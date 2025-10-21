Новини
България »
Осмокласник намушка с нож 12-годишно дете в столично училище

Осмокласник намушка с нож 12-годишно дете в столично училище

21 Октомври, 2025 10:52 2 426 35

  • намушкано-
  • дете-
  • училище-
  • христо ботев-
  • софия

Ученикът е ранен в рамото

Осмокласник намушка с нож 12-годишно дете в столично училище - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

12-годишно дете е намушкано с нож от осмокласник в столично училище в квартал "Христо Ботев", съобщи NOVA. Сигнал за инцидента е подаден в 10 ч. днес.

Ученикът е ранен в рамото. Линейка е пристигнала на мястото на инцидента.

Детето е откарано в "Пирогов", където се изяснява дали нараняванията му са животозастрашаващи.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мхъм

    88 9 Отговор
    ГЕРБ създадоха зверове!

    Коментиран от #4, #11, #15

    10:53 21.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Иван

    63 4 Отговор
    Станахме велика демокрация

    Коментиран от #20

    10:54 21.10.2025

  • 4 култ към путин

    19 68 Отговор

    До коментар #1 от "мхъм":

    русифилите с техния култ към бандита путин !

    10:54 21.10.2025

  • 5 Върнете бай Тошо!

    83 3 Отговор
    Върнете ТВУ!
    Племето е шантаво!

    10:55 21.10.2025

  • 6 Чалга поколението!

    66 2 Отговор
    Господ да пази България!

    10:56 21.10.2025

  • 7 Проф. Иво Христов

    61 2 Отговор
    80% от народонаселението е тежко де билизирано!

    11:01 21.10.2025

  • 8 Правителството

    5 31 Отговор
    Няма никаква вина.

    11:01 21.10.2025

  • 9 шаа

    45 3 Отговор
    настигаме американците. засега предимно хладно, от догодина и огнестрелно

    11:02 21.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Не подозираш колко си прав

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "мхъм":

    Някой сме го изпитали на гърба си.

    11:03 21.10.2025

  • 12 1488

    45 1 Отговор
    добрата новина е че жертвата е от същото племе

    11:04 21.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Крадеца

    35 0 Отговор
    Дайте им по една калъчка на всички роми и ги пуснете в мола или на училище да решат всички проблеми с ниското демографско качество.

    11:05 21.10.2025

  • 15 Прав си.

    31 0 Отговор

    До коментар #1 от "мхъм":

    Но, каквата семката на бащата, такива и децата!

    11:05 21.10.2025

  • 16 ООрана държава

    32 0 Отговор
    Тренда върви, безмозъчно поколение келемета

    11:06 21.10.2025

  • 17 коко

    30 3 Отговор
    Празноделците в Парламента да създадат адекватни закони за малолетните престъпници а не да ближат задниците на Тръмп и Путин!

    11:06 21.10.2025

  • 18 омразата е навсякъде

    12 0 Отговор
    след обиди, закани, кражби следва мушкане . дечицата до 18 годинки може да са ангелчета , а може да са престъпници и бандити . в този случай едва ли е инцидента без всякаква провокация . в русе така с комисара беше преувеличено скалъпен . но децата са такива каквито са им родителите . от тях попиват . и са добри и са лоши . на бадън сина му беше нарушител . в двора при чарлз има нарушители . всеки случай е различен . един ножар ако се сдърля с някой и муш в рамото . имаше случай военен срещу полицай . военния победи . сега е в затвора .

    11:11 21.10.2025

  • 19 Даа!

    28 0 Отговор
    Харлемски нощи! Това ни очаква, с преекспонираните за 30 години,демократични права и свободи! Какви права на детето,какви пет лева? Дете,но носи нож,с който спокойно ръга,без да му мигне окото.Същото" дете" спокойно ще наръга и вас - възрастните ,ако му направите забележка,за каквото и да е на улицата,в Градски транспорт,в магазина.Просто ,защото не ви харесва,или защото му нарушавате " личното пространство" Ей, заблудени офф се,до няколко години,точно от такива " малолетни" ,но обедини в квартални глутници, няма да се прибирате спокойно по домовете си,и ще треперите докато вашите близки се приберат.Забравихте поговорката" Дърво се превива, докато е младо! " Плюете и до сега Социализма,наричате го Диктатура,но тогава никой дори не би си представил подобни ситуации.Да,и тогава момчетата се сбиваха.Но с ръце,някой " бушон" под окото,или разкървавен нос.Но до там, другите ги разтърваваха.Паднал на земята,никой не продължава да удря или рита.Беше проява на страх,на подлост.Сега,изкъртени зъби,ритници до безсъзнание,а вече и хладно оръжие не е проблем.Такива не са деца,това е бъдещ престъпник,от най- опасните! Сега наръгал свой връстник,след няколко години, ще ръга ,убива без да му трепне окото.Страхът от безпощадна, наказателна репресия,когато грубо погазваш законите и правата на други,е най точното и ефективно лекарство на държавата.Не нарушаваш - Тя,дъжавата те защитава със цялата си мощ.Но нарушиш ли,те наказва с цялата си мощ, но със законни средства.

    11:13 21.10.2025

  • 20 Ъъъъ

    4 17 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Всъщност, руска губерния.

    11:14 21.10.2025

  • 21 80 години

    6 17 Отговор
    80 години комунизъм. КГБ ДС е действие.

    11:15 21.10.2025

  • 22 Исторически парк

    21 0 Отговор
    България от 3 дена е в състояние на клане по пътища и извън тях!

    11:16 21.10.2025

  • 23 Ивелин Михайлов

    15 0 Отговор
    ЧЕТВОРНО УБИЙСТВО ДО БУРГАС!

    11:16 21.10.2025

  • 24 Учител

    20 0 Отговор
    56те % функционално неграмотни в действие!

    11:17 21.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Здрасти

    15 0 Отговор
    Кв. Христо Ботев, ясно, кармангел от махалата. Иначе все пак е похвално че е добутал до 8 клас...

    11:21 21.10.2025

  • 27 Абсурдистан

    11 0 Отговор
    Обърната еволюция!

    11:21 21.10.2025

  • 28 Опааа

    13 0 Отговор
    Команчите се развихриха! 😆

    11:21 21.10.2025

  • 29 да попитам

    15 0 Отговор
    Квартал "Христо Ботев" не е ли територия на команчите???

    11:24 21.10.2025

  • 30 Слава на Евроатлантическа България

    11 1 Отговор
    Отдавна директивите и законите за образованието и правосъдието ни, са от ЕС.
    Сега е ред да берем плодовете на европейската либерална демокрация.
    Радавайте се и береке с пълни шепи.

    11:24 21.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Петър

    8 0 Отговор
    Нали се биеха в гърдите как ходили на училище. Ето даже и ще завършат, без да знаят нищо, но пренесли циганията и там.

    11:34 21.10.2025

  • 33 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ПАК ДЖИПСИ КИНГС АВЕРИ!

    11:44 21.10.2025

  • 34 Голия

    1 0 Отговор
    не било само по моловете значи

    11:44 21.10.2025

  • 35 Тия

    1 0 Отговор
    се изпозаклаха !

    11:46 21.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове