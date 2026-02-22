Вземете 50% отстъпка за хостинг от

На много места има лавинна опасност

22 Февруари, 2026 11:14, обновена 22 Февруари, 2026 10:16 532 2

През последното денонощие не е имало инциденти с туристи

Снимка: БГНЕС
БТА БТА

На много места все още има лавинна опасност, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст.

Температурите са отрицателни, облачно или мъгливо е, а на места има слаб вятър.

През последното денонощие не е имало инциденти с туристи.

В планините днес ще бъде облачно със снеговалежи, но постепенно ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятърът от север-северозапад. По планинските проходи все още ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.


  • 1 Затова

    2 0 Отговор
    Ходете по жени, а не по лавини! Мацето ако се свлече върху вас, кучета издирвачи няма да ви требат! Коняк - може!

    10:19 22.02.2026

  • 2 кой му дреме

    3 0 Отговор
    най вече във варна, морската градина
    внимавайте и бъдете здрави !

    10:19 22.02.2026

