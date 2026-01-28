Цвета Рангелова, "Възраждане": Замитат следите от КПК, ще загубим 376 млн. евро по ПВУ

Депутатите окончателно закриха Антикорупционната комисия.

"Бяхме против, както и когато едно весело мнозинство създаде тази комисия. Против сме това спешно законодателство да разкриваме или закриваме органи заради определени хора. Безспорно тази комисия не заработи по начина, по който вносителите искаха. Около ГЕРБ-СДС е концентрирано мнозинство, затова приеха техния законопроект", заяви депутатът от "Възраждане" Цвета Рангелова в предаването "Денят ON AIR".

Защо закриват КПК

По думите ѝ КПК по-скоро е действала като бухалка и вероятно вносителите искат да заметат следите от дейността на комисията.

"Един от най-скандалните текстове е предложението данните по архивните дела да отидат в ДАНС, а не в ГДБОП, където е логично да се намират. Както и скандалното предложение архивните данни да бъдат унищожени незабавно", посочи Рангелова пред Bulgaria ON AIR.

"Няма да се запазят основните функции, заради които КПК беше част от ПВУ. Над 376 млн. евро ще загубим по тази причина, сигурно е", съобщи още депутатът от "Възраждане".

Намаляват броя на секциите в чужбина

Рангелова коментира, че акцентът на законопроекта за ограничаване на секциите в страните извън ЕС е да бъде ограничен етническият и контролиран вот от Турция.

"В Турция се наблюдава тенденция на главоломно нарастване на секционни избирателни комисии. Това не означава, че в останалите държави извън ЕС - САЩ, Канада, Великобритания... няма да се гласува, както се представя от ПП-ДБ. Там остава възможност за разкриване до 20 избирателни комисии", обясни гостът.

Изборни промени преди предсрочния вот

"Към настоящия момент Изборният кодекс не е част от седмичната програма на Народното събрание. Надявам се да се прояви здрав разум и да не се правят експерименти дни преди изборите", отсече Рангелова.

Според нея и съпартийците ѝ машинният вот е по-малко вероятният начин изборите да бъдат манипулирани.

Никой не знае дали сканиращите устройства решават проблема, защото вносителите на промените не са успели да обяснят изборния процес с машина, обърна внимание Рангелова.

"Безкрайно кратко е времето за въвеждане на изцяло нов вид машинно гласуване. Зад това прозираше ясна заявка, че се цели да се премине към изцяло хартиен вот", подчерта депутатът.

Появата на партия на Румен Радев

Рангелова отбеляза, че от "Възраждане" не са притеснени от политическия проект на Радев.

"Нямаме такива опасения. Към този момент няма достатъчно ясно заявени позиции. Вчера Радев призоваваше за по-голяма интеграция към ЕС и Еврозоната, с което определи своята визия за външната политика. Това ясно контрастира с основната воля на нашите избиратели", анализира тя.