Софийското летище затваря за всички полети утре от 1:05 до 03:35 часа

Софийското летище затваря за всички полети утре от 1:05 до 03:35 часа

23 Февруари, 2026 07:25, обновена 23 Февруари, 2026 06:28 2 502 77

  • летище-
  • полети-
  • софия

Причината - ремонт и профилактика на шахти в близост до пистата

Софийското летище затваря за всички полети утре от 1:05 до 03:35 часа - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Летище "Васил Левски" в София ще бъде затворено за всички полети с изключение на военните в малките часове на 24 февруари.

Причината - ремонт и профилактика на шахти в близост до пистата, съобщиха от там за БНТ.

Аерогарата не работеше от 01:15 до 2:50 часа тази нощ, а утре – от 1:05 до 03:35 часа.

От летището подчертават, че затварянето няма нищо общо с присъствието на военните самолети на САЩ.

От Министерството на отбраната преди дни потвърдиха за БНТ, че разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса.


  • 1 Иран

    92 7 Отговор
    Иран ли е целта.
    Ще ни вкарат във война

    06:29 23.02.2026

  • 2 хехе

    61 5 Отговор
    пътя към ада е послан с добри намерения.

    06:30 23.02.2026

  • 3 Хамерите

    78 5 Отговор
    Ще бомбят Иран. Раболепни сме. Разчистваме им пистите.

    06:30 23.02.2026

  • 4 Краварски овенен

    59 5 Отговор
    Ще излитаме да хвърляме капаци от шахти по аятолаха в Иран.

    06:31 23.02.2026

  • 5 Лъжи

    85 4 Отговор
    след лъжи. Докога ще ни правят на калинки?

    Коментиран от #73

    06:31 23.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    63 7 Отговор
    В 9 часа отиваме в Министерски съвет да им търсим сметка защо ни вкарват в една безкрайна война която продължава вече 80 години.

    Коментиран от #10

    06:32 23.02.2026

  • 7 Аятолаха е на мушка

    11 36 Отговор
    Нема да му простят

    Коментиран от #72

    06:32 23.02.2026

  • 8 Ний ша Ва упрайм

    74 4 Отговор
    на войната ремонт ли му викат явно от тука ще нападат Иран? Тия си мислят, че ручаме доматиту с колците?!

    06:33 23.02.2026

  • 9 Путин

    5 38 Отговор
    Да спасява Аятолаха. Как ли ша го направи.

    06:34 23.02.2026

  • 10 Боруна Лом

    48 3 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    ВЗЕМЕТЕ И СОПИТЕ. И ДОМАШНИТЕ АДРЕСИ НА ДОМАТА ХАЯЧИ И КОМПАНИЯ!

    Коментиран от #11

    06:35 23.02.2026

  • 11 Последния Софиянец

    47 0 Отговор

    До коментар #10 от "Боруна Лом":

    Хотела го знаем къде е.

    06:36 23.02.2026

  • 12 Костинбродския

    63 2 Отговор
    излетя по тъмна доба , без предварително да информира българското общество , без да е виждал хартата дори , за да подпише , че България влиза в така нареченото "сдружение за мир" на Тръмп ! И ето - вече и летището ни му затварят - "за мир" .

    06:36 23.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Морски

    56 4 Отговор
    Аве найш какви шахти ще ви дам ве! 😡Краварите да си махат хвърчилата веднага от там!

    06:40 23.02.2026

  • 15 Мите

    51 3 Отговор
    Ааа...Верваме! Ще ремотираме шахтите!...Нема начин!

    06:41 23.02.2026

  • 16 Вечно излъганите камилчета

    57 2 Отговор
    Верваме, както верваме, че и Надка вампира е все още честна.

    06:41 23.02.2026

  • 17 интересно

    57 4 Отговор
    Никога не съм виждал небето над България толкова празно. Тук-там някой самолет и то в североизточната част на страната, сякаш ни заобикалят. Толкова много отклонени полети няма да е заради едните шахти и няма да е само в посочените часове. Бива ли толкова наивни обяснения? Тези шахти за първи път ли се почистват?

    06:42 23.02.2026

  • 18 Много елементарна лъжа

    64 4 Отговор
    "Летище "Васил Левски" в София ще бъде затворено за всички полети с изключение на военните в малките часове на 24 февруари."

    Уж ремонтите пречели на полетите, ама на излитането на краварските военни самолети няма да попречат. Айде другия път съчинете някоя по-голяма простотия, бетер версиите за Петрохан сте!

    Коментиран от #52

    06:44 23.02.2026

  • 19 ЧИЧО

    49 0 Отговор
    Как пък чистенето съвпадна , когато Американските самолети са там!

    06:47 23.02.2026

  • 20 оценка

    30 1 Отговор
    Америте ще почистват територията от нашите хора,за техните самолетчета.Тръмпчо така им бил казал.Шахтите отиват на баня.

    06:49 23.02.2026

  • 21 Невярващ

    36 1 Отговор
    По-интересното ще е на втория "ремонт", ако успее се дотътри и кацне аварийно някой повреден военен самолет и го снимат, каква ли тъпа лъжа ще пуснат пак мало умните мумии като Надка и Запрян от правителството на лама Гюро.

