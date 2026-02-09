Новини
Задълженията на "Топлофикация София" възлизат на €1,2 млрд. към края на януари 2026 г.

9 Февруари, 2026

  • топлофикация-
  • софия-
  • фалит-
  • парно

Изслушването му е във връзка с ремонта на топлопреносната мрежа в ж.к. "Дружба" 2

Задълженията на "Топлофикация София" възлизат на €1,2 млрд. към края на януари 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Към края на месец януари 2026 г. Задълженията на "Топлофикация София" възлизат на 1 215 527 112 евро. Това заяви директорът на дружеството Петър Петров на изслушване по време на заседанието си в Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет (СОС), съобщава БТА.

Изслушването му е във връзка с ремонта на топлопреносната мрежа в ж.к. "Дружба" 2. То бе поискано от общинския съветник Грети Стефанова, която е и заместник-председател на инженерната комисия, уточни news.bg.

Петров поясни, че задълженията на "Топлофикация" към "Булгаргаз" към 31 януари 2026 г. възлизат на 762 330 998 евро, а към Българския енергиен холдинг (БЕХ) дълговете са 403 085 300 евро. По думите му дружеството дължи сумата от 50 110 814 евро по инженерни договори.

Той посочи, че годишната лихва по задълженията към "Булгаргаз" е 16%, а тази по дълговете към БЕХ e 12%. Директорът на дружеството подчерта, че няма възможност за промяна на лихвата от страна на "Топлофикация", защото това е двустранен процес. Петров добави, че БЕХ и "Булгаргаз" не са склонни да преговарят по тази тема. По думите му от 2019 г. насам са водени многократно разговори за предоговаряне на лихвите, но те не са дали резултат.

Шефът на "Топлофикация" заяви, че дружеството не се намира във фактически фалит, тъй като все още приходите са повече от разходите. Той отбеляза, че дружеството управлява една малка част от приходите си, която получава, а останалата част директно отива за погасяване на дълговете към "Булгаргаз" и БЕХ. Петров добави, че това са допълнителни задължения, чиито лихви всяка една година стават значително по-големи.

По отношение на лошото състояние на междублоковите пространства в ж.к. "Дружба" 2 към края на януари вследствие на ремонта на дружеството там, Петър Петров заяви, че когато ремонтните дейности са започнали, целта е била максимално възстановяване на топлоподаването, за да може потребителите за най-кратък период от време да останат без парно и топла вода. Той подчерта, че всички сили на изпълнителите и на "Топлофикация" са били насочени към подмяна на тръбите и възстановяване на топлоподаването. Според него веднага след завършването на ремонта е започнало и възстановяване на настилките.


Оценка 3 от 2 гласа.
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вальо Топлото

    11 0 Отговор
    Тия след мене са се съдрали да крадат.

    Коментиран от #2, #10

    18:42 09.02.2026

  • 2 Сите

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вальо Топлото":

    Са гербери. Много крадливи.

    18:42 09.02.2026

  • 3 Боклуците на Боклука

    6 1 Отговор
    Закривайте я,какво чакате ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️

    18:42 09.02.2026

  • 4 Ехааааааа

    5 0 Отговор
    Абе тия много крадат и лъжат беееее барабар и тия които ги покровителстват от управляващата мафия !!!!!!

    18:43 09.02.2026

  • 5 терзийко

    4 0 Отговор
    трябваха ми за дарения, софянците да правят вятър

    18:43 09.02.2026

  • 6 от село

    8 0 Отговор
    Топлофикация е каца без дъно !! От преди 20 г. е в киреча от кражби и разпродажби , но кервана си върви и шопите ще останат без топло !!

    Коментиран от #28

    18:44 09.02.2026

  • 7 Ккк

    6 0 Отговор
    Плащаме сметки и накрая на загуба нямам думи

    18:49 09.02.2026

  • 8 колко ли са вземанията

    3 0 Отговор
    на топлофикация???

    18:49 09.02.2026

  • 9 Стенли

    1 0 Отговор
    Закривай и докога ние от прованса ще поддържаме Софето там заплатите двойно повече от повечето области в страната айде нема нужда аман от такива демократи жълтопаветните либерали ще постоят малко на студено 😁

    18:50 09.02.2026

  • 10 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Вальо Топлото":

    Тoплoфикaция Coфия зaceднa кaтo кocт в гърлoтo нa oлигaрcитe, нe мoжaхa дa я здъвчaт.Тoплoфикaция e гaднa зaщoтo нe умря кaтo БAЛКAНКAР, КТМ РAДOМИР, БГA БAЛКAН, КРEМИКOВЦИ, БТК и мн. др... Нe изхвърли cтoтици cпeциaлиcти нa улицaтa. Зaпaзи въздухa нa Coфия чиcт. Нe дaдe cвoя принoc зa увeличaвaнe нa рaкoвo бoлнитe. И т. н. и т. н.
    ТC oтдaвнa нямa нищo oбщo cъc coцa. В мoмeнтa e нaпълнo aвтoмaтизирaнo и кoмпютeризирaнo прeдприятиe. В нeгo ce извършвa мaщaбнa мoдeрнизaция. Дoкaтo някoи cтaчкувaхa, cкaчaхa пo митинги и прeливaхa oт пуcтo в прaзнo, в ТC ce грaдeшe eжeднeвнo, въпрeки cтoпaнcкaтa рaзрухa нa прeхoдa. Изпрaтeнoтo чeнгe зa дирeктoр нa ТC, Вaлeнтин Димитрoв (Вальо Топлото), чиятo зaдaчa бeшe дa cъcипe ТC и пoдгoтви зa привaтизaция, нe изпълни зaдaчaтa cи. Пocлeдcтвиятa зa нeгo ги видяхтe. Нaпълнo ce прeмълчaвa eкoлoгичнaтa eфeктивнocт нa ТC. Кoгa зa пocлeднo cтe видяли пушeщ кoмин нa цeнтрaлa в Coфия /нe cтaвa въпрoc зa бялaтa пaрa нaд кoминитe в cтудeни дни/.

