Йотова от Мюнхен: Европа трябва да вземе съдбата си в свои ръце

Много съм доволна, че най-накрая и големите страни в Европа разбраха, че трябва да вземем съдбата си в свои ръце. Това заяви президентът Илияна Йотова след ключовите изказвания по време на 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността.

По думите страните на Стария континент дълги години са почивали на стари лаври, прекалено големи компромиси и бюрокрация.

„Когато преди 17 месеца Марио Драгни излезе с един доклад, той много ясно даде диагнозата на това, което е в момента Европейския съюз. За съжаление, до момента по този доклад нищо не е направено – едва 15% от тези предложения днес са факт, а там се говореше, че Европа отдавна не е конкурентоспособна на големите световни икономики, че имаме прекалено скъпо производство и нямаме енергиен съюз“, каза Йотова.

Тя каза още, че много отдавна се говори за самостоятелна отбранителна система на Европейския съюз.

„Сега вече това е осъзната необходимост, не защото това трябва да е структура, която да се противопоставя на НАТО, а по-скоро европейският стълб вътре в НАТО да бъде още по-силен и Европа да има своето производство“, добави тя.

Попитана дали България има позиция по важните въпроси, обсъждани в Алианса, Йотова отговори: „Аз винаги съм била привърженик на това българският глас да е силен, но и ако трябва – различен от европейските партньори, защото ние сме държава от външната граница на ЕС, а напоследък стана много актуално и задължително да се говори за „източно партньорство и затвърждаване на позициите на Изток. Всичко това трябва да мине през спецификата на българската система. Винаги ми е липсвала такава позиция от нашите правителства“.

На въпроса кой слон е видяла в залата, тя отговори: „Ако забелязахте този слон изобщо не е щастлив, защото е придружен от отломки на различни организации като ООН. Има нещо счупено в международния правов ред. Това прозвуча и в много разговори с лидерите, с които си размених няколко думи. Добре е, че европейските лидери са осъзнали, че светът, в който живеем е променен“.