    Коментиран от #56

    06:51 23.02.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    43 3 Отговор
    😀😀😀😀😀😀😀😀😀
    ,"От летището подчертават, че затварянето няма нищо общо с присъствието на военните самолети на САЩ."
    😀😀😀😀😀😀😀😀😀

    06:52 23.02.2026

  • 23 в малките часове

    42 1 Отговор
    Тези шахти по тъмно ли ще ги чистите? По светло нямаше ли как да стане? А, сетих се, Дончо обича да радва другите държави в малките часове, та затова ще правим среднощно чистене.

    06:53 23.02.2026

  • 24 Боруна Лом

    22 0 Отговор
    Совите-не са това,което са!

    Коментиран от #65

    06:55 23.02.2026

  • 25 Мда

    39 2 Отговор
    Гаражната принцеса Надка с Времето е наше още ли спи? А дементиралият министър на отбраната няма ли кой да му смени памперса? Ехо Умник Гюро къде си? Йотова и Радефф имате ли позиция или ни чака диктатура от Посолствата

    Коментиран от #26

    06:56 23.02.2026

  • 26 Не ни чака,

    37 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мда":

    диктатурата на посолствата отдавна е факт. Българите нямаме държава, а както върви скоро няма да имаме и територия.

    06:59 23.02.2026

  • 27 Война

    46 1 Отговор
    Нищо от изнесеното не отговаря на истината.
    Желязков ни вкара във война. Къде е животното да даде обяснение?

    07:00 23.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Йотовице

    35 1 Отговор
    Давай обяснение какво се случва?
    Като главнокомандващ настоявам да знам, защо тези чужди военни самолети са на столичното летище?
    За тях « ремонта» не важи ли!?!?

    Коментиран от #31, #32, #33, #35, #37, #42

    07:09 23.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Кое не разбра

    30 0 Отговор

    До коментар #30 от "Йотовице":

    Това не са военни самолети, а каналопочистващи машини. Като отлетят гражданските полети ще бъдат възстановени.

    Коментиран от #36

    07:14 23.02.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор

    До коментар #30 от "Йотовице":

    Ти можеш да настояваш , като гражданин❗

    07:15 23.02.2026

  • 34 Тия самолети на САЩ

    34 1 Отговор
    Не пречат ли на « ремонта»?
    Голямо движение имаше по пистата тази нощ!
    И те ли участват в почистване на шахтите?
    Стига ни правете на кукувци!

    07:15 23.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Аха, благодаря

    14 0 Отговор

    До коментар #32 от "Кое не разбра":

    Че ме светна! Как не се сетих, ама нали съм руса и с джуки от носа до под брадата- това е резульата! Хахаха!

    07:19 23.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 и какво от това?

    4 18 Отговор
    Заради безшумната схема на летището и липсата на нощен градски транспорт и без това няма граждански полети по това време. Къде е новината?

    Коментиран от #50

    07:32 23.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 3 Отговор

    До коментар #30 от "Йотовице":

    🤔🤔🤔
    "Като главнокомандващ настоявам да знам, ..."🤔
    Ти ли си главнокомандващ 🤔

    07:43 23.02.2026

  • 43 Тома

    21 2 Отговор
    На мръсния канал ли са шахтите на летището и с голи ръце ли ще чистите.Пишете бе хора

    07:45 23.02.2026

  • 44 Ейси

    27 2 Отговор
    САЩ ВЪН ОТ МАЙКА БЪЛГАРИЯ И СЛАВЯНСКИЯТ СВЯТ ВЪОБЩЕ ! ПРЕСТЪПНИЦИ!

    07:51 23.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Трол

    11 4 Отговор
    Американците ни ремонтират безплатно летището.

    07:53 23.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Нероден Петко

    3 11 Отговор
    Как ви лъжат, лапнишарани! Няма нищо да стане. Стига сте цвилили.

    Коментиран от #53

    07:57 23.02.2026

  • 50 Идат избори

    3 17 Отговор

    До коментар #39 от "и какво от това?":

    Израждане си прави изборен ПР. Трябва съд за фалшиви новини и хибридни атаки.

    Коментиран от #51

    07:59 23.02.2026

  • 51 така е

    5 13 Отговор

    До коментар #50 от "Идат избори":

    Израждане сами си отрязаха клона на който седяха и сега каквито и напъни да опитват изтичат в канала. Поне имотите на Копейкин ще си останат.

    08:01 23.02.2026

  • 52 Хасковска шамандура

    7 16 Отговор

    До коментар #18 от "Много елементарна лъжа":

    Най-малката причина да гласувам против този селяндур бившия шапкар е, че преименува летището без причина освен да вдига шум, същото като тъпия му пилон. Плосък каунь.

    Коментиран от #62

    08:02 23.02.2026

  • 53 голям смях

    13 5 Отговор

    До коментар #49 от "Нероден Петко":

    Ако ги нямаше американците на летището, дали някой щеше да тиражира новината за поредното затваряне на летищото за ремонт в извън работно време? Едва ли. Не помня друг път да са ни информирали за това.

