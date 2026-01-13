Хора без сметка в банката ще превалутират само с лична карта до 5 хил. евро ВИДЕО

Неклиенти ще превалутират само с лична карта до 5 хил. евро. Предприети са действия за опростяване и уеднаквяване на правилата за банките. Близо 50% от левовете в обращение са изтеглени от БНБ.
Координационният център към Механизма за еврото представи актуални данни след въвеждането на еврото на брифинг в Министерски съвет. Председателят на Координационния център за еврото Владимир Иванов обяви, че от тази сутрин има един подаден сигнал за проблеми в Плевен.
Той обяви, че за всяка една област в страната са организирани координационните центрове.
Може да се подават всякакви сигнали, заяви Иванов.
По думите му има специфични сигнали за малките населени места.
В периода 1-5 януари Комисията за защита на потребителите е извършила 4000 проверки, издала е 275 административно-наказателни преписки, 70 наказателни постановления и е сключила 100 споразумения. Наложените санкции засега са с минимален размер, защото това са първи нарушения, посочи още Иванов.
Процентът на наложените санкции при проверките, свързани с въвеждането на еврото у нас, ни дава повод да предположим, че нещата се развиват добре, т.е. не се стига до масови нарушения, заяви изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Христо Марков.
"Няма проблеми при разплащането с банкови карти, снабдете се с необходимите банкноти и монети в евро, не чакайте последния момент. Всеки търговец може да си ги набави от търговските банки. Няма основания за паника, до 30 юни могат да се обменят левове в евро, а в БНБ безсрочно. "Български пощи" ще обменя безплатно в същия срок в населените места без клонове на банки, до 1000 лева на ден за 1 лице, до 10 000 лева след предварителна заявка", подчерта председателят на центъра Владимир Иванов.
И съобщи, че 48,3% от паричната маса на левовете вече е събрана в БНБ.
"След 20 януари ще имаме добре заредено обращение в еврови банкноти. За периода 5-9 февруари в "Български пощи" са осъществени над 22 000 операции на стойност 29,5 млн. В Софийска област са най-много - 11,3 млн. лева", допълни Иванов.
Във връзка със сигналите за повишение на цените в ученическите столове, председателят на центъра отбеляза, че са започнали проверки в цялата страна. "В София са проверени 5 училища, при които е установено обоснован ръст на цените. След проверките доставчиците са върнали цените на нивата отпреди Нова година", каза Иванов.
По думите му потребителската кошница от началото на годината възлиза на около 52 евро. "Имаме малък ръст при кашкавала, всичко друго е почти равна линия. При плодовете и зеленчуците се наблюдава сезонно предлагане. Няма нито един фактор, който да обоснове нарастване на цените на стоките или свръхдефицит. За да хукнат цените нагоре, трябва да има кардинална промяна на икономическата ситуация," посочи още той.
В отговор на въпрос на NOVA за проблемите около разплащанията и обмяната на левове и евро, главният директор на управление „Емисионно“ в БНБ Георги Чанев подчерта, че до 31 януари разплащанията могат да се извършват както в лева, така и в евро, както и с банкови карти, а след 1 февруари официалното платежно средство ще бъде единствено еврото. Той напомни, че законът не допуска търговците да отказват приемане на законно платежно средство, като е предвидена и възможност при липса на ресто в евро то да бъде връщано в лева в преходния период.
По отношение на контрола и сигналите за неправомерни практики при обмяната, Чанев обясни, че БНБ е действала още в първите дни като регулатор, за да уеднакви практиките в банките. Сред проблемите, които вече са изчистени, са изискването на допълнителни декларации за произход на средства, различното третиране на клиенти на конкретна банка и граждани, които не са такива, както и неяснотите около таксите. „Всичко това вече е уеднаквено и приведено в съответствие с правилата“, подчерта той.
Категоричен беше и отговорът по темата за таксите при обмяна на дребни монети и банкноти. По думите на Чанев, такси не се събират и не следва да се събират, независимо дали става въпрос за банкноти или монети и дали са сортирани или не. От БНБ отправят единствено препоръка към гражданите, ако имат възможност, да носят предварително сортирани средства, за да се улесни процесът, но това не е условие и не може да бъде основание за допълнителни такси или отказ на обслужване.
Писането на различни послания върху банкнотите се класифицира като умишлено повреждане, което прави тези пари невалидни и неприемливи за всякакви финансови транзакции, предупреждават отново от БНБ.
Българската народна банка и Европейската централна банка са категорични - според регулаторната рамка, банкноти, които са повредени умишлено, не подлежат на замяна.
Председателят на ДКСБТ разкри, че след 5 януари са извършени 80 проверки на паркинги: "В тях е установено повишаване на цените при част от търговците, чакат се обяснения. Проверени са и редица лаборатории за медицински изследвания, като при 4 от тях е установен ръст на цените. На 3 ще бъдат образувани административно-наказателни производства".
От до 5 до 11 януари НАП е извършила 1401 проверки. Проверени са 247 хранителни магазина, 531 фризьорски салона, 3 хотела, 141 паркинга, 201 фитнес центъра, 94 образователни центъра и заведения за обществено хранене. Установени са 116 нарушения, образувани са 28 АНП, 12 наказателни постановления са издадени. За споменатия период БАБХ е извършила 158 проверки, отпавени са 15 предприсания, образувани са 6 АНП, съобщи още Владимир Иванов.
По думите му за същия период КЗП е извършила 136 проверки по Закона за въвеждане на еврото и са съставени 17 преписки. Издадени са 12 наказателни постановления и са сключени 35 споразумения.
Относно дейността по опазване на обществения ред - в Кюстендил, Монтана, Разград, Стара Загора и Шумен МВР е установила фалшиви евробанкноти.
Това е втори отчет на центъра, който за пръв път представи пред журналисти резултатите от дейността си на 6 януари. Тогава Иванов обяви, че нарушения са констатирани при около 7 на сто от всички обекти, проверени във връзка с въвеждането на единната европейска валута у нас.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да питам
Коментиран от #6
11:32 13.01.2026
2 честен ционист
11:34 13.01.2026
3 Чекмеджебанк
11:35 13.01.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #18, #21
11:36 13.01.2026
5 Забелязъл
Коментиран от #10
11:36 13.01.2026
6 Урко зона
До коментар #1 от "да питам":В украински гривни може, но таксите са високи.
Коментиран от #8, #11
11:36 13.01.2026
7 Хахаха
11:38 13.01.2026
8 А с венецуелски Боливар и ?
До коментар #6 от "Урко зона":Ама требе си поръчам ТиР..
Коментиран от #19
11:41 13.01.2026
9 Уф ,тия са склонни на отстъпки, Слухтят.
11:41 13.01.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Забелязъл":Може да си з...ъл, но не ти е лесно да си Т.Ъ.П.❗
Каква сметка трябва да си прави човек ,
когато цената е ИЗПИСАНА на етикета🤔‼️
11:42 13.01.2026
11 да питам
До коментар #6 от "Урко зона":Ако ги обърнеш в милиционерски гривни , там нема такса ... Безплатно е .. 🤭😁
Коментиран от #14
11:44 13.01.2026
12 Дрътия Софианец
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ти твоите си ги вложил в чинии , у 17-те ресторанта , а ?
11:46 13.01.2026
13 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
11:46 13.01.2026
15 Даниел Немитов
11:46 13.01.2026
16 На чейндж бюрото
11:46 13.01.2026
17 Учуден
11:46 13.01.2026
18 мдаааа
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Да напомня на руzкоговорящите , че 95 % от зарплатите в България се превеждат по банков път ...
Коментиран от #23
11:48 13.01.2026
19 Превалутиране на боклуци
До коментар #8 от "А с венецуелски Боливар и ?":Клошарска количка си поръчай, евроджендърска, в розово.
11:49 13.01.2026
20 Отново да питам автора
Коментиран от #30
11:50 13.01.2026
21 Лекс
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Къде точно в Закона за въвеждане на еврото е записано, че неклиенти на банките ще могат да превалутират само с лична карта до 5 хил. евро.! Това е лъжа и противоречие и нарушение на Закона. В закона такова ограничение не е предвидено, и то е незаконосъобразно.
11:51 13.01.2026
22 да питам
До коментар #14 от "Превалутиране на фасадата":А ако превалутирането беше в рубли , немаше да е фасада , нали ? Айде , че ми омръзна от Ошанки ..
Коментиран от #25
11:51 13.01.2026
23 Под 70 процента реално
До коментар #18 от "мдаааа":Който работи на заплата в бг е от работещите бедни, най-великото постижение на тиквеното управление.
Коментиран от #33
11:52 13.01.2026
24 Хе-хе
Коментиран от #27
11:53 13.01.2026
26 БеГемот
11:55 13.01.2026
28 Шаран БГ
11:58 13.01.2026
29 За Русь ,
До коментар #25 от "МВФ":Усрусь .
Коментиран от #41
11:59 13.01.2026
30 фиткифакти
До коментар #20 от "Отново да питам автора":Чукча писатель, чукча не читатель😅
11:59 13.01.2026
31 Ганьо
11:59 13.01.2026
32 Совхозбанк
12:03 13.01.2026
33 мдаааа
До коментар #23 от "Под 70 процента реално":А ти работиш за слава , а ... Или си ДДС-ар ..
Коментиран от #39
12:03 13.01.2026
34 604
12:12 13.01.2026
35 Не искаме карти.
Референдум за запазване на Кеш.
Искаме правото на Избор.
Не може да забранявате в държавни институции като КАТ, НАП, Паспортни заплащане в Кеш.
Равносилно на Диктатура.
Вие от ВС сте незаконни, след Решение на КС, че 46% са изборните нарушения в проверени секции.
Вместо касиране на изборите и свикване на ВНС от граждански лица,
вие изнасилихте незаконно Конституцията.
Нарекохте българският народ в ефир стадо.
Коментиран от #38
12:14 13.01.2026
36 Грешка не ВС, а МС.
Удобно се криете зад собственото си Беззаконие и Безнаказаност,
която сте си я писали вие с фалшифицираните избори, мъртви души, купен бюджетен вот 650 000, корпоративен вот, тихичко, подло, отново без Референдум.
Добре че беше Стоян Панчев, та не направихте прагът на 5000 лв..
12:19 13.01.2026
37 Страхил
Коментиран от #40
12:20 13.01.2026
38 Като
До коментар #35 от "Не искаме карти.":платиш КЕШ, ще те ошмулят още 6-7 лв. за превод на сумата.
12:22 13.01.2026
39 ФоФФ
До коментар #33 от "мдаааа":Не гледай в чуждите панички, много е цървулско и просташко. Гледай си собствените мизерии.
12:25 13.01.2026
40 РМД
До коментар #37 от "Страхил":97-а им се размина, но този път няма.
12:27 13.01.2026
41 Радиоактивна зона
До коментар #29 от "За Русь ,":200 милиарда, с лихвите. Ще ви оберат до шушка, въпреки че и сега сте голтаци и цървули.
Коментиран от #46
12:30 13.01.2026
42 Банките
12:39 13.01.2026
43 КОФТИ ЗА МЕН СРОКА
12:41 13.01.2026
44 За сега тържествувайте
12:41 13.01.2026
45 ха ха ха
12:42 13.01.2026
46 Еди цървул съм.
До коментар #41 от "Радиоактивна зона":Но вече това което съм вкарал си го изкарвам. Малко по малко. А той е дълго. ПИСАХ И ПАК ПИША. БАНКЕРИТЕ БОГАТИ А НА НАРОДА ОГРАБЕН ОТ ПАРИ ЗА ЧЕРНИ ДНИ. ТАКСИ ТАКСИ А ПЕНСИЙКАТА МИКРОСКОПИЧНА.
12:46 13.01.2026
47 мур3илките в кома
12:47 13.01.2026
48 Левон Хампарцуцян
за тях няма краен срок! :))
12:49 13.01.2026
49 ТЪРГАШИ!
На 12.01. В една търговска банка нямаше наличност в банкомата и от 2-3 дни, нямаше и в самият клон, не даваха да се тегли евро, само можеше да се внесе по личната сметка, разбира се за да може да се изтеглт от банкомат и да се удътжат такси за това! Като същата банка от 01.01. 2026 е променила лимитите за теглене от АТМ!
Преди няколко дни в същата банка имаше ограничение до 1000 ЛЕВА обмяна на левове, отново не можахме да обменим! При внасяне на 9000 лева се попълни и декларация за произход на средствата, което принципно не е проблем, защото съм клиент на банката и дори и при тях пише точно откъде са преведени парите, напшълно законно и от заплата!
Също така не можело с пълномощно в което е изрично упоменато, че са възможни всички видове действия в дадената банка, включително попълване на всички видове деклараиции, включително и изрично упоменато декларациия за произход на средствата!
Друга банка имаше такси за превалутиране на парите в банковите сметки, уш случайно!
В друга изчезнаха по 50-60-70 лева от сметките...
ВВ друга банка обмяна само до 5000 ЛЕВА, а управителя на банката съветваше всички да си вкарват лева в банкомата и да си ги изтеглят от там, нищо, че има такси за това и то не малки!
Абсолютно безаконие цари! 2026 година, легално безаконие!
На хората им поисва да чакат по 6-7 пъти и повече по банките, и да се редят на опашки!
И си вкарват парите
12:50 13.01.2026
51 Евроатлантидски пунти-мари
12:55 13.01.2026