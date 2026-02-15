Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Карлос Контрера: Въпрос на време е МВР да застрелят някой български гражданин, докато си пие кафето...

Карлос Контрера: Въпрос на време е МВР да застрелят някой български гражданин, докато си пие кафето...

15 Февруари, 2026 11:54 1 121 25

МВР в тоя си вид е за закриване! Няма как да стане иначе

Карлос Контрера: Въпрос на време е МВР да застрелят някой български гражданин, докато си пие кафето... - 1
Снимка: Фейсбук
Карлос Контрера Карлос Контрера политик, ВМРО

Въпрос на време е МВР да застрелят някой български гражданин, докато си пие кафето... В вътрешното ведомство нещата вече са до степен пълно дилетанство и липса на елементарен професионализъм. Вече стават заплаха за живота на мирните граждани.

Това написа във "Фейсбук" Карлос Контрера.

В петък около 21.30 служители на МВР нахлуват в частен имот-клуб на ул. Цар Симеон 87 до Женския пазар, където са се събрали националисти в клуба на Български национален съюз. Сбирката е по повод предстоящото провеждане на традиционния Луковмарш на 14.02.2026г. В клуба са около 40 души. Над 20 служители на МВР се изспиват от 3 полицейски буса и патрулка, нападат няколко души, пушещи отвън пред входа на клуба, изтикват ги вътре в помещението. След това двама служители вадят тийзъри, а един влиза в затвореното помещение с пушка тип "помпа" в ръце. Какъв е поводът за тази акция "респект", не става ясно.

Служителите на МВР нямат заповед за задържане на някого, няма заповед или съдебно решение за провеждане на претърсване или личен обиск. Няма и данни за действия по неотложност (същите след извършването им трябва да бъдат потвърдени от съдебен състав). Единственият вариант да се нахлува по този начин е да се претоврати случващо се претъпление. Та, какво точно престъпление са предотвратили?

Кой разпореди на МВР да нахлува в частни имоти като башибозук? Кой е дал указания и заповеди да се атакуват граждани с оръжие? Къде са заповедите за извършване на претърсване или обиск? Къде е протоколът от съд за повтърждаване на действия по неотложност, ако някой твърди, че е това?

Кой изпрати МВР да сплашва български националисти?

Подобни каубойски изпълнения и тотално погазване на законите и правилата за действия в такива ситауции накрая ще доведат до трупове. Въпрос на време е служител на МВР да застреля гражданин по "погрешка". Абсолютно непрофесионално, грубо, неадекватно и мутренско поведение. Някой го е разпоредил и този някой или някои трябва да бъдат осветени, а след това изгонени от системата на МВР като пълни некадърници. Такива хора нямат място във вътрешното ведомство! Това са каубои, а не полицаи.

Редно е незабавно "Вътрешна сигурност", Инспектората на МВР и проуратурата да се самосезират. Подобно поведение е недопустимо. Ако то се толерира, въпрос на време е някой служител на МВР с по-висок адренали и "лабав спусък" да застреля по погрешка гражданин. Дано има видеозаписи от камери за видеонаблюдение, та да се види какви са ги вършили от МВР.

Уточнявам, че за провеждането на Луковмарш има съдебно решение (поредно), което отменя заповедта на кмета на Столична община за забраната му. Т.е. налице е годно правно основание, което допуска провеждането на мероприятието. Сиреч, не става дума за никаква незаконна дейност.

Излагацията идва на фона на фиаското на МВР, които броят шест трупа от аферата "Петрохан", а накрая се оказа, че правели и учение с въпросните "рейнджъри".

МВР в тоя си вид е за закриване! Няма как да стане иначе.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Чакала

    8 1 Отговор
    Кафе с бурунданга!

    11:56 15.02.2026

  • 2 сериозно ли?

    20 2 Отговор
    вие още ли незнаете в каква държава живеем???

    Коментиран от #24

    11:57 15.02.2026

  • 3 Контрера

    7 10 Отговор
    да не се притеснява за българските граждани.

    Коментиран от #20

    11:57 15.02.2026

  • 4 Да,бе

    17 2 Отговор
    МВР е бухалката на партията...На управляващата партия.

    11:59 15.02.2026

  • 5 име

    10 8 Отговор
    Гледай си там далаверите с 15 годишните автобуси за милиони или климатиците по трамваите с надути цени и не се прави на националист. Ако ти са много мили, беш към фронта в Бандеристан.

    11:59 15.02.2026

  • 6 Гого

    13 2 Отговор
    Докато престъпниците се организират в "Организирана престъпна група" то МВР са неорганизирана престъпна паплач.

    12:01 15.02.2026

  • 7 Дориана

    10 9 Отговор
    За подкупването с високи заплати и политическата зависимост на МВР като институция са виновни Борисов и Пеевски с техните вредни партии , които за да оцелеят политически , за да запазят създадената корупционна мафиотска мрежа, която като октопод е оплела цяла България са готови на всичко- от фалшифициране на избори до пълзяща диктатура.

    12:02 15.02.2026

  • 8 Гост

    11 2 Отговор
    МВР вардят само Боко Тиквата и Прасето от народната любов.

    12:05 15.02.2026

  • 9 А ти

    4 3 Отговор
    защо си жив?

    12:05 15.02.2026

  • 10 Оня

    6 4 Отговор
    Докато лижем з.дниците ч.фтски - така ще сме. Не можем да почитаме националните си герои, но всяка година "почитаме" някакви измислени "жертви" ......

    12:06 15.02.2026

  • 11 Байкал

    7 4 Отговор
    Даде се старт на фашизма в България ! На кого вече не му е ясно че открито се казва в нац.медии че койт си търси гражданските права или само за това , къде отиват парите му от данъци и усигуровки , ще бъде наказан жестоко !

    12:06 15.02.2026

  • 12 Хаха

    7 1 Отговор
    Те МВР колко застреляха на Петрохан…

    Коментиран от #22

    12:07 15.02.2026

  • 13 Нехиs

    4 7 Отговор
    Такива фашисти трябва да се депортират, не да са по клубове.

    12:07 15.02.2026

  • 14 тъй де

    2 0 Отговор
    Надявали да се някой от тези, които са нападнали да реагира за да може да предизвикат меле с това оправдание, но не им се е получило?
    "МВР Ентъртеймънт" презент....

    12:08 15.02.2026

  • 15 Софийски селянин,Пенсионер

    7 2 Отговор
    На снимката гледам виждам един опушен мургав полисмен с брада като на талибанин..
    Дори в Америка в някои щати имат по строг етичен кодекс относно външният вид.
    Боже Господи до какво доживяхме,ама това са неолибералните сбъркани ценности които ни наложиха...
    Да от такъв тип може да се очаква какво ли не...

    Коментиран от #18

    12:09 15.02.2026

  • 16 Д-р Марин Белчев

    5 0 Отговор
    Целта е всяване на страх. Възмутително е, но работи.

    12:09 15.02.2026

  • 17 ако тоя

    2 1 Отговор
    индивид носещ не българско име иска да ме убеди,че подкрепящите "луков марш" имат права, по добре да се прибира у Перник. А още по добре да напусне България!

    12:12 15.02.2026

  • 18 Дедо

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    С премиер мутра СИК-аджия какво очакваш 1990 г напуска МВР и става мутра.

    Коментиран от #23

    12:13 15.02.2026

  • 19 гражданин

    1 1 Отговор
    Докато боко и шиши са на свобода ,все ще е робска нашата страна !!!

    12:17 15.02.2026

  • 20 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Контрера":

    Тоа юнак латинос пък откъде се пръкна да казва на българската Народна Милиция как да си изпълнява заповедите. Събрали ли ср кол и въже нацисти.

    12:19 15.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 А ламите

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    защо не отвърнаха на стрелбата?

    12:19 15.02.2026

  • 23 От Каспичан,

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дедо":

    Рядко са ме спирали катаджии,но съм ги питал като ми върнат документите какво образование имат...
    Един от тях нагло ми каза какво те интересува,а други мълчаха..
    Те май ги събират от кол и въже...

    12:20 15.02.2026

  • 24 На 19ти

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "сериозно ли?":

    се връща спасението!Пак ще арестуват Борисов,Горанов....

    12:21 15.02.2026

  • 25 Марис

    0 0 Отговор
    Контрера, тези въпроси към министъра в нелегалност Дани Сю !!!

    12:22 15.02.2026

