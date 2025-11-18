Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в парламента

Проектобюджетите на ДОО, НЗОК и на държавния бюджет за следващата година влизат за обсъждане в парламента. Трите законопроекта ще преминат през комисиите преди пленарната зала, съобщават от Нова телевизия. Те вече получиха одобрението на Министерския съвет, но не и на социалните партньори. Миналата седмица Комисията по отбрана прие проектобюджета на армията за 2026 година.
В Бюджет 2026 е заложено минималната работна заплата от 1 януари да бъде 620 евро, а всички пенсии ще увеличат по швейцарското правило с между 7% и 8%.
Предвиден е и икономически растеж от 2,7%, дефицит 3% и нов държавен дълг до 10,44 млрд. евро. Заложени са и данъчни промени – повишаване на данъка върху дивидента от 5% на 10% и по-висок максимален осигурителен праг. Това е първият бюджет на България в евро.
Парите за НЗОК
Парите за здраве също трябва да получат одобрение от депутатите. Бюджетът за Касата за 2026 година е 5,57 млрд. евро – или около 15% повече спрямо сегашния.
Здравноосигурителните плащания нарастват с 10%. Предвиден е нов трансфер от 260 млн. евро от централния бюджет за допълнително заплащане на дейности на лечебните заведения. Запазва се здравната вноска в размер на 8%.
В четвъртък план-сметката ще премине през още четири комисии.
