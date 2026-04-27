Любослав Костов: Цените от лев към евро станаха едно към едно, масово хранителният сектор е в картел

"Има припокриване на цените от лев в евро и най-често това се прави в сферата на услугите - паркингите, фризьорските услуги и таксиметровите услуги. Тук трябваше да има мерки на държавата, които да изсветлят както ценообразуването на храните, така и да се види и как се ценоообразуват цените при услугите".

Това заяви пред News.bg главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

По думите му дори да се поддържа умерена инфлация, в нея се съдържат 1000 стоки и услуги. Има такива стоки, които поскъпват много, но има и такива, които не поскъпват толкова много, като черната и бяла техника, даде пример икономистът.

Според него хората трябва да разберат, че цените поскъпват и до ден днешен не е ясно на регулаторите и на държавата това поскъпване каква част е пазарно, заради еврото или заради войната в Иран.

"Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) трябваше като откриха картел, това производство да бъде докарано докрай. Масово хранителният сектор е в картелно положение. Потребителите нямат избор, защото хлябът да стане и 2, 3 или 5 евро, българинът пак ще си купува. Ролята на регулаторите е огромна и ние им даваме базата данни всеки месец. Зелена светлина има, но тя е много малка", посочи Костов.

Той уточни, че държавата може да функционира без бюджет до края на годината, но ще стане "много зле" за различните групи работещи.

"Ние вече сме се съгласили на компромис към управляващите, защото очевидно са некадърни да не могат да приемат бюджет, което ни отдалечава като инвестиционна активност и като политика по доходите. Това е последен картбланш и към новото Народно събрание, да се съберат и да приемат нов бюджет", каза Костов.

И предупреди - в противен случай протести.