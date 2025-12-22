НКЖИ избра изпълнител по два проекта от Коридор VIII

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ приключи процедурите за избор на изпълнител на проектите за модернизация на жп участъка София – Перник – Радомир и Гюешево – граница с Република Северна Македония. И двата проекта са част от Коридор VIII, а реализацията им е важна стъпка към обновяване на железопътната мрежа и подобряване на регионалната свързаност между Черно и Адриатическо море.
За изпълнител на проекта „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир, жп участък Перник - Радомир“ на първо място е класиран участникът ДЗЗД „ИСПА“ с договорна цена 421 283 219 лв. без ДДС. Инвестицията предвижда модернизация на участъка Перник – Радомир, изграждане на двойна жп линия за скорости до 160 км/ч, обновяване на коловозното развитие в гарите и пълно премахване на пресичанията на едно ниво с пътния и пешеходния трафик. Срокът за изпълнение е до средата на 2029 г.
По проекта за модернизация на железопътния участък Гюешево – граница с Република Северна Македония на първо място е класирано дружеството ДЗЗД „ГЮЕШЕВО 2025“ с договорна цена 97 972 691,73 лева без ДДС. Обхватът включва проектиране и строителство на липсващите 2,4 км жп линия до границата с югозападната ни съседка и реконструкция на коловозно развитие и приемно здание на гара Гюешево. Срокът за завършване на проекта е до края на 2028 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кел файда
Коментиран от #2, #9
14:51 22.12.2025
2 има файда
До коментар #1 от "Кел файда":щом нови 2,4км ж.п. и още налични 20км се ремонтират за 94 милиона за гюешево.
14:55 22.12.2025
3 паметник на ТАТО във всеки град
14:57 22.12.2025
4 паметник на ТАТО във всеки град
вие сега не можете да боядисате само релсите му
50 милиарда дълг имате сега а тошо имаше само 9 милиарда и казвахте че сме фалирали нали?
Коментиран от #5
14:59 22.12.2025
5 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #4 от "паметник на ТАТО във всеки град":много сте точен
14:59 22.12.2025
6 Евала
15:11 22.12.2025
7 Сатана Z
15:14 22.12.2025
8 пешеходец
15:15 22.12.2025
9 да те светна ако не се досещаш
До коментар #1 от "Кел файда":Толкова даваме за една година на Боташ без да получаваме нищо. Единствената полза е за Радев и приятелството му с Ердоган, кето ние плащаме без даже да мъркаме, а той си получава комисионната.
15:18 22.12.2025