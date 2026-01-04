Новини
България »
3 януари 1988 година Ражда се първото инвитро бебе в България

3 януари 1988 година Ражда се първото инвитро бебе в България

4 Януари, 2026 08:30 538 2

  • бебе-
  • инвитро-
  • ин витро

То е с тегло 3,3650 кг, 52 см височина и е кръстено Илияна

3 януари 1988 година Ражда се първото инвитро бебе в България - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 3 януари 1988 година, в Института по акушерство и гинекология към Медицинска академия – София, се ражда първото в България бебе, заченато по метода „инвитро“, припомня "Нова телевизия".

То е с тегло 3,3650 кг, 52 см височина и е кръстено Илияна – на името на проф. Илия Ватев, ръководител на лабораторията към Катедра „Биология“ на Медицинския университет в столицата. Момичето се ражда в 16:11 ч., което превръща България в първата страна в Югоизточна Европа, в която успешно се извършва подобна процедура.

Няколко дни по-късно, на 14 януари 1988 г., в Акушеро-гинекологично отделение на Втора градска обединена болница, се ражда и второто в страната бебе чрез оплождане „инвитро“. Седмица след това, по повод честването на Деня на родилната помощ (21 януари) и очакванията за раждането на деветмилионния жител на България, първите резултати от „инвитро“ оплождането са посочени като добри примери в контекста на успешно водена демографска политика.

В България опитите за зачеване по метода за асистирана репродукция започват още през 1976 г. от екип в Медицинска академия в София. Идеята за създаване на програма за прилагане на лечение чрез метода е на доцент Илия Ватев, ръководител на лабораторията към Катедра „Биология“ на Медицинския университет. Той въвежда изцяло ново направление в българската медицина чрез фундаменталните разработки на техники за „инвитро“ оплождане, микроманипулации върху яйцеклетки и ранни ембриони.

Проф. Ватев основава първата специализирана лаборатория за „инвитро“ оплождане и предимплантационна ембриология в България.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аналоговия живот донесе големи

    7 1 Отговор
    Постижения и успехи на България. А не като сега да отчитат за успех натрапването на еврото и напълването на страната с пакистанци и афганистанци. Позорна предателска работа. Че се и хвалят.

    08:47 04.01.2026

  • 2 Какво Ли !

    1 0 Отговор
    Какво Ли !

    Изродче !

    Ще Излезе !

    09:11 04.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове