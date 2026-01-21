Новини
Желязков: Мултифондовият модел ще осигури огромен паричен ресурс и ще подпомогне увеличаването на пенсиите

21 Януари, 2026 11:41 461 12

С новия подход осигурените лица ще участват в начина, по който се инвестират техните пенсионни спестявания в инвестиционни портфейли с различен рисков профил

Правителството приема предложение до Народното събрание за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, с което се дава възможност за развитието на капиталовия пазар в България. Промяната ще даде възможност за инвестиране на огромен наличен паричен ресурс в българската икономика и инфраструктура. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на заседанието на Министерския съвет. Желязков подчерта, че този подход ще даде възможност и за натрупване на средства в българската пенсионна система за увеличаване на пенсиите в обозримо бъдеще за всеки български гражданин.

„Промяната в Кодекса за социалното осигуряване е изключително важна – това е тема, която беше предмет на обсъждане години наред, а въвеждането на мултифондовия модел във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване е на база на препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие“, каза министърът на финансите Теменужка Петкова и припомни, че Икономическият и социален съвет е изготвил анализ, в който са очертани практиките в други държави на Европейския съюз с подобна на българската пенсионно-осигурителна система.

Основната цел е да се защитят интересите на осигурените лица, като с проекта за изменение на КСО се създава възможност фондовете за допълнително пенсионно осигуряване да създават и подфондове, на база на които да се инвестира в изключително важни структуроопределящи проекти. С измененията се предлага разширяване на видовете допустими инвестиции на фондовете с нови финансови инструменти – като инструменти на паричния пазар, акции на пазари за растеж, борсово търгувани фондове, които не са колективни инвестиционни схеми и алтернативни инвестиционни фондове на регистрационен режим. Детайлизирани са и инвестиционните ограничения на новите инвестиционни възможности и въвеждането на мултифондов модел, ще бъдат завишени изискванията за кадрова обезпеченост на пенсионноосигурителните дружества във връзка с инвестиционната дейност.

С новия подход осигурените лица ще участват в начина, по който се инвестират техните пенсионни спестявания в инвестиционни портфейли с различен рисков профил. Осигурените лица ще могат да избират не само пенсионен фонд, управляван от определено пенсионноосигурително дружество, но също и подфонда с инвестиционния профил – динамичен, балансиран и консервативен, който те намират за най-близък до техния рисков апетит.

„Промяната в КСО се ползва с широката подкрепа както на работодателите, така и на синдикатите“, обясни министър Петкова.

В допълнение със законопроекта се развива и уредбата на изплащането на средства при придобиване на право на пенсия от гледна точка по-добро покритие на поеманите от пенсионноосигурителните дружества рискове, включително начинът на изчисляване на пенсиите и по-адекватна по размер актуализация на пенсионните плащания.

България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данчо

    17 1 Отговор
    След време може държавата да няма пари да плаща пенсиите

    11:43 21.01.2026

  • 2 Анонимен

    10 0 Отговор
    Фонд за АЕЦ Белене ще има ли или просто ще набутат парите в дцк, които никога няма да бъдат върнати?

    11:46 21.01.2026

  • 3 Абе

    16 0 Отговор
    Не разбирам, каква му е мотивацията да работи толкова осърдно в оставка?? Реторично-саркастичен въпрос

    Коментиран от #6

    11:46 21.01.2026

  • 4 Сред първите ще увиснеш

    13 0 Отговор
    Само срутете и пенсионната система и ще потече ...
    Всяка бандитщина си има край.

    11:47 21.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    В момента има край на европейските борси.Ще пропаднат парите на старите хора.

    11:49 21.01.2026

  • 6 Бойко Разбойко

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    Евраци в кеш.

    11:49 21.01.2026

  • 7 Герб рак

    12 0 Отговор
    Нищо, което предлагат тези пладнешки разбойници, не е в интерес на пенсионерите, работещите или страната. Питам се дали са по-алчни или по-нагли, но безочието им няма граници.

    11:50 21.01.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Такива фондове има и ДСК. Попитайте нещастниците, които от лакомия вложиха спестяванията си в тях, колко спечелиха.

    11:51 21.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Икономист

    4 0 Отговор
    Джилядко сакън, не пипай пенсиите...и без това си много проооост и не разбираш нищо от финанси

    11:54 21.01.2026

  • 11 Икономист

    3 0 Отговор
    Джилязко сакън, не пипай пенсиите...и без това си много проооост и не разбираш нищо от финанси

    11:55 21.01.2026

  • 12 социалист -анти капиталист

    1 0 Отговор
    Увеличаването на пенсиите ще стане като ви кофискуваме хотелите , водопадите , курортите и всичко заграбено и го върнем на народа

    11:56 21.01.2026

