От ПП-ДБ призоваха за спешни законодателни промени в съдебната система

От ПП-ДБ призоваха за спешни законодателни промени в съдебната система

21 Януари, 2026 12:30 988 34

Основното искане на протестиращите граждани от края на 2025 г. беше за край на корупционното управление и за справедливо правосъдие, заяви Славов

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

България отново е пред избор, пределно ясен избор – да остане завладяна държава, управлявана като личен патримониум от олигархичния модел Борисов - Пеевски или да бъде пълноценна европейска правова държава, служеща на своите граждани, заявиха от "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) в декларация, прочетена от Атанас Славов от парламентарната трибуна.

Ключов момент на предстоящия избор е отношението към проблемите на справедливостта и правосъдието, посочват от политическата сила. От днес всеки кандидат за управлението на държавата трябва да се определи къде стои по темата за освобождаването на завладените институции и каква конкретна визия с детайлни стъпки, инициативи и законопроекти би предложил. Тази битка се води не с общи популистки лозунги и послания, а всеки ден с всяко едно решение, с всяко едно назначение, с всяка една инициатива, отбелязаха от ПП-ДБ.

Основното искане на протестиращите граждани от края на 2025 г. беше за край на корупционното управление и за справедливо правосъдие, заяви Славов.

"Такъв протест ще има и днес, организиран от "Правосъдие за всеки". Протест, който за пореден път ще изкрещи в лицето на главния прокурор, бранен от плюшените зайчета в съдебната система, да напусне узурпираната от него позиция", посочи той.

През изминалите няколко години "Демократична България" и "Продължаваме Промяната" последователно отстоявахме идеите за независимо и справедливо правосъдие, за отчетна и отговорна прокуратура, работеща в публичен, а не в олигархичен интерес. Ще продължим да го правим както досега - с конкретни законодателни инициативи, непрекъснато разкриване на задкулисните кръгове и зависимости, включително в самата съдебна власт, заяви Атанас Славов.

През изминалите седмици внесохме проект на декларация на Народното събрание, с която призовахме изпълняващият функциите главен прокурор да се оттегли от поста, който заема вече в противоречие със закона шест месеца. Настояхме Висшият съдебен съвет незабавно да изпълни Закона за съдебната власт като избере нов изпълняващ функциите главен прокурор с гаранции за неговата политическа неутралност, професионализъм и почтеност, посочи депутатът от ПП-ДБ.

Разглеждането на нашата декларация преди дни беше отхвърлено от мнозинството в Комисията по правни въпроси, каза Славов. Пеевски не им разрешава, а Борисов и присъдружните малки ДПС-та изпълняват, коментира той.

Освен това Славов посочи, че са предложили промени в Закона за съдебната власт, които да гарантират независимостта на съда и безпристрастни решения по кадрови и дисциплинарни въпроси. Той добави, че четири месеца по-късно този законопроект е бил включен в дневния ред на парламента през миналата седмица, но удобно за мнозинството не се стигна до неговото гласуване поради изтичане на пленарното време.

Освобождаването на институциите е гръбнакът и залогът за нашето европейско бъдеще и на нашата правова и демократична държава, каквато наистина заслужаваме като достойни български граждани, заяви още Атанас Славов.


  • 1 Последния Софиянец

    18 9 Отговор
    Съдиите, прокурорите и шефовете на МВР трябва да се избират пряко от народа като кметовете а не от Пепи Еврото.

    Коментиран от #12, #28

    12:31 21.01.2026

  • 2 Дориана

    11 14 Отговор
    Революция в България Борисов, Пеевски и ИТН няма да откраднат вота на избирателите чрез фалшифициране на изборните резултати. Борисов, Пеевски и Слави Трифонов са най- провалените и мразени политици в България довели до мафиотско , корумпирано и олигархично управление страната. Те по трудния начин ще разберат, че народа Не ги иска и ще бъдат принудени да напуснат Парламента и политиката. Борисов и Пеевски коя част от „Не ви искаме в управлението” не разбраха от протестите? Голяма жажда за власт и диктатура от тяхното дебело его страда цял един народ. За предателството на Слави Трифонов и некадърните му депутати резултата е ясен – вън ат Парламента. Историята на България е пълна с предатели и те са едни от тях.Предателите никой не ги обича, така че Слави Трифонов да не се чуди ,защо хората го мразят.

    Коментиран от #10

    12:32 21.01.2026

  • 3 Ал Бънди

    13 14 Отговор
    За последен път се обръщам към вас в ролята си на разединител на нацията. Събирам всички фуражки... фигуранти.... фурнаджийски лопати... и ДС-та... в бъдещия си политически проект. Бареков и Доган вече обявиха подкрепа за мен. Всеки с диплома 3,00 от минимум спортно училище е добре дошъл при мен. Нека да направим България една по-добра държава за нас и нашите деца.

    12:33 21.01.2026

  • 4 Анонимен

    21 6 Отговор
    Протестите бяха заради вдигането на данъците, никой не излезе заради вас. А дори вие тогава не говорехте за съдебната система, а сега ми твърдиш, че протестите били за това. Не си лъжец, а лъжкиня!

    Коментиран от #17

    12:38 21.01.2026

  • 5 35 години

    12 1 Отговор
    все са спешни !

    12:40 21.01.2026

  • 6 Мешере

    5 11 Отговор
    Пецедента ще промени системата!

    12:41 21.01.2026

  • 7 Мнение

    6 9 Отговор
    Без съдебна реформа България ще си остане дефектна демокрация и държавата ще буксува.

    12:44 21.01.2026

  • 8 Вашето мнение

    13 2 Отговор
    В следващия парламент благодарение на Радев ппдблгбт+ ще имат максимум 14 депутата и ще седят на топло в скута на шиши.

    12:46 21.01.2026

  • 9 Темида

    8 3 Отговор
    При всякаква система,половината клиенти ще са недовилни!

    12:47 21.01.2026

  • 10 Вашето мнение

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Всичко това обаче ще го направи генерал Радев, а не любимците ти от ппдблгбт+. Тях ги интересува истамбулската конвенция и мърцула. А марцула е мама на боко и шиши.

    12:48 21.01.2026

  • 11 Възраждане

    7 1 Отговор
    Ще има ли ,,народен съдия"?

    12:49 21.01.2026

  • 12 Шефовете

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    на полиция,извън МВР !

    12:51 21.01.2026

  • 13 Хаха

    13 1 Отговор
    Не знам какви точно законодателни промени предлагат ПП-лгДБ-та, но последния "шедьовър" по отношение на избора на членове на ВСС е точно тяхно творение по предложение на Ристю носа, който успешно се покри в ЕССР! А именно за избора на парламентарната квота да има мнозинство от 160 гласа, което на практика означава неизбираем нов състав на ВСС! Парадоксът е, че едва ли не ВСС е по-важен от правителството, за което е необходимо обикновено мнозинство от 121 гласа!
    Отделно това вече нелегитимно НС няма как да стартира процедура за избор на членове на ВСС, защото не става от днес за утре, а първо утвърждаване на правила за избор, откриване на процедурата за подаване на документи от кандидати, разглеждане и гласуване на кандидатури... Това няма как да се случи за по-малко от 3 месеца!

    12:51 21.01.2026

  • 14 Реформа

    10 2 Отговор
    ,,Стани да седна".....

    12:54 21.01.2026

  • 15 .....уната

    4 0 Отговор
    на трибуната ли ще променя?

    12:58 21.01.2026

  • 16 мутрафон

    8 1 Отговор
    Тоя, като министър енергично защитаваше "избора" на Нашето момиче Деси с прякорите Мин...та, Общ...та за
    КС.Хвала Му!

    12:59 21.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Цяла година само за Украйна бачкаха

    9 3 Отговор
    чак накрая едните мафиоти се сетиха да омажат съдебната система, а другите - изборния кодекс.

    13:01 21.01.2026

  • 19 Майора

    11 1 Отговор
    Славов , най малко вие от Партията на кеша и пудела с пачките може да ми говорите за съдебната система , след като тотално се провалихте в управлението нс страната и сътворихте абсурден проект за нев! И стига сте плашили с НПО на Сорос , кото подкрепят вас и гуруто ви Прокопиев! Да видим след като спряха парите от Сорос какво ще правите?

    13:04 21.01.2026

  • 20 РАДЕВ РАЗБУТА КОЧИНАТА

    6 1 Отговор
    Депутатите се разработиха последгите два дена. Всеки гледа да се спаси.

