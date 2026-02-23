Софийското летище затваря за всички полети утре от 1:05 до 03:35 часа

Летище "Васил Левски" в София ще бъде затворено за всички полети с изключение на военните в малките часове на 24 февруари.
Причината - ремонт и профилактика на шахти в близост до пистата, съобщиха от там за БНТ.
Аерогарата не работеше от 01:15 до 2:50 часа тази нощ, а утре – от 1:05 до 03:35 часа.
От летището подчертават, че затварянето няма нищо общо с присъствието на военните самолети на САЩ.
От Министерството на отбраната преди дни потвърдиха за БНТ, че разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса.
1 Иран
Ще ни вкарат във война
06:29 23.02.2026
2 хехе
06:30 23.02.2026
3 Хамерите
06:30 23.02.2026
4 Краварски овенен
06:31 23.02.2026
5 Лъжи
Коментиран от #73
06:31 23.02.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #10
06:32 23.02.2026
7 Аятолаха е на мушка
Коментиран от #72
06:32 23.02.2026
8 Ний ша Ва упрайм
06:33 23.02.2026
9 Путин
06:34 23.02.2026
10 Боруна Лом
До коментар #6 от "Последния Софиянец":ВЗЕМЕТЕ И СОПИТЕ. И ДОМАШНИТЕ АДРЕСИ НА ДОМАТА ХАЯЧИ И КОМПАНИЯ!
Коментиран от #11
06:35 23.02.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Боруна Лом":Хотела го знаем къде е.
06:36 23.02.2026
12 Костинбродския
06:36 23.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Морски
06:40 23.02.2026
15 Мите
06:41 23.02.2026
16 Вечно излъганите камилчета
06:41 23.02.2026
17 интересно
06:42 23.02.2026
18 Много елементарна лъжа
Уж ремонтите пречели на полетите, ама на излитането на краварските военни самолети няма да попречат. Айде другия път съчинете някоя по-голяма простотия, бетер версиите за Петрохан сте!
Коментиран от #52
06:44 23.02.2026
19 ЧИЧО
06:47 23.02.2026
20 оценка
06:49 23.02.2026
21 Невярващ
Коментиран от #56
06:51 23.02.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
,"От летището подчертават, че затварянето няма нищо общо с присъствието на военните самолети на САЩ."
😀😀😀😀😀😀😀😀😀
06:52 23.02.2026
23 в малките часове
06:53 23.02.2026
24 Боруна Лом
Коментиран от #65
06:55 23.02.2026
25 Мда
Коментиран от #26
06:56 23.02.2026
26 Не ни чака,
До коментар #25 от "Мда":диктатурата на посолствата отдавна е факт. Българите нямаме държава, а както върви скоро няма да имаме и територия.
06:59 23.02.2026
27 Война
Желязков ни вкара във война. Къде е животното да даде обяснение?
07:00 23.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Йотовице
Като главнокомандващ настоявам да знам, защо тези чужди военни самолети са на столичното летище?
За тях « ремонта» не важи ли!?!?
Коментиран от #31, #32, #33, #35, #37, #42
07:09 23.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Кое не разбра
До коментар #30 от "Йотовице":Това не са военни самолети, а каналопочистващи машини. Като отлетят гражданските полети ще бъдат възстановени.
Коментиран от #36
07:14 23.02.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "Йотовице":Ти можеш да настояваш , като гражданин❗
07:15 23.02.2026
34 Тия самолети на САЩ
Голямо движение имаше по пистата тази нощ!
И те ли участват в почистване на шахтите?
Стига ни правете на кукувци!
07:15 23.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Аха, благодаря
До коментар #32 от "Кое не разбра":Че ме светна! Как не се сетих, ама нали съм руса и с джуки от носа до под брадата- това е резульата! Хахаха!
07:19 23.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 и какво от това?
Коментиран от #50
07:32 23.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "Йотовице":🤔🤔🤔
"Като главнокомандващ настоявам да знам, ..."🤔
Ти ли си главнокомандващ 🤔
07:43 23.02.2026
43 Тома
07:45 23.02.2026
44 Ейси
07:51 23.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Трол
07:53 23.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Нероден Петко
Коментиран от #53
07:57 23.02.2026
50 Идат избори
До коментар #39 от "и какво от това?":Израждане си прави изборен ПР. Трябва съд за фалшиви новини и хибридни атаки.
Коментиран от #51
07:59 23.02.2026
51 така е
До коментар #50 от "Идат избори":Израждане сами си отрязаха клона на който седяха и сега каквито и напъни да опитват изтичат в канала. Поне имотите на Копейкин ще си останат.
08:01 23.02.2026
52 Хасковска шамандура
До коментар #18 от "Много елементарна лъжа":Най-малката причина да гласувам против този селяндур бившия шапкар е, че преименува летището без причина освен да вдига шум, същото като тъпия му пилон. Плосък каунь.
Коментиран от #62
08:02 23.02.2026
53 голям смях
До коментар #49 от "Нероден Петко":Ако ги нямаше американците на летището, дали някой щеше да тиражира новината за поредното затваряне на летищото за ремонт в извън работно време? Едва ли. Не помня друг път да са ни информирали за това.
08:03 23.02.2026
54 българина
08:04 23.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 факуса
До коментар #21 от "Невярващ":ами забравен капак на некоя шахте и амера се е спънал в нея,ще платим и ремонта на самолета
08:14 23.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Мишел
08:25 23.02.2026
59 ами
08:25 23.02.2026
60 Лъжи долни и подали,
08:33 23.02.2026
61 Дано аятоласите пуснат
08:35 23.02.2026
62 Абе, галош
До коментар #52 от "Хасковска шамандура":Предложението дойде не от Радев, а от тиквите от герп!
08:36 23.02.2026
63 Бригада Аллаху Аккбару
08:58 23.02.2026
64 четем между редовете
09:01 23.02.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 9689
09:15 23.02.2026
67 Хасковски каунь
Почакайте на светло бе!
09:31 23.02.2026
68 Наката
също ше бъдат в малките и ранни часове! Такива със сигурност ще има.Жалки продажници и крадци на животи!
09:46 23.02.2026
69 Никси
09:59 23.02.2026
70 Ужас
10:07 23.02.2026
71 Курсант
На пожелалите приятни усещания!
11:13 23.02.2026
72 Истината
До коментар #7 от "Аятолаха е на мушка":А масовия убиец Нетаняхото кога???
11:13 23.02.2026
73 НЕ БЕ
До коментар #5 от "Лъжи":ще ти кажат че под шахтите навсякъде по света има кабели и се разполага специална апаратура за навигация ,КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ВИНАГИ И ЗА В БЪДЕЩЕ .То като се ритат атовете какво правят магаретата ОТГОВОР ...РЕВАТ ЯКО...
Коментиран от #76
11:52 23.02.2026
74 Град Козлодуй
Какво правите бе атове?!Те го поледнали и казали:
А....нищо-ритаме се.
А Козлодуйското магаре им отговорило:
А добре....щото гледам мерите си ония работи.....да не изкарам Аз моята.....
хахаха
13:05 23.02.2026
75 Град Козлодуй
13:12 23.02.2026
76 Боруна Лом
До коментар #73 от "НЕ БЕ":Браво!Ти току що откри Америка и топлата вода,че под шахтите навсякъде по света има кабели и се разполага специална апаратура......хахахахахахаха! Че то и наше село в шахтите има кабели за телефони,интернет и телевизия!Браво Мунчо!Откри Америка!
13:28 23.02.2026
77 Перник
13:37 23.02.2026