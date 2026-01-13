Новини
Наложените санкции засега са с минимален размер, защото това са първи нарушения

Хора без сметка в банката ще превалутират само с лична карта до 5 хил. евро ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неклиенти ще превалутират само с лична карта до 5 хил. евро. Предприети са действия за опростяване и уеднаквяване на правилата за банките. Близо 50% от левовете в обращение са изтеглени от БНБ.

Координационният център към Механизма за еврото представи актуални данни след въвеждането на еврото на брифинг в Министерски съвет. Председателят на Координационния център за еврото Владимир Иванов обяви, че от тази сутрин има един подаден сигнал за проблеми в Плевен.

Той обяви, че за всяка една област в страната са организирани координационните центрове.

Може да се подават всякакви сигнали, заяви Иванов.

По думите му има специфични сигнали за малките населени места.

В периода 1-5 януари Комисията за защита на потребителите е извършила 4000 проверки, издала е 275 административно-наказателни преписки, 70 наказателни постановления и е сключила 100 споразумения. Наложените санкции засега са с минимален размер, защото това са първи нарушения, посочи още Иванов.

Процентът на наложените санкции при проверките, свързани с въвеждането на еврото у нас, ни дава повод да предположим, че нещата се развиват добре, т.е. не се стига до масови нарушения, заяви изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Христо Марков.

"Няма проблеми при разплащането с банкови карти, снабдете се с необходимите банкноти и монети в евро, не чакайте последния момент. Всеки търговец може да си ги набави от търговските банки. Няма основания за паника, до 30 юни могат да се обменят левове в евро, а в БНБ безсрочно. "Български пощи" ще обменя безплатно в същия срок в населените места без клонове на банки, до 1000 лева на ден за 1 лице, до 10 000 лева след предварителна заявка", подчерта председателят на центъра Владимир Иванов.

И съобщи, че 48,3% от паричната маса на левовете вече е събрана в БНБ.

"След 20 януари ще имаме добре заредено обращение в еврови банкноти. За периода 5-9 февруари в "Български пощи" са осъществени над 22 000 операции на стойност 29,5 млн. В Софийска област са най-много - 11,3 млн. лева", допълни Иванов.

Във връзка със сигналите за повишение на цените в ученическите столове, председателят на центъра отбеляза, че са започнали проверки в цялата страна. "В София са проверени 5 училища, при които е установено обоснован ръст на цените. След проверките доставчиците са върнали цените на нивата отпреди Нова година", каза Иванов.

По думите му потребителската кошница от началото на годината възлиза на около 52 евро. "Имаме малък ръст при кашкавала, всичко друго е почти равна линия. При плодовете и зеленчуците се наблюдава сезонно предлагане. Няма нито един фактор, който да обоснове нарастване на цените на стоките или свръхдефицит. За да хукнат цените нагоре, трябва да има кардинална промяна на икономическата ситуация," посочи още той.

В отговор на въпрос на NOVA за проблемите около разплащанията и обмяната на левове и евро, главният директор на управление „Емисионно“ в БНБ Георги Чанев подчерта, че до 31 януари разплащанията могат да се извършват както в лева, така и в евро, както и с банкови карти, а след 1 февруари официалното платежно средство ще бъде единствено еврото. Той напомни, че законът не допуска търговците да отказват приемане на законно платежно средство, като е предвидена и възможност при липса на ресто в евро то да бъде връщано в лева в преходния период.

По отношение на контрола и сигналите за неправомерни практики при обмяната, Чанев обясни, че БНБ е действала още в първите дни като регулатор, за да уеднакви практиките в банките. Сред проблемите, които вече са изчистени, са изискването на допълнителни декларации за произход на средства, различното третиране на клиенти на конкретна банка и граждани, които не са такива, както и неяснотите около таксите. „Всичко това вече е уеднаквено и приведено в съответствие с правилата“, подчерта той.

Категоричен беше и отговорът по темата за таксите при обмяна на дребни монети и банкноти. По думите на Чанев, такси не се събират и не следва да се събират, независимо дали става въпрос за банкноти или монети и дали са сортирани или не. От БНБ отправят единствено препоръка към гражданите, ако имат възможност, да носят предварително сортирани средства, за да се улесни процесът, но това не е условие и не може да бъде основание за допълнителни такси или отказ на обслужване.

Писането на различни послания върху банкнотите се класифицира като умишлено повреждане, което прави тези пари невалидни и неприемливи за всякакви финансови транзакции, предупреждават отново от БНБ.

Българската народна банка и Европейската централна банка са категорични - според регулаторната рамка, банкноти, които са повредени умишлено, не подлежат на замяна.

Председателят на ДКСБТ разкри, че след 5 януари са извършени 80 проверки на паркинги: "В тях е установено повишаване на цените при част от търговците, чакат се обяснения. Проверени са и редица лаборатории за медицински изследвания, като при 4 от тях е установен ръст на цените. На 3 ще бъдат образувани административно-наказателни производства".

От до 5 до 11 януари НАП е извършила 1401 проверки. Проверени са 247 хранителни магазина, 531 фризьорски салона, 3 хотела, 141 паркинга, 201 фитнес центъра, 94 образователни центъра и заведения за обществено хранене. Установени са 116 нарушения, образувани са 28 АНП, 12 наказателни постановления са издадени. За споменатия период БАБХ е извършила 158 проверки, отпавени са 15 предприсания, образувани са 6 АНП, съобщи още Владимир Иванов.

По думите му за същия период КЗП е извършила 136 проверки по Закона за въвеждане на еврото и са съставени 17 преписки. Издадени са 12 наказателни постановления и са сключени 35 споразумения.

Относно дейността по опазване на обществения ред - в Кюстендил, Монтана, Разград, Стара Загора и Шумен МВР е установила фалшиви евробанкноти.

Това е втори отчет на центъра, който за пръв път представи пред журналисти резултатите от дейността си на 6 януари. Тогава Иванов обяви, че нарушения са констатирани при около 7 на сто от всички обекти, проверени във връзка с въвеждането на единната европейска валута у нас.


  • 1 да питам

    12 14 Отговор
    В рубли , може ли ?

    Коментиран от #6

    11:32 13.01.2026

  • 2 честен ционист

    12 28 Отговор
    Всеки с над 5хил EUR кеш и лична карта е вътрешен терорист.

    11:34 13.01.2026

  • 3 Чекмеджебанк

    24 3 Отговор
    Значи милионерите трябва да ходят всеки ден до банката, години наред. Също както се крадеше от магистралите. Подставено лице, кеш на каса и в чували за боклук.

    11:35 13.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    25 6 Отговор
    Само 10 процента от българите имат пари в банката.

    Коментиран от #12, #18, #21

    11:36 13.01.2026

  • 5 Забелязъл

    3 25 Отговор
    Копейките ги лъжат в магазините.Ненмогст да си направят сметката с новите пари.

    Коментиран от #10

    11:36 13.01.2026

  • 6 Урко зона

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "да питам":

    В украински гривни може, но таксите са високи.

    Коментиран от #8, #11

    11:36 13.01.2026

  • 7 Хахаха

    8 2 Отговор
    Бооооц.....!!!

    11:38 13.01.2026

  • 8 А с венецуелски Боливар и ?

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Урко зона":

    Ама требе си поръчам ТиР..

    Коментиран от #19

    11:41 13.01.2026

  • 9 Уф ,тия са склонни на отстъпки, Слухтят.

    18 1 Отговор
    За 1000 лева искаха предварителна заявка. После се видя че е противозаконно.

    11:41 13.01.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "Забелязъл":

    Може да си з...ъл, но не ти е лесно да си Т.Ъ.П.❗
    Каква сметка трябва да си прави човек ,
    когато цената е ИЗПИСАНА на етикета🤔‼️

    11:42 13.01.2026

  • 11 да питам

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Урко зона":

    Ако ги обърнеш в милиционерски гривни , там нема такса ... Безплатно е .. 🤭😁

    Коментиран от #14

    11:44 13.01.2026

  • 12 Дрътия Софианец

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ти твоите си ги вложил в чинии , у 17-те ресторанта , а ?

    11:46 13.01.2026

  • 13 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    18 7 Отговор
    А кога ще уведимите хората, че Брюксел ни задължава до краяна годината да въвъдем дигитална идентичност и след това дигитално евро?!

    11:46 13.01.2026

  • 15 Даниел Немитов

    12 2 Отговор
    Малей!?! Еми това всичкото дето е по дюшеците сега как ще се превалутира?

    11:46 13.01.2026

  • 16 На чейндж бюрото

    24 5 Отговор
    не искаха лична карта! Откъде накъде ще задължавате българите да Ви предоставят лична карта? Вие какво сте по-различни от чейндж бюрото? Освен това, обръщението е задължително, а искането на лична карта нарушава закона и правата на българите. Българи, пазарувайте си с левове, а те са длъжни да ви ги обръщат в евро. Не на измамната бандитска държава управлявана от бандитски банки!

    11:46 13.01.2026

  • 17 Учуден

    13 5 Отговор
    Шиши магнита, как ще превалутира?

