Новини
България »
Всички градове »
Бойко Борисов: INSAIT е известен в цял свят и носи огромен престиж за страната ни

Бойко Борисов: INSAIT е известен в цял свят и носи огромен престиж за страната ни

7 Февруари, 2026 13:17 2 553 93

  • бойко борисов-
  • томислав дончев-
  • insait-
  • цял свят-
  • престиж-
  • българия

"При срещите ми с нашите европейски и световни партньори също виждам, че те много добре са запознати с INSAIT и ме питат за него, което само може да ни кара да се гордеем като българи", коментира още лидерът на ГЕРБ

Бойко Борисов: INSAIT е известен в цял свят и носи огромен престиж за страната ни - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"С Томислав Дончев посетихме Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии - INSAIT". Това публикува лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на страницата си във фейсбук, предават от БТА. Той и вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка са разговаряли с основателя на института проф. Мартин Вечев и с изпълнителния директор инж. Борислав Петров.

"INSAIT беше създаден с постановление на Министерски съвет през април 2021 г., докато бях премиер, а сега резултатите показват, че към днешна дата институтът не просто изпълнява, a далеч надхвърля целите, с които беше създаден", пише Борисов.

"Днес INSAIT е известен в цял свят и носи огромен престиж за страната ни. Едни от най-големите български и световни компании също го подкрепят", отбелязва лидерът на ГЕРБ. "При срещите ми с нашите европейски и световни партньори също виждам, че те много добре са запознати с INSAIT и ме питат за него, което само може да ни кара да се гордеем като българи", коментира още Бойко Борисов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 49 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    13 126 Отговор
    Велик българин, голям държавник и политик от световна класа. Поклон до земи.

    Коментиран от #15, #22, #24, #31, #38, #39, #62, #83, #87

    13:19 07.02.2026

  • 2 Браво

    9 118 Отговор
    С вас сме г-н премиер.

    Коментиран от #11, #42

    13:19 07.02.2026

  • 3 обективен

    100 6 Отговор
    Двама от тези на снимката са за по сто години самота , защото убиха държавата и народа !!

    13:19 07.02.2026

  • 4 Майна

    77 3 Отговор
    Тръмп прати Пат Фалън на 26 януари
    Фалън " обясни" на Бою, че знаят за каналите!
    И че тази няма да я бъде!
    Новият шериф е против сатанизма!
    Бою чисти..
    Щото..се страхува от ..изчистването му.ю

    13:20 07.02.2026

  • 5 пеев

    9 100 Отговор
    НАЙ ДОБРИЯ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИК.

    13:20 07.02.2026

  • 6 марио мари докога ще ни

    70 1 Отговор
    сервираш глупости

    13:21 07.02.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    8 99 Отговор
    На Бойко трябва да му издигнем огромен паметник пред НДК, на мястото на петокрилия... Строителят на съвременна България.

    Коментиран от #21, #33

    13:21 07.02.2026

  • 8 Майна

    46 2 Отговор
    Путин и Тръмп
    Ще почистят и Европа от сатанизма!
    Всички в управлението бяха, ..скоро ще са..,хм

    13:22 07.02.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    7 90 Отговор
    Бойко възкреси България от пепелищата на комунизма и я постави точно в сърцето на Европа.

    Коментиран от #13, #35

    13:23 07.02.2026

  • 10 Дориана

    78 8 Отговор
    Борисов да не се прави на интересен и интелигентен , а да освободи България от мафиотското , си корумпирано управление. Няма място повече в Парламента и политиката.

    13:23 07.02.2026

  • 11 поредния заблуден

    51 2 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    мирянин на тиквата
    дет го хвали

    13:23 07.02.2026

  • 12 На 16 април 2021 г

    49 1 Отговор
    45-ят парламент гласува оставката на правителството на ББ, ведно с министър председателя ББ

    13:23 07.02.2026

  • 13 Бай Дончо

    58 2 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Сменяй дилъра Данко. С тоя ще ядеш боя някъде и ще си скъсаш чорапогащите.

