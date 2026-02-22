На много места има лавинна опасност

На много места все още има лавинна опасност, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст.

Температурите са отрицателни, облачно или мъгливо е, а на места има слаб вятър.

През последното денонощие не е имало инциденти с туристи.

В планините днес ще бъде облачно със снеговалежи, но постепенно ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятърът от север-северозапад. По планинските проходи все още ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.