Калин Стоянов: Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите в Петрохан е подписано от началника на РУ-Монтана

Калин Стоянов: Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите в Петрохан е подписано от началника на РУ-Монтана

15 Февруари, 2026 11:08

ПП-ДБ вместо да задават въпроси да започнат да дават отговори

Калин Стоянов: Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите в Петрохан е подписано от началника на РУ-Монтана - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вчера отново станахме свидетели на поредните внушения на неистини от един от редовно присъстващите и облъчващи от екрана представители на партията подкрепяща педофилски секти в България - Ивайло Мирчев. Това написа депутатът от "ДПС-Ново Начало" Калин Стоянов във Facebook.

В национален ефир той разви поредната конспиративна и невярна теза, свързана с издаденото разрешително за 16 броя оръжия на едно от лицата, открити простреляни в района на Петрохан. В своите внушения той направи опит да свърже моето име с този случай и нескопосано се опита да защити Бойко Рашков.

За да се спре със спекулациите по темата, ще обясня какво се е случило, за да стане ясно на всички, че разрешителното е издадено по времето на Бойко Рашков като министър на вътрешните работи.

Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите е подписано от началника на Районното управление в гр. Монтана. Случайно или не, колегата е близък приятел (в което няма нищо лошо) с областния координатор на Продължаваме промяната за гр. Монтана - Валери Спасов, както и с бившия народен представител от ПП за област Монтана - Ванина Вецина.

Същевременно, към момента на подписване на разрешителното, директор на ОДМВР - Монтана е бил човек, назначен лично от Бойко Рашков.

Накратко казано:

Разрешителното за оръжията е подписано от началника на РУ - Монтана, приятел на областния координатор на "Продължаваме промяната“ за района, по времето на Бойко Рашков като вътрешен министър и при директор на ОДМВР - Монтана, назначен от Рашков.

Питам: къде съм аз в цялата тази схема, в която Мирчев злонамерено, за пореден път, се опита да вплете моето име?

Колкото и да се опитват да се измъкнат от поредния зловещ скандал, в който дълбоко са нагазили, е редно ПП-ДБ вместо да задават въпроси да започнат да дават отговори.

Установи се, че на името на Ивайло Калушев на 1 ноември 2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица. На името на Ивайло Иванов на 23 август 2021 г. МВР е издало разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия. На името на Николай Златков на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет.


  • 1 604

    31 1 Отговор
    а кой е бил шефа на шефчето на началникът!?

    11:11 15.02.2026

  • 2 А Монтана

    46 7 Отговор
    коя я контролира , бе , умен ? Оня ден хъркаше мъкаше в Парламента , омазан до ушите ! И кажи как и на кого жена ти стана ортак и в какъв бизнес !

    11:14 15.02.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    12 19 Отговор
    Пепейките са сектанти!

    Коментиран от #27

    11:14 15.02.2026

  • 4 Оня

    21 13 Отговор
    "Умно-красивите" външно, са изгнили ябълки отвътре. Това е истина, стара колкото Света.

    11:14 15.02.2026

  • 5 Юрист

    27 14 Отговор
    П П са виновни че ви развалиха комфорта .

    11:14 15.02.2026

  • 6 Калин БВВ-то

    36 8 Отговор
    Монтана е 25 години бастион на ГЕРБ-СДС-ДПС.

    11:14 15.02.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    28 8 Отговор
    ПП в Монтана са ясни на всички. Там на мода е Шиши, а Злати е 25 години кмет и ще бъде кмет докато пукне.

    11:15 15.02.2026

  • 8 ма ДУРО

    25 3 Отговор
    Мастит плъх се спасява от кораба

    11:16 15.02.2026

  • 9 Боруна Лом

    30 6 Отговор
    А ТОЗИ ЗАЩО Е ПРОСПАЛ СИГНАЛИТЕ ?

    11:16 15.02.2026

  • 10 Анонимен

    27 1 Отговор
    Толкова неща излязоха за РУ Монтана, че трябва да бъдат отстранени от разследването и те да бъдат разследвани.

