Новини
България »
Всички градове »
Любослав Костов: Цените от лев към евро станаха едно към едно, масово хранителният сектор е в картел

27 Април, 2026 14:45 2 000 77

  • любослав костов-
  • цени-
  • лев-
  • евро-
  • хранителен сектор-
  • картел

Хората трябва да разберат, че цените поскъпват и до ден днешен не е ясно на регулаторите и на държавата това поскъпване каква част е пазарно, заради еврото или заради войната в Иран, коментира главният икономист на КНСБ

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Има припокриване на цените от лев в евро и най-често това се прави в сферата на услугите - паркингите, фризьорските услуги и таксиметровите услуги. Тук трябваше да има мерки на държавата, които да изсветлят както ценообразуването на храните, така и да се види и как се ценоообразуват цените при услугите".

Това заяви пред News.bg главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

По думите му дори да се поддържа умерена инфлация, в нея се съдържат 1000 стоки и услуги. Има такива стоки, които поскъпват много, но има и такива, които не поскъпват толкова много, като черната и бяла техника, даде пример икономистът.
Според него хората трябва да разберат, че цените поскъпват и до ден днешен не е ясно на регулаторите и на държавата това поскъпване каква част е пазарно, заради еврото или заради войната в Иран.

"Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) трябваше като откриха картел, това производство да бъде докарано докрай. Масово хранителният сектор е в картелно положение. Потребителите нямат избор, защото хлябът да стане и 2, 3 или 5 евро, българинът пак ще си купува. Ролята на регулаторите е огромна и ние им даваме базата данни всеки месец. Зелена светлина има, но тя е много малка", посочи Костов.

Той уточни, че държавата може да функционира без бюджет до края на годината, но ще стане "много зле" за различните групи работещи.

"Ние вече сме се съгласили на компромис към управляващите, защото очевидно са некадърни да не могат да приемат бюджет, което ни отдалечава като инвестиционна активност и като политика по доходите. Това е последен картбланш и към новото Народно събрание, да се съберат и да приемат нов бюджет", каза Костов.

И предупреди - в противен случай протести.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 99 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден в НРБ

    67 6 Отговор
    цените 1 към 1, парите 50% надолу. Добре е в клуба на богатите, ама нас май ни взеха да чистим масите след банкета

    Коментиран от #61

    14:49 27.04.2026

  • 2 Мдааа

    46 10 Отговор
    Домати в супермаркета 7 лв/кг. ЧеститУ!
    Бойко Еврото ви приветства в клуба на богатите!

    Коментиран от #16

    14:50 27.04.2026

  • 3 Не съм доволен

    47 5 Отговор
    Евро зоната ще ни довърши.

    14:50 27.04.2026

  • 4 Подобно

    25 1 Отговор
    на Германия, но поне немците го направиха доста плавно, за около 1-2г. Въпреки че, доста магазини, много дълго време държаха етикети кога е последнта актуализация на цената.

    14:51 27.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 честен ционист

    21 10 Отговор
    Така става като закачиш бананова република на силна валута. Инфлацията девалвира дори и мощна валута. Как ли тия от Еврозоната траят още Ганчо да товари европейста икономика с тази галопираща инфлация.

    14:52 27.04.2026

  • 7 Хасковски каунь

    45 6 Отговор
    Ето защо Радев ги отвя.
    Лъгаха, лъгаха народа и плащаха народни пари един арменец денонощно да е пред ТВ и да лъже.

    14:52 27.04.2026

  • 8 Евро центче-стотинка

    43 8 Отговор
    еврото ще ни вкара в Евразийския съюз. Благодаря на всички евро-атлантиди. Никой не можеше да убеди българина във вредата от европейския съюз, но вие успяхте. Хвала на ППЛГДБ

    14:52 27.04.2026

  • 9 Даа...

    8 27 Отговор
    Този е икономист, колкото нешка смешка е космонавт !
    Между другото, някой да му каже, че московията също води вероломна и пода война срещу Украйна и цяла Европа.

