Спецоперация във влаковете и гарите е в ход в страната

От тази сутрин е в ход специализирана полицейска операция в железопътния транспорт. Тя се организира от RAILPOL, Европейската асоциация на националните полицейски сили, отговарящи за реда и сигурността в железопътния сектор, като подобни действия се провеждат във всички страни членки. Това съобщават от МВР.
У нас задачите в рамките на операцията се изпълняват от служителите на Дирекция „Жандармерия“. Действията им започнаха тази сутрин в 7 часа и ще приключат в 7 часа сутринта на 23 януари.
По време на своята работа нарядите следят във влакове и гарите за изоставени съмнителни пакети и багажи, пътници с конфликтно поведение, и за предотвратяване на всякакви действия, застрашаващи сигурността в железопътния транспорт, както и за незаконни мигранти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И това СПО като онова СВО
17:28 22.01.2026
2 Жбръц
Коментиран от #5, #10
17:30 22.01.2026
3 И не само ромляните
17:30 22.01.2026
4 Тъпотия до шия
17:30 22.01.2026
5 Щот немат хора и превънтивно
До коментар #2 от "Жбръц":Плашат / Лаят /
17:31 22.01.2026
6 прокопи
17:32 22.01.2026
7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:35 22.01.2026
8 Прокурор
17:37 22.01.2026
9 Седящият Бик
17:41 22.01.2026
10 оня с коня
До коментар #2 от "Жбръц":Как определяш КОЛКО и в каква Степен да Недоволстваш от Нещо което изобщо не знаеш какво е?
17:52 22.01.2026