    11:17 15.02.2026

  • 11 анонимен

    25 5 Отговор
    Поредната подметка която е пренебрегнала сигнали към БОП!!! Той винаги се консултира с началниците и Делянчо го приюти. Постоянно ни облъчвате с една и съща информация за да я запомним и приемем Е НЯМА КАК ДА СТАНЕ, защото сме мислещи хора, По всички програми всякакви поставени пратени повтарят едно и също само да не се забележи участието на държавата в цялата дейност на Петрохан. По света има много обратни, но всеки работи нещо и тук зависи с какво се занимават. всички облъчваха народа с темата за сексуалните влечения, умишлено се избягва какво са правели, какъв канал и за какво наркотици ли.......Държавата явно е била намесена явно а и първи са били ДАНС ( а може да са били заедно с подаване на сигнала). В момента от близко минало те се ръководят от Боко и дружката му Д. Пеевчо. Престанете да повтаряте едно и също да облъчвате народа няма да ви повярваме

    11:17 15.02.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К.😺

    14 13 Отговор
    Пазете децата от ППДБ! Котките от Крум Зарков!

    11:17 15.02.2026

  • 13 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    Школата Роук работи от 1992 г и всички партии и чиновници и угаждат.Явно е база на чужди служби.

    11:17 15.02.2026

  • 14 Гост

    24 5 Отговор
    Незначителна пеефска слуга от най-нисш ранг, без интелектуален капацитет и без право на глас. Само изпълнител

    11:18 15.02.2026

  • 15 Абе

    30 4 Отговор
    знаете ли какво е еничар ? Ако не знаете погледнете снимката ! Не ви ли прилича на караибрахим ?

    11:18 15.02.2026

  • 16 анонимен

    25 8 Отговор
    Нямаше да има "случая Петрохан" Ако Борисов не беше продал базата на приближената си тогава Федосава.Искра Фидосова е омъжена за по-младия от нея сръбски гражданин Томислав Живкович, бивш футболист на „Раднички Пирот“. Как може да се продаде база влизаща в международните,европейски туристически маршрути!!!

    11:18 15.02.2026

  • 17 Каква нелепица!

    29 6 Отговор
    Калин Стоянов вечно се оправдава, вечно бяга от отговорност, вечно прихвърля своята вина на другите!

    11:19 15.02.2026

  • 18 Калинчооо...

    24 5 Отговор
    Калин Стоянов е бил Шефа и ТОЙ носи по-голямата ОТГОВОРНОСТ, затова и е получавал по-голяма ЗАПЛАТА!!!

    11:20 15.02.2026

  • 19 Питане

    21 4 Отговор
    Тоя преди да се цани в кочината, от кого цицаше ?

    11:20 15.02.2026

  • 20 ПОДМАЗВАЧ СЕЛСКИ

    14 5 Отговор
    ТАРИКАТ И СКЛОНИЛ ГЛАВА И СИ ПРОДАЛ ОНОВА ПРЕД ШИШКО. И НЕ САМО ТОЙ. ВСИЧКИ АМА ВСИЧКО ОТ СЕГА УПРАВНИЦИ ПАРЛАМИТЕ КМЕТЧЕТА И МНОГО СЛУЖБАРИ ДВА ЛАФА НЕ МОЙ ОБЕЛЯТ САМО ОПОРКИ ОПРАВДАНИЯ И ДРУГИТЕ ВИНОВНИ. НО НИЕ СИ ГИ ИЗБИРАМЕ. И СЪВЕТ ТАЗИ ГОДИНА ГЪБИТЕ СА ОТРОВНИ РИБАТА НЕ КЪЛВЕ НЕ ХОДЕТЕ А ГЛАСУВАЙТЕ.

    11:22 15.02.2026

  • 21 туин пийкс

    12 2 Отговор
    Малка територия,а много ламии ! Всичките недосегаеми,въоръжени извисени спасители. Думата им е закон. Много обичат да дават интервюта и да се правят на ангели.Едни диво крещят, другите тихо си мишкуват. От връх Ком до нос Емине всичко се тресе.Каго жунгла е !

    11:22 15.02.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    7 17 Отговор
    Педофилите от ПП ДБ са ясни. Иначе този Валери изглежда читав чиляк. Поне се опитва да контролира бракониерството на язовира, което не е никак лесна работа.

    Коментиран от #25, #49

    11:22 15.02.2026

  • 23 Дрън-дрън-дрън

    18 2 Отговор
    Калин Стоянов показва нагледно класически пример за опит да се отклони вниманието от себе си чрез празен шум, вместо да представи факти.

    11:23 15.02.2026

  • 24 Ще има ли

    6 8 Отговор
    Нова измамна спойка розово пони със зелено кафяви натовски чорапи,това е въпроса и дали ганя пак ще остане със среден пръст знаете къде

    11:23 15.02.2026

  • 25 Сериозно ли

    17 6 Отговор

    До коментар #22 от "Данко Харсъзина":

    А педофилите от ГЕРБ и ДПС Нова Начало?

    Коментиран от #32

    11:23 15.02.2026

  • 26 12340

    14 2 Отговор
    Излиза, че по онова време, Калин е бил в министерство на просветата и е работил училищен инспектор! :))

    11:24 15.02.2026

  • 27 Реципрочно

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":

    И ГЕРБ и ДПС Ново Начало са сектанти, кланят се на Буда и Шиши Магнитски!

    11:24 15.02.2026

  • 28 Данко Харсъзина

    9 4 Отговор
    По принцип в Монтана всички пърдят в едно гърне, и всички гласуват за Злати. За това винаги печели избори с над 80%.

    Коментиран от #41

    11:25 15.02.2026

  • 29 Никой

    9 3 Отговор
    ГЕРБ са в Матнитски.

    11:25 15.02.2026

  • 30 Мнение

    8 2 Отговор
    Слугата на Пеевски - Кики С., вместо да анализира ясно обстоятелствата около издаването на разрешителните, се опитвате да вплетете други имена, да създаде внушения и да очерните хора, които нямат нищо общо със случая. Прекалено елементарно е да се обвинява някой „по спекулации“ и „по асоциация“ с приятелски връзки, без доказателства за каквото и да било нарушение.

    11:27 15.02.2026

  • 31 анонимен

    10 0 Отговор
    Хомосексуалността и склоняване се използва много в разузнавателни и контраразузнаване на Русия, САЩ , за държане на каишка. Защо умишлено не се казва нищо за адвоката на росатом спечелил делото срещу България в Хага.

    11:28 15.02.2026

  • 32 Данко Харсъзина

    8 14 Отговор

    До коментар #25 от "Сериозно ли":

    Ами само педифили от ПП ДБ са се въргаляли из хижа Петрохан. Те са финансирали сектата.

    Коментиран от #37

    11:28 15.02.2026

  • 33 схемата петрохан

    4 12 Отговор
    е руска канибалска педофилска секта и затова там има знамена на руската терористична организация вагнер и затова са носили техни емблеми педофилите лами будисти от хижата!

    11:29 15.02.2026

  • 34 Калин бягащия от отговорност

    9 3 Отговор
    Публичните личности ИМАТ ОТГОВОРНОСТТА ДА ПРЕДОСТАВЯТ ТОЧНА ИНФОРМАЦИЯ, особено когато става въпрос за ОРЪЖИЯ и ПРЕСТЪПРЕНИЯ!! Внушения, които прави Калин Стоянов, само подхранват конспиративни теории и политическа пропаганда, което е неприемливо.
    Вместо да се опита да „изчисти“ името си чрез обвинения към други, той ТРЯБВА да се фокусира върху фактите и прозрачността – това е, което гражданите очакват от депутат, а не сензации и инсинуации.

    Коментиран от #39

    11:30 15.02.2026

  • 35 Добре де

    9 0 Отговор
    На този началник на РПУ Монтана няма ли да бъдат зададени въпроси във връзка с издаване на разрешителни за 16 броя оръжия на един човек?Не можеш да боравиш едновременно с 16 огнестрелни оръжия, но би могъл да ги предоставиш на други 15 да боравят с тях.Тази хижа само 6 човека ли са я обитавали ?

    11:32 15.02.2026

  • 36 аз да кажа

    13 0 Отговор
    а защо не питате въпросния началник какви са били стимулите да издаде разрешително за 16 оръжия на едно лице? кой има нужда от толкова много отъжия ? кой е натиснал началника за този подпис путайте го да видим как ще се оплете и той…

    Коментиран от #40

    11:32 15.02.2026

  • 37 Ааа, не зе знае, знае ли се..

    10 3 Отговор

    До коментар #32 от "Данко Харсъзина":

    Има депутат от ГЕРБ, който шма огромна къща близо до Гинци на името на майка му...потърсете и ще намерите...подсказка...иска да посаде оставко от ГЕРБ и като депутат...също така много съмтително мълчи по случая Петрохан..

    Коментиран от #47

    11:33 15.02.2026

  • 38 боко тиквата

    10 2 Отговор
    вярвайте му.туй човече е мой слуга!

    11:34 15.02.2026

  • 39 Лама от ПП

    3 10 Отговор

    До коментар #34 от "Калин бягащия от отговорност":

    Ами той е изложил факти.Кажи кое не е вярно.

    Коментиран от #46

    11:34 15.02.2026

  • 40 Вероятно

    7 2 Отговор

    До коментар #36 от "аз да кажа":

    Щото са му "затворили устата", както затвориха на кмета на Гинци, на Деян Илиев, когото "изчезнаха"...

