Издирват 22-годишен в района на Витоша

Издирват 22-годишен в района на Витоша

29 Декември, 2025 17:39

Екипите на "Търсене и Спасяване - България“ са на терен, като в операцията се използва и дрон за оглед на труднодостъпни райони

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Два спасителни екипа започнаха работа по сигнал за изчезнал 22-годишен мъж в района на планина Витоша.

Дейностите по издирването се провеждат след подаден сигнал и в координация със Столичната дирекция на Вътрешните работи. Екипите на "Търсене и Спасяване - България“ са на терен, като в операцията се използва и дрон за оглед на труднодостъпни райони.

Към момента се събира и анализира информация, като при промяна в обстановката и наличие на нови данни ще бъде предоставена допълнителна информация, уточни "Фокус".

"Търсене и Спасяване - България“ апелира гражданите, които разполагат с информация, свързана със случая, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.


  • 1 Пецата

    3 5 Отговор
    Поредниа галфон се затрил по баирите разбираш ли аз си пиа ракиата и се кефа 🤣

    17:51 29.12.2025

  • 2 Горски

    6 3 Отговор
    Изчезнал в района на планина Витоша?! Другари, имате ли идея, че тоя район е с големина малко повече от 270 кв. км.? Все едно да кажете за летовници, че са изчезнали в района на българското Черноморие, нейде между Балчик и Синеморец. Като искате помощна информация от очевидци, барем ограничете района малко от малко, примерно в поднижието на Витоша откъм София, макар че и това значе да го дирят с месеци. Дано човекът е добре. Витоша е коварна планина. Уви, неопитните планинари често я бъркат с Витошка.

    18:02 29.12.2025

  • 3 коментар

    1 3 Отговор
    Скоро тези млади жълтопаветници ще почнат да се губят и в триъгълника на властта.
    Трябмва им персонален гид за всеки да го води.
    Както им казват за какво да протестират

    18:09 29.12.2025

  • 4 Температурите на Черни Връх за

    1 0 Отговор
    следващите 48/56 часа ще варират м/у
    -3С до -8С до -15С, ако се е загубил някъде по северните склонове може да са още по ниски!
    Сега на Черни Връх -2С но студът се чувства като "windshield" -8, още веднъж
    -2С като -8С

    18:11 29.12.2025

  • 5 Сила

    3 0 Отговор
    Ако е " командос " като онова момиче ще ги направи за смях ...пак !!!

    18:14 29.12.2025

  • 6 Витоша е безопасна

    0 0 Отговор
    Сега е модерно крачки. Едно голямо е 140 калории, 15 евро или 16 000 крачки. Ако е 4 промила едва ли ще качи 18 килограма. А едва ли и 35000 крачки. До компетенция е . Има заслони, хижи, какво ли не . Ще се намери жив и здрав. Може да е в топъл гьол минерален. На гости на някой виладжия . На 22 е като Тайсън. За 7 часа ще е в 40 км радиус. Логиката е от горе на долу да ходи.

    18:35 29.12.2025

  • 7 клин

    0 0 Отговор
    Аман от любители на чистия въздух!

    18:42 29.12.2025

