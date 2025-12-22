Новини
Мария Цънцарова и Златимир Йочев се завърнаха в ефира на bTV

22 Декември, 2025 07:32 495 7

Двамата представиха патронажните служители в област Сливен

Снимка: БГНЕС/bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След слуховете за евентуалното отстраняване на Мария Цънцарова от bTV, тя и Златимир Йочев се появиха тази вечер в предаването "120 минути" по bTV, посветено на децата в България.

"Уважаеми, дами и господа, всеки, който е станал родител помни онези моменти - моменти, изпълнени с любов, но и с тревога с въпроса дали ще бъда достатъчно добър за нашето дете", каза Цънцарова, а Йочев допълни: "Като родители и аз, и Мария помним тези първи стъпки в родителството и знаем колко е важно да има някой, който да ти подаде ръка и да ти даде професионален съвет".

Двамата представиха патронажните служители в област Сливен - сестра Нинка и сестра Пенка. "Те не просто помагат, а вдъхват надежда", подчерта Златимир Йочев.

Изданието е посветено на неуморните усилия и емоции на хората, институциите и организациите зад УНИЦЕФ, които са променили живота на хиляди деца.

Преди дни от bTV обявиха: "Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    1 2 Отговор
    ЦЕНЗУРАТА В БЪЛГАРИЯ БЕ ВЪВЕДЕНА 2021 ОТ СОРОС, СЛЕД ПОБЕДАТА НА БАЙДЪН.
    НОВА И БТВ СТАНАХА СОРОС ТВ - ПРОПАГАНДИРАТ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА И ЛИШИХА БЪЛГАРИТЕ ОТ КОНСТИТУЦИОННОТО ИМ ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ.
    НОВА И БТВ ЧАКАТ ТРЪМП ДА ПАДНЕ, А ТОЙ ОЩЕ НЯМА ГОДИНА ОТ ЗАПОЧВАНЕ НА МАНДАТА.
    ЧАКАТ ПУТИН ДА ЗАГУБИ ВОЙНАТА, А ТОЙ Я СПЕЧЕЛИ.
    ЧАКАТ ОРБАН ДА ЗАГУБИ ИЗБОРИТЕ, А ТОЙ ЩЕ ГИ СПЕЧЕЛИ СЪКРУШИТЕЛНО - ВИДЯ СЕ ВЧЕРА И В СЕГЕД, КОЙТО СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ЛЕВИЦАТА.

    Коментиран от #7

    07:35 22.12.2025

  • 2 не беше зле

    1 0 Отговор
    Хубава идея и добро предаване беше.
    Но няма го скандала, няма го жълтия елемент, няма я политическата целесъобразност че да предизвика кой знае какви емоции сред тролове и подскачащи по всеки повод.

    07:37 22.12.2025

  • 3 ьТВ

    2 0 Отговор
    Цънцито беше дясната ръка на проваленият гербажийски кмет на София!

    07:37 22.12.2025

  • 4 Жалко, ако това

    0 0 Отговор
    Зло джудже го върнат!
    Сега гледам на екрана на БТВ едо отровно съчитание: Цънцарова и Паси!
    Повдигна ми се.

    07:38 22.12.2025

  • 5 иван костов

    0 0 Отговор
    Това с нищо не може да промени фекалният канал! Два отпадъка повече, или по малко нищо не променят!

    07:39 22.12.2025

  • 6 Явно

    0 0 Отговор
    все още Цънцъра е удобен.

    07:40 22.12.2025

  • 7 млад си май

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    Цензурата се появи след 2007-а.
    А 1989-2000 беше не цензура а заблуждаваща комуникация над едно напълно неинформирано и неспособно да се адаптира население. 2000-2005 беше либерално покрай царя, но точно тогава избуя национализма и решиха да хакнат цензура. Не е от 2021г със сигурност.
    Николай Хайтов докато беше жив благослови патиротие у нас от всякакъв вид. После те, патриотите, се нацепиха на трески, а много от тях се награбиха в първо лице.

    07:40 22.12.2025

