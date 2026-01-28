Цвета Рангелова, "Възраждане": Замитат следите от КПК, ще загубим 376 млн. евро по ПВУ

Депутатите окончателно закриха Антикорупционната комисия.
"Бяхме против, както и когато едно весело мнозинство създаде тази комисия. Против сме това спешно законодателство да разкриваме или закриваме органи заради определени хора. Безспорно тази комисия не заработи по начина, по който вносителите искаха. Около ГЕРБ-СДС е концентрирано мнозинство, затова приеха техния законопроект", заяви депутатът от "Възраждане" Цвета Рангелова в предаването "Денят ON AIR".
Защо закриват КПК
По думите ѝ КПК по-скоро е действала като бухалка и вероятно вносителите искат да заметат следите от дейността на комисията.
"Един от най-скандалните текстове е предложението данните по архивните дела да отидат в ДАНС, а не в ГДБОП, където е логично да се намират. Както и скандалното предложение архивните данни да бъдат унищожени незабавно", посочи Рангелова пред Bulgaria ON AIR.
"Няма да се запазят основните функции, заради които КПК беше част от ПВУ. Над 376 млн. евро ще загубим по тази причина, сигурно е", съобщи още депутатът от "Възраждане".
Намаляват броя на секциите в чужбина
Рангелова коментира, че акцентът на законопроекта за ограничаване на секциите в страните извън ЕС е да бъде ограничен етническият и контролиран вот от Турция.
"В Турция се наблюдава тенденция на главоломно нарастване на секционни избирателни комисии. Това не означава, че в останалите държави извън ЕС - САЩ, Канада, Великобритания... няма да се гласува, както се представя от ПП-ДБ. Там остава възможност за разкриване до 20 избирателни комисии", обясни гостът.
Изборни промени преди предсрочния вот
"Към настоящия момент Изборният кодекс не е част от седмичната програма на Народното събрание. Надявам се да се прояви здрав разум и да не се правят експерименти дни преди изборите", отсече Рангелова.
Според нея и съпартийците ѝ машинният вот е по-малко вероятният начин изборите да бъдат манипулирани.
Никой не знае дали сканиращите устройства решават проблема, защото вносителите на промените не са успели да обяснят изборния процес с машина, обърна внимание Рангелова.
"Безкрайно кратко е времето за въвеждане на изцяло нов вид машинно гласуване. Зад това прозираше ясна заявка, че се цели да се премине към изцяло хартиен вот", подчерта депутатът.
Появата на партия на Румен Радев
Рангелова отбеляза, че от "Възраждане" не са притеснени от политическия проект на Радев.
"Нямаме такива опасения. Към този момент няма достатъчно ясно заявени позиции. Вчера Радев призоваваше за по-голяма интеграция към ЕС и Еврозоната, с което определи своята визия за външната политика. Това ясно контрастира с основната воля на нашите избиратели", анализира тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
22:41 28.01.2026
2 Копейките
Коментиран от #7, #16
22:47 28.01.2026
3 Факт
Коментиран от #4
22:47 28.01.2026
4 Възраждане
До коментар #3 от "Факт":Ние сме против поздравленията Ви за ясната ни позиция!
Коментиран от #6
22:49 28.01.2026
5 връщай
22:52 28.01.2026
6 Име
До коментар #4 от "Възраждане":Върни шублера, крадльо!
22:52 28.01.2026
7 тъпи са
До коментар #2 от "Копейките":затва...
22:53 28.01.2026
8 Ъхъ!!!
22:56 28.01.2026
9 Дрътия Софианец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Латерната , чего дириш ?! Голямата ОЯ наверна ...
22:58 28.01.2026
10 Име
22:59 28.01.2026
11 да бе, да
Коментиран от #13
23:01 28.01.2026
12 ха ха хааа
23:01 28.01.2026
13 Факт
До коментар #11 от "да бе, да":Ара-Бала!
Коментиран от #15
23:03 28.01.2026
15 кое точно
До коментар #13 от "Факт":Не беше ли Цветка тази, която се изтапани на трибуната в НС и не поиска създаване на комисия за разследване на Исторически парк? Не срещу Борисов и Пеевски, не. Срещу опозиционна партия и проект, който не е ползвал нито стотинка държавни пари, поиска рзследване. Излязоха ли данни за исканите от нея 300 000 лв.? Хората излязоха с имената и лицата, а Цветка си замълча. Защо прави тъй тази велика юристка, депутатка и възрожденка, как мислиш?
Коментиран от #19
23:06 28.01.2026
16 Марш в "европа", смотана елгебетейка!
До коментар #2 от "Копейките":Нямаш си на идея, какво очаква шпионите и изменниците!
23:06 28.01.2026
17 604
23:07 28.01.2026
18 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #20
23:07 28.01.2026
19 Факт
До коментар #15 от "кое точно":Ала-Бала!
23:09 28.01.2026
20 604
До коментар #18 от "Тракиец 🇺🇦":зъ туй ли съ пениш кът мухъ нъ гоувно ? ако ще е тъй ко съ пениш - дерзай!!!!
23:09 28.01.2026
21 баба вюна
23:13 28.01.2026