    11:34 15.02.2026

  • 41 Чезни

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Данко Харсъзина":

    Само циганете и калинките към Общината гласуват за твоя Злати Мустака разбра ли бе 🖕

    11:35 15.02.2026

  • 42 Данко Харсъзина

    4 8 Отговор
    Шефа на полицията е от ПП, но де факто Шишко плаща най добре. Педофилите са софиянци, а не монтанчани. В Монтана има един единствен педофил, и всички го знаят. Дори лежа за кратко в кауша. Когато ПП ДБ дойдоха на власт, го пуснаха. Сега си върти бизнеса и не го е грижа.

    11:35 15.02.2026

  • 43 анонимен

    7 2 Отговор
    Поредната подметка която е пренебрегнала сигнали към БОП!!! Той винаги се консултира с началниците и Делянчо го приюти. Постоянно ни облъчвате с една и съща информация за да я запомним и приемем Е НЯМА КАК ДА СТАНЕ, защото сме мислещи хора, По всички програми всякакви поставени пратени повтарят едно и също само да не се забележи участието на държавата в цялата дейност на Петрохан. По света има много обратни, но всеки работи нещо и тук зависи с какво се занимават. всички облъчваха народа с темата за сексуалните влечения, умишлено се избягва какво са правели, какъв канал и за какво наркотици ли.......Държавата явно е била намесена явно а и първи са били ДАНС ( а може да са били заедно с подаване на сигнала). В момента от близко минало те се ръководят от Боко и дружката му Д. Пеевчо. Престанете да повтаряте едно и също да облъчвате народа няма да ви повярваме

    11:35 15.02.2026

  • 44 4567

    9 1 Отговор
    На кое да вярваме? Само преди ден, този същият твърдеше, че Рашков е издал разрешителното, сега друго казва... Апропо, къде са оръжията, като само за 3-4, с които е стреляно става дума?

    11:35 15.02.2026

  • 45 Цигане

    4 2 Отговор
    калпаво. Калтак

    11:35 15.02.2026

  • 46 Буда от ГЕРБ

    8 3 Отговор

    До коментар #39 от "Лама от ПП":

    Точно тук е трикът – Калинчо смесва факти с внушения и интерпретации, което прави обяснението му подвеждащофи манипулативно!

    Коментиран от #48

    11:36 15.02.2026

  • 47 Данко Харсъзина

    4 4 Отговор

    До коментар #37 от "Ааа, не зе знае, знае ли се..":

    Гинци е най-дългото село в България. От Петрохан до София е все Гинци. Не е престъпление да имаш къща там. Половин София има.

    11:37 15.02.2026

  • 48 Лама от ПП

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Буда от ГЕРБ":

    Е ще кажеш ли кое не е вярно?

    Коментиран от #52

    11:38 15.02.2026

  • 49 Вели

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Данко Харсъзина":

    Дума срещу дума!Истината докато не се разбере,не може да се заеме позиция.

    Коментиран от #69

    11:38 15.02.2026

  • 50 Парадокс

    7 4 Отговор
    Има Факти, които могат да се проверят – дати на издаване на разрешителни, имена на хора и техните длъжности...но никой НЕ ги шзнася, защото на ГЕРБ и ДПС НН не им изнася!

    Коментиран от #51

    11:38 15.02.2026

  • 51 Лама от ПП

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "Парадокс":

    Прочети статията!Написани са датите и лицата.

    Коментиран от #53, #61

    11:39 15.02.2026

  • 52 НЕвярно или подвеждащо, е:

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "Лама от ПП":

    Връзката между тези факти и неговата лична невинност!

    11:39 15.02.2026

  • 53 Буда от ГЕРБ

    2 4 Отговор

    До коментар #51 от "Лама от ПП":

    „Приятелството“ между началника на РУ и координатор на ПП не е доказателство за злоупотреба или престъпление. Това е внушение.

    Коментиран от #60, #83

    11:40 15.02.2026

  • 54 Лама от ПП

    4 1 Отговор
    Още по странно и незаконно е защо разрешителните са издадени в Монтана като адресната регистрация на лицето е в София.

    11:41 15.02.2026

  • 55 Неадекватно

    3 3 Отговор
    Обвиненията към други лица (Мирчев, Рашков) за „скандал“ или „педофилски секти“ – това са тежки твърдения без предоставени доказателства и са неверни в правен/фактически смисъл.

