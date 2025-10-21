Осмокласник намушка с нож 12-годишно дете в столично училище

12-годишно дете е намушкано с нож от осмокласник в столично училище в квартал "Христо Ботев", съобщи NOVA. Сигнал за инцидента е подаден в 10 ч. днес.
Ученикът е ранен в рамото. Линейка е пристигнала на мястото на инцидента.
Детето е откарано в "Пирогов", където се изяснява дали нараняванията му са животозастрашаващи.
