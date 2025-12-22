Новини
НКЖИ избра изпълнител по два проекта от Коридор VIII

22 Декември, 2025 14:43 744 9

Реализацията им е важна стъпка към обновяване на железопътната мрежа и подобряване на регионалната свързаност между Черно и Адриатическо море

Снимка: НКЖИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ приключи процедурите за избор на изпълнител на проектите за модернизация на жп участъка София – Перник – Радомир и Гюешево – граница с Република Северна Македония. И двата проекта са част от Коридор VIII, а реализацията им е важна стъпка към обновяване на железопътната мрежа и подобряване на регионалната свързаност между Черно и Адриатическо море.

За изпълнител на проекта „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир, жп участък Перник - Радомир“ на първо място е класиран участникът ДЗЗД „ИСПА“ с договорна цена 421 283 219 лв. без ДДС. Инвестицията предвижда модернизация на участъка Перник – Радомир, изграждане на двойна жп линия за скорости до 160 км/ч, обновяване на коловозното развитие в гарите и пълно премахване на пресичанията на едно ниво с пътния и пешеходния трафик. Срокът за изпълнение е до средата на 2029 г.

По проекта за модернизация на железопътния участък Гюешево – граница с Република Северна Македония на първо място е класирано дружеството ДЗЗД „ГЮЕШЕВО 2025“ с договорна цена 97 972 691,73 лева без ДДС. Обхватът включва проектиране и строителство на липсващите 2,4 км жп линия до границата с югозападната ни съседка и реконструкция на коловозно развитие и приемно здание на гара Гюешево. Срокът за завършване на проекта е до края на 2028 г.


България
  • 1 Кел файда

    2 0 Отговор
    е хвърлените 400 милиона за скоростна до 160км/ч двойна линия за 30км м/у Перник и Радомир - част от 100километровия участък, когато през пролома при р.Струма през Конявска планина през 9 тунела, скоростта е 40 км/ч включително заради остри ж.п.завои.

    Коментиран от #2, #9

    14:51 22.12.2025

  • 2 има файда

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кел файда":

    щом нови 2,4км ж.п. и още налични 20км се ремонтират за 94 милиона за гюешево.

    14:55 22.12.2025

  • 3 паметник на ТАТО във всеки град

    6 0 Отговор
    каквото ви завеща лошия социализъм и бай ТОШО вие сега 35 години не можете да го боядисате бе

    14:57 22.12.2025

  • 4 паметник на ТАТО във всеки град

    6 0 Отговор
    град СМОЛЯН 35 години още няма ж.п гара ха ха ха ха, ако още няколко години имаше социализъм бай тошо щеше да е прекарал линията ама малко не му достигна

    вие сега не можете да боядисате само релсите му

    50 милиарда дълг имате сега а тошо имаше само 9 милиарда и казвахте че сме фалирали нали?

    Коментиран от #5

    14:59 22.12.2025

  • 5 град КОЗЛОДУЙ

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "паметник на ТАТО във всеки град":

    много сте точен

    14:59 22.12.2025

  • 6 Евала

    2 0 Отговор
    на ПРОФЕСИОНАЛА министър, направи толкова много за родината си(упс сбърках за родните олигарси)

    15:11 22.12.2025

  • 7 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Коридор 8 — коридорът на смъртта водещ неслучайно към Източния фронт.

    15:14 22.12.2025

  • 8 пешеходец

    0 0 Отговор
    421 милиона са има няма половин милиард ! Вероятно релсите ще са от някакъв благороден метал .

    15:15 22.12.2025

  • 9 да те светна ако не се досещаш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кел файда":

    Толкова даваме за една година на Боташ без да получаваме нищо. Единствената полза е за Радев и приятелството му с Ердоган, кето ние плащаме без даже да мъркаме, а той си получава комисионната.

    15:18 22.12.2025

