НКЖИ избра изпълнител по два проекта от Коридор VIII

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ приключи процедурите за избор на изпълнител на проектите за модернизация на жп участъка София – Перник – Радомир и Гюешево – граница с Република Северна Македония. И двата проекта са част от Коридор VIII, а реализацията им е важна стъпка към обновяване на железопътната мрежа и подобряване на регионалната свързаност между Черно и Адриатическо море.

За изпълнител на проекта „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир, жп участък Перник - Радомир“ на първо място е класиран участникът ДЗЗД „ИСПА“ с договорна цена 421 283 219 лв. без ДДС. Инвестицията предвижда модернизация на участъка Перник – Радомир, изграждане на двойна жп линия за скорости до 160 км/ч, обновяване на коловозното развитие в гарите и пълно премахване на пресичанията на едно ниво с пътния и пешеходния трафик. Срокът за изпълнение е до средата на 2029 г.

По проекта за модернизация на железопътния участък Гюешево – граница с Република Северна Македония на първо място е класирано дружеството ДЗЗД „ГЮЕШЕВО 2025“ с договорна цена 97 972 691,73 лева без ДДС. Обхватът включва проектиране и строителство на липсващите 2,4 км жп линия до границата с югозападната ни съседка и реконструкция на коловозно развитие и приемно здание на гара Гюешево. Срокът за завършване на проекта е до края на 2028 г.