Бойко Борисов: INSAIT е известен в цял свят и носи огромен престиж за страната ни

"С Томислав Дончев посетихме Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии - INSAIT". Това публикува лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на страницата си във фейсбук, предават от БТА. Той и вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка са разговаряли с основателя на института проф. Мартин Вечев и с изпълнителния директор инж. Борислав Петров.
"INSAIT беше създаден с постановление на Министерски съвет през април 2021 г., докато бях премиер, а сега резултатите показват, че към днешна дата институтът не просто изпълнява, a далеч надхвърля целите, с които беше създаден", пише Борисов.
"Днес INSAIT е известен в цял свят и носи огромен престиж за страната ни. Едни от най-големите български и световни компании също го подкрепят", отбелязва лидерът на ГЕРБ. "При срещите ми с нашите европейски и световни партньори също виждам, че те много добре са запознати с INSAIT и ме питат за него, което само може да ни кара да се гордеем като българи", коментира още Бойко Борисов.
1 Данко Харсъзина
13:19 07.02.2026
2 Браво
13:19 07.02.2026
3 обективен
13:19 07.02.2026
4 Майна
Фалън " обясни" на Бою, че знаят за каналите!
И че тази няма да я бъде!
Новият шериф е против сатанизма!
Бою чисти..
Щото..се страхува от ..изчистването му.ю
13:20 07.02.2026
5 пеев
13:20 07.02.2026
6 марио мари докога ще ни
13:21 07.02.2026
7 Данко Харсъзина
13:21 07.02.2026
8 Майна
Ще почистят и Европа от сатанизма!
Всички в управлението бяха, ..скоро ще са..,хм
13:22 07.02.2026
9 Данко Харсъзина
13:23 07.02.2026
10 Дориана
13:23 07.02.2026
11 поредния заблуден
До коментар #2 от "Браво":мирянин на тиквата
дет го хвали
13:23 07.02.2026
12 На 16 април 2021 г
13:23 07.02.2026
13 Бай Дончо
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Сменяй дилъра Данко. С тоя ще ядеш боя някъде и ще си скъсаш чорапогащите.
13:24 07.02.2026
14 Кабакрадев
13:26 07.02.2026
15 Мурка
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":ПОКЛАНЯМ СЕ ----ПРЕД ИНГИЛИЗКИЯ КАТО ГО ЧЕТЕ ПРИ ЦВЕТАНКА
13:26 07.02.2026
16 Питайте дончевия паляк
13:26 07.02.2026
17 Гост
13:26 07.02.2026
18 Последния Софиянец
13:26 07.02.2026
19 Майна
Щото иначе да не стане манекен на райета
Радев, служителят на дълбоките да си пробва раиран
13:27 07.02.2026
20 Даа...
Спомняте ли времената когато бойко и слаФчо ходеха надуто с едни черни, кожени шлифери, сякаш са хванали господ за ... шлифера.
На такива като сачева и се подгъваха краката като ги видеха.
Единия искаше да го запомнят като Сроителя на България, който 3 Папи са го галили по главата, а другия искаше да остарее като катедрала.
А каква стана тя - ще останат в истрията като скъпо платени kyчkи на най мразения и отвратителен човек в новата ни история, делян пеевски !
Единия ще го запомнят като предателя на България, обслужвал най-много терориста Путлер, а другия ще остарее като селски цъpвyл!
13:28 07.02.2026
21 Б Машалов
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":ТАКА Е ДАНКО ----ЩЕ ГО КРЪСТИМ :ПАМЕТНИКА НА ЛЪЖЕЦА
13:28 07.02.2026
22 Кабакрадев
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Ами нас къде оставяш,н не сме ли от световна класа дала...вераджии,които за 2,3 мандата ката кме...тове от ГЕПИ,станахме най-големите инвеститори в недвижими имоти,другарю Гър...невски.
13:29 07.02.2026
23 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.
13:29 07.02.2026
24 Дориана
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Не си наред с главата, щом величаеш мафията, олигархията, корупцията полицейщината, рекетите ,политическите затворници, чиито създатели и проводници са Борисов и Пеевски, срещу които народа излезе на революция. Трябва ти психиатър.
13:29 07.02.2026
25 Сатана Z
13:30 07.02.2026
26 Баце
13:31 07.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Да, даа
13:32 07.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Данко Гърнето
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Да живее Меси Тиква..та от Бан.кя,по-богат професионален футболист от истинския Меси.-.........
13:33 07.02.2026
32 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
За 11 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Продължават с ремонтите на ремонтите, на ремонтите и захранване на строителната мафия.
Продължават с наглите си кражби, като тази с АЕЦ-а, който се готви да купи земя на 1000 пъти, ХИЛЯДА ПЪТИ по висика цена от пазарната.
Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
Не събират от Ковачки 650 млн., тръгнали по фризьорки и автомонтьори.
Загубиха 400 млн. € европари, за да не приемат един антикорупционен закон.
Посрамиха България пред ЕС с нареждането на страната ни до световните диктатори в частното ООН на Тръмп.
Готвиха и нов грабеж, нов заем от 21 млрд.
13:34 07.02.2026
33 1111
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":С формата на ГОЛЯМА ОРАНЖЕВА 🎃. 🤭
13:34 07.02.2026
34 определено
До коментар #29 от "Да, даа":При това толкова кризисен, че за първи път от години Борисов се е появил с костюм, а не с дънки, в които обожава да си държи ръцете и да се разхожда като бабаит. Струва ми се обаче, че този кризисен пиар не е свързан само с предстоящите избори, нещо друго предстои да види бял свят.
13:35 07.02.2026
35 Петър
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Стига си писал глупости за престъпника Борисов
13:37 07.02.2026
36 Бою
До коментар #34 от "определено":Разбра, че Тръмп е против свободния пазар на ":лондонсити"
Бою разбра ,че Тръмп е за политикономика
Бою разбра, че бъдещето на националните политики
Бою се ОБЛЕЧЕ!
Браво, Тръмп!
13:39 07.02.2026
37 дедо Герчо
13:43 07.02.2026
38 Бойко Българоубиец
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":А така олигави ми го хубаво целия, матриалче 😉😘😏
13:44 07.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 гост
13:45 07.02.2026
41 Майна
Виждате ръката на Тръмп
Той заяви ,че ще подкрепи национални партии и политики/ не Брюксел, лондосити
Ето го-;Бойко!
Ха.., да се смееш ли, да плачеш ли..
Радостното е, че няма да допуснат Брюксел да ни ..унищожи- Путин и Тръмп са съюзници!
13:45 07.02.2026
42 Исторически парк
До коментар #2 от "Браво":С него ще сте в белене след 2 месеца 😈
13:45 07.02.2026
43 Скрий седай път на младите дето ги събир
Тръгвай и не се обръщай
13:47 07.02.2026
44 зъб
13:47 07.02.2026
45 Маро
Евалата, опеле зиганско!
13:49 07.02.2026
46 Ами
да се обръщаш за помощ към изкувствен :)
13:50 07.02.2026
47 37.51т
13:50 07.02.2026
48 Най-точното
До коментар #35 от "Петър":Определение,което има за Баце и дан..чо Ени.чара.
13:53 07.02.2026
49 Македонка
14:05 07.02.2026
50 Какво
14:06 07.02.2026
51 Цвете
14:08 07.02.2026
52 Цвете
14:11 07.02.2026
53 Майна
Не мога да се ..
Днес, събота , Бою демонстрира подкрепа на българско производство!!!!
Ха ха ха
Политиката на Хамилтън- която е срещу лондонсити
Политика, която ясно обяви Тръмп!
Разбирате ли?
В събота..
Даже манекен!
Ха ха ха...
Е , не не не ..
Но, радвайте се, сериозно
България ще я има!
14:12 07.02.2026
54 Какви
14:14 07.02.2026
55 Неподписан
До коментар #24 от "Дориана":Тиквата е уред,преди това затворник в чешки затвор...
14:15 07.02.2026
56 Малко спомени
Публикувано в сайта на "Шалом
Боко с кипа (религиозна еврейска шапка) в Израел
Моята истинска родина се нарича Израел.
Бойко Борисов - женен за еврейка
Цветелина Бориславова (НДСВ) – еврейка, изпълнителен директор на “Си банк”, съпруга на Бойко Борисов.
Баба й, еврейка от Одрин, приема християнството и от Цецилия се прекръства на Цветелина.
14:16 07.02.2026
57 Има
До коментар #55 от "Неподписан":и гастрол в Угария !
14:16 07.02.2026
58 Неподписан
До коментар #24 от "Дориана":А Шопара на 19 годишна възраст и само със средно образование(без никакъв дори житейски опит) го направиха директор на най-голямото пристанище в Република България,баща му е бивш началник на ДАНС а майка му знаете коя е...
14:18 07.02.2026
59 Бай Данчо
14:18 07.02.2026
60 Майна
До коментар #56 от "Малко спомени":Да..
Сега се бори за кожата си
Тръмп удари по масата- видно е какво преображение виждаме.., метаморфоза..
Тепърва ще има..цирк.
Това ще бъде мъчителен за тях цирк, убийственюю
14:19 07.02.2026
61 Неподписан
До коментар #24 от "Дориана":Ядат само техни хора,деца и внуци или такива на техни приятели,каста...
