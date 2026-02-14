Йотова от Мюнхен: Европа трябва да вземе съдбата си в свои ръце

Много съм доволна, че най-накрая и големите страни в Европа разбраха, че трябва да вземем съдбата си в свои ръце. Това заяви президентът Илияна Йотова след ключовите изказвания по време на 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността.
По думите страните на Стария континент дълги години са почивали на стари лаври, прекалено големи компромиси и бюрокрация.
„Когато преди 17 месеца Марио Драгни излезе с един доклад, той много ясно даде диагнозата на това, което е в момента Европейския съюз. За съжаление, до момента по този доклад нищо не е направено – едва 15% от тези предложения днес са факт, а там се говореше, че Европа отдавна не е конкурентоспособна на големите световни икономики, че имаме прекалено скъпо производство и нямаме енергиен съюз“, каза Йотова.
Тя каза още, че много отдавна се говори за самостоятелна отбранителна система на Европейския съюз.
„Сега вече това е осъзната необходимост, не защото това трябва да е структура, която да се противопоставя на НАТО, а по-скоро европейският стълб вътре в НАТО да бъде още по-силен и Европа да има своето производство“, добави тя.
Попитана дали България има позиция по важните въпроси, обсъждани в Алианса, Йотова отговори: „Аз винаги съм била привърженик на това българският глас да е силен, но и ако трябва – различен от европейските партньори, защото ние сме държава от външната граница на ЕС, а напоследък стана много актуално и задължително да се говори за „източно партньорство и затвърждаване на позициите на Изток. Всичко това трябва да мине през спецификата на българската система. Винаги ми е липсвала такава позиция от нашите правителства“.
На въпроса кой слон е видяла в залата, тя отговори: „Ако забелязахте този слон изобщо не е щастлив, защото е придружен от отломки на различни организации като ООН. Има нещо счупено в международния правов ред. Това прозвуча и в много разговори с лидерите, с които си размених няколко думи. Добре е, че европейските лидери са осъзнали, че светът, в който живеем е променен“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
14:24 14.02.2026
2 Ганя Путинофила
Нямате време да направите 7000 ядрени ракети!
14:24 14.02.2026
3 българин
14:25 14.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Крум
14:26 14.02.2026
6 Сила
Коментиран от #32
14:26 14.02.2026
7 Боже, пази България!
14:29 14.02.2026
8 Наблюдател
Странични мисловни упражнения са им забранени.
14:29 14.02.2026
9 Ариф Арифов
14:31 14.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Някой знае ли
Целуна ли ръка на българския Патриарх?
14:35 14.02.2026
12 Ганьо
14:40 14.02.2026
13 Европа да вземела
14:41 14.02.2026
14 чупка
14:42 14.02.2026
15 Теслатъ
14:42 14.02.2026
16 Много съм доволна,
Коментиран от #38
14:42 14.02.2026
17 Олеееее...
14:44 14.02.2026
18 Промяна
14:44 14.02.2026
19 Олеееее...
14:45 14.02.2026
20 Фен
14:45 14.02.2026
21 За съжаление много от рано
Коментиран от #24
14:47 14.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Гений неземен
14:49 14.02.2026
24 хсжнн
До коментар #21 от "За съжаление много от рано":Че тя ако не е с тях и Радев не е , знаеш ли кога ще седят в президентството два мандата . Волен що не стана президент?!
14:49 14.02.2026
25 Ъхъъъъ...
14:51 14.02.2026
26 буля йотовица
14:52 14.02.2026
27 HDI е тракалник като германските TDI
До коментар #22 от "Радев избяга":И правилно направи! Всеки бяга от дърти жени! Но госпожа Йотова все пак е президент на Република България, колкото и да е нелюбима на много хора.
14:52 14.02.2026
28 коко
14:53 14.02.2026
29 Просто
14:53 14.02.2026
30 Ъхъъъъ...
14:53 14.02.2026
31 Промяна
14:53 14.02.2026
32 дейността
До коментар #6 от "Сила":е схемата петрохан и подобни педофилски секти!
14:54 14.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Дедо
Коментиран от #37
14:56 14.02.2026
35 И Йотова какво смята да направи
14:57 14.02.2026
36 Тръгвай офффцо с коалицията
14:59 14.02.2026
37 чупка
До коментар #34 от "Дедо":Тез дет ги описваш всички са произлезли от нас а обръсната глава и конска опашка е типична прическа при прабългарите.
15:00 14.02.2026
38 Тъй деее
До коментар #16 от "Много съм доволна,":едно недоразумение добре се позиционира между другите недоразумения и снимка даже си щракна с тях. И ние от тези хора "промяна" ще чакаме....
15:02 14.02.2026
39 Хммм,
15:07 14.02.2026
40 Нещастници
15:08 14.02.2026