    13:24 07.02.2026

  • 14 Кабакрадев

    50 0 Отговор
    Виж,на челни позиции по брой на кме...тове от ГЕПИ-милио---нери може,и по строителство на комплекси в Пловдив ,от същите далаве...раджии...но за изкуствен интелект,прочел една книга..ВИНЕТУ......това идва в повече,и е смешно.

    13:26 07.02.2026

  • 15 Мурка

    28 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    ПОКЛАНЯМ СЕ ----ПРЕД ИНГИЛИЗКИЯ КАТО ГО ЧЕТЕ ПРИ ЦВЕТАНКА

    13:26 07.02.2026

  • 16 Питайте дончевия паляк

    52 0 Отговор
    Дончев да каже къде са милионите за електронно правителство, които той управляваше. Пак са намислили тия двамата шопара нещо да краднат. Това е силата на гробарите, крадненето. И мъжки и женски отпадъци се справят отлично с присвояването.

    13:26 07.02.2026

  • 17 Гост

    37 1 Отговор
    И на какъв език са разговарял? Герберите имам предвид???

    13:26 07.02.2026

  • 18 Последния Софиянец

    22 1 Отговор
    Ама Тръмп го закри.

    13:26 07.02.2026

  • 19 Майна

    16 4 Отговор
    Бою ще слуша Тръмп
    Щото иначе да не стане манекен на райета
    Радев, служителят на дълбоките да си пробва раиран

    13:27 07.02.2026

  • 20 Даа...

    39 3 Отговор
    Каква ирония на съдбата.
    Спомняте ли времената когато бойко и слаФчо ходеха надуто с едни черни, кожени шлифери, сякаш са хванали господ за ... шлифера.
    На такива като сачева и се подгъваха краката като ги видеха.
    Единия искаше да го запомнят като Сроителя на България, който 3 Папи са го галили по главата, а другия искаше да остарее като катедрала.
    А каква стана тя - ще останат в истрията като скъпо платени kyчkи на най мразения и отвратителен човек в новата ни история, делян пеевски !
    Единия ще го запомнят като предателя на България, обслужвал най-много терориста Путлер, а другия ще остарее като селски цъpвyл!

    13:28 07.02.2026

  • 21 Б Машалов

    34 1 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    ТАКА Е ДАНКО ----ЩЕ ГО КРЪСТИМ :ПАМЕТНИКА НА ЛЪЖЕЦА

    13:28 07.02.2026

  • 22 Кабакрадев

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Ами нас къде оставяш,н не сме ли от световна класа дала...вераджии,които за 2,3 мандата ката кме...тове от ГЕПИ,станахме най-големите инвеститори в недвижими имоти,другарю Гър...невски.

    13:29 07.02.2026

  • 23 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    31 5 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.

    13:29 07.02.2026

  • 24 Дориана

    31 6 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Не си наред с главата, щом величаеш мафията, олигархията, корупцията полицейщината, рекетите ,политическите затворници, чиито създатели и проводници са Борисов и Пеевски, срещу които народа излезе на революция. Трябва ти психиатър.

    Коментиран от #55, #58, #61, #63, #64, #67

    13:29 07.02.2026

  • 25 Сатана Z

    26 3 Отговор
    Притеснително е,че ГЕРБ и Борисов са продуктово позиционирани в частен start-up като са налели 170 милиона лева пари на българските данъкоплатци в облачни услуги в някакви хипотетично Остап Бендерово предпритие

    13:30 07.02.2026

  • 26 Баце

    24 1 Отговор
    INSAT ли питахте кога да се присъедини БГ към Еврозоната. Как не се сетихте досега бе кратуни да се опровдаете с AI. Боко земе да преведе абревиатурата INSAT на английски или хамерикански. Смешници.

    13:31 07.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Да, даа

    23 0 Отговор
    Кризисен Пи Ар!

    Коментиран от #34

    13:32 07.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Данко Гърнето

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Да живее Меси Тиква..та от Бан.кя,по-богат професионален футболист от истинския Меси.-.........

