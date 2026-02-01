Новини
Богдан Милчев: МВР събира глоби от около 100 млн. лв. и те се използват за черна каса
  Тема: Войната на пътя

1 Февруари, 2026 09:22

1 Февруари, 2026 09:22 1 721 23

Вместо улицата да диктува на слаби политици, наказателната репресия е върху шофьорите

Богдан Милчев: МВР събира глоби от около 100 млн. лв. и те се използват за черна каса - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вместо улиците да диктува на слабите и гузни политици се изражда в посока, която се превръща в една наказателна репресия върху шофьорите. Когато политиците са слаби и гузни, използват неформални лидери, които да ни водят в грешна посока - за всяко едно нещо е виновен шофьорът. Това заяви председателят на Института за пътна безопасност Богдан Милчев пред БНТ.

По думите му протестът край Телиш е показателен, че когато цялото общество вижда, че има необезопасен път и той не се пренася към АПИ, а говорим за политиците, за държавата, за шофьора и за всичко друго, че щяла да се промени системата. Много е важно да се каже, че в България се създава уникален феномен, посочи Милчев, цитиран от news.bg.

Според него няма нито един активен шофьор, който да е санкциониран.

Богдан Милчев разкритикува, че парите от Фонда за пътна безопасност не отива за ремонт на критичната инфраструктура. 90% от парите от фонда отиват за ведомствени нужди на МВР. МВР събира глоби от около 100 млн. лв. и те се използват за черна каса, изтъкна председателят на Института за пътна безопасност.

Богдан Милчев разкритикува и кмета на София Васил Терзиев като "популист" заради това, че не се вземат мерки в пътната безопасност. Терзиев пое ангажимент да намали с 10% травматичността от катастрофи в София, но не изпълни нито едно от обещанията си, коментира още той.

"Г-н Терзиев не е подходящ за поста си и няма диалогичност да общува с институциите си. Той е в конфликт и с МВР, и с АПИ, и с всички. Има една тема, по която не можеш да бъдеш в конфликт за всички. Реално един кмет, основната задача му е да гарантира сигурността на града", добави Богдан Милчев.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    28 11 Отговор
    Мафията в Брюксел крепи Бойко Борисов и Шиши.В 16 часа в НДК зала 3 основаваме движение Булекзит.

    09:24 01.02.2026

  • 2 Свободен

    27 6 Отговор
    Защо сме обречени хора като този умен мъж да са извън властта, а разни съединители да ни управляват?!

    09:27 01.02.2026

  • 3 Ку-ку

    6 29 Отговор
    Хайде поредният, който явно иска да се хареса на Радев и да бъде поканен в екипа му.....🤣🤣🤣

    09:27 01.02.2026

  • 4 Трябваше някой да го каже

    39 3 Отговор
    Пътищата леш, куките само дебнатв грастите с камери.

    Оправете пътищата боклуци!

    09:27 01.02.2026

  • 5 Шопо

    40 2 Отговор
    МВР е организирана престъпна група

    Коментиран от #23

    09:29 01.02.2026

  • 6 Тити на Кака

    6 18 Отговор
    ...Вместо улиците да диктува на слабите и гузни политици се изражда в посока, която се превръща в една наказателна репресия върху шофьорите. Когато политиците са слаби и гузни, използват неформални лидери, които да ни водят в грешна посока - за всяко едно нещо е виновен шофьорът...

    Кой му изряза мозъка на това изделие-председател? Този малоумник може да бъде единствено председател на съюза на безмозъчниците, кой го е набутал в ИПБ?

    Коментиран от #19

    09:30 01.02.2026

  • 7 Тома

    32 0 Отговор
    Едно време тиквата вкара в МВР всички рекетьори от СИК и ВИС

    09:31 01.02.2026

  • 8 КАТ аванта

    16 3 Отговор
    Този откри топлата вода, печели фиш😉

    09:32 01.02.2026

  • 9 ТОЙ

    10 13 Отговор
    Ти какъв боклк си, като беше в МВР ти беше добре, а сега лаеш.

    Коментиран от #22

    09:32 01.02.2026

  • 10 Да,бе

    16 0 Отговор
    МВР има задължението да налага административни наказания за неподдържани пътища и да разследва престъпления по ни в същата насока,но гарван гарвани око не вади...И АПИ и МВР подлежат на съдебно преследване за бездействие по безопасността на пътната инфраструктура.

    09:36 01.02.2026

  • 11 Най накрая

    21 4 Отговор
    един честен мъж да каже истината.МВР е КОЧИНА!!!!

    09:37 01.02.2026

  • 12 палицай в криза

    21 0 Отговор
    искаме още по големи заплати

    09:39 01.02.2026

  • 13 факт

    15 0 Отговор
    По пътищата само се кърпи. Старите коларски пътища с хилядите кривини и завои са асфалтирани, но не и изправени и разширени.

    09:40 01.02.2026

  • 14 Да Не

    13 1 Отговор
    Добър ден,на високо ниво се краде от народа!!!

    09:43 01.02.2026

  • 15 Дориана

    11 0 Отговор
    Точно заради това народа излезе срещу коалиция Магнитски . Нищо добро не може да се очаква от Борисов и Пеевски, които са създатели и носители на корупцията и мафията. Те причиняват пълзяща диктатура и черните каси са само един от елементите на корупционните им сделки. Времето им свърши , затова започнаха да обикалят медиите чрез техните патерици Нидал Алгафари и Валерия Велева да сипят в ефир злоба и безсилие срещу опонентите си заради техния политически провал и падение, което ги очаква.

    09:50 01.02.2026

  • 16 С пари от глоби

    8 0 Отговор
    Милиционерите си купуват играчки-коли а дебилите събират капачки за детски линейки.

    09:55 01.02.2026

  • 17 Гост

    5 0 Отговор
    Даже малко ми се струват. Това е, може би, след "удръжката" на сем. пеефски

    09:59 01.02.2026

  • 18 Гост

    6 0 Отговор
    Полицаите карат доста скъп, за редови полицай, автомобил. Най-обичат емките

    10:00 01.02.2026

  • 19 Абсолютно

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тити на Кака":

    си прав, ама може би са му присадили изкуствен интелект, щото естествения, та било той и най-слабия трудно би сътворил този буламач. От друга страна е напълно готов за политиката - те почти всички политици така приказват. Особено подходящо би било да е някакъв сътрудник, или секретар, може би говорител на Боко - прекрасен тандем би се получил.

    10:05 01.02.2026

  • 20 Статистика

    2 0 Отговор
    От когато въведоха със закон тайното филмиране ,дебнене и всякакъв вид камери тип " Биг Брадър " се увеличиха доходите в много милиони на тази каса . Увеличиха смъртността и ранените по пътищата ако говорим за КАТ-НАП. Цялото това постоянно следене и дебнене натовари както физически ,така и психически водачите по време на шофиране . погледа е в километража а не на пътя и на останалите знаци освен тези кръглите с ограниченията . Приложения в телефони за скорост пищят постоянно и вниманието ти е там . Таблети на таблото на автомобила -също. Каквато и да е причината всъщност резултата е Факт , а за това въвеждащият закони с оправданието ,че е за доброто на обществото трябва да е пред Темида . За жалост няма съден за убийствени резултати вследствие на прокаран закон на база " така е в чужбина " въпреки че не е отчел изобщо състояние и реалности по пътищата на страната в която огромна част е с ограничения и места капани за парите на хората. На всичко отгоре и черни каси най-вероятно на този който е прокарал закона за собствена облага. В кой бранш не е така щом става въпрос за парите Ви или за бъркане в общата каца . Никога няма да стигат парите с такива 240 народни самоизбранници и докато някой от тях не си понесе сериозно последствията. Не оставака - затвор и имущество на целия му род заради убитите и ранените хора.

    10:05 01.02.2026

  • 21 Този го обзела шизофренията

    4 0 Отговор
    От една стара обвинява АПИ И МВР (което е абсолютно правилно) а от друга страна критикува Кмета Терзиев за това , че не работи с тях. Как да работиш с хора неграмотни , арогантни и безумно алчни???Бивш началник на КАТ София , бил е един от статуквото, и то на много висока позиция, сега се прави на загрижен и рони крокодилски сълзи.

    10:07 01.02.2026

  • 22 И какъв

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "ТОЙ":

    искаш да бъде? Тя и работата му е била такава, като приказките несвързани т.е. никаква - вземал е едни пари, ама не е приказвал толкова за да не му личи простотията.

    10:12 01.02.2026

  • 23 Простият

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Ще те коригирам: пред "организирана....- си пропуснал да напишеш "много голяма.... итн

    10:18 01.02.2026

