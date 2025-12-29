Издирват 22-годишен в района на Витоша

Два спасителни екипа започнаха работа по сигнал за изчезнал 22-годишен мъж в района на планина Витоша.

Дейностите по издирването се провеждат след подаден сигнал и в координация със Столичната дирекция на Вътрешните работи. Екипите на "Търсене и Спасяване - България“ са на терен, като в операцията се използва и дрон за оглед на труднодостъпни райони.

Към момента се събира и анализира информация, като при промяна в обстановката и наличие на нови данни ще бъде предоставена допълнителна информация, уточни "Фокус".

"Търсене и Спасяване - България“ апелира гражданите, които разполагат с информация, свързана със случая, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.