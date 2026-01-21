Заради авариите: КЕВР с извънредна проверка на "Топлофикация - София"

Със заповед на председателя на КЕВР Пламен Младеновски енергийният регулатор започва извънредна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД. Проверката е назначена във връзка с подаден сигнал от Омбудсмана на Р България за аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване в столичния град и е на основание на регулаторните правомощия на Комисията по Закона за енергетиката и Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.
В рамките на извънредната проверка, извършвана по документи и на място, проверяващият екип има за задача да установи дали „Топлофикация София“ ЕАД е нарушила издадените от Комисията лицензии за производство на топлинна, на топлинна и електрическа енергия и за пренос на топлинна енергия, както и на Закона за енергетиката и подзаконовите актове по прилагането му.
След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад за резултатите от нея, който ще бъде обсъден на заседание на регулатора. При констатирани нарушения от страна на топлофикационното дружество Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки с цел гарантиране на качеството на предоставяните услуги на клиентите на столичното топлофикационно дружество.
При постъпващи сигнали за влошено качество на предоставяните услуги, КЕВР ще продължи активната контролна дейност в защита на правата на потребителите. Въз основа на изготвен годишен план регулаторът извършва планови проверки на дейността на дружествата, както и извънредни проверки, с оглед изпълнението на техните задължения съгласно одобрените Общи условия, гарантиращи непрекъсваеми и качествени услуги на техните абонати. При констатирано неизпълнение на тези задължения регулаторът ще продължи да прилага действащата нормативна уредба и ще налага съответните административно-наказателни санкции.
