Мария Цънцарова и Златимир Йочев се завърнаха в ефира на bTV

След слуховете за евентуалното отстраняване на Мария Цънцарова от bTV, тя и Златимир Йочев се появиха тази вечер в предаването "120 минути" по bTV, посветено на децата в България.

"Уважаеми, дами и господа, всеки, който е станал родител помни онези моменти - моменти, изпълнени с любов, но и с тревога с въпроса дали ще бъда достатъчно добър за нашето дете", каза Цънцарова, а Йочев допълни: "Като родители и аз, и Мария помним тези първи стъпки в родителството и знаем колко е важно да има някой, който да ти подаде ръка и да ти даде професионален съвет".

Двамата представиха патронажните служители в област Сливен - сестра Нинка и сестра Пенка. "Те не просто помагат, а вдъхват надежда", подчерта Златимир Йочев.

Изданието е посветено на неуморните усилия и емоции на хората, институциите и организациите зад УНИЦЕФ, които са променили живота на хиляди деца.

Преди дни от bTV обявиха: "Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината."