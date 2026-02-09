Задълженията на "Топлофикация София" възлизат на €1,2 млрд. към края на януари 2026 г.

Към края на месец януари 2026 г. Задълженията на "Топлофикация София" възлизат на 1 215 527 112 евро. Това заяви директорът на дружеството Петър Петров на изслушване по време на заседанието си в Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет (СОС), съобщава БТА.
Изслушването му е във връзка с ремонта на топлопреносната мрежа в ж.к. "Дружба" 2. То бе поискано от общинския съветник Грети Стефанова, която е и заместник-председател на инженерната комисия, уточни news.bg.
Петров поясни, че задълженията на "Топлофикация" към "Булгаргаз" към 31 януари 2026 г. възлизат на 762 330 998 евро, а към Българския енергиен холдинг (БЕХ) дълговете са 403 085 300 евро. По думите му дружеството дължи сумата от 50 110 814 евро по инженерни договори.
Той посочи, че годишната лихва по задълженията към "Булгаргаз" е 16%, а тази по дълговете към БЕХ e 12%. Директорът на дружеството подчерта, че няма възможност за промяна на лихвата от страна на "Топлофикация", защото това е двустранен процес. Петров добави, че БЕХ и "Булгаргаз" не са склонни да преговарят по тази тема. По думите му от 2019 г. насам са водени многократно разговори за предоговаряне на лихвите, но те не са дали резултат.
Шефът на "Топлофикация" заяви, че дружеството не се намира във фактически фалит, тъй като все още приходите са повече от разходите. Той отбеляза, че дружеството управлява една малка част от приходите си, която получава, а останалата част директно отива за погасяване на дълговете към "Булгаргаз" и БЕХ. Петров добави, че това са допълнителни задължения, чиито лихви всяка една година стават значително по-големи.
По отношение на лошото състояние на междублоковите пространства в ж.к. "Дружба" 2 към края на януари вследствие на ремонта на дружеството там, Петър Петров заяви, че когато ремонтните дейности са започнали, целта е била максимално възстановяване на топлоподаването, за да може потребителите за най-кратък период от време да останат без парно и топла вода. Той подчерта, че всички сили на изпълнителите и на "Топлофикация" са били насочени към подмяна на тръбите и възстановяване на топлоподаването. Според него веднага след завършването на ремонта е започнало и възстановяване на настилките.
1 Вальо Топлото
Коментиран от #2, #10
18:42 09.02.2026
2 Сите
До коментар #1 от "Вальо Топлото":Са гербери. Много крадливи.
18:42 09.02.2026
3 Боклуците на Боклука
18:42 09.02.2026
4 Ехааааааа
18:43 09.02.2026
5 терзийко
18:43 09.02.2026
6 от село
Коментиран от #28
18:44 09.02.2026
7 Ккк
18:49 09.02.2026
8 колко ли са вземанията
18:49 09.02.2026
9 Стенли
18:50 09.02.2026
10 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "Вальо Топлото":Тoплoфикaция Coфия зaceднa кaтo кocт в гърлoтo нa oлигaрcитe, нe мoжaхa дa я здъвчaт.Тoплoфикaция e гaднa зaщoтo нe умря кaтo БAЛКAНКAР, КТМ РAДOМИР, БГA БAЛКAН, КРEМИКOВЦИ, БТК и мн. др... Нe изхвърли cтoтици cпeциaлиcти нa улицaтa. Зaпaзи въздухa нa Coфия чиcт. Нe дaдe cвoя принoc зa увeличaвaнe нa рaкoвo бoлнитe. И т. н. и т. н.
ТC oтдaвнa нямa нищo oбщo cъc coцa. В мoмeнтa e нaпълнo aвтoмaтизирaнo и кoмпютeризирaнo прeдприятиe. В нeгo ce извършвa мaщaбнa мoдeрнизaция. Дoкaтo някoи cтaчкувaхa, cкaчaхa пo митинги и прeливaхa oт пуcтo в прaзнo, в ТC ce грaдeшe eжeднeвнo, въпрeки cтoпaнcкaтa рaзрухa нa прeхoдa. Изпрaтeнoтo чeнгe зa дирeктoр нa ТC, Вaлeнтин Димитрoв (Вальо Топлото), чиятo зaдaчa бeшe дa cъcипe ТC и пoдгoтви зa привaтизaция, нe изпълни зaдaчaтa cи. Пocлeдcтвиятa зa нeгo ги видяхтe. Нaпълнo ce прeмълчaвa eкoлoгичнaтa eфeктивнocт нa ТC. Кoгa зa пocлeднo cтe видяли пушeщ кoмин нa цeнтрaлa в Coфия /нe cтaвa въпрoc зa бялaтa пaрa нaд кoминитe в cтудeни дни/.
Коментиран от #14
18:51 09.02.2026
11 Синдик
18:51 09.02.2026
12 604
18:52 09.02.2026
13 оня с коня
18:55 09.02.2026
14 Манол
До коментар #10 от "ИМПЕРИАЛИСТ":На каква цена, рекет към хората, а Милко Ковачев, а Р.Овч. кога??
18:55 09.02.2026
15 Социален мир
18:56 09.02.2026
16 ха, ха, ха...
Коментиран от #17
18:58 09.02.2026
17 Стенли
До коментар #16 от "ха, ха, ха...":Изпуснал си една нула не петдесет хиляди евро а петстотин хиляди евро или един милион лева на ден ама карай да върви 😁
Коментиран от #18
19:04 09.02.2026
18 ха, ха, ха...
До коментар #17 от "Стенли":Ти си изпуснал смисъла, че бързаш да пишеш преди да си прочел всичко докрай или просто не внимаваш в картинката. Писъл съм сумата за комисионната, която се полага по закон на сключилия договора, а не вноската по договора.
19:10 09.02.2026
19 хаха
ХАХАХА!
В Кулемборг, на 65 км от нидерландската столица Амстердам, Хервин Вершхрю плаща 110 евро месечно за къща 180 кв. м. Той е част от енергийна общност с 60 члена, които още преди 18 години приемат предизвикателството сами да са производители и ползватели на топлоенергия. Днес техните месечни сметки са между 60 и 150 евро, според големината на жилището, изолацията му и кой колко иска да му е топло вкъщи.
Вижте се БЕ!
19:14 09.02.2026
20 Тити
19:23 09.02.2026
21 Бойко
19:26 09.02.2026
22 Бойко
19:28 09.02.2026
23 Григор
19:29 09.02.2026
26 Да да да
Как е възмажно това.Фалит и закривай
19:40 09.02.2026
27 Име
19:50 09.02.2026
28 Име
До коментар #6 от "от село":Ха дано! Ще се отърват от "окови" поне!
19:51 09.02.2026