14:20 07.02.2026
62 Хасковски каунь
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Данко,
ирония ли е това? Иначе ТОЙ е политик от Космическо-Вселенско качество
14:22 07.02.2026
63 Неподписан
До коментар #24 от "Дориана":Всички останали като мен и теб сме предмет на следене с подслушване и се опитват да ограбят на всички нива,или предстои които не са в полезрението им...
14:23 07.02.2026
64 Неподписан
До коментар #24 от "Дориана":Днес държавните служби за безопасност са като частно сдружение,за да обслужват техни лични потребности...
14:25 07.02.2026
65 Оксиморон!
Боко Тъпото и Компютърни науки, Изкуствен интелект и Технологии
Оксиморон!
До кога ще ни наказваш Господи с този Индивид!
14:26 07.02.2026
66 Смърфиета
14:27 07.02.2026
67 Неподписан
До коментар #24 от "Дориана":Можеш да прочетеш какво е значението на думата революция,каквото ви представят за революция са добре режисирани сценарии...
14:28 07.02.2026
68 БРАВО Данко Харсъзина
КАКТО КАЗВА проф. ИВО ХРИСТОВ:
80% от БЪЛГАРИТЕ са..... си изгубили акъла.
14:29 07.02.2026
69 Ха ха ха
Браво на професор Вечев.
14:29 07.02.2026
70 Оз. Ген.Румянцев
14:31 07.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Данко Харсъзина
14:33 07.02.2026
73 Данко, данко бе,
14:39 07.02.2026
74 Инвестицията има ли покритие
14:39 07.02.2026
75 наглост банкянска
14:39 07.02.2026
76 Ха-ха-ха!
14:42 07.02.2026
77 Смърфиета
До коментар #65 от "Оксиморон!":Да де. То и Първанката се беше опитал да прави Пернищки университет по компютърни технологии и архитектура, и аз си дадох сметка, че Първанката е сносен президент, когато Дянков искаше да го капичне. В резултат на което, падна Борисов 1. Сега си мисля, че ни трябва такъв като Дянков, ама не такъв сопол, а финансов министър, който да закрие БАН, БНТ, БНР, БТА, филохармонии, опери, театрии и каквото се сетите, щата на всички държавни агенции наполовина, а някои и на две трети. В бюджетния сектор трябва да остане само стриктно необходимото, за да има някакъв ред, а тези, които удобно си паразитират там да вървят да ядат на тази, която им е дарила живот репродуктивните органи. А също така, да се закрият част от т.нар. "регулатори" и тези функции да отидат в министерствата и да са на пряк политически контрол, да знаем кой носи отговорността. Освен това, някой трябва наистина да разбута нещата в правосъдието – там са авгиевите обори. И да вървят да чγκαт камъни деветте джуджета. Само дето няма такъв, който му е по силите да го направи, освен ако Радев не помете всичко, но аз имам чувството, че той няма да помете нищо.
14:42 07.02.2026
78 До Индивида БорисоФ
18 общини в България остават без аптека на своята територия в началото на 2026 г.
14:44 07.02.2026
79 Стеф
14:46 07.02.2026
80 Бай Данчо
До коментар #73 от "Данко, данко бе,":Усещам ирония и патос в изказването му ...Дано не греша
14:50 07.02.2026
81 72 - и Данко
14:57 07.02.2026
82 Дид
15:03 07.02.2026
83 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Другите държави си имат мафиоти,
мафиотът Борисов си има държава!
Извършителите и поръчителят на убийствата в Хижата Петрохан,
няма да бъдат разкрити!
Както всички останали убийства до сега, които водят до
мафиота Борисов.
Само един пример: Разкрилият амфетаминната афера на наркобосът Бойко Борисов,
разследващият журналист Младен Дочев бе ликвидиран!
Медии, МВР, Прокуратура, Парламент, Президенство, службите за сигурност-
цялата държава обслужва мафиота Бойко Борисов.
Лежал в затвора Панкрац в Чехия.
Но когато е репатриран у нас за доизлежаване на присъдата,
ДС-генерал Гоцев го освобождава!
Без съдебно решение!
А кой уби
ВАНЬО ТАНОВ,
ГЕН. СТОЯН ТОНЕВ,
МИШО БИРАТА И ЖЕНА МУ...
Движение Безпартийни Приятели на Слънцето!
15:10 07.02.2026
84 до 73 - и
15:10 07.02.2026
85 Тоя тулуп
15:47 07.02.2026
86 Ха ха ха
15:53 07.02.2026
87 хаярсъз
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":щом е толко хубав вземи си го у вас любимия ти престъпник
16:12 07.02.2026
88 Какво Разбираш ? Ти !
От !
КРАСТАВИЦИ ?
16:25 07.02.2026
89 НРБ
17:10 07.02.2026
90 Горски
17:18 07.02.2026
91 сащ
18:08 07.02.2026
92 Абе
18:19 07.02.2026
93 Какъв престиж, бе
18:30 07.02.2026