    13:33 07.02.2026

  • 32 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    33 1 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите Ново начало !
    За 11 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Продължават с ремонтите на ремонтите, на ремонтите и захранване на строителната мафия.
    Продължават с наглите си кражби, като тази с АЕЦ-а, който се готви да купи земя на 1000 пъти, ХИЛЯДА ПЪТИ по висика цена от пазарната.
    Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
    Не събират от Ковачки 650 млн., тръгнали по фризьорки и автомонтьори.
    Загубиха 400 млн. € европари, за да не приемат един антикорупционен закон.
    Посрамиха България пред ЕС с нареждането на страната ни до световните диктатори в частното ООН на Тръмп.
    Готвиха и нов грабеж, нов заем от 21 млрд.

    13:34 07.02.2026

  • 33 1111

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    С формата на ГОЛЯМА ОРАНЖЕВА 🎃. 🤭

    13:34 07.02.2026

  • 34 определено

    25 2 Отговор

    До коментар #29 от "Да, даа":

    При това толкова кризисен, че за първи път от години Борисов се е появил с костюм, а не с дънки, в които обожава да си държи ръцете и да се разхожда като бабаит. Струва ми се обаче, че този кризисен пиар не е свързан само с предстоящите избори, нещо друго предстои да види бял свят.

    Коментиран от #36

    13:35 07.02.2026

  • 35 Петър

    25 1 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Стига си писал глупости за престъпника Борисов

    Коментиран от #48

    13:37 07.02.2026

  • 36 Бою

    13 0 Отговор

    До коментар #34 от "определено":

    Разбра, че Тръмп е против свободния пазар на ":лондонсити"
    Бою разбра ,че Тръмп е за политикономика
    Бою разбра, че бъдещето на националните политики
    Бою се ОБЛЕЧЕ!
    Браво, Тръмп!

    13:39 07.02.2026

  • 37 дедо Герчо

    17 0 Отговор
    И ЗА ПОРТИЕР НЕ СТАВАШ,ПРОСТАК ОТ ЕВРОПЕЙСКА И СВЕТОВНА КЛАСА...ХЪХЪХЪ...

    13:43 07.02.2026

  • 38 Бойко Българоубиец

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    А така олигави ми го хубаво целия, матриалче 😉😘😏

    13:44 07.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 гост

    14 0 Отговор
    В института да вземат да ти чипират изкуствен интелект, че естествения отдавна е дал фира, ако го е имало изобщо!

    13:45 07.02.2026

  • 41 Майна

    12 0 Отговор
    Важните неща са скрити в малките
    Виждате ръката на Тръмп
    Той заяви ,че ще подкрепи национални партии и политики/ не Брюксел, лондосити
    Ето го-;Бойко!
    Ха.., да се смееш ли, да плачеш ли..
    Радостното е, че няма да допуснат Брюксел да ни ..унищожи- Путин и Тръмп са съюзници!

    13:45 07.02.2026

  • 42 Исторически парк

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    С него ще сте в белене след 2 месеца 😈

    13:45 07.02.2026

  • 43 Скрий седай път на младите дето ги събир

    8 0 Отговор
    А донлев най безцеремонно го прескочи.изяде му хляба
    Тръгвай и не се обръщай

    13:47 07.02.2026

  • 44 зъб

    18 0 Отговор
    ИНДИАНЕЦА и пишещата машина....боже колко мъка

    13:47 07.02.2026

  • 45 Маро

    13 0 Отговор
    Много добре го изографиса, началника ти БорисоФ
    Евалата, опеле зиганско!

    13:49 07.02.2026

  • 46 Ами

    19 0 Отговор
    Когато нямаш естествен интелект е нормално
    да се обръщаш за помощ към изкувствен :)

    13:50 07.02.2026

  • 47 37.51т

    8 0 Отговор
    Някой знае л и нещо за тези световни партнерс...

    13:50 07.02.2026

  • 48 Най-точното

    9 0 Отговор

    До коментар #35 от "Петър":

    Определение,което има за Баце и дан..чо Ени.чара.

    13:53 07.02.2026

  • 49 Македонка

    8 0 Отговор
    Бат Бойко, къде ти е кръглата шапчица на главата?

