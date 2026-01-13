Хора без сметка в банката ще превалутират само с лична карта до 5 хил. евро ВИДЕО

Неклиенти ще превалутират само с лична карта до 5 хил. евро. Предприети са действия за опростяване и уеднаквяване на правилата за банките. Близо 50% от левовете в обращение са изтеглени от БНБ.

Координационният център към Механизма за еврото представи актуални данни след въвеждането на еврото на брифинг в Министерски съвет. Председателят на Координационния център за еврото Владимир Иванов обяви, че от тази сутрин има един подаден сигнал за проблеми в Плевен.

Той обяви, че за всяка една област в страната са организирани координационните центрове.

Може да се подават всякакви сигнали, заяви Иванов.

По думите му има специфични сигнали за малките населени места.

В периода 1-5 януари Комисията за защита на потребителите е извършила 4000 проверки, издала е 275 административно-наказателни преписки, 70 наказателни постановления и е сключила 100 споразумения. Наложените санкции засега са с минимален размер, защото това са първи нарушения, посочи още Иванов.

Процентът на наложените санкции при проверките, свързани с въвеждането на еврото у нас, ни дава повод да предположим, че нещата се развиват добре, т.е. не се стига до масови нарушения, заяви изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Христо Марков.

"Няма проблеми при разплащането с банкови карти, снабдете се с необходимите банкноти и монети в евро, не чакайте последния момент. Всеки търговец може да си ги набави от търговските банки. Няма основания за паника, до 30 юни могат да се обменят левове в евро, а в БНБ безсрочно. "Български пощи" ще обменя безплатно в същия срок в населените места без клонове на банки, до 1000 лева на ден за 1 лице, до 10 000 лева след предварителна заявка", подчерта председателят на центъра Владимир Иванов.

И съобщи, че 48,3% от паричната маса на левовете вече е събрана в БНБ.

"След 20 януари ще имаме добре заредено обращение в еврови банкноти. За периода 5-9 февруари в "Български пощи" са осъществени над 22 000 операции на стойност 29,5 млн. В Софийска област са най-много - 11,3 млн. лева", допълни Иванов.

Във връзка със сигналите за повишение на цените в ученическите столове, председателят на центъра отбеляза, че са започнали проверки в цялата страна. "В София са проверени 5 училища, при които е установено обоснован ръст на цените. След проверките доставчиците са върнали цените на нивата отпреди Нова година", каза Иванов.

По думите му потребителската кошница от началото на годината възлиза на около 52 евро. "Имаме малък ръст при кашкавала, всичко друго е почти равна линия. При плодовете и зеленчуците се наблюдава сезонно предлагане. Няма нито един фактор, който да обоснове нарастване на цените на стоките или свръхдефицит. За да хукнат цените нагоре, трябва да има кардинална промяна на икономическата ситуация," посочи още той.

В отговор на въпрос на NOVA за проблемите около разплащанията и обмяната на левове и евро, главният директор на управление „Емисионно“ в БНБ Георги Чанев подчерта, че до 31 януари разплащанията могат да се извършват както в лева, така и в евро, както и с банкови карти, а след 1 февруари официалното платежно средство ще бъде единствено еврото. Той напомни, че законът не допуска търговците да отказват приемане на законно платежно средство, като е предвидена и възможност при липса на ресто в евро то да бъде връщано в лева в преходния период.

По отношение на контрола и сигналите за неправомерни практики при обмяната, Чанев обясни, че БНБ е действала още в първите дни като регулатор, за да уеднакви практиките в банките. Сред проблемите, които вече са изчистени, са изискването на допълнителни декларации за произход на средства, различното третиране на клиенти на конкретна банка и граждани, които не са такива, както и неяснотите около таксите. „Всичко това вече е уеднаквено и приведено в съответствие с правилата“, подчерта той.

Категоричен беше и отговорът по темата за таксите при обмяна на дребни монети и банкноти. По думите на Чанев, такси не се събират и не следва да се събират, независимо дали става въпрос за банкноти или монети и дали са сортирани или не. От БНБ отправят единствено препоръка към гражданите, ако имат възможност, да носят предварително сортирани средства, за да се улесни процесът, но това не е условие и не може да бъде основание за допълнителни такси или отказ на обслужване.

Писането на различни послания върху банкнотите се класифицира като умишлено повреждане, което прави тези пари невалидни и неприемливи за всякакви финансови транзакции, предупреждават отново от БНБ.

Българската народна банка и Европейската централна банка са категорични - според регулаторната рамка, банкноти, които са повредени умишлено, не подлежат на замяна.

Председателят на ДКСБТ разкри, че след 5 януари са извършени 80 проверки на паркинги: "В тях е установено повишаване на цените при част от търговците, чакат се обяснения. Проверени са и редица лаборатории за медицински изследвания, като при 4 от тях е установен ръст на цените. На 3 ще бъдат образувани административно-наказателни производства".

От до 5 до 11 януари НАП е извършила 1401 проверки. Проверени са 247 хранителни магазина, 531 фризьорски салона, 3 хотела, 141 паркинга, 201 фитнес центъра, 94 образователни центъра и заведения за обществено хранене. Установени са 116 нарушения, образувани са 28 АНП, 12 наказателни постановления са издадени. За споменатия период БАБХ е извършила 158 проверки, отпавени са 15 предприсания, образувани са 6 АНП, съобщи още Владимир Иванов.

По думите му за същия период КЗП е извършила 136 проверки по Закона за въвеждане на еврото и са съставени 17 преписки. Издадени са 12 наказателни постановления и са сключени 35 споразумения.

Относно дейността по опазване на обществения ред - в Кюстендил, Монтана, Разград, Стара Загора и Шумен МВР е установила фалшиви евробанкноти.

Това е втори отчет на центъра, който за пръв път представи пред журналисти резултатите от дейността си на 6 януари. Тогава Иванов обяви, че нарушения са констатирани при около 7 на сто от всички обекти, проверени във връзка с въвеждането на единната европейска валута у нас.