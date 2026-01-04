Силният вятър пренасочи 7 полета от летището в София

Силният вятър в София пренасочи до момента 7 полета от летище “Васил Левски” към други дестинации. Това съобщиха за TravelNews от пресцентъра на летището. Три излитащи полета са отменени. Полетът на EasyJet от Лондон до София е кацнал в Будапеща и се връща обратно, казаха от летището. На “Флай Дубай” също се е върнал в Дубай, а на Swiss се е върнал в Цюрих. Самолетът на “Луфтханза” от Франкфурт е кацнал на летището в Пловдив. Полетът на Ryanair от Лондон до София е анулиран.
От София са анулирани полетите на EasyJet и Ryanair до Лондон, както и на Swiss до Цюрих, показва още справката на летището.
Пътниците могат да се информират за актуалното състояние на излитащите и кацащите от сайта на летището, допълват пред TravelNews оттам. Безопасността е на първо място, както от страна на аерогарата, така и на авиокомпаниите.
Източник: Мирослав Иванов/ travelnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гуууд
16:44 04.01.2026
2 Бг алерт
17:10 04.01.2026
3 Смях в залата
17:20 04.01.2026
4 фюу-у-у-т.
17:21 04.01.2026
5 Българин
17:52 04.01.2026