Издирват 22-годишен в района на Витоша

Два спасителни екипа започнаха работа по сигнал за изчезнал 22-годишен мъж в района на планина Витоша.
Дейностите по издирването се провеждат след подаден сигнал и в координация със Столичната дирекция на Вътрешните работи. Екипите на "Търсене и Спасяване - България“ са на терен, като в операцията се използва и дрон за оглед на труднодостъпни райони.
Към момента се събира и анализира информация, като при промяна в обстановката и наличие на нови данни ще бъде предоставена допълнителна информация, уточни "Фокус".
"Търсене и Спасяване - България“ апелира гражданите, които разполагат с информация, свързана със случая, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.
1 Пецата
17:51 29.12.2025
2 Горски
18:02 29.12.2025
3 коментар
Трябмва им персонален гид за всеки да го води.
Както им казват за какво да протестират
18:09 29.12.2025
4 Температурите на Черни Връх за
-3С до -8С до -15С, ако се е загубил някъде по северните склонове може да са още по ниски!
Сега на Черни Връх -2С но студът се чувства като "windshield" -8, още веднъж
-2С като -8С
18:11 29.12.2025
5 Сила
18:14 29.12.2025
6 Витоша е безопасна
18:35 29.12.2025
7 клин
18:42 29.12.2025