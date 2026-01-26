Новини
Висок е индексът на обществено напрежение за последното тримесечие на 2025 г.

26 Януари, 2026 14:13 583 11

Снимка: БГНЕС

Висок е индексът на обществено напрежение за последното тримесечие на 2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Индексът на обществено напрежение отбелязва ръст за последното тримесечие на 2025 г. и достига стойност от 6,76.

Така той вече още по-стабилно стои във фазата „висок, трудно контролирани рискове“, съобщават от Центъра за анализ и кризисни комуникации и агенция „Мяра“, които съвместно измерват индекса на всеки три месеца.

Неговата стойност за третото тримесечие на изминалата година беше 6,09.

Индексът на общественото напрежение приема стойности от 0 до 10, като, според скалата, от 0 до 3,99 индексът е нисък с напълно контролирани рискове, от 4 до 5,99 е среден с добре контролирани рискове, от 6 до 7,99 е висок с трудно контролирани рискове, а от 8 до 10 индексът много висок и ситуацията е почти неуправляваема.

Най-значимите събития, довели до пик на напрежението през последното тримесечие на 2025 г., са дискусиите и поведението на политическите сили около приемането на държавния бюджет, които предизвикаха големи протести. Оставката на правителството доведе до разреждане на напрежението, но рисковете остават, посочват анализаторите.

Периодът от октомври до декември 2025 г. се оказа наситен с много повече политически събития, довели до сериозни вълнения, отколкото икономически или битови такива или инциденти със сериозен резонанс. Последното тримесечие се характеризира със сравнително ниво на безработица, но започва да се усеща липса на работна ръка. Инфлацията постепенно се повишава, което дава своето негативно отражение. По данни от международни организации по корупция България е на дъното на класациите за целия ЕС. Разкритията в последните месеци на отиващото си правителство, както и опитите на управляващите да преразпределят средства, служи като натягащ напрежението индикатор, коментират анализаторите.

Престъпленията от общ характер на глава от населението не показват динамика, но това може да се дължи и на отказ от подаване на оплаквания (особено при високо недоверие в правителството и правоохранителните органи), пише още в съобщението.

Негативното отношение към парламента и правителството, традиционно с високи стойности, очаквано продължава да нараства през последния тримесечен период. За сметка на това положителните нагласи към президентската институция се увеличават. Трябва да се отчете, че изследването е проведено преди обявената оставка от Румен Радев, отбелязват от Центъра за анализ и кризисни комуникации и агенция „Мяра“.

В очакванията на българите за публичното и личното благосъстояние отчетливо започват да се натрупват страхове и несигурност – вероятно и заради прехода от лев към евро. През последното тримесечие значително се повишават негативните оценки и очаквания по отношение на общото благосъстояние на страната, предава БТА. Регистрира се и рязко повишаване на безпокойството по отношение на личните финанси. Остава устойчива и доминиращата тревожност за ръст на цените, се посочва в съобщението.

Сравнително големият за периода брой протести и участващи в тях, при това в цялата страна, е съпроводен с много дискусии в социалните мрежи и медиите, изразяващи негативизъм. Налице е отчетлив ръст на негативните публикации – както в абсолютна стойност, така и като дял и като достигната аудитория. Преобладаващите теми в публичното пространство, формиращи степента на напрежение, са свързани с параметрите на предложения от правителството в оставка бюджет за 2026 г., недоволството към представители на управляващото мнозинство, обилно гарнирано с обидни епитети, протестите, проблемите със свободата на словото и други. На този фон някои битови трудности около въвеждането на еврото не излизат на повърхността, посочват анализаторите.

През септември Центърът за анализ и кризисни комуникации и социологическа агенция „Мяра“ започнаха инициатива за измерване на индекса на общественото напрежение на всеки три месеца в партньорство с платформата „Сенсика“, съобщиха инициаторите.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 4 Отговор
    Ще стане още по-зле като свършат евраците в обращение.

    14:15 26.01.2026

  • 2 Висок бил индекса

    7 1 Отговор
    На крачка сте да ви линчуват мижитаци

    14:15 26.01.2026

  • 3 Новичок

    4 2 Отговор
    Първане индексът не 6 а 96.Само 240 + близките им фирми са добре,което е около 4-5 процента.

    14:18 26.01.2026

  • 4 Народеца иска путин и рубли

    1 5 Отговор
    Дайте им и напрежението ще спадне!

    14:18 26.01.2026

  • 5 в кратце

    7 1 Отговор
    Високи са цените на хранителните стоки и услугите за българските хора. Вкарването на еврото не носи удобство за народа ни.България трябва да е,като западна,европейска държава-да е богата,спокойна и уверена. Еропейският съюз не е беднящина и несигурност!!!

    Коментиран от #9

    14:19 26.01.2026

  • 6 Удри

    4 0 Отговор
    100% скандиращи машини, не броячките не Асен Василев.

    14:20 26.01.2026

  • 7 Май най добре са си

    6 1 Отговор
    Комунягите и чалгарите

    Те вече са минало свършено

    И преминават в анонимност и забвение

    14:22 26.01.2026

  • 8 Трол

    2 2 Отговор
    Обстановката е спокойна, няма извъредни събития, изборите ще преминат без проблеми, еврото също се въвежда плавно. Не виждам откъде идва напрежението.

    Коментиран от #11

    14:25 26.01.2026

  • 9 А питаш

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "в кратце":

    Ли се защо ?
    Там хората не просто бачкат, а РАБОТЯТ - и с акъл, и с ръце.
    При нас мързела е онаследен от комунистическия ни периот и в момента е около 90 %.
    Ние сме швейцарските часовници на балканите - само цъкаме и се чешем по главите

    14:27 26.01.2026

  • 10 Когато

    2 1 Отговор
    Двата шопара се махнат от политиката и влязат в затвора,
    и когато се върне лева, тогава ще спадне напрежението

    14:40 26.01.2026

  • 11 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    Е Баш от Спокойната обстановка и плавното преминаване към Еврото идва Напрежението де,защото товаПРОВАЛЯ изпълнението на Руската заповед към русофилите да РЪЧКАТ НЕУМОРНО Обществения мир,да създават "Революционна Атмосфера",което пък да накара Народа да се почувства Обезверен и Спонтанно да започне да моли Русия да навлезе в Страната ни и да ни "освободи" за пореден път!

    14:52 26.01.2026