    11:41 15.02.2026

  • 56 Хмм

    5 0 Отговор
    момичето, което е пътувало с тях казва, че са имали намерение да се преместят на морето, очевидно затова са правили ремонт, след като министерството са прекратили дейността на агенцията, парите секнали и нямали с какво да издържат такава голяма сграда и участък, на морето са щели да се занимават с деца, за които както видяхме родителите добре плащали, но нещо се объркало, мен все ме гложди че в Петрохан "самоубийството" е с пистолета на Николай, а Пламен Статев преди да се увлече Калушев е автор на дигитални ефекти в холивудски филми, имал добра кариера

    11:41 15.02.2026

  • 57 az СВО Победа 80

    5 0 Отговор
    Пак повтарям, ако Крушарският "тигър" имаше смелост и беше отишъл доброволец на Източния фронт, за да защитава Киев и евроатлантизъмЪт от руснаците, сега щеше да си спести този позор!
    🤣🤣🤣

    Това, което сам си направиш, никой не може да ги го направи...

    11:41 15.02.2026

  • 58 въпрос!

    4 3 Отговор
    Къкв "зловещ скандал", какви пет лева бе, лакей долен, теляк и ваксаджия на уродливото 190- килограмово туловище, дето те напарив дори "депутат"! КОЙ съд иКкОЙ съдия са се произнесли, че се касае за зловещ скандал ,за педофилия и прочее?! Затвори я тази твоя мърсна уста бе, нищожество долно, дето пълзиш в краката на уроадливото туловище! Истината е друга, тя вече е ясна и ще бъде оповестеан много скоро! Ами тогава?! Ами тогава ти ще продължаваш ли да дрънкаш за "зловещ скандал" и педофилия бе, нищожество продажно, двулично и много мърсно?! Убитите със знаниено и участието на МВР-то на СИКаджийската мутра и ГДБОП-а на уродливото туловище, са се борели срешу трафика на огромни количества кокаин, срещу трафика на жива плът и подобни престъпления, но са ги издали и затова ги убиха Убийците им са като нищожеството на снимката, което и тази сутрин е лъснало чепиците на туловището Пеевски!

    11:41 15.02.2026

  • 59 Банско

    5 4 Отговор
    И през всички тези години главни прокурори са били подложките на Баце и Шиши -- Цацаров Гешев Сарафов и сега Бойко Рашков виновен

    Коментиран от #62

    11:42 15.02.2026

  • 60 Лама от ПП

    6 3 Отговор

    До коментар #53 от "Буда от ГЕРБ":

    Но началника е назначен от Бойко Рашков.

    11:42 15.02.2026

  • 61 Прозрачно

    5 4 Отговор

    До коментар #51 от "Лама от ПП":

    Фактите може да са верни, но изводите и обвиненията са лъжливи или подвеждащи.
    Това е класическа манипулация чрез смесване на истина с инсинуация.

    Коментиран от #64, #99

    11:42 15.02.2026

  • 62 Лама от ПП

    6 2 Отговор

    До коментар #59 от "Банско":

    Прокурорите не издават разрешителни за оръжия.

    11:43 15.02.2026

  • 63 Будоинвест

    5 1 Отговор
    Кланяли са се на агент Буда.

    11:43 15.02.2026

  • 64 Лама от ПП

    2 3 Отговор

    До коментар #61 от "Прозрачно":

    При верни факти казваш че изводите са грешни?

    Коментиран от #66

    11:44 15.02.2026

  • 65 Истината

    2 3 Отговор
    Калин Стоянов, фактите, които цитира, могат да са верни – дати на разрешителни, имена, длъжности. Но всичко останало е подвеждаща инсинуация: да свързва приятелства между хора с престъпления или да прави политически внушения е невярно и манипулативно. Истината не се доказва с внушения, а с доказателства – а той вместо това обслужва политическата пропаганда на Пеевски.

    Коментиран от #67

    11:44 15.02.2026

  • 66 Буда от ГЕРБ

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Лама от ПП":

    Изводите ги казва СЪДА, а НЕ свободните съчинения и лъжи на Пеивския слуга Калинчо.

    Коментиран от #70

    11:45 15.02.2026

  • 67 Лама от ПП

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Истината":

    Истината се доказва с верни факти.

    11:45 15.02.2026

  • 68 666

    2 0 Отговор
    Шефа на ОД Монтана Пламен Томов е известен с близките си отношения с известен крими герой от Ломско и с всички около новото начало начело с Димитър Аврамов (Митко галата). А, има и още, приближени на бандюгите, това са заместника на Томов, Красимир Кирилов и началника на одето Петко Шумански. Даже наскоро маскирани полицай влизаха в спортното училище с качулки и автомати по време на час да изненадат някакъв ученик. След подаване на сигнал до МВР, Томов и това потули, щото въпросните полицаи му били някаква ударна група.

    Коментиран от #73

    11:46 15.02.2026

  • 69 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Вели":

    Ако шефа на милицията не е издал разрешителни, просто щеше да престане да е шеф на полицията. Как си представяте да откаже регистрация на пушкала на човек при когото се въргалят министри, депутати, кметове и друга сган? Че и моята състудентка, Саша Безуханова.

    11:46 15.02.2026

  • 70 Лама от ПП

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Буда от ГЕРБ":

    Калинчо не струва,но фактите които казва са верни.

    11:47 15.02.2026

  • 71 Мажоретката на Шиши

    2 1 Отговор
    Стоянов впечатляващо и умело смесва факти с фантазии.
    Датите на разрешителните и имената може да са верни, но начинът, по който ги „вплита“ в измислена схема с приятелства, партии и заговори, е чиста манипулация!!!!!!
    Да обвинява другите или да се оправдава чрез инсинуации - не е анализ, а цирк!
    Истината не се доказва с внушения – освен ако целта му е просто да обърка хората и да си направиш шоу.

    Коментиран от #80

    11:48 15.02.2026

  • 72 шиши

    3 0 Отговор
    Чиба, чиба......

    11:48 15.02.2026

  • 73 Лама от ПП

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "666":

    Като е такъв бандит тоя началник ЗАЩО Рашков го е назначил?

    Коментиран от #82

    11:49 15.02.2026

  • 74 Внушенията на Стоянов

    1 1 Отговор
    Фактите сами по себе си не доказват никаква вина или престъпление, а опитът да се свържат хора с разрешителни чрез „висши приятели“ е чиста логическа манипулация.

    11:49 15.02.2026

  • 75 Освен министър е бил и шеф на ДАНС

    3 0 Отговор
    При цялото ми уважение освен да критикува трябва да понесе и отговорност Защото никой не е остров.

    11:49 15.02.2026

  • 76 az СВО Победа 80

    3 3 Отговор
    Лама Мирчев да не се хаби, а да даде отговори на следните въпроси:

    1 Кой им даде регистрацията?
    2. Кой им позволи да имат достъп до частни училища?
    3. Кой сключи с тях договор да извършват такава дейност?
    4. Кой ги спонсорира?
    5. Кой закрива полицейско управление и звено на гранична полиция в района, където те са оперирали?
    6. Кой им издаде разрешителните за оръжие?
    7. Кой им е ходил на гости?

    Отговорите вече са известни на всички - все лица от ППДБ!

    Коментиран от #81, #93

    11:50 15.02.2026

  • 77 Законът

    2 1 Отговор
    Началникът на полицията не е „магически контролиращ“ всеки документ – разрешителните се издават по правила и процедури, а не според лични симпатии.

    11:50 15.02.2026

  • 78 Манипулативно и неконкретно.

    3 0 Отговор
    Всички тези внушения за „свързване на хора“ с престъпления чрез познанства са подвеждащи и манипулативни, дори ако фактите за разрешителните са верни.

    11:51 15.02.2026

  • 79 000

    2 1 Отговор
    Пълен институционален разпад - България, завършения либерален проект. Приятно ли ви е?

    11:53 15.02.2026

  • 80 Лама от ПП

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "Мажоретката на Шиши":

    Но според теб не е проблем че ПП обвиниха Калинчо за разрешителните?А когато той ги оборва с факти според теб е манипулация.

    Коментиран от #85, #86

    11:53 15.02.2026

  • 81 az СВО Победа 80

    2 4 Отговор

    До коментар #76 от "az СВО Победа 80":

    Ако въпросът "КОЙ?" доскоро се асоциираше с отговора "Пеевски", то вече получи нов отговор - ППДБ!

    Коментиран от #84

    11:53 15.02.2026

  • 82 Какъв е бил самия Калин Стоянов тогава?!

    4 0 Отговор

    До коментар #73 от "Лама от ПП":

    Какъв е бил самият Калин Стоянов по същото време, когато се издаваха тези разрешителни????Вместо да плетете конспирации и да вплитате имена, по-добре обяснете роля и действия на Калин Стоянов – фактите не се доказват с внушения, а с честност и прозрачност.

    11:54 15.02.2026

  • 83 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Буда от ГЕРБ":

    в случая се защитава, отговаря на обвиненията ма Мирчев и Божанов, че той като някакво началство има връзка с разрешителното, а той според мен не е способен сам да взема решения, каквото му наредят, видяхме го как тръгна да атакува президентството и разбрахме кой стои зад това като стана депутат на ДПС, всеки от нас има приятели с които има различни убеждения, но наистина този който е дал разрешителното да отговаря, няма значение от коя партия е и какви са му приятелите

    11:54 15.02.2026

  • 84 Напротив!

    3 2 Отговор

    До коментар #81 от "az СВО Победа 80":

    "КОЙ" ВИНАГИ ЩЕ СЕ АСОЦИИРА С ПЕЕВСКИ!
    А " корупция" - с Борисов!

    11:55 15.02.2026

  • 85 Альооо

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "Лама от ПП":

    През 2021–2023 г. Калин Стоянов е бил служител в МВР с ръководни функции — включително директор на Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) от май 2021 до юни 2023 г.

    Коментиран от #87

    11:57 15.02.2026

  • 86 Буда от ГЕРБ

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "Лама от ПП":

    Манипулация е начинът, по който Стоянов подрежда тези факти, за да внуши, че той или други не носят никаква отговорност, и за да „очерни“ Мирчев или други политици. Тоест той също смесва истина с инсинуация, дори докато представя верни данни.

    Коментиран от #90

    11:58 15.02.2026

  • 87 Лама от ПП

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Альооо":

    Тоест не е издавал разрешителни за оръжия и не е назначавал шефа на милицията в Монтана.

    11:59 15.02.2026

  • 88 Пловдив

    2 0 Отговор
    Слугата на Пеевски да каже с какво го държи дебелото.

    11:59 15.02.2026

  • 89 Промяна

    0 2 Отговор
    И ТИЯ С КОГО ЩЕ СЕ БИЯТ ГОРЕ НА ПЕТРОХАН

    12:00 15.02.2026

  • 90 Лама от ПП

    1 4 Отговор

    До коментар #86 от "Буда от ГЕРБ":

    Стига не прави на не умен.Мирчев нападна Калин с манипулативни и неверни твърдения.

    Коментиран от #95

    12:00 15.02.2026

  • 91 достатъчно е очевидно

    4 1 Отговор
    Вместо да представи фактите ясно, Калин Стоянов ги завива в инсинуации и политически внушения, за да се оправдае и да очерните другите (ПП-ДБ). Фактите за разрешителните сами по себе си не доказват нито неговата невинност, нито чужда вина, но неговия коментар е пълен с манипулации и опити за сензация. Публичният му тон прилича повече на шоу, отколкото на отговорност и прозрачност – а именно това очакват гражданите от човек на неговата позиция.

    12:01 15.02.2026

  • 92 Опа

    3 1 Отговор
    Значи пушките не са били за пин бол, а са истински? Някой от Кос трябва да влезе в затвора за тая работа. Взимат законните оръжия на бившите полицаи, а дават на всички престъпници разрешителни без проблем, дори по 16 накуб. А за педофилия трябва да има свидетели и сериозни доказателства, иначе могат всички разпространителите на тази версия да ги съдят за набеждаване.

    12:02 15.02.2026

  • 93 Пловдив

    3 2 Отговор

    До коментар #76 от "az СВО Победа 80":

    Грешка! Все лица назначени от Борисов и Пеевски!

    Коментиран от #104

    12:02 15.02.2026

  • 94 Лама от ПП

    2 3 Отговор
    Истината е че ПП вместо да поемат отговорност за делата си се опитват да обвинят други за техните издънки чрез внушения и лъжи.

    Коментиран от #96

    12:03 15.02.2026

  • 95 Буда от ГЕРБ

    3 2 Отговор

    До коментар #90 от "Лама от ПП":

    По времето, когато са издавани разрешителните (август 2021, ноември 2021 и февруари 2023), Калин Стоянов е бил директор на ГДБОП, т.е. отговорен за системата на контрол и надзор на такива разрешителни и операции, дори ако не е подписвал документите лично.
    Той е носил ръководна отговорност за всичко, което се случва в дирекцията!!!!

    Коментиран от #100

    12:03 15.02.2026

  • 96 Ирония

    3 2 Отговор

    До коментар #94 от "Лама от ПП":

    Истината е че Калин Стоянов вместо да поеме отговорност за делата си се опитва да обвини други за собствените си издънки чрез внушения и лъжи.

    Коментиран от #102

    12:04 15.02.2026

  • 97 Разумен

    3 2 Отговор
    Калин Стоянов да твърди „не съм замесен“ е силно преувеличена — като шеф на ГДБОП той трябва да знае и контролира процедурите!!!