    14:53 27.04.2026

  • 10 УСА боклук

    30 3 Отговор
    Днес си купих маруля за 2 евро парчето. Такова нещо от десетки години не съм виждал - 4 лева за маруля. Та + шаци!

    14:54 27.04.2026

  • 11 А виждал ли си

    19 4 Отговор
    Германец как ,, реве" за Марката"!? Щото аз съм Виждал през далечната 2002-ра!

    14:55 27.04.2026

  • 12 кой мy дpeмe

    18 24 Отговор
    българите са нещастни олигофрени без грам мисъл и възпитание

    като си избраха другаря боташ да ги води
    сега със стиснати зьби и на празни стомаси ще си го изтърпят

    14:56 27.04.2026

  • 13 А ,, синдикатите" мощно

    25 2 Отговор
    Подкрепиха Кратун и бандата му за набутването ни ,, зоната нс здрача!

    14:58 27.04.2026

  • 14 Трол

    11 5 Отговор
    Не е от леврото.

    14:59 27.04.2026

  • 15 Референдум

    24 2 Отговор
    И да се чуе какво желаят българите , както се случи в Англия … Нали народът казва !

    14:59 27.04.2026

  • 16 1488

    21 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мдааа":

    "Домати в супермаркета 7 лв/кг. ЧеститУ!"

    много евтини думати бе
    тук на пазара са 7 евро килоту

    Коментиран от #64

    14:59 27.04.2026

  • 17 младежа

    35 1 Отговор
    Държавата първа започна с цената на личните документи , после Кмета на София каза -синя зона 2 евро .Всички се паникьосаха и едно подстригване стана 10-15 евро , от 10 лева . Ресторанта е лукс , тока също . Как ще направят така ,че всички да пазят курса 1,95583 ? Доматите са по 5-6 евро , никога не съм виждал подобна цена .Изобщо не вярвам , че ще се справят с цените .Как в Германия 50 евро са си 50 евро и имат покупателна способност , а в България същите 50 евро все едно са 50 лева .Стиснал съм се и харча само за най необходимото , аз в спекулата не участвам

    15:00 27.04.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    25 6 Отговор
    Ми то не е само в храните бе експерте! Вече се прехвърля към, услугите и към другите стоки!

    Просто откраднаха 50% от дохода на глъмавия българин!

    НО И ТИ МРЪСНИКО РЕВЕШЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕВРОТО!!!
    Но народа вмето да ви трича - търпи!

    15:00 27.04.2026

  • 19 Мислител

    23 10 Отговор
    Само Радев казваше че ни е рано за еврото …

    Коментиран от #33

    15:01 27.04.2026

  • 20 икономист

    24 7 Отговор
    България няма да има с това евро .Направо закривайте държавата .Народа не издържа .

    Коментиран от #46

    15:01 27.04.2026

  • 21 Те дори да разберат

    14 1 Отговор
    защо се покачват, няма да ги върнат на истинските цени.
    Разговорът е безмислен.

    15:03 27.04.2026

  • 22 народа

    26 6 Отговор
    Преди еврото , доматите бяха по 2.40 лева ,сега дори не са 2,40 евро , а са направо 6 евро .Имам стари брошури от търговсите вериги и виждам цените от преди няколко месеца , преди еврото . Разликите в цените са колосални , на места направо 4-5 пъти е повишена цената

    Коментиран от #42, #47

    15:04 27.04.2026

  • 23 ПешО

    22 1 Отговор
    профилактика на котела за отопление от 60 лева миналата година на 50 евро тази година.... от Ормузкия проход сигурно е ....

    15:05 27.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Слушайте Кристалина

    15 3 Отговор
    Тя каза, че преминаването към Еврото минало без сътресения.

    Коментиран от #31

    15:06 27.04.2026

  • 26 Цвете

    19 5 Отговор
    НАДУХА ГИ НАРОЧНО ПРЕДИ ИНФЛАЦИЯТА И ГОДИНА ПРЕДИ ДА ВЛЕЗЕ ЕВРОТО. ТЕ СА ВИНОВНИТЕ, ЛАКОМИЯТА НЯМА КРАЙ. НО ПРЕСНАТА СТОКА Е МАЛОТРАЙНА ,ДА ВИДИМ КАК ЩЕ ПОСТЪПЯТ? НИКОЙ НЯМА ДА СИ КУПИ МЕКИ КРАСТАВИЦИ И ПРОКИСНАЛИ ДОМАТИ.ОКО ДА ВИДИ ,РЪКА ДА ПИПНЕ .🙃👺👺

    15:07 27.04.2026

  • 27 Бойо е за затвор!

    21 3 Отговор
    Натика ни в евротинята без да се допита до нас.

    15:08 27.04.2026

  • 28 здраво мислещ

    19 3 Отговор
    Това и беше на държавта .Хората изкараха спестяванията , за да си платят големите сметки за ток .Сега през топлия сезон , ще има малко затишие и ако свалят цените добре , но ако не упеят , още есента можем да дърпаме шалтерана България окончателно .Не знам нормално семейство да издържи да плаща , толкова високи сметки , храна , гориво , данъци , такси и др.

    15:08 27.04.2026

  • 29 Боко

    14 5 Отговор
    евроооо ….мамиииииицата ви крадлива🤬

    15:08 27.04.2026

  • 30 Всяка нова промяна

    16 1 Отговор
    мотивира търгашите да търсят всякакви причини за поскъпване.
    Те и без промяна си търгашат, а какво остава с промяна.
    Няма спасение от човешката алчност.

    15:09 27.04.2026

  • 31 Кристалина ,т.е. Сталинка

    13 1 Отговор

    До коментар #25 от "Слушайте Кристалина":

    Пърди в едно гърне с евролъжците.

    15:11 27.04.2026

  • 32 Цвете

    10 6 Отговор
    И ЕДНО ДОПЪЛНЕНИЕ, СПЕЦИАЛНО В ГЕРМАНИЯ ПОЧТИ ВСИЧКО СЕ НАМАЛЯВА, КОГАТО НАСТЪПВАТ ПРАЗНИЦИ.ИМА И МНОГО ПРОМОЦИИ И СТОКИТЕ ВИНАГИ СА СВЕЖИ.ДА ЧУЯТ ПРОДАВАЧИ ,ПРЕКУПВАЧИ ЧЕ ТАКА НЯМА ДА Е КАРАТ ДЪЛГО. 👍🌹🇧🇬

    15:11 27.04.2026

  • 33 Е да де да!

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мислител":

    Ама преди ! Но сега какво мисли по въпроса?

    Коментиран от #44

    15:11 27.04.2026

  • 34 един

    9 6 Отговор
    И с евро и без евро ще станат едно към едно храните,даже може да станат две към едно,нали всички търсим на хляба мекото,трудната работа друг да я върши,е да де,ама баламите са на превършване!

    15:12 27.04.2026

  • 35 Е, как ще ги контролира,

    14 1 Отговор
    нали новите другари капиталисти разказваха приказки, че при капитализма пазарът сам се регулирал.

    15:12 27.04.2026

  • 36 Оруел

    17 5 Отговор
    Добре де , имахме правителство , което буквално насила ни натика в еврозоната .Това се оказа непоправима грешка . Тези хора няма ли да бъдат подведени под някаква наказателна отговорност .Те направо разрушиха държавата .България не беше готова за еврото , дори Европа призна , че момента на влизането дефиците не е бил до 3% каквото е изискването , а е бил 3,5 %

    15:12 27.04.2026

  • 37 Цвете

    4 5 Отговор
    НАДУХА ГИ НАРОЧНО ПРЕДИ ИНФЛАЦИЯТА И ГОДИНА ПРЕДИ ДА ВЛЕЗЕ ЕВРОТО. ТЕ СА ВИНОВНИТЕ, ЛАКОМИЯТА НЯМА КРАЙ. НО ПРЕСНАТА СТОКА Е МАЛОТРАЙНА ,ДА ВИДИМ КАК ЩЕ ПОСТЪПЯТ? НИКОЙ НЯМА ДА СИ КУПИ МЕКИ КРАСТАВИЦИ И ПРОКИСНАЛИ ДОМАТИ.ОКО ДА ВИДИ ,РЪКА ДА ПИПНЕ .🙃👺👺

    15:13 27.04.2026

  • 38 Къде е държавата 🤬

    14 0 Отговор
    Администрацията взима заплати за нищо, ние при частника, ако не си вършим работата и ни уволняват.КЗК, КЗП и БАБХ са организации, за масови уволнения и съкращения, с тях и без тях , е същото. Само взимат пари на данъкоплатците и не си вършат работата.

