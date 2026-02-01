Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Забранени са няколко модела бебешки носачи заради риск от нараняване на детето

Забранени са няколко модела бебешки носачи заради риск от нараняване на детето

1 Февруари, 2026 09:54 402 0

  • модел-
  • бебешки носачи-
  • опасни стоки-
  • бебе-
  • дете

Изделията не отговарят на изискванията за безопасност и се продават от AliExpress

Забранени са няколко модела бебешки носачи заради риск от нараняване на детето - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бебешки носачи и слинг се изтеглят от онлайн пазара заради ненадеждно закрепване и опора, които не са в състояние да държат здраво поставеното в тях дете. Това крие сериозен риск бебето да се изплъзне, да падне и да получи сериозни наранявания, предупреждават от „Ние, потребителите“, като се позовават на данни от системата за забранени опасни стоки Safety Gate.

Единият модел бебешка раница е с бранд MOTHER!S LOVE и уникален идентификатор 1005008688935483. Другият доказано опасен модел носач за бебе е с бранд Shenzen Zunwei Waist Stool Products Co. Ltd, баркод 6972396110479 и уникални идентификатори 1005007577581001-12000041365944627.

Разпореждане за премахване от онлайн пазара е издадено и за бебешки слинг с номер на модела Y1590. Изработен е от плат и от мрежа, поставя се като елече на възрастния човек и се завързва на гърба на детето, но няма опора, която да го държи отдолу и това крие опасност от изплъзване. Уникалните идентификатори на модела са 005007565256736-12000041320277361.

Несъответствието на артикулите с Общия регламент относно безопасността на продуктите се изразява в това, че при тях липсват вградени отвори за крачета и това не дава сигурност за детето. Бебешкият слинг не отговаря и на европейския стандарт 16512.

И трите модела са продавани чрез AliExpress.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове