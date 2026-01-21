Кремъл отказа публични коментари за разговорите на Путин и Тръмп в Давос

Кремъл днес обяви, че няма публични изявления относно разговорите в Давос между пратениците на руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано пратениците описаха срещата си като „много позитивна“ и „конструктивна“, обсъждайки възможно бъдещо мирно споразумение за приключване на конфликта в Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обясни, че за Русия е важно да получи информация за дискусиите между САЩ, европейските партньори и Украйна, но не може да разкрива подробности, тъй като въпросите за уреждането на украинския конфликт са „със закрит характер“.

Песков добави, че Москва очаква уточнения относно твърдението на Тръмп за наличието на „тайно звуково“ оръжие, използвано при залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро. Специалните служби на Русия вече анализират информацията по случая.

Говорителят на Кремъл съобщи също, че Путин ще се срещне с палестинския президент Махмуд Абас утре, след пристигането му в Москва късно тази вечер.