    11:46 13.01.2026

  • 18 мдаааа

    8 17 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Да напомня на руzкоговорящите , че 95 % от зарплатите в България се превеждат по банков път ...

    Коментиран от #23

    11:48 13.01.2026

  • 19 Превалутиране на боклуци

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "А с венецуелски Боливар и ?":

    Клошарска количка си поръчай, евроджендърска, в розово.

    11:49 13.01.2026

  • 20 Отново да питам автора

    13 1 Отговор
    Четете ли статиите, които публикувате - "За периода 5-9 февруари в "Български пощи" са осъществени над 22 000 операции"

    Коментиран от #30

    11:50 13.01.2026

  • 21 Лекс

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Къде точно в Закона за въвеждане на еврото е записано, че неклиенти на банките ще могат да превалутират само с лична карта до 5 хил. евро.! Това е лъжа и противоречие и нарушение на Закона. В закона такова ограничение не е предвидено, и то е незаконосъобразно.

    11:51 13.01.2026

  • 22 да питам

    4 10 Отговор

    До коментар #14 от "Превалутиране на фасадата":

    А ако превалутирането беше в рубли , немаше да е фасада , нали ? Айде , че ми омръзна от Ошанки ..

    Коментиран от #25

    11:51 13.01.2026

  • 23 Под 70 процента реално

    17 3 Отговор

    До коментар #18 от "мдаааа":

    Който работи на заплата в бг е от работещите бедни, най-великото постижение на тиквеното управление.

    Коментиран от #33

    11:52 13.01.2026

  • 24 Хе-хе

    7 15 Отговор
    Първом един хубав бой пред гишето да си признаят откъде имат толкова пари в бидони, каци и юргани! Аман от измамници! Няма заплата, няма пенсия, няма наеми, няма рента, няма осигуровки, води се безработно и телк, и изведнъж ще ми се изтъпани в банката с 5000 лева и три бидона монети...!?

    Коментиран от #27

    11:53 13.01.2026

  • 26 БеГемот

    17 3 Отговор
    Е как с лична карта като от ДСК искат да. им попълнили цял въпросник и да си изкажеш и майчиното мляко...за какво събират тая информация ...от къде на къде...

    11:55 13.01.2026

  • 28 Шаран БГ

    5 3 Отговор
    Краднах у трамваю 50 кинта чисто български. Мое ли да ги превалирам БЕЗ лична карта ?

    11:58 13.01.2026

  • 29 За Русь ,

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "МВФ":

    Усрусь .

    Коментиран от #41

    11:59 13.01.2026

  • 30 фиткифакти

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Отново да питам автора":

    Чукча писатель, чукча не читатель😅

    11:59 13.01.2026

  • 31 Ганьо

    9 3 Отговор
    " европеец" ? Питай кога ! Иначе цяла делегация седнала на дълга маса да му обяснява ,че права няма , само задължения !

    11:59 13.01.2026

  • 32 Совхозбанк

    2 1 Отговор
    Аз смених три Камаза пълни с левове,юани,виетнамски донгове и рубли.

    12:03 13.01.2026

  • 33 мдаааа

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Под 70 процента реално":

    А ти работиш за слава , а ... Или си ДДС-ар ..

    Коментиран от #39

    12:03 13.01.2026

  • 34 604

    2 1 Отговор
    начукахъ ли ви го , А? всичко в банката яжте .!.

    12:12 13.01.2026

  • 35 Не искаме карти.

    13 4 Отговор
    Кешът е свобода.
    Референдум за запазване на Кеш.
    Искаме правото на Избор.
    Не може да забранявате в държавни институции като КАТ, НАП, Паспортни заплащане в Кеш.
    Равносилно на Диктатура.
    Вие от ВС сте незаконни, след Решение на КС, че 46% са изборните нарушения в проверени секции.
    Вместо касиране на изборите и свикване на ВНС от граждански лица,
    вие изнасилихте незаконно Конституцията.
    Нарекохте българският народ в ефир стадо.

    Коментиран от #38

    12:14 13.01.2026

  • 36 Грешка не ВС, а МС.

    5 0 Отговор
    И кога ще отпадне мракобесният Закон, че колективни органи не носят Наказателна Отговорност?
    Удобно се криете зад собственото си Беззаконие и Безнаказаност,
    която сте си я писали вие с фалшифицираните избори, мъртви души, купен бюджетен вот 650 000, корпоративен вот, тихичко, подло, отново без Референдум.
    Добре че беше Стоян Панчев, та не направихте прагът на 5000 лв..

