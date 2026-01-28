Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Цвета Рангелова, "Възраждане": Замитат следите от КПК, ще загубим 376 млн. евро по ПВУ

Цвета Рангелова, "Възраждане": Замитат следите от КПК, ще загубим 376 млн. евро по ПВУ

28 Януари, 2026 22:40 668 21

От партията искат да ограничат етническия и контролиран вот от Турция

Цвета Рангелова, "Възраждане": Замитат следите от КПК, ще загубим 376 млн. евро по ПВУ - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатите окончателно закриха Антикорупционната комисия.

"Бяхме против, както и когато едно весело мнозинство създаде тази комисия. Против сме това спешно законодателство да разкриваме или закриваме органи заради определени хора. Безспорно тази комисия не заработи по начина, по който вносителите искаха. Около ГЕРБ-СДС е концентрирано мнозинство, затова приеха техния законопроект", заяви депутатът от "Възраждане" Цвета Рангелова в предаването "Денят ON AIR".

Защо закриват КПК

По думите ѝ КПК по-скоро е действала като бухалка и вероятно вносителите искат да заметат следите от дейността на комисията.
"Един от най-скандалните текстове е предложението данните по архивните дела да отидат в ДАНС, а не в ГДБОП, където е логично да се намират. Както и скандалното предложение архивните данни да бъдат унищожени незабавно", посочи Рангелова пред Bulgaria ON AIR.

"Няма да се запазят основните функции, заради които КПК беше част от ПВУ. Над 376 млн. евро ще загубим по тази причина, сигурно е", съобщи още депутатът от "Възраждане".

Намаляват броя на секциите в чужбина
Рангелова коментира, че акцентът на законопроекта за ограничаване на секциите в страните извън ЕС е да бъде ограничен етническият и контролиран вот от Турция.
"В Турция се наблюдава тенденция на главоломно нарастване на секционни избирателни комисии. Това не означава, че в останалите държави извън ЕС - САЩ, Канада, Великобритания... няма да се гласува, както се представя от ПП-ДБ. Там остава възможност за разкриване до 20 избирателни комисии", обясни гостът.

Изборни промени преди предсрочния вот
"Към настоящия момент Изборният кодекс не е част от седмичната програма на Народното събрание. Надявам се да се прояви здрав разум и да не се правят експерименти дни преди изборите", отсече Рангелова.

Според нея и съпартийците ѝ машинният вот е по-малко вероятният начин изборите да бъдат манипулирани.
Никой не знае дали сканиращите устройства решават проблема, защото вносителите на промените не са успели да обяснят изборния процес с машина, обърна внимание Рангелова.

"Безкрайно кратко е времето за въвеждане на изцяло нов вид машинно гласуване. Зад това прозираше ясна заявка, че се цели да се премине към изцяло хартиен вот", подчерта депутатът.

Появата на партия на Румен Радев
Рангелова отбеляза, че от "Възраждане" не са притеснени от политическия проект на Радев.

"Нямаме такива опасения. Към този момент няма достатъчно ясно заявени позиции. Вчера Радев призоваваше за по-голяма интеграция към ЕС и Еврозоната, с което определи своята визия за външната политика. Това ясно контрастира с основната воля на нашите избиратели", анализира тя.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    Германия си прави собствен ЕС от 6 държави а нас ни изхвърлят през борда на Титаник.Пари нема-действайте!

    Коментиран от #9

    22:41 28.01.2026

  • 2 Копейките

    6 5 Отговор
    били против когато го създавали, сега са против да го закриват... вие просто трябва да сте си против... е тва е истината... утре се съмва, сигурно сте против :Д

    Коментиран от #7, #16

    22:47 28.01.2026

  • 3 Факт

    5 7 Отговор
    Поздравления за ясната позиция!

    Коментиран от #4

    22:47 28.01.2026

  • 4 Възраждане

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Ние сме против поздравленията Ви за ясната ни позиция!

    Коментиран от #6

    22:49 28.01.2026

  • 5 връщай

    5 2 Отговор
    парите бе!!!

    22:52 28.01.2026

  • 6 Име

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Възраждане":

    Върни шублера, крадльо!

    22:52 28.01.2026

  • 7 тъпи са

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Копейките":

    затва...

    22:53 28.01.2026

  • 8 Ъхъ!!!

    0 2 Отговор
    Ами вие ще загубите парите по ПВУ, сиреч ще имате по-малко за крадене! Мъка, мъка! Така или иначе тия пари до нас нямаше да стигнат.

    22:56 28.01.2026

  • 9 Дрътия Софианец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Латерната , чего дириш ?! Голямата ОЯ наверна ...

    22:58 28.01.2026

  • 10 Име

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:59 28.01.2026

  • 11 да бе, да

    2 2 Отговор
    Цветке, ти първо отговори защо поиска създаване на комисия за Исторически парк, а не за Бапсерона, Булгартабак, КТБ, магистралите, санирането, ВСС, и.ф. главен прокурор? Защо, Цветке, се бориш с опозицията, към която уж принадлежиш, а не с враговете, на които уж си опонент? А за ония 300 000 лв. какво ще кажеш, Цветке? Скритите управляващи са в пъти по-вредни от управляващите, защо лъжат, че са против тях докато ги подкрепят с всички сили.

    Коментиран от #13

    23:01 28.01.2026

  • 12 ха ха хааа

    1 1 Отговор
    Цветката , горката ;..

    23:01 28.01.2026

  • 13 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "да бе, да":

    Ара-Бала!

    Коментиран от #15

    23:03 28.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 кое точно

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    Не беше ли Цветка тази, която се изтапани на трибуната в НС и не поиска създаване на комисия за разследване на Исторически парк? Не срещу Борисов и Пеевски, не. Срещу опозиционна партия и проект, който не е ползвал нито стотинка държавни пари, поиска рзследване. Излязоха ли данни за исканите от нея 300 000 лв.? Хората излязоха с имената и лицата, а Цветка си замълча. Защо прави тъй тази велика юристка, депутатка и възрожденка, как мислиш?

    Коментиран от #19

    23:06 28.01.2026

  • 16 Марш в "европа", смотана елгебетейка!

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Копейките":

    Нямаш си на идея, какво очаква шпионите и изменниците!

    23:06 28.01.2026

  • 17 604

    1 2 Отговор
    темата е отключена за троляТци за евраТци, заработвайте алоууууу

    23:07 28.01.2026

  • 18 Тракиец 🇺🇦

    2 2 Отговор
    Израждане няма да получи и 3% на следващите избори....мунчо ще ги отнесе...и още нещо...всички съветски болшевишко еврейски паметници ще бъдат унищожени.......израждане ще бъдат пребити и сексуално насилени по улиците следващите месеци

    Коментиран от #20

    23:07 28.01.2026

  • 19 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "кое точно":

    Ала-Бала!

    23:09 28.01.2026

  • 20 604

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Тракиец 🇺🇦":

    зъ туй ли съ пениш кът мухъ нъ гоувно ? ако ще е тъй ко съ пениш - дерзай!!!!

    23:09 28.01.2026

  • 21 баба вюна

    0 1 Отговор
    ама ти жено не разбра ли че ония хора са си наши,едно време ги прогониха насила,каквото сме надробили,това ще сърбаме

    23:13 28.01.2026

