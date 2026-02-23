Софийското летище затваря за всички полети утре от 1:05 до 03:35 часа

Летище "Васил Левски" в София ще бъде затворено за всички полети с изключение на военните в малките часове на 24 февруари.

Причината - ремонт и профилактика на шахти в близост до пистата, съобщиха от там за БНТ.

Аерогарата не работеше от 01:15 до 2:50 часа тази нощ, а утре – от 1:05 до 03:35 часа.

От летището подчертават, че затварянето няма нищо общо с присъствието на военните самолети на САЩ.

От Министерството на отбраната преди дни потвърдиха за БНТ, че разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса.