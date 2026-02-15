Карлос Контрера: Въпрос на време е МВР да застрелят някой български гражданин, докато си пие кафето...

Въпрос на време е МВР да застрелят някой български гражданин, докато си пие кафето... В вътрешното ведомство нещата вече са до степен пълно дилетанство и липса на елементарен професионализъм. Вече стават заплаха за живота на мирните граждани.

Това написа във "Фейсбук" Карлос Контрера.

В петък около 21.30 служители на МВР нахлуват в частен имот-клуб на ул. Цар Симеон 87 до Женския пазар, където са се събрали националисти в клуба на Български национален съюз. Сбирката е по повод предстоящото провеждане на традиционния Луковмарш на 14.02.2026г. В клуба са около 40 души. Над 20 служители на МВР се изспиват от 3 полицейски буса и патрулка, нападат няколко души, пушещи отвън пред входа на клуба, изтикват ги вътре в помещението. След това двама служители вадят тийзъри, а един влиза в затвореното помещение с пушка тип "помпа" в ръце. Какъв е поводът за тази акция "респект", не става ясно.

Служителите на МВР нямат заповед за задържане на някого, няма заповед или съдебно решение за провеждане на претърсване или личен обиск. Няма и данни за действия по неотложност (същите след извършването им трябва да бъдат потвърдени от съдебен състав). Единственият вариант да се нахлува по този начин е да се претоврати случващо се претъпление. Та, какво точно престъпление са предотвратили?

Кой разпореди на МВР да нахлува в частни имоти като башибозук? Кой е дал указания и заповеди да се атакуват граждани с оръжие? Къде са заповедите за извършване на претърсване или обиск? Къде е протоколът от съд за повтърждаване на действия по неотложност, ако някой твърди, че е това?

Кой изпрати МВР да сплашва български националисти?

Подобни каубойски изпълнения и тотално погазване на законите и правилата за действия в такива ситауции накрая ще доведат до трупове. Въпрос на време е служител на МВР да застреля гражданин по "погрешка". Абсолютно непрофесионално, грубо, неадекватно и мутренско поведение. Някой го е разпоредил и този някой или някои трябва да бъдат осветени, а след това изгонени от системата на МВР като пълни некадърници. Такива хора нямат място във вътрешното ведомство! Това са каубои, а не полицаи.

Редно е незабавно "Вътрешна сигурност", Инспектората на МВР и проуратурата да се самосезират. Подобно поведение е недопустимо. Ако то се толерира, въпрос на време е някой служител на МВР с по-висок адренали и "лабав спусък" да застреля по погрешка гражданин. Дано има видеозаписи от камери за видеонаблюдение, та да се види какви са ги вършили от МВР.

Уточнявам, че за провеждането на Луковмарш има съдебно решение (поредно), което отменя заповедта на кмета на Столична община за забраната му. Т.е. налице е годно правно основание, което допуска провеждането на мероприятието. Сиреч, не става дума за никаква незаконна дейност.

Излагацията идва на фона на фиаското на МВР, които броят шест трупа от аферата "Петрохан", а накрая се оказа, че правели и учение с въпросните "рейнджъри".

МВР в тоя си вид е за закриване! Няма как да стане иначе.