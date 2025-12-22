Мария Цънцарова и Златимир Йочев се завърнаха в ефира на bTV

След слуховете за евентуалното отстраняване на Мария Цънцарова от bTV, тя и Златимир Йочев се появиха тази вечер в предаването "120 минути" по bTV, посветено на децата в България.
"Уважаеми, дами и господа, всеки, който е станал родител помни онези моменти - моменти, изпълнени с любов, но и с тревога с въпроса дали ще бъда достатъчно добър за нашето дете", каза Цънцарова, а Йочев допълни: "Като родители и аз, и Мария помним тези първи стъпки в родителството и знаем колко е важно да има някой, който да ти подаде ръка и да ти даде професионален съвет".
Двамата представиха патронажните служители в област Сливен - сестра Нинка и сестра Пенка. "Те не просто помагат, а вдъхват надежда", подчерта Златимир Йочев.
Изданието е посветено на неуморните усилия и емоции на хората, институциите и организациите зад УНИЦЕФ, които са променили живота на хиляди деца.
Преди дни от bTV обявиха: "Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината."
1 Жоро
НОВА И БТВ СТАНАХА СОРОС ТВ - ПРОПАГАНДИРАТ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА И ЛИШИХА БЪЛГАРИТЕ ОТ КОНСТИТУЦИОННОТО ИМ ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ.
НОВА И БТВ ЧАКАТ ТРЪМП ДА ПАДНЕ, А ТОЙ ОЩЕ НЯМА ГОДИНА ОТ ЗАПОЧВАНЕ НА МАНДАТА.
ЧАКАТ ПУТИН ДА ЗАГУБИ ВОЙНАТА, А ТОЙ Я СПЕЧЕЛИ.
ЧАКАТ ОРБАН ДА ЗАГУБИ ИЗБОРИТЕ, А ТОЙ ЩЕ ГИ СПЕЧЕЛИ СЪКРУШИТЕЛНО - ВИДЯ СЕ ВЧЕРА И В СЕГЕД, КОЙТО СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ЛЕВИЦАТА.
Коментиран от #7
07:35 22.12.2025
2 не беше зле
Но няма го скандала, няма го жълтия елемент, няма я политическата целесъобразност че да предизвика кой знае какви емоции сред тролове и подскачащи по всеки повод.
07:37 22.12.2025
3 ьТВ
07:37 22.12.2025
4 Жалко, ако това
Сега гледам на екрана на БТВ едо отровно съчитание: Цънцарова и Паси!
Повдигна ми се.
07:38 22.12.2025
5 иван костов
07:39 22.12.2025
6 Явно
07:40 22.12.2025
7 млад си май
До коментар #1 от "Жоро":Цензурата се появи след 2007-а.
А 1989-2000 беше не цензура а заблуждаваща комуникация над едно напълно неинформирано и неспособно да се адаптира население. 2000-2005 беше либерално покрай царя, но точно тогава избуя национализма и решиха да хакнат цензура. Не е от 2021г със сигурност.
Николай Хайтов докато беше жив благослови патиротие у нас от всякакъв вид. После те, патриотите, се нацепиха на трески, а много от тях се награбиха в първо лице.
07:40 22.12.2025