    Коментиран от #14

    18:51 09.02.2026

  • 11 Синдик

    2 0 Отговор
    Няма компания в историята на България, с такива дългове, на изкуст4953вено дишане

    18:51 09.02.2026

  • 12 604

    3 1 Отговор
    яжте банани и си плащайте топлината, софийски хитреци, да се спира супсидирането на тая схема за точене от бюджетът!!!!!

    18:52 09.02.2026

  • 13 оня с коня

    2 0 Отговор
    ОТДАВНА наличието на Парно в Апартамента НАМАЛЯВА Цената му защото НЯМА ОТЪРВАНЕ от Топлофикационния Рекет.Строителните фирми се изхитриха да строят новите Блокови ГОТОВИ ПАРОФИЦИРАНИ със съответната Инсталация БЕЗ КУМИНИ,като за това вземат съответния Комисион от Топлофикация,или Газификация.За инфо- Освен че Топлината от Печката е НЕСРАВНИМА с тая от Парното или Газта,а Дървата са БЕЗПЛАТНИ и в Изобилие,стига човек да не го мързи и да си ги нареже в мазата с Ел.Резачката ,но това - в Провинцията!

    18:55 09.02.2026

  • 14 Манол

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    На каква цена, рекет към хората, а Милко Ковачев, а Р.Овч. кога??

    18:55 09.02.2026

  • 15 Социален мир

    0 0 Отговор
    Така държаха и Кремиковци до край Накарая всички са губещи

    18:56 09.02.2026

  • 16 ха, ха, ха...

    1 0 Отговор
    Ами да сключат един договор с Боташ и вече ще са на далавера. Всеки божи ден ще получават комисионна от най малко 50 000€, а ние ще плащаме договора.

    Коментиран от #17

    18:58 09.02.2026

  • 17 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ха, ха, ха...":

    Изпуснал си една нула не петдесет хиляди евро а петстотин хиляди евро или един милион лева на ден ама карай да върви 😁

    Коментиран от #18

    19:04 09.02.2026

  • 18 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Стенли":

    Ти си изпуснал смисъла, че бързаш да пишеш преди да си прочел всичко докрай или просто не внимаваш в картинката. Писъл съм сумата за комисионната, която се полага по закон на сключилия договора, а не вноската по договора.

    19:10 09.02.2026

  • 19 хаха

    1 0 Отговор
    Гелдай кухите ориенталци колко са зле само!
    ХАХАХА!

    В Кулемборг, на 65 км от нидерландската столица Амстердам, Хервин Вершхрю плаща 110 евро месечно за къща 180 кв. м. Той е част от енергийна общност с 60 члена, които още преди 18 години приемат предизвикателството сами да са производители и ползватели на топлоенергия. Днес техните месечни сметки са между 60 и 150 евро, според големината на жилището, изолацията му и кой колко иска да му е топло вкъщи.

    Вижте се БЕ!

    19:14 09.02.2026

  • 20 Тити

    0 0 Отговор
    Яв о източването на Топлофикация е станало национален спорт.

    19:23 09.02.2026

  • 21 Бойко

    0 0 Отговор
    Пак ще ги платим от бюджета, винаги е било така, от кюпа с пари, ще подарим на София малко кинти, те заслужават, бунаците да плащат като са глупави и си мълчат, ще ги измаймутим с 200 отзад и отново, както винаги сме ебавали глупаците от прованса, щото сме умни овчебойци.

    19:26 09.02.2026

  • 22 Бойко

    0 0 Отговор
    Овчебоец: борец покрил всички нормативи за овца.

    19:28 09.02.2026

  • 23 Григор

    0 0 Отговор
    Аферим! Ашкоусун! Машаала! Софиянци кога ще започнат да си плащат парното? Никога ли? Кога ще приватизирате "Топлофикация- София"? Докога ще се бърка в държавния бюджет за да се плащат неплатените сметки за парно?!

    19:29 09.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Да да да

    1 0 Отговор
    На тези версиите ги плаща цяла България за да им е топло на софиянците.
    Как е възмажно това.Фалит и закривай

    19:40 09.02.2026

  • 27 Име

    0 0 Отговор
    Това е "тумор"! Крайно време е да бъде закрито това дружество!

    19:50 09.02.2026

  • 28 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "от село":

    Ха дано! Ще се отърват от "окови" поне!

    19:51 09.02.2026

