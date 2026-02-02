Гняв и протести след смъртта на мъж край Враца

След протестите от този уикенд близки и приятели на 44-годишния Любомир, загинал при пътен инцидент край Враца, продължават да показват гнева и болката си. Те настояват държавата да предприеме действия срещу войната по пътищата, съобщава Нова ТВ.

Миналият вторник автомобилът на Любомир беше ударен от кола, управлявана от турски гражданин. Той е настанен в болница и му е наложена забрана да напуска страната, съобщиха от прокуратурата във Враца.

Дотук разследването сочи, че турският гражданин е изпреварвал пет тежкотоварни автомобила при двойна непрекъсната линия, между селата Краводер и Сумер.

Съпругата на загиналия - Бети Тодорова, твърди, че не е имало шанс катастрофата да бъде избегната.

Близките на загиналия обещават, че ще продължат да търсят справедливост и отговорност за случилото се.

Те се притесняват турският шофьор да не напусне пределите на страната.