Гняв и протести след смъртта на мъж край Враца

След протестите от този уикенд близки и приятели на 44-годишния Любомир, загинал при пътен инцидент край Враца, продължават да показват гнева и болката си. Те настояват държавата да предприеме действия срещу войната по пътищата, съобщава Нова ТВ.
Миналият вторник автомобилът на Любомир беше ударен от кола, управлявана от турски гражданин. Той е настанен в болница и му е наложена забрана да напуска страната, съобщиха от прокуратурата във Враца.
Дотук разследването сочи, че турският гражданин е изпреварвал пет тежкотоварни автомобила при двойна непрекъсната линия, между селата Краводер и Сумер.
Съпругата на загиналия - Бети Тодорова, твърди, че не е имало шанс катастрофата да бъде избегната.
Близките на загиналия обещават, че ще продължат да търсят справедливост и отговорност за случилото се.
Те се притесняват турският шофьор да не напусне пределите на страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
Коментиран от #3
08:24 02.02.2026
2 реалността
Коментиран от #14, #16
08:27 02.02.2026
3 още много
До коментар #1 от "бушприт":дълго ще е не бой се
08:28 02.02.2026
4 Поддържам протеста и присъединявам
Това се случва, защото България е с едно компрометиращо правитество!
Няма как някакви хора, кръстени от българския народ с имена на зеленцуци и животни да вдигат нивото на държавата ни!
Не съм съгласна с това, българското знаме да служи за лозунги и призиви!
За да сме на ниво в света, първо трябва да уважаваме символите си на държавност и с кмни и патриотични политици, а не с продажници!
Коментиран от #12, #17
08:33 02.02.2026
5 Трябва да се помисли
От граница- до граница!
Като военни колони!
Това предлагам.
По бай Тошово време, тировете се превозваха през страната с влакови композиции и нямаше такива проблеми!
Коментиран от #10
08:38 02.02.2026
6 Чакай,
Коментиран от #13
08:49 02.02.2026
7 Отвратително
08:50 02.02.2026
8 Никой
08:50 02.02.2026
9 Стефан
08:50 02.02.2026
10 Има логика
До коментар #5 от "Трябва да се помисли":В предложението и не е неизпълнимо. Само допълнителните такси да се въведат само за тираджиите!
08:58 02.02.2026
11 дядото
09:06 02.02.2026
12 Зъл пес
До коментар #4 от "Поддържам протеста и присъединявам":Ами като си направите мунчо министър,той ще направи правителство което моментално ще спре катастрофите.Не знам защо все политиците са ви виновни.Погледнете първо себе си.
Коментиран от #15
09:08 02.02.2026
13 Ония с фордо
До коментар #6 от "Чакай,":За да се пребори този проблем катаджия те нетрябва да се крият и да клечат в засада по храсталаците а трябва да са презентни и видими от далеч като част от претенцията на която основната задача е контрол и регулация с не писане на фошове за глуписти и актове с цел планово събиране на глоби !
09:10 02.02.2026
14 Търновец
До коментар #2 от "реалността":Преди години Тюркска фирма приватизира най доброто Габровско предприятие след което оборудването беше изнесено и фабриката пусна кепенци.
09:17 02.02.2026
15 Човек не краде
До коментар #12 от "Зъл пес":Сам себе си!
Ти, явно си от тези, които захлебват като се любуват в огледалото на себе си!
Радев ще ви тури на място!
09:18 02.02.2026
16 Да кажа
До коментар #2 от "реалността":Държавата ще помогне,като направи магистрали.Тираве и коли в двулентов път в Северна България е кошмар.Понякога попадат зад четири тира без да можеш да изпревари.И тировете понякога се състезават,образно казано,явно на шофьорите им писва от дълго шофиране и карат с по-висока скорост.За съжаление резултатите са фатални.Пътища,нормални пътища са нужни.
09:21 02.02.2026
17 Чудя се
До коментар #4 от "Поддържам протеста и присъединявам":Т.нар.от теб продажно правителство СТРОЕШЕ "ХЕМУС".После се появиха ППДБ със сладки обещания,спряха магистралата ,за да направят напук на Борисов и резултатът е нула направени пътища.Сега,сам си отговори,не сте ли виновни ,които не оценявате какво се прави,а гласуване все за смяна.Сега пък Радев,без да обещава нещо конкретно,пак се лутате.Нещата не стават с чести смени.
09:29 02.02.2026