    12:19 13.01.2026

  • 37 Страхил

    2 0 Отговор
    Що ли ми се струва, че някой пак ще яде дървото

    Коментиран от #40

    12:20 13.01.2026

  • 38 Като

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Не искаме карти.":

    платиш КЕШ, ще те ошмулят още 6-7 лв. за превод на сумата.

    12:22 13.01.2026

  • 39 ФоФФ

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "мдаааа":

    Не гледай в чуждите панички, много е цървулско и просташко. Гледай си собствените мизерии.

    12:25 13.01.2026

  • 40 РМД

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Страхил":

    97-а им се размина, но този път няма.

    12:27 13.01.2026

  • 41 Радиоактивна зона

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "За Русь ,":

    200 милиарда, с лихвите. Ще ви оберат до шушка, въпреки че и сега сте голтаци и цървули.

    Коментиран от #46

    12:30 13.01.2026

  • 42 Банките

    2 0 Отговор
    ще работят с Ганьовите пари , затова искат чрез банкова сметка , а той ще зяпа мухите !

    12:39 13.01.2026

  • 43 КОФТИ ЗА МЕН СРОКА

    1 0 Отговор
    НЕМА ДА МИ СТИГНЕ. КАК ЩЕ СЕ УПРАВЯМ НЕ ЗНАЯ. СЪВЕТ МОЛЯ. МНОГО СА ЕВРАТА МИ. Аз съм един намагнитен.

    12:41 13.01.2026

  • 44 За сега тържествувайте

    1 0 Отговор
    Как ми е познато това "Петилетката в съкратени срокове", което същите пропагандисти сега прилагат за тъпото им евро, "За месец да убием лева".

    12:41 13.01.2026

  • 45 ха ха ха

    2 1 Отговор
    Кой е тоя дето има 5000 евро, а няма сметка в банка. Или са ор мурфавите или са от ДДС мафиотите.

    12:42 13.01.2026

  • 46 Еди цървул съм.

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Радиоактивна зона":

    Но вече това което съм вкарал си го изкарвам. Малко по малко. А той е дълго. ПИСАХ И ПАК ПИША. БАНКЕРИТЕ БОГАТИ А НА НАРОДА ОГРАБЕН ОТ ПАРИ ЗА ЧЕРНИ ДНИ. ТАКСИ ТАКСИ А ПЕНСИЙКАТА МИКРОСКОПИЧНА.

    12:46 13.01.2026

  • 47 мур3илките в кома

    0 0 Отговор
    Още газ пикаят. Ще препълнят хранилищата

    12:47 13.01.2026

  • 48 Левон Хампарцуцян

    0 0 Отговор
    Който си има левчета от НРБ и от Царско време--да ги носи за обмяна,
    за тях няма краен срок! :))

    12:49 13.01.2026

  • 49 ТЪРГАШИ!

    1 0 Отговор
    Чак сега ли се разбраха? На 13 януари. Мисля, че беше нормално преди да започне годината!
    На 12.01. В една търговска банка нямаше наличност в банкомата и от 2-3 дни, нямаше и в самият клон, не даваха да се тегли евро, само можеше да се внесе по личната сметка, разбира се за да може да се изтеглт от банкомат и да се удътжат такси за това! Като същата банка от 01.01. 2026 е променила лимитите за теглене от АТМ!
    Преди няколко дни в същата банка имаше ограничение до 1000 ЛЕВА обмяна на левове, отново не можахме да обменим! При внасяне на 9000 лева се попълни и декларация за произход на средствата, което принципно не е проблем, защото съм клиент на банката и дори и при тях пише точно откъде са преведени парите, напшълно законно и от заплата!
    Също така не можело с пълномощно в което е изрично упоменато, че са възможни всички видове действия в дадената банка, включително попълване на всички видове деклараиции, включително и изрично упоменато декларациия за произход на средствата!
    Друга банка имаше такси за превалутиране на парите в банковите сметки, уш случайно!
    В друга изчезнаха по 50-60-70 лева от сметките...
    ВВ друга банка обмяна само до 5000 ЛЕВА, а управителя на банката съветваше всички да си вкарват лева в банкомата и да си ги изтеглят от там, нищо, че има такси за това и то не малки!
    Абсолютно безаконие цари! 2026 година, легално безаконие!
    На хората им поисва да чакат по 6-7 пъти и повече по банките, и да се редят на опашки!
    И си вкарват парите

    12:50 13.01.2026

  • 51 Евроатлантидски пунти-мари

    0 0 Отговор
    А досега как беше, бе лъжци?!

    12:55 13.01.2026

