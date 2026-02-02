Новини
Гняв и протести след смъртта на мъж край Враца

Гняв и протести след смъртта на мъж край Враца

2 Февруари, 2026 08:20 1 489 17

Близки и приятели на загиналия настояват за отговорност и действия срещу пътния травматизъм

Гняв и протести след смъртта на мъж край Враца - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След протестите от този уикенд близки и приятели на 44-годишния Любомир, загинал при пътен инцидент край Враца, продължават да показват гнева и болката си. Те настояват държавата да предприеме действия срещу войната по пътищата, съобщава Нова ТВ.

Миналият вторник автомобилът на Любомир беше ударен от кола, управлявана от турски гражданин. Той е настанен в болница и му е наложена забрана да напуска страната, съобщиха от прокуратурата във Враца.

Дотук разследването сочи, че турският гражданин е изпреварвал пет тежкотоварни автомобила при двойна непрекъсната линия, между селата Краводер и Сумер.

Съпругата на загиналия - Бети Тодорова, твърди, че не е имало шанс катастрофата да бъде избегната.

Близките на загиналия обещават, че ще продължат да търсят справедливост и отговорност за случилото се.

Те се притесняват турският шофьор да не напусне пределите на страната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    16 1 Отговор
    Войната в България продължава. Всеки ден убиват хора по пътищата! До кога?!

    Коментиран от #3

    08:24 02.02.2026

  • 2 реалността

    10 1 Отговор
    и не разбирам как държава ще спре подобни нагли и малоумни същества да се избиват по пътищата? пазете го там пред болницата като излезе трепете го и толкова !!! наглите боклуци като този не ги е страх от съд глоби и подобни бумащини така че колкото и да се вдигат глобите убийствата няма да спрат не зависи от полицията разберете го това нещо !!! единственото което зависи от държавата е да ви направи магистра но за това трябваше да ревете много преди да убият ваш близък..!

    Коментиран от #14, #16

    08:27 02.02.2026

  • 3 още много

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "бушприт":

    дълго ще е не бой се

    08:28 02.02.2026

  • 4 Поддържам протеста и присъединявам

    10 5 Отговор
    И моя гняв към гнева на протестиращите.
    Това се случва, защото България е с едно компрометиращо правитество!
    Няма как някакви хора, кръстени от българския народ с имена на зеленцуци и животни да вдигат нивото на държавата ни!
    Не съм съгласна с това, българското знаме да служи за лозунги и призиви!
    За да сме на ниво в света, първо трябва да уважаваме символите си на държавност и с кмни и патриотични политици, а не с продажници!

    Коментиран от #12, #17

    08:33 02.02.2026

  • 5 Трябва да се помисли

    5 5 Отговор
    Дали би могло, тировете да пътуват в колони, водени от коли със сигнализация. Разбира се, за това ще бъдат вдигнати и таксите/ винетки или друго, но това е гаранция, че ще спазват правилата на движение.
    От граница- до граница!
    Като военни колони!
    Това предлагам.
    По бай Тошово време, тировете се превозваха през страната с влакови композиции и нямаше такива проблеми!

    Коментиран от #10

    08:38 02.02.2026

  • 6 Чакай,

    4 1 Отговор
    Нали щяхме да се преборим?!?С Еди колко си камери и по две скъпи патрулки на полицай! Нещо,май борбата е само за кинти!

    Коментиран от #13

    08:49 02.02.2026

  • 7 Отвратително

    7 2 Отговор
    НЯМА ПЪТИЩА В ГЕРБЕСКАТА КОЧИНА , ВАЖНО Е , ЧЕ НИ НАБУТАХА В ЕВРОЗОНАТА И@РОДИ !!!!

    08:50 02.02.2026

  • 8 Никой

    3 1 Отговор
    Много тесни пътища.

    08:50 02.02.2026

  • 9 Стефан

    2 1 Отговор
    А таткото на Диян какво е казал. Основа ли вече партията Герб-2

    08:50 02.02.2026

  • 10 Има логика

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Трябва да се помисли":

    В предложението и не е неизпълнимо. Само допълнителните такси да се въведат само за тираджиите!

    08:58 02.02.2026

  • 11 дядото

    4 0 Отговор
    властта нехае, но доброто е,че гневът на хората расте и не е далече времето когато ще избие

    09:06 02.02.2026

  • 12 Зъл пес

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Поддържам протеста и присъединявам":

    Ами като си направите мунчо министър,той ще направи правителство което моментално ще спре катастрофите.Не знам защо все политиците са ви виновни.Погледнете първо себе си.

    Коментиран от #15

    09:08 02.02.2026

  • 13 Ония с фордо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чакай,":

    За да се пребори този проблем катаджия те нетрябва да се крият и да клечат в засада по храсталаците а трябва да са презентни и видими от далеч като част от претенцията на която основната задача е контрол и регулация с не писане на фошове за глуписти и актове с цел планово събиране на глоби !

    09:10 02.02.2026

  • 14 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "реалността":

    Преди години Тюркска фирма приватизира най доброто Габровско предприятие след което оборудването беше изнесено и фабриката пусна кепенци.

    09:17 02.02.2026

  • 15 Човек не краде

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Зъл пес":

    Сам себе си!
    Ти, явно си от тези, които захлебват като се любуват в огледалото на себе си!
    Радев ще ви тури на място!

    09:18 02.02.2026

  • 16 Да кажа

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "реалността":

    Държавата ще помогне,като направи магистрали.Тираве и коли в двулентов път в Северна България е кошмар.Понякога попадат зад четири тира без да можеш да изпревари.И тировете понякога се състезават,образно казано,явно на шофьорите им писва от дълго шофиране и карат с по-висока скорост.За съжаление резултатите са фатални.Пътища,нормални пътища са нужни.

    09:21 02.02.2026

  • 17 Чудя се

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Поддържам протеста и присъединявам":

    Т.нар.от теб продажно правителство СТРОЕШЕ "ХЕМУС".После се появиха ППДБ със сладки обещания,спряха магистралата ,за да направят напук на Борисов и резултатът е нула направени пътища.Сега,сам си отговори,не сте ли виновни ,които не оценявате какво се прави,а гласуване все за смяна.Сега пък Радев,без да обещава нещо конкретно,пак се лутате.Нещата не стават с чести смени.

    09:29 02.02.2026

