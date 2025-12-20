Новини
България
Спират шести блок на АЕЦ „Козлодуй” в понеделник заради повреда

20 Декември, 2025 07:50

Тя е възникнала в защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината

Спират шести блок на АЕЦ „Козлодуй” в понеделник заради повреда - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев

Планира се на 22 декември шести блок на АЕЦ „Козлодуй” да бъде спрян заради повреда на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, стана ясно от съобщение на сайта та централата.

Повредата е възникнала в процеса на експлоатация на блока, който бе спрян на 15 декември за подмяна на идентично предпазно устройство.

Екипите на атомната централа разполагат с резервни защитни устройства, които ще преминат независими външни проверки и изпитания, преди да бъдат монтирани. Всички ремонтни дейности се планират в съответствие с действащите инструкции за техническо обслужване и се извършват с необходимото високо качество.

Парата, която се отделя в атмосферата, е продукт на пречистена вода от сепаратор паропрегревател на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда.

След изпълнение на необходимите ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график.


България
Напиши коментар:


  • 1 Купиха

    23 2 Отговор
    му ливада от 58 дка за 100 милиона евро .

    07:55 20.12.2025

  • 2 побърканяк

    48 1 Отговор
    Така е като при плановите ремонти се влагат части ментета произведенени от наши хора.

    Коментиран от #30

    07:57 20.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Козлодуй

    42 3 Отговор
    Спрян е от седмица. 2029 Козлодуй приключва.

    Коментиран от #26

    07:57 20.12.2025

  • 5 Фейк на часа

    40 3 Отговор
    Единият от реакторите има теч на радиоактивна вода от четири години и трябва да бъде спрян за ремонт. Този ремонт трябва да бъде извършен единствено в присъствие на производителя и ще отнеме между 3-4 години. България остава без ядрена енергетика.

    07:59 20.12.2025

  • 6 УЖАС УЖАС УЖАКой осъществи ремонт 6 блок

    39 1 Отговор
    имаше теч в единият парогенератор преди година, имаше и преди седмици. Сега подкрепящите санкциите, и срещу Решение производителите да НЕ ремонтират оборудване аварии ДЕПУТАТИ, да бъдат добри сами да ремонтират Парогенераторът. Използвали ли са резервни части от ДРУГИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, причината за аварийно спиране 6 блок. Вярно ли е, че шефове в енергетика получават 100 000 лв. заплата?
    УЖАС, УЖАС, УЖАС!
    ИМАМЕ някакъв ПРОБИВ НА САРКОФАГ!
    УЖАС УЖАС оставка на ръководство Козлодуй.

    Коментиран от #34

    08:06 20.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гледайте Красимир Манов Делници

    32 1 Отговор
    депутат от МЕЧ, ако изнесената от него информация е вярно, г-н Василев от ПП, ДБ също беше споменал за подобни практики. Веднага трябва да отпадне Законът приет от НС, държавни лица и колективни органи да не носят Наказателна Отговорност. Тези хора ще взривят територията и не носят наказателна отговорност.
    Ужас, Ужас, Ужас.

    08:17 20.12.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    38 0 Отговор
    С краварско гориво е така.

    08:19 20.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Боруна Лом

    37 2 Отговор
    ЩЕ РЕВЕТЕ ЗА БРАТУШКИТЕ! ЩЕ РЕВЕТЕ С КРОКОДИЛСКИ СЪЛЗИ! УПРАВЛЯВАЩИТЕ ИЗЕДНИЦИ!

    08:21 20.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Марио

    49 2 Отговор
    От като приеха Уестингхаус авариите не спират.

    08:22 20.12.2025

  • 16 Някой

    35 0 Отговор
    Нали трябва и ток да внасяме освен всичко останало!

    08:23 20.12.2025

  • 17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    39 0 Отговор
    Новото гориво на Уестингхаус е много качествено - ремонт сред ремонт...