    14:05 07.02.2026

  • 50 Какво

    11 0 Отговор
    разбира един Толуп 🎃 (пожарникар) от INSAIT ?

    14:06 07.02.2026

  • 51 Цвете

    8 0 Отговор
    ДА СВЕТА СЕ ГОРДЕЕ С РАБОТЕЩИ АКТИВНО ХОРА, НО НЕ И С КРАДЦИ И МАФИОТИ. ОТ ЛЮБЕЗНОСТ И ВЪЗПИТАНИЕ ТЕ ПОЗДРАВЯВАТ.🙄🤔😂

    14:08 07.02.2026

  • 52 Цвете

    6 0 Отговор
    ДА СВЕТА СЕ ГОРДЕЕ С РАБОТЕЩИ АКТИВНО ХОРА, НО НЕ И С КРАДЦИ И МАФИОТИ. ОТ ЛЮБЕЗНОСТ И ВЪЗПИТАНИЕ ТЕ ПОЗДРАВЯВАТ.🙄🤔😂

    14:11 07.02.2026

  • 53 Майна

    10 0 Отговор
    Ха ха ха ха..Заливам се от смях..
    Не мога да се ..
    Днес, събота , Бою демонстрира подкрепа на българско производство!!!!
    Ха ха ха
    Политиката на Хамилтън- която е срещу лондонсити
    Политика, която ясно обяви Тръмп!
    Разбирате ли?
    В събота..
    Даже манекен!
    Ха ха ха...
    Е , не не не ..
    Но, радвайте се, сериозно
    България ще я има!

    14:12 07.02.2026

  • 54 Какви

    9 0 Отговор
    са тези разкрачените селяндури , снимали се пред надписа ?

    14:14 07.02.2026

  • 55 Неподписан

    8 1 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    Тиквата е уред,преди това затворник в чешки затвор...

    Коментиран от #57

    14:15 07.02.2026

  • 56 Малко спомени

    5 2 Отговор
    Угодничеството пред синагогата е характерно за "комунистическите управници". Те се изреждат на ритуал да засвидетелстват васалитета си.

    Публикувано в сайта на "Шалом

    Боко с кипа (религиозна еврейска шапка) в Израел

    Моята истинска родина се нарича Израел.

    Бойко Борисов - женен за еврейка



    Цветелина Бориславова (НДСВ) – еврейка, изпълнителен директор на “Си банк”, съпруга на Бойко Борисов.

    Баба й, еврейка от Одрин, приема християнството и от Цецилия се прекръства на Цветелина.

    Коментиран от #60

    14:16 07.02.2026

  • 57 Има

    5 0 Отговор

    До коментар #55 от "Неподписан":

    и гастрол в Угария !

    14:16 07.02.2026

  • 58 Неподписан

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    А Шопара на 19 годишна възраст и само със средно образование(без никакъв дори житейски опит) го направиха директор на най-голямото пристанище в Република България,баща му е бивш началник на ДАНС а майка му знаете коя е...

    14:18 07.02.2026

  • 59 Бай Данчо

    8 1 Отговор
    Е защо са се наредили като биткаджий тези бре ?

    14:18 07.02.2026

  • 60 Майна

    9 0 Отговор

    До коментар #56 от "Малко спомени":

    Да..
    Сега се бори за кожата си
    Тръмп удари по масата- видно е какво преображение виждаме.., метаморфоза..
    Тепърва ще има..цирк.
    Това ще бъде мъчителен за тях цирк, убийственюю

    14:19 07.02.2026

  • 61 Неподписан

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    Ядат само техни хора,деца и внуци или такива на техни приятели,каста...

    14:20 07.02.2026

  • 62 Хасковски каунь

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Данко,
    ирония ли е това? Иначе ТОЙ е политик от Космическо-Вселенско качество

    14:22 07.02.2026

  • 63 Неподписан

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    Всички останали като мен и теб сме предмет на следене с подслушване и се опитват да ограбят на всички нива,или предстои които не са в полезрението им...

    14:23 07.02.2026

  • 64 Неподписан

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    Днес държавните служби за безопасност са като частно сдружение,за да обслужват техни лични потребности...

    14:25 07.02.2026

  • 65 Оксиморон!

    9 1 Отговор
    О, Боже колко Отвратително и вулгарно звучи
    Боко Тъпото и Компютърни науки, Изкуствен интелект и Технологии
    Оксиморон!
    До кога ще ни наказваш Господи с този Индивид!

    Коментиран от #77

    14:26 07.02.2026

  • 66 Смърфиета

    5 1 Отговор
    Демек чфутите от INSЛIТ. Нищо не носи, освен пиар. Този нагъл чфт, основателят им, са го изгонили Швейцария, защото е мощеник. Тия са шарлатани, и вероятно немалка част от финансирането им е с народна пара, и от други спонсори, които искат ГЕРБ да остане. Трябва да се направи одит на Фонд научни изследвания и да се закрие, ако питате мене. Сега Тиквата иска да не е Гюров, а някоя от зам. пγтκите на Главчев, ония двете гербаджийски шчетоводителски недоразумения, които гледат на поста служебен премиер като на връх на кариерата си, а на себе си, като на ръководни кадри. А другата, която е била свидетелката на опита за изнасилване, когато надъpвеният Череп се опитал да эбе някаква κγpва за урок, просто не ми се мисли. Да видим дали ще е някоя от пачите, или ще е Гюро Михайлов.

    14:27 07.02.2026

  • 67 Неподписан

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    Можеш да прочетеш какво е значението на думата революция,каквото ви представят за революция са добре режисирани сценарии...

    14:28 07.02.2026

  • 68 БРАВО Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    БРАВО НА ДАНКО!

    КАКТО КАЗВА проф. ИВО ХРИСТОВ:
    80% от БЪЛГАРИТЕ са..... си изгубили акъла.

    14:29 07.02.2026

  • 69 Ха ха ха

    6 0 Отговор
    Г-н бойко в "свои" води... Бойкооо, бойко!...

    Браво на професор Вечев.

    14:29 07.02.2026

  • 70 Оз. Ген.Румянцев

    7 0 Отговор
    Нямате работа там отрепки гербаджийски. Някакви не ви отива.

    14:31 07.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Данко Харсъзина

    2 8 Отговор
    Бойко Борисов е държавник,лидер ,победител и обединител! Точно един съвременен апостол ли ще се занимава с планинари и хижари. Който е приеман от 3 папи ,от Тръмп в белият дом, от Джон Мейджър и Никола Саркози. От Орбан и Лех Валенса! От Манфред Вебер и Доналд Туск. Вацлав Хавел и Дмитрий Медведев!

    14:33 07.02.2026

  • 73 Данко, данко бе,

    3 0 Отговор
    Дано тиквата забележи твойта неописуема любов, може пък и да се срещне с теб , нали... Ще си пъхнете ръце в джоба на панталона и ще си ги помачкате едновременно. Голяма излагация си, да знаеш.

    Коментиран от #80

    14:39 07.02.2026

  • 74 Инвестицията има ли покритие

    6 0 Отговор
    От написаното разбираме, че института е създаден с постановление на МС, т.е. държавата плаща сметките, но не разбираме какъв продукт създават, какво продават, че да е известен по цял свят, а за българските неизвестен.

    14:39 07.02.2026

  • 75 наглост банкянска

    6 0 Отговор
    При срещите на мутрата от СИК и неграометн банкянски селяндур с европейски и севтовни лидери, те за пореден път са се чудили как е възможно толкова елементарен, неграмотен, долен, двуличен и доказан престъпник от подземния свят да е премиер на държава с хилядолетна история! Чудили са се и на нашия акъл, че сме го търпели! А габровският измамник, който прибра почти два милиарда за електронно правителство, ама такова ние не ивдяхме, и той е също толкова нагъл и противен ,колкото главатаря му от подземния свят!

    14:39 07.02.2026

  • 76 Ха-ха-ха!

