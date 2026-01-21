От ПП-ДБ призоваха за спешни законодателни промени в съдебната система

България отново е пред избор, пределно ясен избор – да остане завладяна държава, управлявана като личен патримониум от олигархичния модел Борисов - Пеевски или да бъде пълноценна европейска правова държава, служеща на своите граждани, заявиха от "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) в декларация, прочетена от Атанас Славов от парламентарната трибуна.
Ключов момент на предстоящия избор е отношението към проблемите на справедливостта и правосъдието, посочват от политическата сила. От днес всеки кандидат за управлението на държавата трябва да се определи къде стои по темата за освобождаването на завладените институции и каква конкретна визия с детайлни стъпки, инициативи и законопроекти би предложил. Тази битка се води не с общи популистки лозунги и послания, а всеки ден с всяко едно решение, с всяко едно назначение, с всяка една инициатива, отбелязаха от ПП-ДБ.
Основното искане на протестиращите граждани от края на 2025 г. беше за край на корупционното управление и за справедливо правосъдие, заяви Славов.
"Такъв протест ще има и днес, организиран от "Правосъдие за всеки". Протест, който за пореден път ще изкрещи в лицето на главния прокурор, бранен от плюшените зайчета в съдебната система, да напусне узурпираната от него позиция", посочи той.
През изминалите няколко години "Демократична България" и "Продължаваме Промяната" последователно отстоявахме идеите за независимо и справедливо правосъдие, за отчетна и отговорна прокуратура, работеща в публичен, а не в олигархичен интерес. Ще продължим да го правим както досега - с конкретни законодателни инициативи, непрекъснато разкриване на задкулисните кръгове и зависимости, включително в самата съдебна власт, заяви Атанас Славов.
През изминалите седмици внесохме проект на декларация на Народното събрание, с която призовахме изпълняващият функциите главен прокурор да се оттегли от поста, който заема вече в противоречие със закона шест месеца. Настояхме Висшият съдебен съвет незабавно да изпълни Закона за съдебната власт като избере нов изпълняващ функциите главен прокурор с гаранции за неговата политическа неутралност, професионализъм и почтеност, посочи депутатът от ПП-ДБ.
Разглеждането на нашата декларация преди дни беше отхвърлено от мнозинството в Комисията по правни въпроси, каза Славов. Пеевски не им разрешава, а Борисов и присъдружните малки ДПС-та изпълняват, коментира той.
Освен това Славов посочи, че са предложили промени в Закона за съдебната власт, които да гарантират независимостта на съда и безпристрастни решения по кадрови и дисциплинарни въпроси. Той добави, че четири месеца по-късно този законопроект е бил включен в дневния ред на парламента през миналата седмица, но удобно за мнозинството не се стигна до неговото гласуване поради изтичане на пленарното време.
Освобождаването на институциите е гръбнакът и залогът за нашето европейско бъдеще и на нашата правова и демократична държава, каквато наистина заслужаваме като достойни български граждани, заяви още Атанас Славов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #28
12:31 21.01.2026
2 Дориана
Коментиран от #10
12:32 21.01.2026
3 Ал Бънди
12:33 21.01.2026
4 Анонимен
Коментиран от #17
12:38 21.01.2026
5 35 години
12:40 21.01.2026
6 Мешере
12:41 21.01.2026
7 Мнение
12:44 21.01.2026
8 Вашето мнение
12:46 21.01.2026
9 Темида
12:47 21.01.2026
10 Вашето мнение
До коментар #2 от "Дориана":Всичко това обаче ще го направи генерал Радев, а не любимците ти от ппдблгбт+. Тях ги интересува истамбулската конвенция и мърцула. А марцула е мама на боко и шиши.
12:48 21.01.2026
11 Възраждане
12:49 21.01.2026
12 Шефовете
До коментар #1 от "Последния Софиянец":на полиция,извън МВР !
12:51 21.01.2026
13 Хаха
Отделно това вече нелегитимно НС няма как да стартира процедура за избор на членове на ВСС, защото не става от днес за утре, а първо утвърждаване на правила за избор, откриване на процедурата за подаване на документи от кандидати, разглеждане и гласуване на кандидатури... Това няма как да се случи за по-малко от 3 месеца!
12:51 21.01.2026
14 Реформа
12:54 21.01.2026
15 .....уната
12:58 21.01.2026
16 мутрафон
КС.Хвала Му!
12:59 21.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Цяла година само за Украйна бачкаха
13:01 21.01.2026
19 Майора
13:04 21.01.2026
20 РАДЕВ РАЗБУТА КОЧИНАТА
13:06 21.01.2026
21 Вашето мнение
До коментар #17 от "Дориана":Дори пиле, ако площада беше излязъл заради ппдблгбт+ защо освиркваха кирчо, кокорчо и танас, когато се явяваха на трибунката? Всички помним как ристю переше точно тия двамата и как ги бетонира във власта с т.нар напъни да променя конституцията.
Коментиран от #33
13:08 21.01.2026
22 НЕ ПРЛОМЕНИ , А ВЪЖЕ
13:10 21.01.2026
23 Айде
13:11 21.01.2026
24 до кога
13:11 21.01.2026
25 ИТН не умря - ИТН ще пребъде
13:13 21.01.2026
26 Абсурдистан
13:15 21.01.2026
27 демократ
13:17 21.01.2026
28 А ти
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ще ходиш ли да гласуваш или и тези избори ще бъдат купени?
13:18 21.01.2026
29 ха ха
13:19 21.01.2026
30 Виж сега,
13:28 21.01.2026
31 Коста
13:30 21.01.2026
32 Тити на Кака
1. Това е експертът, който / въпреки възраженията на юридическата общност/ победоносно инсталира Сарафов като ГП без да промени преди това законодателството в тази област. Което доведе до днешната криза. Сега това малоумно лице се оплаква от собственото си действие и организира улични митинги за махането на Сарафов.
2. Няма нито ЕДНО юридическо действие на бърборкото, което да не е гаф. Фундаменталният му гаф беше пипането на конституцията, което ни вкара в сегашния цикъл от парламентарни кризи.
3. Въпреки тези гафове, лицето Славов продължава да се самоизживява като Реформатор Номер 1 на съдебната система.
Това е откровена наглост, на която трябва да се сложи край след изборите!
13:31 21.01.2026
33 Фльорца Лексова
До коментар #21 от "Вашето мнение":Тези свиркажиийте бяха хора на Пеевски и Борисов.. И свиреха фалшиво. Аз знам как са свири добре
13:33 21.01.2026
34 АХИЛ
13:44 21.01.2026