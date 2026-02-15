Калин Стоянов: Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите в Петрохан е подписано от началника на РУ-Монтана

Вчера отново станахме свидетели на поредните внушения на неистини от един от редовно присъстващите и облъчващи от екрана представители на партията подкрепяща педофилски секти в България - Ивайло Мирчев. Това написа депутатът от "ДПС-Ново Начало" Калин Стоянов във Facebook.
В национален ефир той разви поредната конспиративна и невярна теза, свързана с издаденото разрешително за 16 броя оръжия на едно от лицата, открити простреляни в района на Петрохан. В своите внушения той направи опит да свърже моето име с този случай и нескопосано се опита да защити Бойко Рашков.
За да се спре със спекулациите по темата, ще обясня какво се е случило, за да стане ясно на всички, че разрешителното е издадено по времето на Бойко Рашков като министър на вътрешните работи.
Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите е подписано от началника на Районното управление в гр. Монтана. Случайно или не, колегата е близък приятел (в което няма нищо лошо) с областния координатор на Продължаваме промяната за гр. Монтана - Валери Спасов, както и с бившия народен представител от ПП за област Монтана - Ванина Вецина.
Същевременно, към момента на подписване на разрешителното, директор на ОДМВР - Монтана е бил човек, назначен лично от Бойко Рашков.
Накратко казано:
Разрешителното за оръжията е подписано от началника на РУ - Монтана, приятел на областния координатор на "Продължаваме промяната“ за района, по времето на Бойко Рашков като вътрешен министър и при директор на ОДМВР - Монтана, назначен от Рашков.
Питам: къде съм аз в цялата тази схема, в която Мирчев злонамерено, за пореден път, се опита да вплете моето име?
Колкото и да се опитват да се измъкнат от поредния зловещ скандал, в който дълбоко са нагазили, е редно ПП-ДБ вместо да задават въпроси да започнат да дават отговори.
Установи се, че на името на Ивайло Калушев на 1 ноември 2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица. На името на Ивайло Иванов на 23 август 2021 г. МВР е издало разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия. На името на Николай Златков на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 604
11:11 15.02.2026
2 А Монтана
11:14 15.02.2026
3 Ивелин Михайлов
Коментиран от #27
11:14 15.02.2026
4 Оня
11:14 15.02.2026
5 Юрист
11:14 15.02.2026
6 Калин БВВ-то
11:14 15.02.2026
7 Данко Харсъзина
11:15 15.02.2026
8 ма ДУРО
11:16 15.02.2026
9 Боруна Лом
11:16 15.02.2026
10 Анонимен
11:17 15.02.2026
11 анонимен
11:17 15.02.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К.😺
11:17 15.02.2026
13 Последния Софиянец
11:17 15.02.2026
14 Гост
11:18 15.02.2026
15 Абе
11:18 15.02.2026
16 анонимен
11:18 15.02.2026
17 Каква нелепица!
11:19 15.02.2026
18 Калинчооо...
11:20 15.02.2026
19 Питане
11:20 15.02.2026
20 ПОДМАЗВАЧ СЕЛСКИ
11:22 15.02.2026
21 туин пийкс
11:22 15.02.2026
22 Данко Харсъзина
Коментиран от #25, #49
11:22 15.02.2026
23 Дрън-дрън-дрън
11:23 15.02.2026
24 Ще има ли
11:23 15.02.2026
25 Сериозно ли
До коментар #22 от "Данко Харсъзина":А педофилите от ГЕРБ и ДПС Нова Начало?
Коментиран от #32
11:23 15.02.2026
26 12340
11:24 15.02.2026
27 Реципрочно
До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":И ГЕРБ и ДПС Ново Начало са сектанти, кланят се на Буда и Шиши Магнитски!
11:24 15.02.2026
28 Данко Харсъзина
Коментиран от #41
11:25 15.02.2026
29 Никой
11:25 15.02.2026
30 Мнение
11:27 15.02.2026
31 анонимен
11:28 15.02.2026
32 Данко Харсъзина
До коментар #25 от "Сериозно ли":Ами само педифили от ПП ДБ са се въргаляли из хижа Петрохан. Те са финансирали сектата.
Коментиран от #37
11:28 15.02.2026
33 схемата петрохан
11:29 15.02.2026
34 Калин бягащия от отговорност
Вместо да се опита да „изчисти“ името си чрез обвинения към други, той ТРЯБВА да се фокусира върху фактите и прозрачността – това е, което гражданите очакват от депутат, а не сензации и инсинуации.
Коментиран от #39
11:30 15.02.2026
35 Добре де
11:32 15.02.2026
36 аз да кажа
Коментиран от #40
11:32 15.02.2026
37 Ааа, не зе знае, знае ли се..
До коментар #32 от "Данко Харсъзина":Има депутат от ГЕРБ, който шма огромна къща близо до Гинци на името на майка му...потърсете и ще намерите...подсказка...иска да посаде оставко от ГЕРБ и като депутат...също така много съмтително мълчи по случая Петрохан..
Коментиран от #47
11:33 15.02.2026
38 боко тиквата
11:34 15.02.2026
39 Лама от ПП
До коментар #34 от "Калин бягащия от отговорност":Ами той е изложил факти.Кажи кое не е вярно.
Коментиран от #46
11:34 15.02.2026
40 Вероятно
До коментар #36 от "аз да кажа":Щото са му "затворили устата", както затвориха на кмета на Гинци, на Деян Илиев, когото "изчезнаха"...
11:34 15.02.2026
41 Чезни
До коментар #28 от "Данко Харсъзина":Само циганете и калинките към Общината гласуват за твоя Злати Мустака разбра ли бе 🖕
11:35 15.02.2026
42 Данко Харсъзина
11:35 15.02.2026
43 анонимен
11:35 15.02.2026
44 4567
11:35 15.02.2026
45 Цигане
11:35 15.02.2026
46 Буда от ГЕРБ
До коментар #39 от "Лама от ПП":Точно тук е трикът – Калинчо смесва факти с внушения и интерпретации, което прави обяснението му подвеждащофи манипулативно!
Коментиран от #48
11:36 15.02.2026
47 Данко Харсъзина
До коментар #37 от "Ааа, не зе знае, знае ли се..":Гинци е най-дългото село в България. От Петрохан до София е все Гинци. Не е престъпление да имаш къща там. Половин София има.
11:37 15.02.2026
48 Лама от ПП
До коментар #46 от "Буда от ГЕРБ":Е ще кажеш ли кое не е вярно?
Коментиран от #52
11:38 15.02.2026
49 Вели
До коментар #22 от "Данко Харсъзина":Дума срещу дума!Истината докато не се разбере,не може да се заеме позиция.
Коментиран от #69
11:38 15.02.2026
50 Парадокс
Коментиран от #51
11:38 15.02.2026
51 Лама от ПП
До коментар #50 от "Парадокс":Прочети статията!Написани са датите и лицата.
Коментиран от #53, #61
11:39 15.02.2026
52 НЕвярно или подвеждащо, е:
До коментар #48 от "Лама от ПП":Връзката между тези факти и неговата лична невинност!
11:39 15.02.2026
53 Буда от ГЕРБ
До коментар #51 от "Лама от ПП":„Приятелството“ между началника на РУ и координатор на ПП не е доказателство за злоупотреба или престъпление. Това е внушение.
Коментиран от #60, #83
11:40 15.02.2026
54 Лама от ПП
11:41 15.02.2026
55 Неадекватно
11:41 15.02.2026
56 Хмм
11:41 15.02.2026
57 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
Това, което сам си направиш, никой не може да ги го направи...
11:41 15.02.2026
58 въпрос!
11:41 15.02.2026
59 Банско
Коментиран от #62
11:42 15.02.2026
60 Лама от ПП
До коментар #53 от "Буда от ГЕРБ":Но началника е назначен от Бойко Рашков.
11:42 15.02.2026
61 Прозрачно
До коментар #51 от "Лама от ПП":Фактите може да са верни, но изводите и обвиненията са лъжливи или подвеждащи.
Това е класическа манипулация чрез смесване на истина с инсинуация.
Коментиран от #64, #99
11:42 15.02.2026
62 Лама от ПП
До коментар #59 от "Банско":Прокурорите не издават разрешителни за оръжия.
11:43 15.02.2026
63 Будоинвест
11:43 15.02.2026
64 Лама от ПП
До коментар #61 от "Прозрачно":При верни факти казваш че изводите са грешни?
Коментиран от #66
11:44 15.02.2026
65 Истината
Коментиран от #67
11:44 15.02.2026
66 Буда от ГЕРБ
До коментар #64 от "Лама от ПП":Изводите ги казва СЪДА, а НЕ свободните съчинения и лъжи на Пеивския слуга Калинчо.
Коментиран от #70
11:45 15.02.2026
67 Лама от ПП
До коментар #65 от "Истината":Истината се доказва с верни факти.
11:45 15.02.2026
68 666
Коментиран от #73
11:46 15.02.2026
69 Данко Харсъзина
До коментар #49 от "Вели":Ако шефа на милицията не е издал разрешителни, просто щеше да престане да е шеф на полицията. Как си представяте да откаже регистрация на пушкала на човек при когото се въргалят министри, депутати, кметове и друга сган? Че и моята състудентка, Саша Безуханова.
11:46 15.02.2026
70 Лама от ПП
До коментар #66 от "Буда от ГЕРБ":Калинчо не струва,но фактите които казва са верни.
11:47 15.02.2026
71 Мажоретката на Шиши
Датите на разрешителните и имената може да са верни, но начинът, по който ги „вплита“ в измислена схема с приятелства, партии и заговори, е чиста манипулация!!!!!!
Да обвинява другите или да се оправдава чрез инсинуации - не е анализ, а цирк!
Истината не се доказва с внушения – освен ако целта му е просто да обърка хората и да си направиш шоу.
Коментиран от #80
11:48 15.02.2026
72 шиши
11:48 15.02.2026
73 Лама от ПП
До коментар #68 от "666":Като е такъв бандит тоя началник ЗАЩО Рашков го е назначил?
Коментиран от #82
11:49 15.02.2026
74 Внушенията на Стоянов
11:49 15.02.2026
75 Освен министър е бил и шеф на ДАНС
11:49 15.02.2026
76 az СВО Победа 80
1 Кой им даде регистрацията?
2. Кой им позволи да имат достъп до частни училища?
3. Кой сключи с тях договор да извършват такава дейност?
4. Кой ги спонсорира?
5. Кой закрива полицейско управление и звено на гранична полиция в района, където те са оперирали?
6. Кой им издаде разрешителните за оръжие?
7. Кой им е ходил на гости?
Отговорите вече са известни на всички - все лица от ППДБ!
Коментиран от #81, #93
11:50 15.02.2026
77 Законът
11:50 15.02.2026
78 Манипулативно и неконкретно.
11:51 15.02.2026
79 000
11:53 15.02.2026
80 Лама от ПП
До коментар #71 от "Мажоретката на Шиши":Но според теб не е проблем че ПП обвиниха Калинчо за разрешителните?А когато той ги оборва с факти според теб е манипулация.
Коментиран от #85, #86
11:53 15.02.2026
81 az СВО Победа 80
До коментар #76 от "az СВО Победа 80":Ако въпросът "КОЙ?" доскоро се асоциираше с отговора "Пеевски", то вече получи нов отговор - ППДБ!
Коментиран от #84
11:53 15.02.2026
82 Какъв е бил самия Калин Стоянов тогава?!
До коментар #73 от "Лама от ПП":Какъв е бил самият Калин Стоянов по същото време, когато се издаваха тези разрешителни????Вместо да плетете конспирации и да вплитате имена, по-добре обяснете роля и действия на Калин Стоянов – фактите не се доказват с внушения, а с честност и прозрачност.
11:54 15.02.2026
83 Хмм
До коментар #53 от "Буда от ГЕРБ":в случая се защитава, отговаря на обвиненията ма Мирчев и Божанов, че той като някакво началство има връзка с разрешителното, а той според мен не е способен сам да взема решения, каквото му наредят, видяхме го как тръгна да атакува президентството и разбрахме кой стои зад това като стана депутат на ДПС, всеки от нас има приятели с които има различни убеждения, но наистина този който е дал разрешителното да отговаря, няма значение от коя партия е и какви са му приятелите
11:54 15.02.2026
84 Напротив!
До коментар #81 от "az СВО Победа 80":"КОЙ" ВИНАГИ ЩЕ СЕ АСОЦИИРА С ПЕЕВСКИ!
А " корупция" - с Борисов!
11:55 15.02.2026
85 Альооо
До коментар #80 от "Лама от ПП":През 2021–2023 г. Калин Стоянов е бил служител в МВР с ръководни функции — включително директор на Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) от май 2021 до юни 2023 г.
Коментиран от #87
11:57 15.02.2026
86 Буда от ГЕРБ
До коментар #80 от "Лама от ПП":Манипулация е начинът, по който Стоянов подрежда тези факти, за да внуши, че той или други не носят никаква отговорност, и за да „очерни“ Мирчев или други политици. Тоест той също смесва истина с инсинуация, дори докато представя верни данни.
Коментиран от #90
11:58 15.02.2026
87 Лама от ПП
До коментар #85 от "Альооо":Тоест не е издавал разрешителни за оръжия и не е назначавал шефа на милицията в Монтана.
11:59 15.02.2026
88 Пловдив
11:59 15.02.2026
89 Промяна
12:00 15.02.2026
90 Лама от ПП
До коментар #86 от "Буда от ГЕРБ":Стига не прави на не умен.Мирчев нападна Калин с манипулативни и неверни твърдения.
Коментиран от #95
12:00 15.02.2026
91 достатъчно е очевидно
12:01 15.02.2026
92 Опа
12:02 15.02.2026
93 Пловдив
До коментар #76 от "az СВО Победа 80":Грешка! Все лица назначени от Борисов и Пеевски!
Коментиран от #104
12:02 15.02.2026
94 Лама от ПП
Коментиран от #96
12:03 15.02.2026
95 Буда от ГЕРБ
До коментар #90 от "Лама от ПП":По времето, когато са издавани разрешителните (август 2021, ноември 2021 и февруари 2023), Калин Стоянов е бил директор на ГДБОП, т.е. отговорен за системата на контрол и надзор на такива разрешителни и операции, дори ако не е подписвал документите лично.
Той е носил ръководна отговорност за всичко, което се случва в дирекцията!!!!
Коментиран от #100
12:03 15.02.2026
96 Ирония
До коментар #94 от "Лама от ПП":Истината е че Калин Стоянов вместо да поеме отговорност за делата си се опитва да обвини други за собствените си издънки чрез внушения и лъжи.
Коментиран от #102
12:04 15.02.2026
97 Разумен
12:05 15.02.2026
98 Възмутен
Коментиран от #101
12:06 15.02.2026
99 Промяна
До коментар #61 от "Прозрачно":61 ПОЛЗВА ИИ ДА ЛЪЖЕ ТУК ГАДНО НАГЛО БЕЗОЧЛИВО БЕЗКРУПУЛНО ТОВА СЕ КАЗВА ПЛАТЕН ШАР.АТАНСКИ ВОТ И Е БЕЗНАКАЗАН 61 Е ШАРЛАТАНСКИ КУПУВАЧ НА ГЛАСОВЕ НАГЪЛ БЕЗОЧРИВ ИЗВРАТЕН
12:07 15.02.2026
100 стоян георгиев
До коментар #95 от "Буда от ГЕРБ":ГДБОП не отговаря за разрешителните за оръжия.Това се прави от служба КОС.От този ти коментар ясно личи че си манипулатор и лъжец.
12:07 15.02.2026
101 Промяна
До коментар #98 от "Възмутен":ОПАСНИ ШАРЛАТАНСКИ МАНИПУЛАТОРИ ИСТИНСКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА КАЛУШЕВ НО ТЕЗИ ГАДОСТИ МОЖЕ ДА ГИ ПРИЛАГАТЕ НА МАЛКИ МОМЧЕТА САМО ТАМ ВИ МИНАВАТ ИЗВРАЩЕНИЯТА
Коментиран от #109
12:09 15.02.2026
102 Промяна
До коментар #96 от "Ирония":ЕЙ ШАРЛАТАНСКИЯТ ИЗВРАТЕНЯК НАДРАСКА С ИИ ОГРОМНИ ГНУСОТИИ
12:11 15.02.2026
103 Мозъчен тръст
12:12 15.02.2026
104 Промяна
До коментар #93 от "Пловдив":АМА РАЗБИРА СЕ ХАХАХАХА ОТВРАТИТЕЛНИ АЛЧНИ ЛЪЖЦИ СТЕ ШАРЛАТАНИЯТА НА КОГО Е НУЖНО ДА СЕ ВЪОРЪЖАВА ДО ЗЪБИ И ЗАЩО ПО КОГО ЩЕ СТРЕЛЯ ИЛИ ТОВА СА ОНЕЗИ КОИТО ГРОМЯХА ПАЛЕХА РУШАХА СОФИЯ МЕТЕЖНИЦИТЕ
12:13 15.02.2026
105 Промяна
12:13 15.02.2026
106 На кино
12:13 15.02.2026
107 Такова рядко ако
12:17 15.02.2026
108 !!!?
За всичко винат ПП и кмета на София, че е дарил пари за рейджърско оборудване за опазване на горския масив и дивите животни в него !
Ако е имало сигнали за извращения в групата е работа на службите и прокуратурата да пресичат тази дейност, а то се оказва, че те са съучастници, което личи и по манипулативното изтичане на "факти" !!!?
12:17 15.02.2026
109 Толкова гнусен герберастки
До коментар #101 от "Промяна":милиционер си, че чак смърдиш на себе си! Свършени сте в този вид и с тази Мутра начело
12:20 15.02.2026