3 януари 1988 година Ражда се първото инвитро бебе в България

На 3 януари 1988 година, в Института по акушерство и гинекология към Медицинска академия – София, се ражда първото в България бебе, заченато по метода „инвитро“, припомня "Нова телевизия".

То е с тегло 3,3650 кг, 52 см височина и е кръстено Илияна – на името на проф. Илия Ватев, ръководител на лабораторията към Катедра „Биология“ на Медицинския университет в столицата. Момичето се ражда в 16:11 ч., което превръща България в първата страна в Югоизточна Европа, в която успешно се извършва подобна процедура.

Няколко дни по-късно, на 14 януари 1988 г., в Акушеро-гинекологично отделение на Втора градска обединена болница, се ражда и второто в страната бебе чрез оплождане „инвитро“. Седмица след това, по повод честването на Деня на родилната помощ (21 януари) и очакванията за раждането на деветмилионния жител на България, първите резултати от „инвитро“ оплождането са посочени като добри примери в контекста на успешно водена демографска политика.

В България опитите за зачеване по метода за асистирана репродукция започват още през 1976 г. от екип в Медицинска академия в София. Идеята за създаване на програма за прилагане на лечение чрез метода е на доцент Илия Ватев, ръководител на лабораторията към Катедра „Биология“ на Медицинския университет. Той въвежда изцяло ново направление в българската медицина чрез фундаменталните разработки на техники за „инвитро“ оплождане, микроманипулации върху яйцеклетки и ранни ембриони.

Проф. Ватев основава първата специализирана лаборатория за „инвитро“ оплождане и предимплантационна ембриология в България.