    08:24 20.12.2025

  • 18 Дано и пети

    6 0 Отговор
    Да спре - да закрие територията

    08:38 20.12.2025

  • 19 болгарин..

    23 0 Отговор
    Имаме два нови реактори на площадката в беле и да почват аец 2-те са купени с пари на българите и не трябва да отидат на вятъра-това са над 6-7 млрда лв.а 1-ва атомна я отпишете,откакто уестинхаос поча да нагнитя пръчките-бачка на 80%,вижте унгарците как в сърцето на урсулците-работят и стройкат с росатоме

    Коментиран от #20, #21

    08:40 20.12.2025

  • 20 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "болгарин..":

    Трябва да даваме пари на Урка да ни "пази" от Мецан.

    Нови аецове не ни трябват.

    08:44 20.12.2025

  • 21 Нали ги дадохме

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "болгарин..":

    На зеления

    08:46 20.12.2025

  • 22 Никой

    3 4 Отговор
    Стари са инсталациите - но това не можем да поддържаме.

    08:46 20.12.2025

  • 23 Ами

    25 1 Отговор
    Атомната енергетика е за енергетици, а не за политици.
    И други държави имаха подобни проблеми, след като се отказаха от руското гориво,
    но там разумът надделя и политиците се вслушаха в думите на енергетиците.
    При нашите политици това е малко вероятно да се случи, тъй като те освен че са глухи, са и кухи :)

    08:48 20.12.2025

  • 24 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    22 2 Отговор
    За сведение на незнаещите:
    Първата атомна електрическа централа в света е пусната в СССР през 1954 година -
    по това време краварите произвеждат главно атомни бомби, щото са миролюбиви.
    Първата АЕЦ с САЩ е пусната 3 ГОДИНИ по-късно...

    08:48 20.12.2025

  • 25 Име

    15 1 Отговор
    На Ганчо не му пука, че скоро ще трябва да спре цялата централа! Нали вече е част от еврозоната о Ганчо, ще пазарува с евра!

    Коментиран от #33

    08:50 20.12.2025

  • 26 Нагазаки

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Козлодуй":

    Значи все пак ще има "Белене", ако не като АЕЦ то като лагер.

    08:53 20.12.2025

  • 27 Нищо

    6 1 Отговор
    ...подобно, понапълниха се водоемите и кръга с вецеове, нашите хора....трябва да продават ток на някой. В тая държава на заспал народ, отдавна нищо не е както трябва

    08:56 20.12.2025

  • 28 Щурчо

    5 0 Отговор
    Някой фотоволтаичен мен е окъсал с продажбите ...

    09:01 20.12.2025

  • 29 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Пак ли?

    09:02 20.12.2025

  • 30 простите селяци

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "побърканяк":

    ковачки и подопечните му "ремонтират" помислиха си че са велики строители една сграда за живеене не могат както трябва да направят тръгнали от ремонти на реактори да блажат блажно с много чесън...

    09:04 20.12.2025

  • 31 000

    12 0 Отговор
    Извикайте руснаците да оправят централата, тъпанари.

    09:06 20.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Име

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Име":

    Няма забрана да се купуват части от Руския производител. Сепаратор на паропрегреватал е едно, Парогетератор е друго. Не всяко Име е Име! Нали г-н Василев!

    09:20 20.12.2025

  • 34 РАЗБОЙКО КРАДЕ ОТ ВСЯКЪДЕ ВСИЧКО!

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "УЖАС УЖАС УЖАКой осъществи ремонт 6 блок":

    КОЙ КОЙ КОЙ? АМИ ШАЙКАТА КРАДЛИВА ГЕРБ , ТЕХНИТЕ ОБРЪЧИ ОТ ФИРМИ ДЕКА БАСТИСАХА И ПАВЕЦ ЧАИРА! А ВИ ЗАБРАНЯВАТ ДА СЕ ТОПЛИТЕ НА ДЪРВА И КИМЮР. АМА ТАЯ СЕДМИЦА САМО ОБЛАЦИ И ДЪЖД КЕ ИМА И НЕМА ДА ИМА ТОК ОТ ФОТОВОЛТАИЦИТЕ. ОТ ДЕКА ВНОС? БАНДЕРОВЦИ СА С ПРЕДИМСТВО, КУПУВАЙТЕ СВЕЩИ ГА ДОЙДЕ ДЕД МАРОЗ! АЕЦ БЕЛЕНЕ ИМА ВСИЧКО , САМО ТРЕБЕ ДА ГО СГЛОБИМ АМА НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ ЛЮБИМИ В КАВИЧКИ , НЕ ДАВАТ ЗА ДА ВИ Е ГАДНО, ОЩЕ ПО ГАДНО КЕ ВИ СТАНЕ ГА ВЛЕЗЕ ЕВРОТО. ГАРАНТИРАНО ОТ ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ! ГЕНОЦИДА ПРОДЪЛЖАВА! ЕТО 200 МИЛИОНА ЗА ЛИВАДА КОЯТО СТРУВА МАКСИМУМ 500 000 ЛВ. ОСТАНАЛИТЕ СЕ ПРИСВОЯВАТ ОТ ШАЙКАТА. ЖИВ И ЗДРАВ ДА Е КОКОРЧО ДЕКА ВИ ОТВОРИ ОЧИТЕ.

    Коментиран от #37

    09:22 20.12.2025

  • 35 решението е

    4 0 Отговор
    Плавен, но решителен завой към Русия и БРИКС. Западът ни обра и фалира. Взеха ни златото, взеха ни водите, взеха ни енергетиката, избиват стадата ни, унищожиха земеделието ни, секат горите ни за соларни и ветропаркове, потъваме в милиардни задължения за Урсулите и Украйна, теглим кредити за калпаво американско въоръжение, назнават ни престъпни правителства и насила ни набутват в някакви парични съюзи с единствената цел да приберат резерва ни. Пробвахме да бъдем западни съюзници и видяхме, че тоаа води до пълен провал. Пробвали сме да бъдем на страната на Русия и тогава България имаше енергетика, селско стопанство, добро здравеопазване и образование и ниска престъпност. Трябва да сме луди да продължим да стоим в съюз със западните сатанисти.

    09:26 20.12.2025

  • 36 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Коя пара се отделя в атмосферата, ако мога да попитам? Да сте видяли комин който отделя пара в АЕЦа? Питам и отговор не искам.

    09:33 20.12.2025

  • 37 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "РАЗБОЙКО КРАДЕ ОТ ВСЯКЪДЕ ВСИЧКО!":

    Кокор и бандата парапети изчегъртаха 800 енергетика на куп от АЕЦа. И поразиите започнаха веднага след това. Малка подробност, е че ядрени енергетици с опит, за разлика от министрите, не можеш да ги събираш по кръстовищата.

    09:37 20.12.2025

  • 38 Никола

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Данко Харсъзина":

    Данчо, заради такива като теб сме на този хал. Всеки от всичко разбира, само своята работа не си върши. Мислиш ли, че хората работещи там не са професионалисти на много високо ниво. Хора, които правят чудеса от храброст, за да може централата да работи без подкрепата на държавата. Без нужните резервни части, поради санкциите срещу Русия. А ти с един замах реши, че всички са некадърници.

    Коментиран от #40

    09:41 20.12.2025

  • 39 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Атомната електроцентрала има 100 човека, работещи в Информационния център. Не можа ли да се намери поне един що годе технически грамотен от тези 100 човека и да напише смислено съобщение за медиите. Шефката на Информационния заслужава 100 тояги на голо. Сега вземете ме изтрийте, че да ви се смеят и хлебарките.

    09:43 20.12.2025

  • 40 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Никола":

    Аз съм хотелиер, имам 6 хотела на морето и си върша работата. Ако не я вършех, хотелите ми нямаше да ги има.

    09:46 20.12.2025

