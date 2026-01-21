Новини
На първо четене: Депутатите решиха КПК да бъде закрита

21 Януари, 2026 12:05 1 535 27

Парламентът прие на първо четене предложението на ГЕРБ-СДС разследващите функции на КПК да преминат към МВР, а декларациите за конфликт на интереси към Сметната палата

Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентът прие на първо четене предложението на ГЕРБ-СДС Комисията за противодействие на корупцията (КПК) да бъде закрита, като нейните разследващи функции преминават към МВР, а декларациите за конфликт на интереси към Сметната палата. Законопроектите на "ДПС - Ново начало" и на ПП-ДБ бяха отхвърлени, информира БНТ.

Георги Кръстев - ГЕРБ-СДС: "КПК не произведе нито справедливост, нито резултати. Произведе шум и разочарования. Корупцията по върховете не беше ударена. Виновни и присъди, както знаем всички, няма. Функциите по разкриване и противодействие на корупцията да се върнат в специализираната от много години в тази дейност Главна дирекция за борба с организираната престъпност. Разследването по високите етажа на властта да се върнат към следователите."
Хамид Хамид - "ДПС - Ново начало": "Закон за закриване на КПК като част от дейностите, а именно подаването и проверката на декларациите на проверяваните лица се пренасочват към Сметната палата. Новият момент е, че там вече ще се занимават и с предотвратяване на конфликт на интереси. Противодействието на корупцията преминава в структурите на ДАНС, където бяха до приемането на Закона за противодействието на корупцията."
Божидар Божанов - съпредседател на "Да, България", ПП-ДБ: "Предлагаме тази комисия да изчезне в този ѝ вид и да бъде заменена от една по-фокусирана, от една много по-малка комисия, която да не е бухалка най-вече и това да бъде Комисия за превенция на корупцията и за конфликт на интереси."
Цвета Рангелова - "Възраждане": "Законодателните предложения на ГЕРБ и на ДПС няма да подкрепим, защото смятаме, че отново се дава възможност за репресия на хора, които вие си избрахте, които да оглавят службите, говоря за ДАНС и ГДБОП и смятаме, че целения резултат, който сочат законопроектите няма да бъде постигнат и скоро ще се налага отново да ги изземваме от ДАНС, когато вече вашите хора не ги оглавяват."


  • 1 Направете Комисия !

    22 1 Отговор
    Направете Комисия !

    За !

    Стимулиране !

    На Корупцията !

    Коментиран от #7

    12:12 21.01.2026

  • 2 си дзън

    22 1 Отговор
    Ми тя КПК брани корупцията бе, като корумпира себе си.

    12:13 21.01.2026

  • 3 Факт

    9 0 Отговор
    Стана зян!

    12:15 21.01.2026

  • 4 Ура,,Ура

    19 0 Отговор
    Каквото и да приемате и за машините и за КПК, трябва да знаете, че новата власт след изборите може спокойно да го промени. Така че временно тъпчете на едно място, имитирате дейност, за да си вземете заплатите.

    12:16 21.01.2026

  • 5 Люлински макак

    11 0 Отговор
    Закривайте КПК, ПКП, КМЯ и накрая да остане някой да угаси ламбите и да пусне водата.

    12:18 21.01.2026

  • 6 Замазване на следите

    17 0 Отговор
    Останали след кражбите.

    12:20 21.01.2026

  • 7 Един шофьор

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Направете Комисия !":

    Има казва се " ДАИ "! Уж и нея щяха да закриват обаче друг път!

    Коментиран от #11

    12:21 21.01.2026

  • 8 ПКП

    4 1 Отговор
    Qфтетата в НС що не гласуват с бюлетини, а с копчета?

    12:32 21.01.2026

  • 9 ГЕРБ-СДС: "КПК не произведе

    6 1 Отговор
    нито справедливост

    прави са хорицата
    не сгащиха никой от другите партии

    12:32 21.01.2026

  • 10 Орел

    7 1 Отговор
    Само като си помисля през тези години колко народ какви заплати е лапал там! Ей така, на вятъра.

    12:33 21.01.2026

  • 11 Факт

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Един шофьор":

    Не сме виновни, че не харесваме тъпи вицове. Когато трябвало сме помагали и на шофьори!

