До коментар #25 от "Име":Няма забрана да се купуват части от Руския производител. Сепаратор на паропрегреватал е едно, Парогетератор е друго. Не всяко Име е Име! Нали г-н Василев!
09:20 20.12.2025
34 РАЗБОЙКО КРАДЕ ОТ ВСЯКЪДЕ ВСИЧКО!
До коментар #6 от "УЖАС УЖАС УЖАКой осъществи ремонт 6 блок":КОЙ КОЙ КОЙ? АМИ ШАЙКАТА КРАДЛИВА ГЕРБ , ТЕХНИТЕ ОБРЪЧИ ОТ ФИРМИ ДЕКА БАСТИСАХА И ПАВЕЦ ЧАИРА! А ВИ ЗАБРАНЯВАТ ДА СЕ ТОПЛИТЕ НА ДЪРВА И КИМЮР. АМА ТАЯ СЕДМИЦА САМО ОБЛАЦИ И ДЪЖД КЕ ИМА И НЕМА ДА ИМА ТОК ОТ ФОТОВОЛТАИЦИТЕ. ОТ ДЕКА ВНОС? БАНДЕРОВЦИ СА С ПРЕДИМСТВО, КУПУВАЙТЕ СВЕЩИ ГА ДОЙДЕ ДЕД МАРОЗ! АЕЦ БЕЛЕНЕ ИМА ВСИЧКО , САМО ТРЕБЕ ДА ГО СГЛОБИМ АМА НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ ЛЮБИМИ В КАВИЧКИ , НЕ ДАВАТ ЗА ДА ВИ Е ГАДНО, ОЩЕ ПО ГАДНО КЕ ВИ СТАНЕ ГА ВЛЕЗЕ ЕВРОТО. ГАРАНТИРАНО ОТ ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ! ГЕНОЦИДА ПРОДЪЛЖАВА! ЕТО 200 МИЛИОНА ЗА ЛИВАДА КОЯТО СТРУВА МАКСИМУМ 500 000 ЛВ. ОСТАНАЛИТЕ СЕ ПРИСВОЯВАТ ОТ ШАЙКАТА. ЖИВ И ЗДРАВ ДА Е КОКОРЧО ДЕКА ВИ ОТВОРИ ОЧИТЕ.
Коментиран от #37
09:22 20.12.2025
35 решението е
09:26 20.12.2025
36 Данко Харсъзина
09:33 20.12.2025
37 Данко Харсъзина
До коментар #34 от "РАЗБОЙКО КРАДЕ ОТ ВСЯКЪДЕ ВСИЧКО!":Кокор и бандата парапети изчегъртаха 800 енергетика на куп от АЕЦа. И поразиите започнаха веднага след това. Малка подробност, е че ядрени енергетици с опит, за разлика от министрите, не можеш да ги събираш по кръстовищата.
09:37 20.12.2025
38 Никола
До коментар #32 от "Данко Харсъзина":Данчо, заради такива като теб сме на този хал. Всеки от всичко разбира, само своята работа не си върши. Мислиш ли, че хората работещи там не са професионалисти на много високо ниво. Хора, които правят чудеса от храброст, за да може централата да работи без подкрепата на държавата. Без нужните резервни части, поради санкциите срещу Русия. А ти с един замах реши, че всички са некадърници.
Коментиран от #40
09:41 20.12.2025
39 Данко Харсъзина
09:43 20.12.2025
40 Данко Харсъзина
До коментар #38 от "Никола":Аз съм хотелиер, имам 6 хотела на морето и си върша работата. Ако не я вършех, хотелите ми нямаше да ги има.
09:46 20.12.2025