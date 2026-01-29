СОС обсъжда кризата с боклука

Столичният общински съвет се събира на редовното си заседание днес. В част от точките на дневния ред намира и отражение кризата с изхвърлянето и извозването на отпадъците. Общински съветници са внесли няколко доклада, с които настояват пряко засегнатите граждани от кризисните райони да бъдат освободени от такса за битови отпадъци, изброи "Нова телевизия".
Началото на кризата започна от районите „Люлин” и „Красно село”, където към момента сметосъбирането е в ръцете на общинското дружество „Софекострой”. В районите „Слатина” и „Подуяне” все още няма сключен договор. Там Столичното предприятие за третиране на отпадъци извозва и събира боклука.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 боклуците
07:42 29.01.2026
2 През Соца
Коментиран от #9
07:43 29.01.2026
3 Боруна Лом
07:50 29.01.2026
4 Трол
Коментиран от #8
07:57 29.01.2026
5 Васко Ухото съм
08:05 29.01.2026
6 Политизиране на кризите
08:06 29.01.2026
7 Готвят увеличение Такса смет
Колко са прозрачни!
08:11 29.01.2026
8 Васко Ухото съм
До коментар #4 от "Трол":Гражданите да се обединят и да си почистят. Това са си техни боклуци! Може и още някой камион да подарят на общината. Дарения приемаме секакви.
08:14 29.01.2026
9 глупусти
До коментар #2 от "През Соца":НИКОГА не са мити улиците всяка сутрин.
08:15 29.01.2026
10 Красимир Петров
Коментиран от #11
08:17 29.01.2026
11 Васко Ухото съм
До коментар #10 от "Красимир Петров":Фандъкова ми е виновна. Защо ми е оставила проблеми в София, та сега требва да ги решавам! Като моста на околовръстното при Бояна.
08:19 29.01.2026
12 Василеску
Коментиран от #14
08:32 29.01.2026
13 Георги
Коментиран от #15
08:32 29.01.2026
14 номер 9 съм
До коментар #12 от "Василеску":Два пъти седмично не е всяка сутрин.
Сега и да искаш не можеш да миеш улиците, като в София има над 1 милион регистрирани автомобили. А времената за които говориш, комунистите разчитаха 3 до 5 автомобила на вход в жилищен блок.
08:36 29.01.2026
15 а хубаво де
До коментар #13 от "Георги":Не е уточник кой Понеделник.
08:37 29.01.2026