СОС обсъжда кризата с боклука

29 Януари, 2026 07:39 473 15

Общински съветници са внесли няколко доклада

СОС обсъжда кризата с боклука - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичният общински съвет се събира на редовното си заседание днес. В част от точките на дневния ред намира и отражение кризата с изхвърлянето и извозването на отпадъците. Общински съветници са внесли няколко доклада, с които настояват пряко засегнатите граждани от кризисните райони да бъдат освободени от такса за битови отпадъци, изброи "Нова телевизия".

Началото на кризата започна от районите „Люлин” и „Красно село”, където към момента сметосъбирането е в ръцете на общинското дружество „Софекострой”. В районите „Слатина” и „Подуяне” все още няма сключен договор. Там Столичното предприятие за третиране на отпадъци извозва и събира боклука.

 


България
  • 1 боклуците

    8 0 Отговор
    в СОС обсъждат кризата с боклука

    07:42 29.01.2026

  • 2 През Соца

    6 1 Отговор
    Улиците се миеха всяка сутрин с водоноски. Ухаеше на кестени и чистота. Сега ВАС не може да ги задължи един път месечно да мият улиците.

    Коментиран от #9

    07:43 29.01.2026

  • 3 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    НЯМА КАКВО ДА ОБСЪЖДА, ВСИЧКИ ПАРАЗИТИ ОТ ОБЩИНАТА ДА ПОЧВАТ ДА ЧИСТЯТ!

    07:50 29.01.2026

  • 4 Трол

    2 1 Отговор
    Напролет ще почистят.

    Коментиран от #8

    07:57 29.01.2026

  • 5 Васко Ухото съм

    5 0 Отговор
    Къде видяхте криза с боклука? Това, мафията се опитва да ми подлее вода, за да не съм най-успешното кметче на София.

    08:05 29.01.2026

  • 6 Политизиране на кризите

    2 0 Отговор
    Ако разпуснат парламента преди изборите, повечето буклуци ще се приберат по родните си села, да си организират кампании и седянки.

    08:06 29.01.2026

  • 7 Готвят увеличение Такса смет

    3 0 Отговор
    и се чудят с какви изменения да ни я н.тресат. Защото данък сграда преди година две, беше вдигната с 40%, и надминаваше такса смет, тогава СОС си увеличиха заплатите с 300%..
    Колко са прозрачни!

    08:11 29.01.2026

  • 8 Васко Ухото съм

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Гражданите да се обединят и да си почистят. Това са си техни боклуци! Може и още някой камион да подарят на общината. Дарения приемаме секакви.

    08:14 29.01.2026

  • 9 глупусти

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "През Соца":

    НИКОГА не са мити улиците всяка сутрин.

    08:15 29.01.2026

  • 10 Красимир Петров

    6 0 Отговор
    Отново ще го кажа,че Терзиева е най-некадърност кмет в историята на София.

    Коментиран от #11

    08:17 29.01.2026

  • 11 Васко Ухото съм

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Красимир Петров":

    Фандъкова ми е виновна. Защо ми е оставила проблеми в София, та сега требва да ги решавам! Като моста на околовръстното при Бояна.

    08:19 29.01.2026

  • 12 Василеску

    3 0 Отговор
    До № 9 Нашата улица "Цар Самуил" и тези другите около 5-е кьошета и черквата "Св. Георги" се миеха пролет, лято и есен по 2 пъти седмично. Зимата разбира си, не. В сравнение със сега това прави "всеки ден", както е хиперболизирал човека, за да си изкаже резонното възмущение от неможачите.

    Коментиран от #14

    08:32 29.01.2026

  • 13 Георги

    3 0 Отговор
    ама каква криза с боклука? Дсил всяка седмица обявява, че кризата е приключила и от понеделник всичко ще е по график. Само забравя да отбележи, че графика не е като на мафията и боклуците ще си седят по контейнерите с дни.

    Коментиран от #15

    08:32 29.01.2026

  • 14 номер 9 съм

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Василеску":

    Два пъти седмично не е всяка сутрин.
    Сега и да искаш не можеш да миеш улиците, като в София има над 1 милион регистрирани автомобили. А времената за които говориш, комунистите разчитаха 3 до 5 автомобила на вход в жилищен блок.

    08:36 29.01.2026

  • 15 а хубаво де

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Георги":

    Не е уточник кой Понеделник.

    08:37 29.01.2026