    7 0 Отговор
    Тиквата съвсем е изперкал! Достатъчно е някой европейски лидер само да му каже "здравей" и мутрата от СИК започва да се фука като циганин на сватба с откраднат костюм! Мисли се за "фактор", горкото СИКаджийско нищожество, което вече никой не го бръсне за слива, колкото и то да натиска мръсния си з.....к!

    14:42 07.02.2026

  • 77 Смърфиета

    6 0 Отговор

    До коментар #65 от "Оксиморон!":

    Да де. То и Първанката се беше опитал да прави Пернищки университет по компютърни технологии и архитектура, и аз си дадох сметка, че Първанката е сносен президент, когато Дянков искаше да го капичне. В резултат на което, падна Борисов 1. Сега си мисля, че ни трябва такъв като Дянков, ама не такъв сопол, а финансов министър, който да закрие БАН, БНТ, БНР, БТА, филохармонии, опери, театрии и каквото се сетите, щата на всички държавни агенции наполовина, а някои и на две трети. В бюджетния сектор трябва да остане само стриктно необходимото, за да има някакъв ред, а тези, които удобно си паразитират там да вървят да ядат на тази, която им е дарила живот репродуктивните органи. А също така, да се закрият част от т.нар. "регулатори" и тези функции да отидат в министерствата и да са на пряк политически контрол, да знаем кой носи отговорността. Освен това, някой трябва наистина да разбута нещата в правосъдието – там са авгиевите обори. И да вървят да чγκαт камъни деветте джуджета. Само дето няма такъв, който му е по силите да го направи, освен ако Радев не помете всичко, но аз имам чувството, че той няма да помете нищо.

    14:42 07.02.2026

  • 78 До Индивида БорисоФ

    9 1 Отговор
    След като ни го вкара в клуба на богатите към 01.1.2026
    18 общини в България остават без аптека на своята територия в началото на 2026 г.

    14:44 07.02.2026

  • 79 Стеф

    9 0 Отговор
    На страницата на INSAIT пише, че са създадени април 2022г. Тогава правителството е било на Кирил Петков.Бойко пак си измисля.

    14:46 07.02.2026

  • 80 Бай Данчо

    4 0 Отговор

    До коментар #73 от "Данко, данко бе,":

    Усещам ирония и патос в изказването му ...Дано не греша

    14:50 07.02.2026

  • 81 72 - и Данко

    9 0 Отговор
    Данко, объркал си се бе, брато! Или си объркан по рождение, което е по-вероятно! Тоят "идол", неграмотният банкянски селяндур, който за 20 годиин с голям зор запамети три чужди думи и на когото от малък му викат Боко Тиквата, е свиреп престъпник от подземния свят! Подвизавал се е и като магистрален бандит и е размахвал бухалки над нещастни турски тираджии! Освен отва е лежал в чешки затвор за кражба на коли! Да, но точно от такъв бандит е имала нужда мафията, та платила на комарджията от Мадрид милиони, също и на агент Сава, и Тиквата тръгнал да се катери към голямата полиитка! Да не говорим и за "ходатайството" на братя Маргини, на чието куче Боко бил разводач и премитал гаража им!! И мутрата от СИК се развихри, как само се развихри! По време н азлощастното му главно секретарстване в МВР, всеки ден по улиците на София падаха трупове на враждуващите помежду си ВИС и СИК! Боко тичаше с кожения шлифер да се снима, като преди това лакеите му се обаждаха във всички медии да пращат мисирки, че да го снимат пред труповете, доста от които падаха и по негово нареждане! Абе, Данко, много си възнесъл до небесата мутрата от СИК бе, Данко! Но и много неща от биографията му си пропуснал! Само че, както се казва, "язък"! Такъв огън гори в моменвта под з.....а на Тиквун, че въобще не е забелязал "комплиментите ти", както и хвалбите на други нищожества като теб!!

    14:57 07.02.2026

  • 82 Дид

    7 0 Отговор
    Когато си далеко от схемите на прасетата и тиквите, можеш да се развиваш доста успешно. Бизнеса, онзи който има потенциал да се развива успешно, няма място около политиката.

    15:03 07.02.2026

  • 83 ИСТИНАТА

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Другите държави си имат мафиоти,
    мафиотът Борисов си има държава!

