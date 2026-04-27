Любослав Костов: Цените от лев към евро станаха едно към едно, масово хранителният сектор е в картел

"Има припокриване на цените от лев в евро и най-често това се прави в сферата на услугите - паркингите, фризьорските услуги и таксиметровите услуги. Тук трябваше да има мерки на държавата, които да изсветлят както ценообразуването на храните, така и да се види и как се ценоообразуват цените при услугите".
Това заяви пред News.bg главният икономист на КНСБ Любослав Костов.
По думите му дори да се поддържа умерена инфлация, в нея се съдържат 1000 стоки и услуги. Има такива стоки, които поскъпват много, но има и такива, които не поскъпват толкова много, като черната и бяла техника, даде пример икономистът.
Според него хората трябва да разберат, че цените поскъпват и до ден днешен не е ясно на регулаторите и на държавата това поскъпване каква част е пазарно, заради еврото или заради войната в Иран.
"Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) трябваше като откриха картел, това производство да бъде докарано докрай. Масово хранителният сектор е в картелно положение. Потребителите нямат избор, защото хлябът да стане и 2, 3 или 5 евро, българинът пак ще си купува. Ролята на регулаторите е огромна и ние им даваме базата данни всеки месец. Зелена светлина има, но тя е много малка", посочи Костов.
Той уточни, че държавата може да функционира без бюджет до края на годината, но ще стане "много зле" за различните групи работещи.
"Ние вече сме се съгласили на компромис към управляващите, защото очевидно са некадърни да не могат да приемат бюджет, което ни отдалечава като инвестиционна активност и като политика по доходите. Това е последен картбланш и към новото Народно събрание, да се съберат и да приемат нов бюджет", каза Костов.
И предупреди - в противен случай протести.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Мдааа
Бойко Еврото ви приветства в клуба на богатите!
7 Хасковски каунь
Лъгаха, лъгаха народа и плащаха народни пари един арменец денонощно да е пред ТВ и да лъже.
14:52 27.04.2026
Между другото, някой да му каже, че московията също води вероломна и пода война срещу Украйна и цяла Европа.
като си избраха другаря боташ да ги води
сега със стиснати зьби и на празни стомаси ще си го изтърпят
16 1488
До коментар #2 от "Мдааа":"Домати в супермаркета 7 лв/кг. ЧеститУ!"
много евтини думати бе
тук на пазара са 7 евро килоту
Коментиран от #64
14:59 27.04.2026
18 ДрайвингПлежър
Просто откраднаха 50% от дохода на глъмавия българин!
НО И ТИ МРЪСНИКО РЕВЕШЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕВРОТО!!!
Но народа вмето да ви трича - търпи!
15:00 27.04.2026
19 Мислител
15:01 27.04.2026
20 икономист
Коментиран от #46
15:01 27.04.2026
21 Те дори да разберат
Разговорът е безмислен.
15:04 27.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Слушайте Кристалина
Коментиран от #31
26 Цвете
30 Всяка нова промяна
Те и без промяна си търгашат, а какво остава с промяна.
Няма спасение от човешката алчност.
15:09 27.04.2026
31 Кристалина ,т.е. Сталинка
До коментар #25 от "Слушайте Кристалина":Пърди в едно гърне с евролъжците.
15:11 27.04.2026
33 Е да де да!
До коментар #19 от "Мислител":Ама преди ! Но сега какво мисли по въпроса?
Коментиран от #44
15:11 27.04.2026
40 Цървул
Коментиран от #65
15:18 27.04.2026
42 Нормален
До коментар #22 от "народа":Дали причината не е, че 2.40лв бяха август месец, а сега сме април? Навремето Бай Тошо по колко даваше доматиту март и април?
Коментиран от #59
15:20 27.04.2026
44 Смешник
До коментар #33 от "Е да де да!":Сега и да върнем лева цените няма да паднат Късно е либе за китка
15:22 27.04.2026
46 Нехис
До коментар #20 от "икономист":Странно - как не издържа? Супермаркетите и заведенията са вечно пълни.
Купуването на имоти за по 400 000 също продължава.
Как не издържа, другарю?
15:28 27.04.2026
47 Еврокопейкa
До коментар #22 от "народа":В много магазини има непрекъснато сменящи се промоции на различни стоки и всеки би могъл да се възползва от тях. Ето някои цени на 24.04.2026 петък:
Св. месо бут без кост 1 кг - 2.75€ (5.38 лв)
Сирене в кутия 1 кг - 5.42€ (10.60 лв)
Банани 1 кг - 1.29€ (2.52 лв)
Ябълки червени 1 кг - 0.79€ (1.55 лв)
Краставици 1 кг - 1.39€ (2.72 лв)
Зелен лук връзка - 0.49€ (0.96 лв)
Хляб микс от семена 400 гр - 1.43€ (2.80 лв)
Кренвирши 1 кг - 2.29€ (4.48 лв)
Шунка 300 гр - 2.29€ (4.48 лв)
Луканка 200 гр - 2.99€ (5.85 лв)
Масло краве Монарх 250 гр - 2.49€ (4.87 лв)
Кюфте на скара кълцано месо 1 бр - 0.49€ (0.96 лв)
В понеделник ще има промоции на други различни продукти, в четвъртък и в петък - отново и т.н. и т.н.
Коментиран от #51, #66, #75
15:28 27.04.2026
49 Бай онзи
57 Евростат на сайт ЕС официално призна
Да е само дефицитът, а инфлацията, ценовата нестабилност, още два критерия са грубо нарушени, да си го кажем фалшифицирани. Не бяха билетчета за влак, болничен престой, рояли и милиарди минати през ББР, при много по-висок дефицит сме влезли. Имаме юридическо основание да искаме връщане към лЪв. Който беше умишлено обезценен след влизането юли 2020 в Юрошит чакалнята. На следващ ден някой даде заповед на борси, да повишат част на цени на храни с 30%, за да стигнем до СТО ПРОЦЕНТА повишение цени. Изкуствено оказваха натиск за цени на масло например на веригите, стигна ДЕСЕТ лева от 4.75, приеха ни в Юрошит отново цената се повиши до 9 лева. Референдум за връщане лЪв и автоматично намаляне на СПЕКУЛА с намаляване на БЮДЖЕТНИ ЗАПЛАТИ, което ще спре инфлацията. Увеличението на бюджетните заплати, от 2500 на 200 000 вдигна инфлация и създаде фалшива илюзия за богатство, 650 000 бюджетника. За 5 милиона българи е АД юрошитзоната. Трябва да има осъдени: ЛОБИТА, НСИ, БНБ, МСъвети, депутати, мнистри, лидери на партии БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ.
Огромна ФАЛШИФИКАЦИЯ с жестоки години напред последствия, да си го кажем ГЕНОЦИД.
15:35 27.04.2026
До коментар #55 от "Еврокопейкa":Няма как да съм по-съгласен.
15:35 27.04.2026
59 Българин
До коментар #42 от "Нормален":В показните магазини, доматитте април месец бяха 3,60.
15:38 27.04.2026
62 66 лева кило череши
15:40 27.04.2026
64 за тебе
До коментар #16 от "1488":0,79 лв.в кратунката
15:41 27.04.2026
65 ше изгариш
До коментар #40 от "Цървул":мирис слефец
15:45 27.04.2026
66 оня с коня
До коментар #47 от "Еврокопейкa":пишеш ги тия цени на стоките,ама тъй и не се запитваш- КОМУ е нужно това Инфо?Ами всички го знаем,знае го и Главния Икономист от КНСБ - е И?А не ти ли е минавало през акъла че ако тоя Гл.Икономист от КНСБ НЕ ДЕМОНСТРИРА Активност и не пише подобни неща просто ще го съкратят и семейството му ще страда?Ами сещайте се за тия неща и не се хабете напразно - не е здравословно:)
15:46 27.04.2026
70 Кой е изненадан?!?
Само тук беше казано един милион пъти в коментарите: ВСИЧКИ ЦЕНИ ЩЕ СЕ ЗАПАЗЯТ СЪЩИТЕ, НО ВЕЧЕ ЩЕ СА В ЕВРО...
И армия от тролове бълваше огън и жупел и твърдеше, че това нямало да стане, че отвсякъде ще потекат мед и масло...
Къде сте сега д0лни 7ролове?!?
15:58 27.04.2026
72 Представител на ПБ партия на Радев
На печелившите гласували за ПБ Радев, честито!
(Германия не искаше да влиза в юрошит зоната, тогава я притиснаха, че няма да й позволят Обидинение на двете Германии, ако не приеме юрошитк.опейката, тогава немските икономисти създадоха критериите от Маастрихт, за да не може бедни държави като Гърция и бивша България да фалшифицират данните) Евростат призна и за Гърция след кризата, че е фалшифицирала данни за дефицит, инфлация, ценова нестабилност. Гърците още плачат за драхмата.
16:01 27.04.2026
73 Работещ бедняк
До коментар #67 от "Колите":А аз от вече 10 години не мога да си позволя кола. Всеки път си викам, ще събера някой лев и пак ще си купя и всеки път се спирам като си помисля какви разходи ще си отворя. Но откакто получих 1000 лв сметка за ток и изплатих сметки, колкото за една кола тази зима, вече стана невъзможно да заделям.
16:03 27.04.2026
75 Сиренцето в капана
До коментар #47 от "Еврокопейкa":Казаха ти хора от индустрията: не се надявай да ядеш сирене, ако е под 6-10 евро за килограм.
И гледай да не хванеш някоя промоция на свински врат, че там бият всички инжекции...
16:06 27.04.2026
77 Испанският сорт домати в големи вериги
Тази година тотално се изложиха с цитруси, моркови и др. Не можеш един нормален фреш да си направиш.
Слава Богу идва лято, отново ще пазаруваме по селата вкусни плодове и зеленчуци с минимум 50% печалба, като сложим и разходи бензин.
16:10 27.04.2026