    13:06 21.01.2026

  • 21 Вашето мнение

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дориана":

    Дори пиле, ако площада беше излязъл заради ппдблгбт+ защо освиркваха кирчо, кокорчо и танас, когато се явяваха на трибунката? Всички помним как ристю переше точно тия двамата и как ги бетонира във власта с т.нар напъни да променя конституцията.

    Коментиран от #33

    13:08 21.01.2026

  • 22 НЕ ПРЛОМЕНИ , А ВЪЖЕ

    6 1 Отговор
    ТРЯБВА ЗА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ВКЛЮЧАЯ И ППДБ !

    13:10 21.01.2026

  • 23 Айде

    9 0 Отговор
    "Тази битка се води не с общи популистки лозунги и послания"! Ами точно това правите и вие бе, пъпеш! Каква промяна сте предложили!? Стига вече демагогия и общи приказки!

    13:11 21.01.2026

  • 24 до кога

    6 0 Отговор
    с тая дъвка вре милички, не мой се плаши! Идат нови завоеватели на Нашата България

    13:11 21.01.2026

  • 25 ИТН не умря - ИТН ще пребъде

    5 1 Отговор
    Извънредно в новини.бг - ДПС-НН покани трима от настоящите народни представители от ИТН да се включат в листите на движението на предстоящите парламентарни избори. Това са Тошко Йорданов ,Станислав Балабанов и Павела Митова. Предложението е направено от лидера на движението Делян Пеевски и председателя на бюджетната комисия Йордан Цонев. С оглед на последните социологически проучвания в които ИТН не намира място в следващия парламент,ДПС-НН показва че е мултинационална а не етническа партия. Предстои да се уточни в кои региони ще бъдат водачи на листи бившите депутати от ИТН.

    13:13 21.01.2026

  • 26 Абсурдистан

    4 0 Отговор
    Поредното инфантилно искане към един провалил се парламент.

    13:15 21.01.2026

  • 27 демократ

    4 0 Отговор
    А пак ли ще се сношите /сглобите/ с Боко Тиквата и Шиши Търбуха?!?!

    13:17 21.01.2026

  • 28 А ти

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ще ходиш ли да гласуваш или и тези избори ще бъдат купени?

    13:18 21.01.2026

  • 29 ха ха

    5 0 Отговор
    вашата "справедливост" изисква да грабите от бедните и да си тъпчете джобовете по "закон" , нищо по различно от настоящата "справедливост" , само смяна на имената с препълнени джобове

    13:19 21.01.2026

  • 30 Виж сега,

    4 0 Отговор
    вашите законови промени ги знаем,все са нефелни.Махайте се , неможачи,глупост след глупост сътворявате

    13:28 21.01.2026

  • 31 Коста

    2 0 Отговор
    Предполението на ПП ДБ рушвети под 10 милиона евро да не се считат за корупция а за п ол итическо преследване

    13:30 21.01.2026

  • 32 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Да напомня някои факти, свързани с лицето Славов, изявяващо се за пореден път като експерт-съдебен реформатор:

    1. Това е експертът, който / въпреки възраженията на юридическата общност/ победоносно инсталира Сарафов като ГП без да промени преди това законодателството в тази област. Което доведе до днешната криза. Сега това малоумно лице се оплаква от собственото си действие и организира улични митинги за махането на Сарафов.
    2. Няма нито ЕДНО юридическо действие на бърборкото, което да не е гаф. Фундаменталният му гаф беше пипането на конституцията, което ни вкара в сегашния цикъл от парламентарни кризи.
    3. Въпреки тези гафове, лицето Славов продължава да се самоизживява като Реформатор Номер 1 на съдебната система.

    Това е откровена наглост, на която трябва да се сложи край след изборите!

    13:31 21.01.2026

  • 33 Фльорца Лексова

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Вашето мнение":

    Тези свиркажиийте бяха хора на Пеевски и Борисов.. И свиреха фалшиво. Аз знам как са свири добре

    13:33 21.01.2026

  • 34 АХИЛ

    1 0 Отговор
    Ах нещастни мишки , пак ли започвате както през 2020? СОРОСКОПРОКОПИЕВИ ПОДЛОГИ.

    13:44 21.01.2026