    Извършителите и поръчителят на убийствата в Хижата Петрохан,
    няма да бъдат разкрити!
    Както всички останали убийства до сега, които водят до
    мафиота Борисов.
    Само един пример: Разкрилият амфетаминната афера на наркобосът Бойко Борисов,
    разследващият журналист Младен Дочев бе ликвидиран!
    Медии, МВР, Прокуратура, Парламент, Президенство, службите за сигурност-
    цялата държава обслужва мафиота Бойко Борисов.
    Лежал в затвора Панкрац в Чехия.
    Но когато е репатриран у нас за доизлежаване на присъдата,
    ДС-генерал Гоцев го освобождава!
    Без съдебно решение!

    А кой уби
    ВАНЬО ТАНОВ,
    ГЕН. СТОЯН ТОНЕВ,
    МИШО БИРАТА И ЖЕНА МУ...

    Движение Безпартийни Приятели на Слънцето!

    15:10 07.02.2026

  • 84 до 73 - и

    5 0 Отговор
    Не, брато! Няма да стане така! Данко ще чака зад дувара в Банкя и щом неграмотният селяндур Боко Тиквата тръгне към клозета, ще прескочи дувара и ще тича да стигне Боок точно когато си сваля ципа, че да му извърти две-три свирки! Бил голям майстор, така казват авери на Боко, на което е "свирил"!

    15:10 07.02.2026

  • 85 Тоя тулуп

    8 0 Отговор
    Спирка няма.Крайно време е да изчезне

    15:47 07.02.2026

  • 86 Ха ха ха

    11 0 Отговор
    То може да носи престиж, ама на теб ти берем срама, че ни управлява 17 години мутра селски хитрец и ни докара до бунището на историята, нещастнико.Всички разбраха че по-прист народ от нас няма.

    15:53 07.02.2026

  • 87 хаярсъз

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    щом е толко хубав вземи си го у вас любимия ти престъпник

    16:12 07.02.2026

  • 88 Какво Разбираш ? Ти !

    4 0 Отговор
    Какво Разбираш ? Ти !

    От !

    КРАСТАВИЦИ ?

    16:25 07.02.2026

  • 89 НРБ

    4 0 Отговор
    INSAIT да инсталира изкуствен интелект на Бою !!! България е територия ,без фабрики ,земеделие и народ !!!

    17:10 07.02.2026

  • 90 Горски

    1 0 Отговор
    Този човек се прави, че не е в час.Като гледам как са се развихрили неговите хора в правителството в оставка, се чудя какво ли още трябва да се направи за да работи тази държава. Изобщо в час ли си във какво се превърнаха твоите структури в провинцията? Тоя кога ще го намагнитят най после, че става досаден с глупостите които бръщолеви. Държавата не работела?! кой предложи рестарт на прехода и да започваме от начало. Горкия обречен да умре в затвор престъпник. "Крадец на коли " , ха ха ха ....нали се иска сърце и кураж за това, Тиквата "бау "да му кажеш и припада ...само пред Лелки ГЕРБ го раздава тарикат. Този откровен нефелник, без извинение е омръзнал с простотиите са всички! Да ходи да си гледа внуците и да остави България на мира! Ти свърши всичката работа от 1300 години насам . Ти основа България . Освободи ни от Византийско и Турско робство . Накара от чешмите да тече мед и масло и заплати по 200€ по твое време. Помниш ли пицата на Дянков и замразяването на заплатите? Борисов лъже много. В годините сме го виждали много пъти. Сутрин едно , на обяд второ, вечер трето.

    17:18 07.02.2026

  • 91 сащ

    1 0 Отговор
    скоро накраденото ще се връща

    18:08 07.02.2026

  • 92 Абе

    0 0 Отговор
    Шебека като какъв се изхожда?

    18:19 07.02.2026

  • 93 Какъв престиж, бе

    0 0 Отговор
    Нормалните българи ги е срам да кажат , в чужбина,че са българи. Направи за резил една цяла нация.

    18:30 07.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол