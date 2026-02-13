Новини
България »
Красимир Вълчев: Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частно училище край София

Красимир Вълчев: Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частно училище край София

13 Февруари, 2026 09:46 626 23

  • красимир вълчев-
  • лекция-
  • ивайло калушев-
  • частно училище

Педагогическият колектив прилича на приятелски кръг, половината учители са неправоспособни, с екзотични професии, посочи образователният министър

Красимир Вълчев: Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частно училище край София - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ивайло Калушев е бил само веднъж в частното училище край София, където е учило убитото 15-годишно момче. Това каза в "Денят започва" по БНТ министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев. Калушев е изнесъл лекция за пещерите. Училището не е организирало детски лагери с него. Вълчев каза още, че там е имало и други дълго време отсъстващи деца, но това ще стане ясно категорично след като приключи проверката.

По повод 15-годишното дете, което не е посещавало училище, Вълчев заяви:

„Проверката все още не е приключила, но първоначалните данни, които имаме, е, че детето продължително време не е посещавало училището. През миналата учебна година, 2024-2025 година, той има 114 дни, през които не е присъствало, от обща 170, което е близо две трети. Училището не е нанасяло отсъствията, не е активиран механизма за обхващане и ефективно интегриране на децата. По този начин училището е станало съучастник в неупражняване правото на образование на детето.“

Вълчев призна и пропуск в контрола:

„Да, Регионалното управление на образование търпи критика в случая, тъй като не е осъществило контрол. На територията на София област има 98 училища. Самото Регионално управление е заложило проверка на това училище в тазгодишния си план. Планирана проверка. Може да звучи неубедително, но... и аз в първия момент не повярвах, но това е истината. Факт е, че то не може да осъществи достатъчно интензивен контрол на всички училища. Как да кажа, има и по-малка склонност да се осъществява контрол в частните училища. Приема се, че в общия случай там са по-отговорни служители. На територията на София област има две частни училища. Другото частно училище е в Челопеч и е училището с най-високи резултати. В общия случай и са с по-високи резултати частните училища. Там са концентрирани деца, които са по-подкрепени от родителите си."

Образователният министър отбеляза, че в случая става въпрос за изключение от правилото.

"На практика излиза, че в това частно училище се е плащало децата да не ходят на училище. Писането на отсъствия, задължителното образование, то не е измислено да тормози децата и родителите, то е измислено, за да гарантира правото на образование на децата. Правото на образование на децата се реализира чрез принцип на задължителност. Ние имаме, за съжаление, и не малко държавни общински училища, които прикриват отсъствия. Винаги сме били безкомпромисни към това явление."

Относно прикриването на отсъствия, Вълчев коментира:

"В случая с частното училище, не мога да ви кажа, с държавните и общинските училища, за да не загубят ученици или просто защото ни им се полагат достатъчно усилия, за да се опитат всеки ден да осигурят ежедневната посещаемост. Много е трудно, особено когато говорим за някои общности, да ги накараш децата всеки ден да посещават, затова бяха ангажирани и медиатори, всеки ден ходят екипи или медиаторите по домовете, буквално, както ми казват, събуждат ги, возят ги до училище."

140 деца са записани в частното училище, но има информация, че част от тях не влизат редовно в клас.

"Връщам се по казуса с частното училище, предстои да изясним причините, да видим дали това е масова практика. Все още нямам пълната информация. Да, имаме информация и за други деца. Училището не е нанасяло отсъствията в дневника, в националната електронна система. Има 140 деца в училището, повечето голяма част от тях са ходили редовно, но има и други случаи, в които е прикривана непосещаемост."

Вълчев посочи, че частното училище не може да бъде наказано, освен чрез дерегистрация, но решението ще е на следващия образователен министър.

"Ние контролираме и частните, и държавните общинските училища. Това е училище, което е регистрирано. Ние проверихме процеса на регистрация. То формално е отговаряло на критериите за регистрация, но казвам формално, защото те са документални. Едно училище гарантира, че има всички предпоставки за осъществяване на образователния процес, но оттам нататък то трябва да спазва нормативната уредба. Колегите ще имат цялостен доклад, следващият министър ще реши въз основа на този доклад какви мерки да предприеме. Има една неравнопоставеност, тя е, че ние не можем да накажем частното училище. Държавното и общинското можем да образуваме дисциплинарно производство спрямо директора, да го уволним, да искаме дисциплинарно производство спрямо от учителите. Частното училище можем само с крайната мярка - дерегистрация да подходим. Пак казвам, решението е на следващия министър. Ако аз трябваше да взема решение, все пак не е напълно отговорно да говоря без да имам цялостния доклад, но данните са достатъчно смущаващи. От една точка на образователната система, от една точка на нормативната уредба. Аз вчера казах, че половината от учителите са неправоспособни. Вероятно е училищна политика. Гледаме, че част от тях са с професии, които са екзотични от една точка на една образователна институция. Най-различни. По-скоро педагогическия колектив прилича на приятелски кръг. В училището има учебни часове, има седмично разписание, има допълнителни дейности по интереси.Предпазлив съм, преди да видя цялостния доклад. "

Вълчев посочи, че основният проблем с частното училище край София е, че там не всички учители са правоспособни.

"Всяка учебна програма по всеки предмет за всеки клас е казано какви теми се изучават, какви знания, умения, отношения се придобиват, така наречените компетентности. Методите на преподаване всеки учител има свободата. Но той трябва да постигне тези резултати, които са заложени в учебната програма. Към момента нямаме данни, че училището не е осъществяло обучение по учебната програма."

По отношение на евентуална лекция на Ивайло Калушев в училището Вълчев каза:

„Информацията, която имаме, е, че той бил само на едно посещение, което е било под формата на беседа, извън учебен час. Нямало е постоянно взаимодействие между училището и неговата организация. Министерството контролира училището, само да отбележа, но не контролира частни школи“.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    5 4 Отговор
    ППДБ изпраха боци и шиши, а те им прикриваха сектата. Лошото стана, кога тоя калушев реши да се трепе.

    Коментиран от #12, #14

    09:49 13.02.2026

  • 2 Вашето мнение

    8 1 Отговор
    Какъв родител трябва да си за да знаеш, че детето ти е неграмотно, не може да чете и да пише, а да го пращаш с някъкъв да обикаля горите за да се извисява духовно? Това ли е идеала на Пепедебейци - духовноизвисени неграмотници, гласуващи за тях.

    Коментиран от #13

    09:53 13.02.2026

  • 3 Сила

    8 0 Отговор
    Проследете парите от училище Космос до офшорка в Кипър !!! Вижте собствениците на училището и техните съдружници ....!!!

    09:54 13.02.2026

  • 4 Г-н Вълчев

    8 0 Отговор
    В една нормална страна едно дете ако спре да ходи на училище или е отписано учители и директори подават сигнал! Щом не ходи на училище има сериозна причина и трябва да се направят проверки в семейството! Но забравих, че сме в България и тук децата не значат нищо и не ви интересуват! Ако учителите и директорите бяха подали сигнал до полицията и закрила на детето то щеше да е живо! Както и 22 годишното момче което също е спрян от училище на същата възраст!

    09:55 13.02.2026

  • 5 гост

    4 1 Отговор
    Вълчев, демокрацията предполага законност и ред задължителен за всички. Либерализма докара частните училища и частните болниЦи. ЕФЕКТА ОТ ТЯХ Е ВИДИМ ЗА ВСИЧКИ !

    09:55 13.02.2026

  • 6 така е и с малцинствата

    3 0 Отговор
    правят деца и ги дават на друг, в сос селища, в комуни . какви наклонности имат кой знае . а училищата и забавачките, школата, те си имат бизнес . търсят субсидии, дарения, помощи, дивиденти и бонуси . много правят деца и не ходят на училище . има закон но все пак те си решават . в юса е така също . едни от легендите имат 8 клас . други стигат до 5 клас . съдбата на всички е различна . тези на петрохан явно са живели с грижа и внимание . обикаляли света . нещо кат осиновяване . а 1 път лекция или перформънс е доста добре . то имаше и някакви догатки за близост с директори , комисии, но защото са правели навремето лагери .