    08:03 23.02.2026

  • 54 българина

    2 8 Отговор
    петрохан няма нищо общо с цру и епщайн

    08:04 23.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 факуса

    14 1 Отговор

    До коментар #21 от "Невярващ":

    ами забравен капак на некоя шахте и амера се е спънал в нея,ще платим и ремонта на самолета

    08:14 23.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Мишел

    16 1 Отговор
    България е в обсега на иранските ракети.

    08:25 23.02.2026

  • 59 ами

    15 0 Отговор
    ха ха ха - ремонтните дейности явно няма да пречат на американските военни полети от гражданското летище

    08:25 23.02.2026

  • 60 Лъжи долни и подали,

    14 1 Отговор
    как не ви е срам да лъжете най-безогледно, а краварските военни самолети ще летят, за тях забрани няма. За това сте килимче на пред входни врати.

    08:33 23.02.2026

  • 61 Дано аятоласите пуснат

    12 2 Отговор
    поне една ракета по това американско/въобще не е българско/ летище и да го направят на дреп барабар с краварската некадърни техника.

    08:35 23.02.2026

  • 62 Абе, галош

    12 0 Отговор

    До коментар #52 от "Хасковска шамандура":

    Предложението дойде не от Радев, а от тиквите от герп!

    08:36 23.02.2026

  • 63 Бригада Аллаху Аккбару

    6 1 Отговор
    Нема се пуашите бугарееее, ремонтната група Аллаху Аккбару иде да помогне на краварите да ви почистим Уетищету. Специални спонсори на събитието са Бою Синганина, Шиши намагнитения и Розовото Фламинго Джилязку, дето подписва всичко без да мисли

    08:58 23.02.2026

  • 64 четем между редовете

    5 1 Отговор
    значи утре по това време сащ ще нападнат иран

    09:01 23.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 9689

    7 1 Отговор
    Тези престъпници ни въвлякоха във война.

    09:15 23.02.2026

  • 67 Хасковски каунь

    5 1 Отговор
    ...ремонт и профилактика на шахти в близост до пистата,...
    Почакайте на светло бе!

    09:31 23.02.2026

  • 68 Наката

    2 2 Отговор
    Ответните ударите по софийското летище и многото ни нестратегически обекти в бедна и жалка България,
    също ше бъдат в малките и ранни часове! Такива със сигурност ще има.Жалки продажници и крадци на животи!

    09:46 23.02.2026

  • 69 Никси

    2 2 Отговор
    РЕМОНТ НА БАБА ТИ ХВЪРЧИЛОТО У ФУТБОЛНИТЕ ГАЩИ , Я КАЖИ ЗА АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ ЧИ ГО ТЪРСЯТ НА НАЩО ЛЕТИЩЕ В СОФИЯ , ШАХТИ ВИКА ЗА РЕМОНТ БРЕ !!!.

    09:59 23.02.2026

  • 70 Ужас

    3 0 Отговор
    Концесионера запуши шахтите ха ха ха

    10:07 23.02.2026

  • 71 Курсант

    0 0 Отговор
    Каналин Цолов е бригадир и ще набутва тръба 1" (цол) в муфа 1/2". Всички,които не вярват може да участват.
    На пожелалите приятни усещания!

    11:13 23.02.2026

  • 72 Истината

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Аятолаха е на мушка":

    А масовия убиец Нетаняхото кога???

    11:13 23.02.2026

  • 73 НЕ БЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лъжи":

    ще ти кажат че под шахтите навсякъде по света има кабели и се разполага специална апаратура за навигация ,КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ВИНАГИ И ЗА В БЪДЕЩЕ .То като се ритат атовете какво правят магаретата ОТГОВОР ...РЕВАТ ЯКО...

    Коментиран от #76

    11:52 23.02.2026

  • 74 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    ...............То като се ритат атовете какво правят магаретата ......ами минало едно Козлодуйско мааре и видяло Ломски атове да се ритат и попитало?
    Какво правите бе атове?!Те го поледнали и казали:
    А....нищо-ритаме се.
    А Козлодуйското магаре им отговорило:
    А добре....щото гледам мерите си ония работи.....да не изкарам Аз моята.....
    хахаха

    13:05 23.02.2026

  • 75 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Краварите ядоха як пердах във Виетнам.....после едва смогнаха да избягат от Афганистан.....сеа обаче ще си намерят МАЙСТОРА в Иран! Иранците не са нито Панама,нито Афганистан,Сърбия,Ирак,Либия или Венецуела!Тук ще лапат яко дървото!

    13:12 23.02.2026

  • 76 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "НЕ БЕ":

    Браво!Ти току що откри Америка и топлата вода,че под шахтите навсякъде по света има кабели и се разполага специална апаратура......хахахахахахаха! Че то и наше село в шахтите има кабели за телефони,интернет и телевизия!Браво Мунчо!Откри Америка!

    13:28 23.02.2026

  • 77 Перник

    1 0 Отговор
    А дано удари парламенто у понеделник една Иранска ракета!

    13:37 23.02.2026