    12:05 15.02.2026

  • 98 Възмутен

    3 1 Отговор
    Подвеждането на обществото с думите на Калин Стоянов:" аз нямам нищо общо“ е политическа инсинуация, а не обективен факт.

    Коментиран от #101

    12:06 15.02.2026

  • 99 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Прозрачно":

    61 ПОЛЗВА ИИ ДА ЛЪЖЕ ТУК ГАДНО НАГЛО БЕЗОЧЛИВО БЕЗКРУПУЛНО ТОВА СЕ КАЗВА ПЛАТЕН ШАР.АТАНСКИ ВОТ И Е БЕЗНАКАЗАН 61 Е ШАРЛАТАНСКИ КУПУВАЧ НА ГЛАСОВЕ НАГЪЛ БЕЗОЧРИВ ИЗВРАТЕН

    12:07 15.02.2026

  • 100 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #95 от "Буда от ГЕРБ":

    ГДБОП не отговаря за разрешителните за оръжия.Това се прави от служба КОС.От този ти коментар ясно личи че си манипулатор и лъжец.

    12:07 15.02.2026

  • 101 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #98 от "Възмутен":

    ОПАСНИ ШАРЛАТАНСКИ МАНИПУЛАТОРИ ИСТИНСКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА КАЛУШЕВ НО ТЕЗИ ГАДОСТИ МОЖЕ ДА ГИ ПРИЛАГАТЕ НА МАЛКИ МОМЧЕТА САМО ТАМ ВИ МИНАВАТ ИЗВРАЩЕНИЯТА

    Коментиран от #109

    12:09 15.02.2026

  • 102 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #96 от "Ирония":

    ЕЙ ШАРЛАТАНСКИЯТ ИЗВРАТЕНЯК НАДРАСКА С ИИ ОГРОМНИ ГНУСОТИИ

    12:11 15.02.2026

  • 103 Мозъчен тръст

    1 1 Отговор
    Шарлатаните нямат ли пари за по интелигентни тролове?

    12:12 15.02.2026

  • 104 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #93 от "Пловдив":

    АМА РАЗБИРА СЕ ХАХАХАХА ОТВРАТИТЕЛНИ АЛЧНИ ЛЪЖЦИ СТЕ ШАРЛАТАНИЯТА НА КОГО Е НУЖНО ДА СЕ ВЪОРЪЖАВА ДО ЗЪБИ И ЗАЩО ПО КОГО ЩЕ СТРЕЛЯ ИЛИ ТОВА СА ОНЕЗИ КОИТО ГРОМЯХА ПАЛЕХА РУШАХА СОФИЯ МЕТЕЖНИЦИТЕ

    12:13 15.02.2026

  • 105 Промяна

    2 1 Отговор
    АМА РАЗБИРА СЕ ХАХАХАХА ОТВРАТИТЕЛНИ АЛЧНИ ЛЪЖЦИ СТЕ ШАРЛАТАНИЯТА НА КОГО Е НУЖНО ДА СЕ ВЪОРЪЖАВА ДО ЗЪБИ И ЗАЩО ПО КОГО ЩЕ СТРЕЛЯ ИЛИ ТОВА СА ОНЕЗИ КОИТО ГРОМЯХА ПАЛЕХА РУШАХА СОФИЯ МЕТЕЖНИЦИТЕ

    12:13 15.02.2026

  • 106 На кино

    3 0 Отговор
    е бил човекът. Кинаджия

    12:13 15.02.2026

  • 107 Такова рядко ако

    2 0 Отговор
    Като този милиционерски миризливец може да вирее само в Кичуна или Зайчарник

    12:17 15.02.2026

  • 108 !!!?

    2 0 Отговор
    Дерменджиев спомена основно прокуратурата, че не е реагирала по нито един от сигналите за нередности в петроханската съзаклятническа група, а тази "калинка" не коментира това !
    За всичко винат ПП и кмета на София, че е дарил пари за рейджърско оборудване за опазване на горския масив и дивите животни в него !
    Ако е имало сигнали за извращения в групата е работа на службите и прокуратурата да пресичат тази дейност, а то се оказва, че те са съучастници, което личи и по манипулативното изтичане на "факти" !!!?

    12:17 15.02.2026

  • 109 Толкова гнусен герберастки

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Промяна":

    милиционер си, че чак смърдиш на себе си! Свършени сте в този вид и с тази Мутра начело

    12:20 15.02.2026

