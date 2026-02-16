Вземете 50% отстъпка за хостинг от

До края на март картата за градския транспорт в София влиза в телефона

16 Февруари, 2026 14:37 406 2

Пластиката остава валиден начин за пътуване, но гражданите ще имат възможност да регистрират картата си през приложението, да я използват чрез мобилен телефон или смарт часовник и да я валидират с едно докосване

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столична община продължава модернизацията на градския транспорт с дигитални решения.

До края на март ще бъде пуснато мобилно приложение, чрез което картата за градски транспорт ще може да бъде дигитализирана и добавена в електронен портфейл, съобщиха от Столична община.

Пластиката остава валиден начин за пътуване, но гражданите ще имат възможност да регистрират картата си през приложението, да я използват чрез мобилен телефон или смарт часовник и да я валидират с едно докосване.

Приложението ще позволява онлайн зареждане на всички видове превозни документи – персонализирани и неперсонализирани, както и автоматично подновяване. Това ще улесни процеса по обслужване и ще намали необходимостта от посещения на гишета.

Валидирането остава задължително – то гарантира отчетността на системата и сигурността при пътуване.

На следващ етап ще бъде интегрирана и информация в реално време за движението и пристигането на превозните средства. Отворените данни на градския транспорт вече създават технологична възможност за подобни функционалности.

Паралелно с дигитализацията продължава и разширяването на метрото. До 31 август ще бъдат пуснати в експлоатация три нови метростанции.

Осигурени са средства за заплатите в сектора до края на март, като се водят активни разговори за гарантиране на устойчиво финансиране през цялата година.

Няма да бъде допуснато увеличение на цените на превозните документи.


България
  • 1 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Всичко можеш да правиш с телефона но да гласуваш не.

    14:42 16.02.2026

  • 2 Дядо

    1 0 Отговор
    Добре де, аз като дойда от нашето село в София, как ще пътувам?

    14:47 16.02.2026

