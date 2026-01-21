Кремъл отказа публични коментари за разговорите на Путин и Тръмп в Давос

Кремъл днес обяви, че няма публични изявления относно разговорите в Давос между пратениците на руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
По-рано пратениците описаха срещата си като „много позитивна“ и „конструктивна“, обсъждайки възможно бъдещо мирно споразумение за приключване на конфликта в Украйна.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обясни, че за Русия е важно да получи информация за дискусиите между САЩ, европейските партньори и Украйна, но не може да разкрива подробности, тъй като въпросите за уреждането на украинския конфликт са „със закрит характер“.
Песков добави, че Москва очаква уточнения относно твърдението на Тръмп за наличието на „тайно звуково“ оръжие, използвано при залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро. Специалните служби на Русия вече анализират информацията по случая.
Говорителят на Кремъл съобщи също, че Путин ще се срещне с палестинския президент Махмуд Абас утре, след пристигането му в Москва късно тази вечер.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точно така трябва
Коментиран от #8
14:31 21.01.2026
2 Лудия козел
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #7, #21
14:31 21.01.2026
3 Лудия козел
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #6
14:31 21.01.2026
4 Лудия козел
14:32 21.01.2026
5 Мишел
Коментиран от #22
14:33 21.01.2026
6 Ха-ха
До коментар #3 от "Лудия козел":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #23
14:33 21.01.2026
7 Ухаааа
До коментар #2 от "Лудия козел":Еййййй много акъл, много простотия. Хайде към Москва и на фронта да се биеш срещу фашизма. Ще оплескаш гащите, ама тук си голямата раборта!
Коментиран от #9
14:34 21.01.2026
8 Така е
До коментар #1 от "Точно така трябва":В Кремъл знаят, че каквото и да става, накрая пак Русия ще хване средния !😂
Коментиран от #11
14:35 21.01.2026
9 Лудия козел
До коментар #7 от "Ухаааа":Няма нужда да ходя, руснаците чудесно си вършат работата. Демилитаризацията на урки продължава
Коментиран от #12, #27
14:36 21.01.2026
10 Шалтето
14:38 21.01.2026
11 Шалтето
До коментар #8 от "Така е":А какво хубаво знаме ще се вее над клоуна - не е истина.Клоуне- паралелната реалност приключва.Време е за действие!Дум!
14:39 21.01.2026
12 Град Козлодуй
До коментар #9 от "Лудия козел":Грешиш приятел. Русия демилитаризира сама себе си и унищожи войниците си.
Коментиран от #15
14:45 21.01.2026
13 Град Козлодуй
14:45 21.01.2026
14 Накратко
14:46 21.01.2026
15 Лудия козел
До коментар #12 от "Град Козлодуй":Ха ха, спри с пиенето или поне не пий по обед
14:47 21.01.2026
16 Окупатор
войници на месец." заяви Федоров. Според
министъра на отбраната, стратегическата
цел на Украйна е да направи цената на
войната непоносима за Рvсия. Той
отбеляза, че през декември украинските
въоръжени сили са ликвидирали
приблизително 35 000 войници, като
всички загуби са потвърдени на
видеозаписи. Достигането на 50 00С
войници на месец би трябвало сериозно да
подкопае възможностите на Русия
Коментиран от #19
14:48 21.01.2026
17 гост
14:48 21.01.2026
18 Тръмп и Путин срещу ЕС
Явно подтотвят нови..
Коментиран от #20
14:49 21.01.2026
19 Шалтето
До коментар #16 от "Окупатор":Клоуне прояви смелост.Посегни към твоя приятел пистолета или твоята приятелка отровата.И 800-те милиарда от Давос се изпариха.Мръзнеш ли вече?Хайде - жужето чака-зарадвай го!Дум!Хайде да посвириш на пиано!Кобзон ще ти попее!
Коментиран от #30
14:53 21.01.2026
20 Тръмп иска да направи
До коментар #18 от "Тръмп и Путин срещу ЕС":с Гренландия същото което Путлер направи с Крим ,обаче ЕС вече знае какво следва когато се дава възможност на агресора да прави каквото си иска,а именно следва нова агресия.
14:54 21.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Не лъжи
До коментар #5 от "Мишел":бе калтак
Коментиран от #25
14:56 21.01.2026
23 Факт
До коментар #6 от "Ха-ха":Няма снимки и адреси, само пропаганда
14:56 21.01.2026
24 Ботоксово педофилско джудже
14:59 21.01.2026
25 Мишел
До коментар #22 от "Не лъжи":"На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "
Коментиран от #28
15:01 21.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Само да питам
До коментар #9 от "Лудия козел":Какво е това "урки" ? Да нямаш на предвид "орки"
15:10 21.01.2026
28 Каквито и да ги смяташ
До коментар #25 от "Мишел":Загубите са 1:10... за 10 х0х0ля дали фира са 1 руснак.... американци го смятат, но то е очевидно от броя на размененете черни чували, а и х0х0лите правят 10 мобилизациии и пак не стигат!!!
15:22 21.01.2026
29 Така,така
15:26 21.01.2026
30 Йосиф Кобзон
До коментар #19 от "Шалтето":Смелите са при мен.Насипно.
15:27 21.01.2026