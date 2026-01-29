СОС обсъжда кризата с боклука

Столичният общински съвет се събира на редовното си заседание днес. В част от точките на дневния ред намира и отражение кризата с изхвърлянето и извозването на отпадъците. Общински съветници са внесли няколко доклада, с които настояват пряко засегнатите граждани от кризисните райони да бъдат освободени от такса за битови отпадъци, изброи "Нова телевизия".

Началото на кризата започна от районите „Люлин” и „Красно село”, където към момента сметосъбирането е в ръцете на общинското дружество „Софекострой”. В районите „Слатина” и „Подуяне” все още няма сключен договор. Там Столичното предприятие за третиране на отпадъци извозва и събира боклука.