    Коментиран от #14

    12:34 21.01.2026

  • 12 Гошо

    6 0 Отговор
    Експресно допитване на агенция ГАЛЪП специално за БНТ. Новата партия на Румен Радев най много взема гласоподавателите на Възраждане 2/3 от тях, на ПП-ДБ също 2/3, и занулява окончателно ИТН и БСП които са под процент. От партия ГЕРБ се вливат в партията на Радев 1/6 от техните избиратели.

    Коментиран от #17

    12:34 21.01.2026

  • 13 Очаквано

    10 0 Отговор
    ГЕРБ-ДПС-ИТН предвидливо закриха Антикорупционната комисия за да не ги разследва, когото Радев поеме Държавата.

    Коментиран от #19

    12:35 21.01.2026

  • 14 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    Не бе, твойта Мутра търсел да изкопчи от някой колко си Льош!

    12:35 21.01.2026

  • 15 Не,че нещо,ама...

    5 0 Отговор
    Корумпирани лица да се борят срещу самите себе си, някак звучи нелепо.

    12:36 21.01.2026

  • 16 Станков

    2 0 Отговор
    Цялото народно събрание са за затвора !

    Огойха се , апартаменти , вили , пари в чужбина , нови коли .....

    А на народа сметката е 120 млрд лв външен дълг , златото ни взимат , амерк Тец ние го издържаме със милиони за година !

    12:37 21.01.2026

  • 17 Коуега

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гошо":

    ИТН ще е в парламента под друго име...дпс ново начало🤣👍

    Коментиран от #20, #25

    12:37 21.01.2026

  • 18 Даниел

    5 0 Отговор
    Явно партиите от правителството в оставка са наясно,че скоро няма да се докопат отново до властта или поне не до официалната и метат много здраво следите ,а където могат и правят откровени саботажи какъвто е случая с изборния кодекс!
    Начина на противодействие е един и много лесен-висока избирателна активност,Дано я постигнем!

    12:38 21.01.2026

  • 19 Не,че нещо,ама...

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Очаквано":

    Това не е проблем, може да се открие отново същата или подобна.Въпросът е, дали ще иска да се направи и да работи ефективно и безпристрастно и виновните да получат ефективни присъди плюс конфискация на имуществото.

    12:40 21.01.2026

  • 20 Гошо

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Коуега":

    Колега а от ДПС НН ще присъстват ли някои от сегашните депутати от ИТН?

    12:41 21.01.2026

  • 21 Факт

    0 0 Отговор
    Когато трябвало сме помагали!

    12:46 21.01.2026

  • 22 Анонимен

    1 0 Отговор
    Полицай се кара на пиян шофьор:
    - Абе, ти не знаеш ли, че ако си пил, изобщо не трябва да пипаш кормилото?
    - Стига бе, аз съм от ДАНС и така едва карам, па какво остава без ръце...
    - Извинявай другарю от ДАНС, но нали вие ми казахте да събирам пари от стaдото?

    Коментиран от #23

    12:48 21.01.2026

  • 23 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Анонимен":

    Порединия тъп виц!

    12:54 21.01.2026

  • 24 ураааааа

    1 0 Отговор
    Чудесна новина .Значи вече няма никаква корупция .Гарантирано от НН

    12:56 21.01.2026

  • 25 Прав се оказа

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Коуега":

    Извънредно в новини.бг - ДПС-НН покани трима от настоящите народни представители да се включат в листите на движението на предстоящите парламентарни избори. Това са Тошко Йорданов ,Станислав Балабанов и Павела Митова. Предложението е направено от лидера на движението Делян Пеевски и председателя на бюджетната комисия Йордан Цонев. С оглед на последните социологически проучвания в които ИТН не намира място в следващия парламент,ДПС-НН показва че е мултинационална а не етническа партия. Предстои да се уточни в кои региони ще бъдат водачи на листи бившите депутати от ИТН.

    12:56 21.01.2026

  • 26 Веско

    3 0 Отговор
    КОЙ държи сметната палата и ГДБОП? Пра се та и тикви квичат на умряло...последни напъни!

    Коментиран от #27

    12:57 21.01.2026

  • 27 Споко бе пич

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Веско":

    Не виждаш ли че ppdb е гласувала с прасето и тиквата за закриване на корупционната комисия. Розовите понита си папкат от паничката в кочината.

    13:30 21.01.2026

