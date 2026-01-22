Новини
Спецоперация във влаковете и гарите е в ход в страната

Спецоперация във влаковете и гарите е в ход в страната

22 Януари, 2026 17:25 937 10

Операцията се организира от RAILPOL, Европейската асоциация на националните полицейски сили, отговарящи за реда и сигурността в железопътния сектор, като подобни действия се провеждат във всички страни членки

Спецоперация във влаковете и гарите е в ход в страната - 1
Снимка: МВР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От тази сутрин е в ход специализирана полицейска операция в железопътния транспорт. Тя се организира от RAILPOL, Европейската асоциация на националните полицейски сили, отговарящи за реда и сигурността в железопътния сектор, като подобни действия се провеждат във всички страни членки. Това съобщават от МВР.

У нас задачите в рамките на операцията се изпълняват от служителите на Дирекция „Жандармерия“. Действията им започнаха тази сутрин в 7 часа и ще приключат в 7 часа сутринта на 23 януари.

По време на своята работа нарядите следят във влакове и гарите за изоставени съмнителни пакети и багажи, пътници с конфликтно поведение, и за предотвратяване на всякакви действия, застрашаващи сигурността в железопътния транспорт, както и за незаконни мигранти.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И това СПО като онова СВО

    13 0 Отговор
    Куките установили, че ромляните пътуват без билети, но пък поне 30 НПО-та им пазат това права.

    17:28 22.01.2026

  • 2 Жбръц

    13 0 Отговор
    Егати спец операцията, която е обявяват по медиите, включително времеви период.Подобно на нашенските" засилени полицейско проверки" за наркотици и употреба на алкохол.

    Коментиран от #5, #10

    17:30 22.01.2026

  • 3 И не само ромляните

    9 0 Отговор
    Мигранти пътуват из страната. Посока запад

    17:30 22.01.2026

  • 4 Тъпотия до шия

    17 0 Отговор
    Върнете транспортна полиция.Във влаковете половината са без билети.Задължително полиция във влаковете.

    17:30 22.01.2026

  • 5 Щот немат хора и превънтивно

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Жбръц":

    Плашат / Лаят /

    17:31 22.01.2026

  • 6 прокопи

    3 1 Отговор
    Има връзка с катастрофите в Испания.

    17:32 22.01.2026

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    11 0 Отговор
    Акция на жандармерията срещу съпротивата - нова серия на На всеки километър.

    17:35 22.01.2026

  • 8 Прокурор

    10 0 Отговор
    По времето на "лошия" социализъм имаше транспортна полиция, която охраняваше гарите и влаковете. Във всеки бърз влак имаше патрулна двойка, радиоуредба, вагон-ресторант или бюфет, търговец с количка,пътеки в коридорите и купетата и леля чистачка дори по времето на парната тяга. Имаше и завод за пътнически вагони в Дряново. А сега за икономии и заради чужди интереси бастисаха БДЖ-то - стари вагони, мръсни, цигани без билет и украсени от хунвейбини влакове!

    17:37 22.01.2026

  • 9 Седящият Бик

    7 0 Отговор
    Червените войни няма да пътуват докато не приключи операцията. Благодарим сърдечно за информацията.

    17:41 22.01.2026

  • 10 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Жбръц":

    Как определяш КОЛКО и в каква Степен да Недоволстваш от Нещо което изобщо не знаеш какво е?

    17:52 22.01.2026