    09:58 13.02.2026

  • 7 Сила

    3 2 Отговор
    "Частните училища" в БГ то са за комплексари и парвенюта ....нямат нищо общо с елитарно общество и качествено образование !!! Избиват комплексите на примитивни новобогаташи или както е в конкретния случаи на криворазбрани псевдо еко хипстъри ....

    Коментиран от #22

    09:58 13.02.2026

  • 8 И колко

    0 0 Отговор
    последователи е набрал?

    10:01 13.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    И Вълчев е ходил в хижата Петрохан.

    Коментиран от #19

    10:01 13.02.2026

  • 10 Спасете

    0 1 Отговор
    Детските животи и направете проверки във всички училища в страната за деца, които са отписани или спрени от училище! Направете закон с, който се задължават директори да подават информация на всеки определен период за такива деца! Да се правят проверки в семейството и ако е в риск да му се помогне!

    10:01 13.02.2026

  • 11 Добре де

    0 1 Отговор
    С тази липса на правомощия на държавата по отношение на контрола над частните училища дали не може да се допусне, че и в тях заинтересовани лица могат да оформят сектантски нагласи?

    10:01 13.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    ПП и ДБ са примамвани в хижата и изнудвани.В канала участват Искра Фидосова и чуждите служби.

    10:02 13.02.2026

  • 13 Последния Софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Подбирали са проблемни деца със зависимости от които родителите искат да се отърват.

    10:03 13.02.2026

  • 14 Центрофуга

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    А това какво общо има с Кумчо Вълчев и проблемите в образованието?

    10:03 13.02.2026

  • 15 Епстийн

    2 0 Отговор
    Няма да разберем,ламата колко прерожденци е пречистил и кой ги е употребил!?

    10:04 13.02.2026

  • 16 Анонимен

    0 0 Отговор
    Само веднъж и вече едно от момчетата е мъртво. Само педофили се натискат да изповядват ценности в училищата!

    Коментиран от #21

    10:05 13.02.2026

  • 17 Факти

    0 0 Отговор
    Гласоподавателите на ГЕРБ-ДПС от махалата много ли са образовани? Писали ли са им отсъствията? Могат ли да четат и пишат? Ето това е ГОЛЕМИЯТ ПРОБЛЕМ на България, а не някакъв Калушев с хижа в гората.

    10:06 13.02.2026

  • 18 Частно школо

    0 0 Отговор
    В тези частни училища, родители си плащат за издаване на дипломи без учене и за безпроблемно отсъствие на децата. Това е сделка, всеки си знае отговорностите, които нямат много общо с учебен процес. Вижте, че от РУО не искат и да ги проверяват, знае се, че не трябва.

    10:06 13.02.2026

  • 19 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    И Последният Софиянец е ходил да се предлага, но му отказали - миришел на кисело зеле и чесън.

    10:07 13.02.2026

  • 20 Над 60

    0 0 Отговор
    Една проверка на всички ученици които не са посещавали редовно училище и така наречените локали или агитки, ще даде яснота за причината за създаването на това училище, на коя номенклатура са тези деца. Тогава може би ще разберем и кой води площадната вакханалия.

    10:08 13.02.2026

  • 21 Умен

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    Всички мъжки учители и учителки ли са такива? Ти направо ме караш да се замисля - защо някой би станал учител за такава заплата освен, ако да е сред деца, за да си уталява нагона.

    Нали така, умен?

    10:08 13.02.2026

  • 22 Нивото на образованието

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    Частните уроци, за какво са? Щото доколкото ми е известно е почти невъзможно да влезеш в университет без частни уроци? Те не са ли частно училище при това нерегламентирано?

    10:10 13.02.2026

  • 23 българина

    0 0 Отговор
    всеки който му е издал разрешителни на този Калушев, да каже кой му се обади и го натисна да го свърши!

    10:12 13.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове