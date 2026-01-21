Новини
Заради авариите: КЕВР с извънредна проверка на "Топлофикация - София"

21 Януари, 2026

Проверката е назначена във връзка с подаден сигнал от Омбудсмана

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Със заповед на председателя на КЕВР Пламен Младеновски енергийният регулатор започва извънредна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД. Проверката е назначена във връзка с подаден сигнал от Омбудсмана на Р България за аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване в столичния град и е на основание на регулаторните правомощия на Комисията по Закона за енергетиката и Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.

В рамките на извънредната проверка, извършвана по документи и на място, проверяващият екип има за задача да установи дали „Топлофикация София“ ЕАД е нарушила издадените от Комисията лицензии за производство на топлинна, на топлинна и електрическа енергия и за пренос на топлинна енергия, както и на Закона за енергетиката и подзаконовите актове по прилагането му.

След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад за резултатите от нея, който ще бъде обсъден на заседание на регулатора. При констатирани нарушения от страна на топлофикационното дружество Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки с цел гарантиране на качеството на предоставяните услуги на клиентите на столичното топлофикационно дружество.

При постъпващи сигнали за влошено качество на предоставяните услуги, КЕВР ще продължи активната контролна дейност в защита на правата на потребителите. Въз основа на изготвен годишен план регулаторът извършва планови проверки на дейността на дружествата, както и извънредни проверки, с оглед изпълнението на техните задължения съгласно одобрените Общи условия, гарантиращи непрекъсваеми и качествени услуги на техните абонати. При констатирано неизпълнение на тези задължения регулаторът ще продължи да прилага действащата нормативна уредба и ще налага съответните административно-наказателни санкции.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Колкото повече

    9 1 Отговор
    Аварии,толкова по - големи сметки.

    14:30 21.01.2026

  • 2 От топлофикация София

    7 1 Отговор
    Звънят по телефоните на гражданите и дават информация за завишени и неверни сметки за заплащане. Не им вярвайте. Това им е начин на работа.

    Коментиран от #4

    14:37 21.01.2026

  • 3 малко истински факти

    4 1 Отговор
    Вярно бе , ко стана с тая нашта гордост Диана Габровска , гепи ли порно оскара веке .

    14:48 21.01.2026

  • 4 Сила

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "От топлофикация София":

    И могат да те осъдят без да разбереш ....!?! Това е държава в държавата.....

    14:57 21.01.2026

  • 5 Ехааааааа

    3 1 Отговор
    Започват да трият кражбите които са правени там , че не се знае кой ще спечели изборите и кой бушон ще гръмне !! Всички крадяхме, ама няма виновен !!!

    15:07 21.01.2026

  • 6 Боко (неуловимия) тайния крадец

    4 1 Отговор
    Ще ме хванат за буя ......ама окрадох от там за още три къщи във Барселона !!!!!!!!! Сега да мога да се присламча и към Радев , ще е голям кеф !!

    15:09 21.01.2026

  • 7 Антон Парталев

    2 0 Отговор
    пиша по-добри статии от вас веee във господари!!

    15:10 21.01.2026

