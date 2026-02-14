Новини
България »
Йотова от Мюнхен: Европа трябва да вземе съдбата си в свои ръце

Йотова от Мюнхен: Европа трябва да вземе съдбата си в свои ръце

14 Февруари, 2026 14:20 668 40

  • илияна йотова-
  • европа-
  • нато-
  • мюнхенска конференция

Държавният глава предупреди за изоставане в икономиката, липса на енергиен съюз и необходимост от по-силен европейски стълб в НАТО

Йотова от Мюнхен: Европа трябва да вземе съдбата си в свои ръце - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Много съм доволна, че най-накрая и големите страни в Европа разбраха, че трябва да вземем съдбата си в свои ръце. Това заяви президентът Илияна Йотова след ключовите изказвания по време на 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността.

По думите страните на Стария континент дълги години са почивали на стари лаври, прекалено големи компромиси и бюрокрация.

„Когато преди 17 месеца Марио Драгни излезе с един доклад, той много ясно даде диагнозата на това, което е в момента Европейския съюз. За съжаление, до момента по този доклад нищо не е направено – едва 15% от тези предложения днес са факт, а там се говореше, че Европа отдавна не е конкурентоспособна на големите световни икономики, че имаме прекалено скъпо производство и нямаме енергиен съюз“, каза Йотова.

Тя каза още, че много отдавна се говори за самостоятелна отбранителна система на Европейския съюз.

„Сега вече това е осъзната необходимост, не защото това трябва да е структура, която да се противопоставя на НАТО, а по-скоро европейският стълб вътре в НАТО да бъде още по-силен и Европа да има своето производство“, добави тя.

Попитана дали България има позиция по важните въпроси, обсъждани в Алианса, Йотова отговори: „Аз винаги съм била привърженик на това българският глас да е силен, но и ако трябва – различен от европейските партньори, защото ние сме държава от външната граница на ЕС, а напоследък стана много актуално и задължително да се говори за „източно партньорство и затвърждаване на позициите на Изток. Всичко това трябва да мине през спецификата на българската система. Винаги ми е липсвала такава позиция от нашите правителства“.

На въпроса кой слон е видяла в залата, тя отговори: „Ако забелязахте този слон изобщо не е щастлив, защото е придружен от отломки на различни организации като ООН. Има нещо счупено в международния правов ред. Това прозвуча и в много разговори с лидерите, с които си размених няколко думи. Добре е, че европейските лидери са осъзнали, че светът, в който живеем е променен“.


България
Оценка 5 от 7 гласа.
Оценка 5 от 7 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хехе

    11 0 Отговор
    ЕС може и да прескочи трапа, ако бъдат изметени урсулите всичко останало е празни приказки.

    14:24 14.02.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    6 1 Отговор
    Късно е чадо! Мандалото падна! Що дремахте 80 години!
    Нямате време да направите 7000 ядрени ракети!

    14:24 14.02.2026

  • 3 българин

    3 2 Отговор
    така се говори - право куме та в очите или както казват комшиите - ачик,ачик

    14:25 14.02.2026

  • 5 Крум

    6 3 Отговор
    Ох и тая джурналистка почна да хвърля едни заучени лафове. Тая да благодари на радев иначе и през сламка нямаше да види президентството.

    14:26 14.02.2026

  • 6 Сила

    7 2 Отговор
    Йотова е с ранг" Тамплиер на годината " в съмнителната секта на старшина генерал академик Ралчев !!! Дължи обяснение на българските граждани и на официалните институции на Република България с какво точно е заслужила тази чест ....отделно каква точно е дейността на тази организация ?!?

    Коментиран от #32

    14:26 14.02.2026

  • 7 Боже, пази България!

    6 10 Отговор
    Тая дето падна на колене пред руският поп от КГБ, Гундяев, да му целува ръце, след което раздаде сумати бг паспорти на руските шпиони, ни стана президент и сега обикаля света с наши пари!

    14:29 14.02.2026

  • 8 Наблюдател

    4 0 Отговор
    Марионетките имат право да държат единия си отвор чист и смазан, а с втория си отвор да изговарят това което им е заповядано да кажат.
    Странични мисловни упражнения са им забранени.

    14:29 14.02.2026

  • 9 Ариф Арифов

    1 0 Отговор
    Занимавам се с измами с автомобили, прекупвач съм. Продавам крадени, повредени и бракувани автомобили на разни наивници. В село Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш, ме търсете, ако ви трябвам за нещо. Гнусен потурчен сигaн съм.

    14:31 14.02.2026

  • 11 Някой знае ли

    6 1 Отговор
    дали Йотова положи клетва като президент?

    Целуна ли ръка на българския Патриарх?

    14:35 14.02.2026

  • 12 Ганьо

    3 2 Отговор
    Европа пред САЩ са като България пред Европа в момента. Чакат на друг да ги оправи, като ние винаги сме били така...

    14:40 14.02.2026

  • 13 Европа да вземела

    6 2 Отговор
    съдбата си в свои ръце. От кого да я вземе ? Поредните тъпотии които слушаме ...

    14:41 14.02.2026

  • 14 чупка

    3 3 Отговор
    Не ви щем Европата и масонските ви ложи

    14:42 14.02.2026

  • 15 Теслатъ

    4 1 Отговор
    Речено е: Едно е да искаш, друго е да можеш, пък трето и четвърто е да го направиш!!!!

    14:42 14.02.2026

  • 16 Много съм доволна,

    4 0 Отговор
    Всички сме доволни че едно недоразумение добре се позиционира между другите недоразумения ...

    Коментиран от #38

    14:42 14.02.2026

  • 17 Олеееее...

    3 0 Отговор
    европейски стълб вътре в НАТО ..... Само и слушайте тъпотиите

    14:44 14.02.2026

  • 18 Промяна

    5 3 Отговор
    ГОСПОЖООООО НИКОЙ НЕ ВИ Е ИЗБИРАЛ ЗА ПРЕЗИДЕНТ АМА КАК ТАКА ЕДНИ ОВЛАДЯХА ДЪРЖАВАТА НИ

    14:44 14.02.2026

  • 19 Олеееее...

    3 0 Отговор
    „източно партньорство и затвърждаване на позициите на Изток...." ..... Само и слушайте тъпотиите

    14:45 14.02.2026

  • 20 Фен

    2 0 Отговор
    Радев трябваше да ни освободи от себе си доста по-рано.

    14:45 14.02.2026

  • 21 За съжаление много от рано

    3 2 Отговор
    Йотова доказа що за атлантическо недоразумение е.

    Коментиран от #24

    14:47 14.02.2026

  • 23 Гений неземен

    2 1 Отговор
    На въпроса кой слон е видяла в залата, тя отговори: „Ако забелязахте този слон изобщо не е щастлив, защото е придружен от отломки на различни организации като ООН. Има нещо счупено в международния правов ред.

    14:49 14.02.2026

  • 24 хсжнн

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "За съжаление много от рано":

    Че тя ако не е с тях и Радев не е , знаеш ли кога ще седят в президентството два мандата . Волен що не стана президент?!

    14:49 14.02.2026

  • 25 Ъхъъъъ...

    2 1 Отговор
    (европейските лидери са осъзнали, че светът, в който живеем е променен“) И от кой е променен? От някоя Лама ли?

    14:51 14.02.2026

  • 26 буля йотовица

    1 1 Отговор
    понеже оправи България та тръгна акъли да дава на цивилизованите народи...

    14:52 14.02.2026

  • 27 HDI е тракалник като германските TDI

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Радев избяга":

    И правилно направи! Всеки бяга от дърти жени! Но госпожа Йотова все пак е президент на Република България, колкото и да е нелюбима на много хора.

    14:52 14.02.2026

  • 28 коко

    2 3 Отговор
    Доживях да чуя нещо умно казано от български политик!

    14:53 14.02.2026

  • 29 Просто

    1 1 Отговор
    повтаря това , което каза Мерц !

    14:53 14.02.2026

  • 30 Ъхъъъъ...

    1 0 Отговор
    „източно партньорство и затвърждаване на позициите на Изток...." .... ??? С НАТО или как? А? И колко на Изток ?

    14:53 14.02.2026

  • 31 Промяна

    3 0 Отговор
    ЙОТОВААА КОЙ ТЕ НАЗНАЧИ ЗА ПЛЕЗИДЕНТ АМА ВИЕ С РАДЕВ СЕ ОКАЗА ЧЕ ДЪРЖИТЕ ЦЯЛАТА ВЛАСТ В ДЪРЖАВАТА

    14:53 14.02.2026

  • 32 дейността

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    е схемата петрохан и подобни педофилски секти!

    14:54 14.02.2026

  • 34 Дедо

    0 2 Отговор
    На повечето копейки и русороби им е неприемливо Йотова да седи между европейските лидери на развити и богати европейски държави. Те искат да я виждат на азиатския форуми ,заобиколена от всякакви уйгури, узбеки, таджики, чеченци, буряти,монголи и руснаци. Кой с ушанка, кой с чалма, кой с обръсната глава и конска опашка, кой с кавказки калпак .

    Коментиран от #37

    14:56 14.02.2026

  • 35 И Йотова какво смята да направи

    1 0 Отговор
    срещу "прекалено големите компромиси и бюрокрация" в Европа? ....Вместо на 19-ти на 119-ти да даде ход на новото правителство че да могат дЖилезку и ГЕЙргиев още дивотии да направят?

    14:57 14.02.2026

  • 36 Тръгвай офффцо с коалицията

    2 0 Отговор
    да затвърждаваш позициите на НАТО на Изток... Успех...

    14:59 14.02.2026

  • 37 чупка

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Дедо":

    Тез дет ги описваш всички са произлезли от нас а обръсната глава и конска опашка е типична прическа при прабългарите.

    15:00 14.02.2026

  • 38 Тъй деее

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Много съм доволна,":

    едно недоразумение добре се позиционира между другите недоразумения и снимка даже си щракна с тях. И ние от тези хора "промяна" ще чакаме....

    15:02 14.02.2026

  • 39 Хммм,

    0 0 Отговор
    Тая май ще се окаже много по читава от шефа си Радев. Но това не е изненада. Все пак тя още от малка (състезателка по художествена гимнастика от национален отбор) е вдъхновена и свикнала да се бори за България, а не да лети в небесата и да гледа от високо и от далеко (от Москва), като президента абдикирал от позицията заради личните си интереси и с надеждата да се намъкне през задния вход в политическия живот а страната. Имаме вече не само идеи, но и конкретен пример от бившия президент Първанов, също с два мандата на БСП, но за негово съжаление днес в трета глуха. За разлика от него, Радев има завидна комисионна от Боташ от минимум 50 000€ на ден, което му дава надежда да може купи най много гласове на всички следващи избори.

    15:07 14.02.2026

  • 40 Нещастници

    0 0 Отговор
    Копейките изпадат в скръб от Западните форуми

    15:08 14.02.2026

