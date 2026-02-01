Богдан Милчев: МВР събира глоби от около 100 млн. лв. и те се използват за черна каса

Вместо улиците да диктува на слабите и гузни политици се изражда в посока, която се превръща в една наказателна репресия върху шофьорите. Когато политиците са слаби и гузни, използват неформални лидери, които да ни водят в грешна посока - за всяко едно нещо е виновен шофьорът. Това заяви председателят на Института за пътна безопасност Богдан Милчев пред БНТ.

По думите му протестът край Телиш е показателен, че когато цялото общество вижда, че има необезопасен път и той не се пренася към АПИ, а говорим за политиците, за държавата, за шофьора и за всичко друго, че щяла да се промени системата. Много е важно да се каже, че в България се създава уникален феномен, посочи Милчев, цитиран от news.bg.

Според него няма нито един активен шофьор, който да е санкциониран.

Богдан Милчев разкритикува, че парите от Фонда за пътна безопасност не отива за ремонт на критичната инфраструктура. 90% от парите от фонда отиват за ведомствени нужди на МВР. МВР събира глоби от около 100 млн. лв. и те се използват за черна каса, изтъкна председателят на Института за пътна безопасност.

Богдан Милчев разкритикува и кмета на София Васил Терзиев като "популист" заради това, че не се вземат мерки в пътната безопасност. Терзиев пое ангажимент да намали с 10% травматичността от катастрофи в София, но не изпълни нито едно от обещанията си, коментира още той.

"Г-н Терзиев не е подходящ за поста си и няма диалогичност да общува с институциите си. Той е в конфликт и с МВР, и с АПИ, и с всички. Има една тема, по която не можеш да бъдеш в конфликт за всички. Реално един кмет, основната задача му е да гарантира сигурността на града", добави Богдан Милчев.