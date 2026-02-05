Новини
Млади учени от 16 държави привлече международният център по математически науки към БАН

5 Февруари, 2026 16:18 586 4

Международният център по математически науки дава шанс и на млади учени от България да излязат на картата на световната наука с изследвания в различни области на съвременната фундаментална и приложна математика

Млади учени от 16 държави привлече международният център по математически науки към БАН - 1
Снимка: МОН
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

За около пет години млади учени от 16 държави избират да кандидатстват и да работят в Международния център по математически науки, който действа към Института по математика и информатика на БАН. Научната организация се утвърждава все повече на международната научна сцена и има съвместна постдокторантска програма с IMSA (Institute of the Mathematical Sciences of the Americas към Университета в Маями). Вече са част и от Консорциума IMSAC (Institute of the Mathematical Sciences of the Americas Consortium), в който участват група университети от САЩ, Европа, Латинска Америка, Карибите, Канада. Изследователи от Центъра активно си сътрудничат и с известния френски институт – Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS), който подкрепя върхови изследвания в областта на математиката и теоретичната физика.

„Поздравления за всичко, което сте постигнали за толкова кратко време – убеден съм, че това е основа за надграждане във времето и вярвам, че ще има приемственост и последователност в подкрепата на инициативите ви“, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който днес се срещна с академик Юлиян Ревалски, зам.-директора на Института по математика и информатика проф. Величка Милушева и част от чуждестранните учени, които работят в София. Общо 32 постдокторанти, трима водещи учени, 11 утвърдени изследователи и двама учени от Украйна са назначени в Международния център, който действа от 2020 година, стана ясно по време на срещата. Сред постдокторантите има граждани на САЩ, Швейцария, Мексико, Бразилия, Китай, Корея, Япония, Индия и др.

Международният център по математически науки дава шанс и на млади учени от България да излязат на картата на световната наука с изследвания в различни области на съвременната фундаментална и приложна математика. Те са успели да привлекат и двама български изследователи, завършили образованието си в чужбина, които са се завърнали в страната ни, за да работят в София. От Центъра отбелязват, че в техните дейности се включват и петима носители на Фийлдсов медал - Максим Концевич, Андрей Окунков, Терънс Тао, Марина Вязовска и Кошер Биркар. Това е отличие, което се присъжда от Международния математически съюз на математици до 40-годишна възраст за особени постижения.

Част от привлечените постдокторанти и изследователи са финансирани по националните научни програми на МОН „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ВИХРЕН), „Петър Берон и НИЕ“ и „Млади учени и постдокторанти“. „Радвам се, че заедно успяхме да разработим и успешно да реализираме тези програми“, подчерта академик Юлиян Ревалски, който ги инициира пред МОН като председател на БАН.

МОН подкрепя финансово Центъра с общо 6 милиона лева за период от 5 години. Заедно с това Центърът участва в съвместна международна инициатива с американския Департамент по математика и физика на Simons Foundation International Ltd., който пък ежегодно осигурява финансиране в размер на 500 000 щ.д. Механизми за подкрепа на Центъра дава и програмата „Повишаване на научноизследователския капацитет в математическите науки“ (ПИКОМ).

С отпусканите средства се гарантира работата на четири научноизследователски групи, ръководени от водещи световни учени в различни области на съвременната фундаментална и приложна математика, организиране на съвместни международни конференции по актуални теми, които водят до дългосрочни сътрудничества между учените в Югоизточна Европа. Подкрепя се и интеграция и реинтеграция на таланти и водещи учени в страната и посещения на български учени в чужбина. През периода 2020–2025 г. Центърът организира общо 37 конференции и семинари.


