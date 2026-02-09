Задълженията на "Топлофикация София" възлизат на €1,2 млрд. към края на януари 2026 г.

Към края на месец януари 2026 г. Задълженията на "Топлофикация София" възлизат на 1 215 527 112 евро. Това заяви директорът на дружеството Петър Петров на изслушване по време на заседанието си в Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет (СОС), съобщава БТА.

Изслушването му е във връзка с ремонта на топлопреносната мрежа в ж.к. "Дружба" 2. То бе поискано от общинския съветник Грети Стефанова, която е и заместник-председател на инженерната комисия, уточни news.bg.

Петров поясни, че задълженията на "Топлофикация" към "Булгаргаз" към 31 януари 2026 г. възлизат на 762 330 998 евро, а към Българския енергиен холдинг (БЕХ) дълговете са 403 085 300 евро. По думите му дружеството дължи сумата от 50 110 814 евро по инженерни договори.

Той посочи, че годишната лихва по задълженията към "Булгаргаз" е 16%, а тази по дълговете към БЕХ e 12%. Директорът на дружеството подчерта, че няма възможност за промяна на лихвата от страна на "Топлофикация", защото това е двустранен процес. Петров добави, че БЕХ и "Булгаргаз" не са склонни да преговарят по тази тема. По думите му от 2019 г. насам са водени многократно разговори за предоговаряне на лихвите, но те не са дали резултат.

Шефът на "Топлофикация" заяви, че дружеството не се намира във фактически фалит, тъй като все още приходите са повече от разходите. Той отбеляза, че дружеството управлява една малка част от приходите си, която получава, а останалата част директно отива за погасяване на дълговете към "Булгаргаз" и БЕХ. Петров добави, че това са допълнителни задължения, чиито лихви всяка една година стават значително по-големи.

По отношение на лошото състояние на междублоковите пространства в ж.к. "Дружба" 2 към края на януари вследствие на ремонта на дружеството там, Петър Петров заяви, че когато ремонтните дейности са започнали, целта е била максимално възстановяване на топлоподаването, за да може потребителите за най-кратък период от време да останат без парно и топла вода. Той подчерта, че всички сили на изпълнителите и на "Топлофикация" са били насочени към подмяна на тръбите и възстановяване на топлоподаването. Според него веднага след завършването на ремонта е започнало и възстановяване на настилките.