    15:13 27.04.2026

  • 39 водопадчо

    12 1 Отговор
    герб, дпс, бсп, итн, ппдб.... те тия катили ни натресоха еврото ... та сега сме в клуба на бгатите....

    15:13 27.04.2026

  • 40 Цървул

    12 4 Отговор
    Честито на любителите на еврото . Обедняхте двойно . Ще обеднявате още . И вие си го искате . Заплати - наполовина . Спестявания - наполовина . Кеф , цена няма .

    Коментиран от #65

    15:18 27.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Нормален

    6 7 Отговор

    До коментар #22 от "народа":

    Дали причината не е, че 2.40лв бяха август месец, а сега сме април? Навремето Бай Тошо по колко даваше доматиту март и април?

    Коментиран от #59

    15:20 27.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Смешник

    10 1 Отговор

    До коментар #33 от "Е да де да!":

    Сега и да върнем лева цените няма да паднат Късно е либе за китка

    15:22 27.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Нехис

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "икономист":

    Странно - как не издържа? Супермаркетите и заведенията са вечно пълни.
    Купуването на имоти за по 400 000 също продължава.
    Как не издържа, другарю?

    15:28 27.04.2026

  • 47 Еврокопейкa

    4 9 Отговор

    До коментар #22 от "народа":

    В много магазини има непрекъснато сменящи се промоции на различни стоки и всеки би могъл да се възползва от тях. Ето някои цени на 24.04.2026 петък:
    Св. месо бут без кост 1 кг - 2.75€ (5.38 лв)
    Сирене в кутия 1 кг - 5.42€ (10.60 лв)
    Банани 1 кг - 1.29€ (2.52 лв)
    Ябълки червени 1 кг - 0.79€ (1.55 лв)
    Краставици 1 кг - 1.39€ (2.72 лв)
    Зелен лук връзка - 0.49€ (0.96 лв)
    Хляб микс от семена 400 гр - 1.43€ (2.80 лв)
    Кренвирши 1 кг - 2.29€ (4.48 лв)
    Шунка 300 гр - 2.29€ (4.48 лв)
    Луканка 200 гр - 2.99€ (5.85 лв)
    Масло краве Монарх 250 гр - 2.49€ (4.87 лв)
    Кюфте на скара кълцано месо 1 бр - 0.49€ (0.96 лв)
    В понеделник ще има промоции на други различни продукти, в четвъртък и в петък - отново и т.н. и т.н.

    Коментиран от #51, #66, #75

    15:28 27.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Бай онзи

    10 1 Отговор
    Дааа,при нас в Кауфланд чери домати -11.99лв,червени и зелени чушки -11лв.,патладжан 9.90лв.,домат Рома 9.90лв.Всичко останало около 6-8 лв.Равняват левче-евро.Ако искаш яж,ако искаш гледай.Но май само ще гледаме.На пазара половината сергии покрити,не работят.Хората обикалят и гледат.Увяхнали марули,краставици,изгнили домати.Рядко някой купува нещо,но цени не се свалят.Хвърлят продукция ,но не свалят.Казват щете нещете ще купувате,гладен не се стои.Абе страшна държава,страшни управляващи( какво управляват никой не знае)

    15:29 27.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 СЛЕД КАТО НИЕ ХРАНИМ

    7 1 Отговор
    ПРОДАЖНИТЕ ПОЛИТИЦИ
    ИМАМЕ ПРАВО НА РЕФЕРЕНДУМ!

    15:32 27.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Евростат на сайт ЕС официално призна

    7 1 Отговор
    Територията грубо е нарушила критериите на Маастрихт, нарушавайки изисквания за дефицит, влязла е с 3.5%.
    Да е само дефицитът, а инфлацията, ценовата нестабилност, още два критерия са грубо нарушени, да си го кажем фалшифицирани. Не бяха билетчета за влак, болничен престой, рояли и милиарди минати през ББР, при много по-висок дефицит сме влезли. Имаме юридическо основание да искаме връщане към лЪв. Който беше умишлено обезценен след влизането юли 2020 в Юрошит чакалнята. На следващ ден някой даде заповед на борси, да повишат част на цени на храни с 30%, за да стигнем до СТО ПРОЦЕНТА повишение цени. Изкуствено оказваха натиск за цени на масло например на веригите, стигна ДЕСЕТ лева от 4.75, приеха ни в Юрошит отново цената се повиши до 9 лева. Референдум за връщане лЪв и автоматично намаляне на СПЕКУЛА с намаляване на БЮДЖЕТНИ ЗАПЛАТИ, което ще спре инфлацията. Увеличението на бюджетните заплати, от 2500 на 200 000 вдигна инфлация и създаде фалшива илюзия за богатство, 650 000 бюджетника. За 5 милиона българи е АД юрошитзоната. Трябва да има осъдени: ЛОБИТА, НСИ, БНБ, МСъвети, депутати, мнистри, лидери на партии БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ.
    Огромна ФАЛШИФИКАЦИЯ с жестоки години напред последствия, да си го кажем ГЕНОЦИД.

    15:35 27.04.2026

  • 58 Нехис

    2 4 Отговор

    До коментар #55 от "Еврокопейкa":

    Няма как да съм по-съгласен.

    15:35 27.04.2026

  • 59 Българин

    0 5 Отговор

    До коментар #42 от "Нормален":

    В показните магазини, доматитте април месец бяха 3,60.

    15:38 27.04.2026

  • 60 РумбуРак

    1 4 Отговор
    споко!ас ше въведа руплата!

    15:39 27.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 66 лева кило череши

    6 0 Отговор
    Спекулантите пощуряха.

    15:40 27.04.2026

  • 63 Мунчовци

    4 7 Отговор
    Гладуват те...От коли не можеш вече да пресечеш, не се слиза от колата. Една кола един човек... В магазините влизат с колите и пълнят багажниците с количките...а по кръчмите българина къса ризи нямали пари хммм

    15:41 27.04.2026

  • 64 за тебе

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "1488":

    0,79 лв.в кратунката

    15:41 27.04.2026

  • 65 ше изгариш

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Цървул":

    мирис слефец

    15:45 27.04.2026

  • 66 оня с коня

    0 5 Отговор

    До коментар #47 от "Еврокопейкa":

    пишеш ги тия цени на стоките,ама тъй и не се запитваш- КОМУ е нужно това Инфо?Ами всички го знаем,знае го и Главния Икономист от КНСБ - е И?А не ти ли е минавало през акъла че ако тоя Гл.Икономист от КНСБ НЕ ДЕМОНСТРИРА Активност и не пише подобни неща просто ще го съкратят и семейството му ще страда?Ами сещайте се за тия неща и не се хабете напразно - не е здравословно:)

    15:46 27.04.2026

  • 67 Колите

    3 1 Отговор
    650 000 бюджетника, от тях поне 300 000 са съсредоточени в София, при заплати от 700 до 36 000 лева, 6 0000 лв. годишно за костюмчета, купуват коли на цялото семейство, 3 -ма човека по 3 коли семейство. Тази е фалшивата илюзия за богатство. Плюс лобита нотариуси - безобразни такси, строителни лобита имотни балони, фармацевтични и петролни лобита. Ето ви още 100 000 по 3 коли, един милион и двеста хиляди коли на ЛОБИТА и семействата им. Освен в 4-ри големи града, другото е пустиня, без хора. Защото същите лобита ковяха законите на Територията. От същите лобита прощипяха в Гърция, цените се вдигнаха, заради българските спекуланти.

    Коментиран от #73

    15:50 27.04.2026

  • 68 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Много точно. Боко и Шишко не казаха че в клуба на богатите ще поемат разликата в цените. ППДБ са същите идиоти и сега се правят на ощипани а ние будалите плащаме на еврейските гадове от немските вериги.

    15:54 27.04.2026

  • 69 Въй

    1 0 Отговор
    И предупреди - в противен случай прости тести.

    15:58 27.04.2026

  • 70 Кой е изненадан?!?

    3 0 Отговор
    И има изненадани?
    Само тук беше казано един милион пъти в коментарите: ВСИЧКИ ЦЕНИ ЩЕ СЕ ЗАПАЗЯТ СЪЩИТЕ, НО ВЕЧЕ ЩЕ СА В ЕВРО...
    И армия от тролове бълваше огън и жупел и твърдеше, че това нямало да стане, че отвсякъде ще потекат мед и масло...
    Къде сте сега д0лни 7ролове?!?

    15:58 27.04.2026

  • 71 И в базара

    3 0 Отговор
    Забелязахте ли, че дори в обявите в базар бг, обикновените хора бързо качиха с 50, после със 100% цените?

    16:00 27.04.2026

  • 72 Представител на ПБ партия на Радев

    1 0 Отговор
    официално в ефир каза: Няма да слагаме таван на цени или въвеждаме Закон за Надценки, както е във Франция, Гърция, Испания, в много държави приели Юрошитко.пейката. Нещо повече, независимо че Евростат призна, че сме нарушили критерии от Маастрихт, ПБ обявиха, че НЯМА да ПРОВЕЖДАТ референдуми по меж. договори. Дори да сме влезли в нарушения на изисквания на тези Меж. Договори.
    На печелившите гласували за ПБ Радев, честито!
    (Германия не искаше да влиза в юрошит зоната, тогава я притиснаха, че няма да й позволят Обидинение на двете Германии, ако не приеме юрошитк.опейката, тогава немските икономисти създадоха критериите от Маастрихт, за да не може бедни държави като Гърция и бивша България да фалшифицират данните) Евростат призна и за Гърция след кризата, че е фалшифицирала данни за дефицит, инфлация, ценова нестабилност. Гърците още плачат за драхмата.

    16:01 27.04.2026

  • 73 Работещ бедняк

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "Колите":

    А аз от вече 10 години не мога да си позволя кола. Всеки път си викам, ще събера някой лев и пак ще си купя и всеки път се спирам като си помисля какви разходи ще си отворя. Но откакто получих 1000 лв сметка за ток и изплатих сметки, колкото за една кола тази зима, вече стана невъзможно да заделям.

    16:03 27.04.2026

  • 74 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Добро утро чичо пенчо

    16:06 27.04.2026

  • 75 Сиренцето в капана

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Еврокопейкa":

    Казаха ти хора от индустрията: не се надявай да ядеш сирене, ако е под 6-10 евро за килограм.
    И гледай да не хванеш някоя промоция на свински врат, че там бият всички инжекции...

    16:06 27.04.2026

  • 76 Хасан

    2 0 Отговор
    Компютърна диагностика на автомобила миналата година 20 лева сега 20 евро. Фризьор 15 лева сега 15 евро. Кафе от автомата: 70 стотинки сега 70 цента.

    16:10 27.04.2026

  • 77 Испанският сорт домати в големи вериги

    1 0 Отговор
    ставащ едва 50% за консумация е ДЕСЕТ ЛЕВА. А останалите, дори на клонка не стават за ядене, дори и черито са уникален дъх на риба, така е при всички евтини домати и гума, плюс вътрешност бяла, замразявани и отмразявани, плюс ги пръскат с нещо, за да узряват изкуствено, повечето плодове. Нито ябълките са ябълки, нито крушите, нито цитросите.
    Тази година тотално се изложиха с цитруси, моркови и др. Не можеш един нормален фреш да си направиш.
    Слава Богу идва лято, отново ще пазаруваме по селата вкусни плодове и зеленчуци с минимум 50% печалба, като сложим и разходи бензин.

    16:10 27.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол