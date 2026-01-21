Новини
Кремъл отказа публични коментари за разговорите на Путин и Тръмп в Давос

21 Януари, 2026 14:28

Москва следи дискусиите за Украйна и изяснява твърденията на Тръмп за „тайно звуково“ оръжие

Кремъл днес обяви, че няма публични изявления относно разговорите в Давос между пратениците на руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано пратениците описаха срещата си като „много позитивна“ и „конструктивна“, обсъждайки възможно бъдещо мирно споразумение за приключване на конфликта в Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обясни, че за Русия е важно да получи информация за дискусиите между САЩ, европейските партньори и Украйна, но не може да разкрива подробности, тъй като въпросите за уреждането на украинския конфликт са „със закрит характер“.

Песков добави, че Москва очаква уточнения относно твърдението на Тръмп за наличието на „тайно звуково“ оръжие, използвано при залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро. Специалните служби на Русия вече анализират информацията по случая.

Говорителят на Кремъл съобщи също, че Путин ще се срещне с палестинския президент Махмуд Абас утре, след пристигането му в Москва късно тази вечер.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно така трябва

    19 3 Отговор
    Господарите не дават отчят на прислугата.

    Коментиран от #8

    14:31 21.01.2026

  • 2 Лудия козел

    15 21 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #7, #21

    14:31 21.01.2026

  • 3 Лудия козел

    12 18 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #6

    14:31 21.01.2026

  • 4 Лудия козел

    12 17 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:32 21.01.2026

  • 5 Мишел

    5 18 Отговор
    „Търмп - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    Коментиран от #22

    14:33 21.01.2026

  • 6 Ха-ха

    6 14 Отговор

    До коментар #3 от "Лудия козел":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #23

    14:33 21.01.2026

  • 7 Ухаааа

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "Лудия козел":

    Еййййй много акъл, много простотия. Хайде към Москва и на фронта да се биеш срещу фашизма. Ще оплескаш гащите, ама тук си голямата раборта!

    Коментиран от #9

    14:34 21.01.2026

  • 8 Така е

    5 15 Отговор

    До коментар #1 от "Точно така трябва":

    В Кремъл знаят, че каквото и да става, накрая пак Русия ще хване средния !😂

    Коментиран от #11

    14:35 21.01.2026

  • 9 Лудия козел

    14 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ухаааа":

    Няма нужда да ходя, руснаците чудесно си вършат работата. Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #12, #27

    14:36 21.01.2026

  • 10 Шалтето

    17 2 Отговор
    Еврейскияг пианист вече е ненужен.Той не е в Давос.Там е друг -Буданов.Тези двамцата ще ги разкарва жужето в клетка из Москва.

    14:38 21.01.2026

  • 11 Шалтето

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Така е":

    А какво хубаво знаме ще се вее над клоуна - не е истина.Клоуне- паралелната реалност приключва.Време е за действие!Дум!

    14:39 21.01.2026

  • 12 Град Козлодуй

    2 11 Отговор

    До коментар #9 от "Лудия козел":

    Грешиш приятел. Русия демилитаризира сама себе си и унищожи войниците си.

    Коментиран от #15

    14:45 21.01.2026

  • 13 Град Козлодуй

    2 11 Отговор
    От руснак войник не става, в това е проблема.

    14:45 21.01.2026

  • 14 Накратко

    3 11 Отговор
    Путлер е казал на Тръмп ,че не мърда от бункера .

    14:46 21.01.2026

  • 15 Лудия козел

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Град Козлодуй":

    Ха ха, спри с пиенето или поне не пий по обед

    14:47 21.01.2026

  • 16 Окупатор

    5 7 Отговор
    "Целта е да се унищожават до 50 000 руски
    войници на месец." заяви Федоров. Според
    министъра на отбраната, стратегическата
    цел на Украйна е да направи цената на
    войната непоносима за Рvсия. Той
    отбеляза, че през декември украинските
    въоръжени сили са ликвидирали
    приблизително 35 000 войници, като
    всички загуби са потвърдени на
    видеозаписи. Достигането на 50 00С
    войници на месец би трябвало сериозно да
    подкопае възможностите на Русия

    Коментиран от #19

    14:48 21.01.2026

  • 17 гост

    0 0 Отговор
    С нас ,без вас .....отиде на кино!

    14:48 21.01.2026

  • 18 Тръмп и Путин срещу ЕС

    5 2 Отговор
    Това с Гренландия със сигурност е едно от тайните им преговори.
    Явно подтотвят нови..

    Коментиран от #20

    14:49 21.01.2026

  • 19 Шалтето

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Окупатор":

    Клоуне прояви смелост.Посегни към твоя приятел пистолета или твоята приятелка отровата.И 800-те милиарда от Давос се изпариха.Мръзнеш ли вече?Хайде - жужето чака-зарадвай го!Дум!Хайде да посвириш на пиано!Кобзон ще ти попее!

    Коментиран от #30

    14:53 21.01.2026

  • 20 Тръмп иска да направи

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Тръмп и Путин срещу ЕС":

    с Гренландия същото което Путлер направи с Крим ,обаче ЕС вече знае какво следва когато се дава възможност на агресора да прави каквото си иска,а именно следва нова агресия.

    14:54 21.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Не лъжи

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    бе калтак

    Коментиран от #25

    14:56 21.01.2026

  • 23 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ха-ха":

    Няма снимки и адреси, само пропаганда

    14:56 21.01.2026

  • 24 Ботоксово педофилско джудже

    2 4 Отговор
    Разговори между Тръмп и ка Путин в Давос, па се оказва, че джуджето не смее да излезе извън бункера и пак пратили сульовци да го представят.

    14:59 21.01.2026

  • 25 Мишел

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "Не лъжи":

    "На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "

    Коментиран от #28

    15:01 21.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Само да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Лудия козел":

    Какво е това "урки" ? Да нямаш на предвид "орки"

    15:10 21.01.2026

  • 28 Каквито и да ги смяташ

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Загубите са 1:10... за 10 х0х0ля дали фира са 1 руснак.... американци го смятат, но то е очевидно от броя на размененете черни чували, а и х0х0лите правят 10 мобилизациии и пак не стигат!!!

    15:22 21.01.2026

  • 29 Така,така

    0 0 Отговор
    С Махмуд Абас🤣🤣🤣

    15:26 21.01.2026

  • 30 Йосиф Кобзон

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Шалтето":

    Смелите са при мен.Насипно.

    15:27 21.01.2026

Новини по държави:
